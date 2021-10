I s-a tăiat răsuflarea când a văzut dezastrul. Margherita de la Clejani s-a trezit cu magazinul devastat

Mari probleme pentru Margherita de la Clejani, care a avut parte de o surpriză total neplăcută. Tânăra nu știe de la ce i s-a tras și cine este autorului gestului. Ea s-a trezit că magazinul pe care îl patronează, pe Calea Victoriei, din București, a fost devastat. Pe geamuri au fost pictate mai multe graffiti.

Ce a făcut Margherita de la Clejani după ce s-a trezit cu magazinul devastat

Într-un mesaj postat pe contul de Instagram, Margherita de la Clejani a afirmat că nu are dușmani și nu bănuiește cine ar fi vrut să-i facă rău. „Mă aflu pe Calea Victoriei, la laboratorul meu de creaţie vestimentară şi iată ce am găsit pe geamuri. Vreau să ştiu şi eu cum ar trebui să procedez în această situaţie, atunci când găsesc geamurile absolut vandalizate.

Ce ar trebui să fac, care trebuie să fie atitudinea mea? Cum să mi se întâmple mie una ca asta şi mă întreb oare de ce? Nu am duşmani, nici prieteni. Cum am intrat aici am fost şocată! Am încercat să curăţ geamurile şi nu s-a luat!”, a scris Margherita de la Clejani pe rețeaua de socializare.

S-a reorientat spre alt domeniu în timpul pandemiei

După ce a amortizat șocul, Margherita a început să curețe geamurile magazinului. Pentru că a rămas fără o bună parte a activității muzicale, din cauza pandemiei de coronavirus, Margherita s-a reprofilat. Și s-a orientat către domeniul vestimentar.

Muzica rămâne un hobby pentru mine, dar la evenimente, petreceri și chestii de genul nu voi mai participa pentru că nu mă mai reprezintă asta acum. Eu acum sunt focusată pe fashion, design și stilism, sunt consultant fashion pentru bărbați, am făcut niște cursuri foarte interesante și acum mă focusez foarte mult pe această parte.

Am încredere deplină în ce sunt, în ce pot și în ce am. Eu fac mereu ceea ce este benefic pentru mine și ce mă face fericită, de aceea petrec foarte mult timp în atelier”, explica Margherita.