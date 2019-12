Pe rețelele de socializare, foarte mulți dintre fanii lui Genk spun că Ianis a fost aruncat mult prea târziu în teren:

„Cât să-l mai păstrezi în teren pe Bongonda? Wolf a mizat prea târziu pe Ianis, care e un adevărat număr 10. Aveam nevoie de el mai devreme, nu la 2-0”, au scris fanii echipei, pe rețele de socializare.

Continuă criza pentru Genk

Campioan en-titre a Belgiei a ajuns pe locul 8 după această etapă, cu 28 de puncte. Ianis&Co. se află la trei puncte de Zulte Waregem, ocupanta ultimului loc de play-off.

Genk a înregistrat numai trei victorii în ultimele zece etape.

„Ianis e al vostru, discuțati cu el. E un sportiv român talentat, a ajuns la un nivel foarte înalt. El se simte bine, devine mai bun în fiecare zi. E mai matur în fiecare zi. Am mare încredere în el și în ceilalți copii care au fost la U21. Ne-au arătat că au talent.

Ianis e bine, arată bine. Țineți minte că Ianis a avut un an fantastic. A câștigat trofee, a ajuns la Euro până în semifinale, a debutat în Champions League, a debutat în echipa națională… Are o perioadă în care joacă mai puțin, așa cum i se întâmplă oricărui fotbalist. El are un an foarte bun, asta e părerea mea”, a spus Hagi, în cadrul emisiunii Digi Sport Matinal.

