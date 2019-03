Ian Pearson, președintele Ford România s-a plâns din nou de lipsa infrastructurii rutiere

La conferinţa de presă din cadrul Forumului Industriei Auto, preşedintele Ford a spus că lipsa infrastructurii de transport este dezavantajul major cu care se confruntă compania pe care o conduce de atâţia ani. Iar Răzvan Cuc, prezent la eveniment alături de premierul Viorica Dancilă a invocat „statul paralel“ ca drept vinovat pentru lipsa autostrăzilor din România: Nimeni nu are curaj să semneze contracte.





În acest context, președinte Ford România, a spus că este foarte important ca executivul să îşi îndeplinească angajamentele pentru autostrada Piteşti - Sibiu şi reabilitarea legăturilor feroviare Timişoara -Craiova şi Craiova via Calafat.

„Peste câteva zile, vom sărbători 11 ani de când Ford a preluat fabrica de la Craiova. În această perioadă, am investit aproximativ 1,3 miliarde de euro pentru a dezvolta tehnologie de ultima generaţie atât pentru producţia de maşini, cât şi pentru cea de motoare. Am discutat subiecte importante cum ar fi infrastructura, care continuă să reprezinte un dezavantaj major pentru noi", a spus Ian Pearson.

Promisiuni uitate cu desăvârşire

"În discuțiile noastre anterioare cu Guvernul României, am primit angajamente clare privind momentul finalizării tronsoanelor 1 și 2 ale drumului expres Craiova – Pitești, incluzând cele două șosele de centură din jurul orașelor Slatina și Balș, precum și calendarul de lucru pentru tronsoanele 3 și 4", a reamintit preşedintele Ford.

1.700 de persoane vor fi angajate la Ford

"Am început recrutarea celor 1.700 de persoane de care vom avea nevoie până la sfârșitul acestui an. Aceasta va aduce forța de muncă totală la aproximativ 6.200 de persoane. Pe termen lung, am semnat recent contracte cu două licee locale pentru a implementa un program educativ dual, începând cu luna septembrie".

Ministrul transporturilor, Răzvan Cuc a explicat motivul care a stat la baza neîndeplinirii promisiunilor

"România nu are autostrăzi, din cauza intervenţiilor „statului paralel“, iar angajaţii nu semnau actele de teamă. A fost o teroare, tot timpul eu le-am cerut angajaţilor din minister şi din companii să dea dovadă de mai mult curaj în abordarea problemelor, să nu se lase intimidaţi de ceea ce vedeau pe la televizor: arestări dimineaţa, plimbări pe la DNA", a declarat ministrul la Craiova.

