Glasgow Rangers, echipa la care evoluează românul Ianis Hagi, s-a impus, joi, pe teren propriu, în confruntarea cu polonezii de la Lech Poznan, scor 1-0. Meciul a contat pentru Grupa D a Liga Europa, iar singura reușită i-a aparținut lui Alfredo Morelos în minutul 68. La câteva secunde, Ianis Hagi, care nu a impresionat, a fost înlocuit de antrenorul Steven Gerrard.

„Ianis Hagi s-a integrat perfect, calitatea și abilitatea de pasator sunt evidente, poate deschide în orice clipă o apărare dacă are spații”, afirma cu o zi înaintea partidei cu Lech Poznan fostul mare jucător al lui Liverpool și al naționalei Angliei. Însă, joi seara, mijlocașul a avut o evoluție palidă. „Gerrard așteaptă acțiune din partea lui, dar acum nu a avut suficientă șiretenie în joc. A ratat o ocazie la începutul meciului, a irosit mingi și a părut obosit, per ansamblu. Lipsă de viteză la acest nivel”, au notat ziariștii de la The Scotish Sun. Ei i-au dat lui Ianis nota 4 pentru evoluția avută contra polonezilor.

CFR Cluj, doar un punct în meciul cu Young Boys

„Hagi a căutat scânteia creativă. A găsit-o rar. Legătura cu Tavernier nu a mai fost la fel de eficientă ca de obicei”, au spus și cei de la Daily Record, în timp ce ziariștii de la The Herald au observat că „Nu a primit suficiente mingi pentru a avea impact”. În cealaltă partidă a grupei, Benfica s-a impus pe teren propriu, în fața belgienilor de la Standard Liege, scor 3-0. După două etape, portughezii și scoțienii sunt lideri, cu câte 6 puncte.

Tot joi, singura reprezentantă a României în cupele europene, CFR Cluj, a încheiat la egalitate, scor 1-1, jocul disputat pe teren propriu cu elvețienii de la Young Boys Berna. Gazdele au deschis scorul prin Mario Rondon (62), oaspeții au egalat datorită lui Christian Fassnacht, în minutul 69. În cealaltă partidă, AS Roma a terminat la egalitate, fără goluri, în fața bulgarilor de la ȚSKA Sofia.