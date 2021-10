Cea mai frumoasă șoferiță de TIR: Cine este tânăra care a renunțat la Drept în favoarea pasiunii pentru șofat. „Nu regret nicio secundă” FOTO

Alexandra Ionela Petre, în vârstă de 27 de ani, din județul Giurgiu, a câștigat titlul de „Cea mai tare din parcare” 2021, cea mai frumoasă șoferiță a anului. Meseria sa nu se rezumă la „a ține de volan”, a subliniat „Omul Șoselelor”, precizând că, împreună cu trupa CSPFE.RO Romania truckers team, șoferii de TIR încearcă să adauge „o pată de culoare” în „toată marea asta de oameni pestriți”.

„Meseria asta care ne unește pe toți și care ne ține împrăștiați în toate cotloanele Europei, Asiei, Canadei si USA, ne aduce zilnic satisfacție, dar și multe sentimente confuze, gânduri neexprimate sau pur și simplu frustrarea de a nu fi în locul în care ne dorim! Nu putem schimba tot ce ne deranjează la jobul asta, însă prin aportul nostru minuscul încercăm să dăm o notă de frumusețe, să scoatem oamenii care merită în evidență și să povestim despre ei, despre noi, tuturor celor care au impresia că jobul ăsta se rezuma la a ține de un volan”, a transmis Ilie Matei.

Cine este Alexandra Ionela Petre, tânăra care a renunțat la domeniul bancar pentru a lucra pe TIR

Titlul de „Cea mai tare din parcare” se oferă anual, începând din 2019. Povestea tinerei care a câștigat acest titlu în anul curent a fost făcută publică de „Omul Șoselelor” într-o postare pe Facebook. Alexandra Ionela Petre este licențiată în Drept și a lucrat la trei instituții bancare din România, însă „atracția pentru volan, moștenită de la tatăl ei, a fost mai puternică”, potrivit sursei citate.

„Iată ce spune:

„Mă numesc Petre Ionela Alexandra, am 27 de ani, sunt zodia Scorpion (deci o mică scorpie), sunt licențiata în Drept, am urmat Facultatea de Drept Nicolae Titulescu din București. Locuiesc la aproximativ 30 de km de București, mai exact orașul Bolintin-Vale, jud Giurgiu. Pasiunea pentru camioane am moștenit-o de la tatăl meu, fiind si el șofer. Timp de 5 ani am lucrat în domeniul bancar, dar mi-am dat seama ca nu este ceea ce îmi doresc cu adevărat și m-am decis sa dau examenele pentru obținerea categoriilor C, C+E.

„Iubesc această meserie și nu regret nicio secundă alegerea făcută”

După finalizarea examenelor am plecat pe comunitate cu tatăl meu, nu a fost deloc ușor fiind la început, dar m-am adaptat foarte repede. Am lucrat pe comunitate 3 luni, timp în care am învățat foarte multe lucruri, dar se merită. În prezent lucrez în România, la firma tatălui, facem curse interne. Iubesc această meserie și nu regret nicio secunda alegerea făcută. Tot timpul am mers pe premisa ca în viața pentru a reuși trebuie sa îți iubești job-ul, să nu îți alegi ceva ce nu îți place”.

Alexandra va avea o pagina speciala în calendarul #cspfe_ro , calendar care va apărea în luna decembrie, alături de celelalte fete din trupa nostră de pe șosele”, a scris pe Facebook Ilie Matei, zis „Omul Șoselelor”.