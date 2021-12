I s-a cântat imnul național de mai multe ori. Imagini rare cu temutul interlop Costel Corduneanu. VIDEO

Costel Corduneanu a fost campion mondial la cadeţi şi a participat la două ediţii ale Jocurilor Olimpice, unde a ocupat locul 9 – Barcelona, 1992, respectiv locul 14 – Atlanta, 1996. În 1996, la JO de la Atlanta a participat și fratele lui, Gheorghe Corduneanu, care a ieșit al șaptelea la lupte libere, categoria 48 kg.

Poreclit “Ștefan cel Mare” sau “Stăpânul Moldovei”, Costel Corduneanu a fost angajat ca subofițer în Armata Română, pe vremea când lupta pentru Steaua București, club afiliat Ministerului Apărării Naționale.

Un fost antrenor al lui Costel Corduneanu a declarat că fostul sportiv de performanță a ales să treacă de cealaltă parte a legii, din cauza lipsurilor de care ducea parte.

”Costel n-a mai vrut să fie sărac și atunci a început să comită jafuri și să facă trafic de persoane, droguri sau arme. Așa a-nceput povestea clanului Corduneanu. Nu uită prima dragoste şi se întoarce de câte ori poate în sala de sport”, a spus antrenorul.

A promis că se pocăiește

Când a ieșit ultima dată din închisoare, Costel Corduneanu a declarat că va renunța la viața pe care a dus-o.

„Eu nu am spus niciodată că nu am greșit. Mi-am recunoscut greșelile. Am stat închis, iar după ce m-am eliberat, s-a demonstrat că fapta pentru care am stat închis nu există. (… ) Înseamnă că am fost judecat pentru numele meu, pentru Corduneanu, nu pentru faptă”, a spus interlopul.

Într-o declarație pentru presa locală din Iași, Costel a declarat că își dorește mult să revină la o viață normală. În plus a spus că nu vrea ca lumea să spună despre familia lui că este un clan de interlopi.

“Eu vreau să ies din lumea asta. Am fost sportiv, am făcut lucruri frumoase. Am greșit, am plătit pentru greșelile mele. Nu mai vreau! Mi-a ajuns! Vreau să fac afaceri legale, să nu mai am treabă cu nimic. (…) Lumea spune că suntem clan, că facem parte din mafie și nu mai știu ce. Noi nu suntem clan, noi suntem o familie. Noi nu am omorât pe nimeni. Într-adevăr, am reacționat și noi când am fost provocați, dar atât”, a declarat Costel.

Costel Corduneanu s-a născut într-o familie cu 11 copii și a intrat de mic în secţia de lupte a Clubului Sportiv Nicolina din Iaşi. “

Era dotat de la natură cu abilităţile fizice necesare pentru a face performanţă în acest sport, însă fără curaj şi tupeu, eşti deja bătut”, a spus Gheorghe Broşteanu, antrenorul acestuia.