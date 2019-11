Ianis Hagi a apărut debusolat la interviul pe care l-a acordat pentru Pro TV după umilința suferită de România, pe teren propriu, cu Suedia, scor 0-2. Internaționalul de la Genk a avut lacrimi în ochi și a spus că se simte frustrat după ce i-a văzut pe adversari bucurându-se la final.

Nu am reușit să obținem rezultatul dorit. Așa a fost scrisă istoria. Este enervant să îi vezi pe suedezi bucurându-se acasă la tine, dar nu avem ce face. Sperăm să terminăm calificările cum trebuie, să scoatem un rezultat bun în Spania. Am avut noroc că rezultatele au fost de partea noastră și mai avem o șansă. Eu sunt jucător, trebuie să fiu pe teren și să joc fotbal. Nu pot vorbi despre alte lucruri, despre antrenor. Am simțit că putem mai mult și știu că putem mai mult. Simt că ne-a lipsit ceva. Avem calitatea de a face diferența, dar nu am putut. Cu Norvegia am arătat-o, am demonstrat că putem bate echipele de acest gen. Sunt supărat. Îmi găsescu cu greu cuvintele”, a afirmat Hagi junior.

