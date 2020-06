Cancan.ro a prezentat cheful nebun la care au luat parte Irina Rimes, Raluka și Ana Baniciu. Potrivit sursei citate, paranghelia a avut loc joi seară, în apropierea Capitalei, într-un decor rustic. Aflate în toiul petrecerii, cele trei cântărețe au luat pe rând locul lăutarilor și au făcut un show de zile mari.

Dintre cele trei artiste, se pare că doar Ana Baniciu a fost remunerată pentru momentul său. În timp ce cânta cu patos o melodie populară, ”Funduleț” s-a trezit cu câteva bancnote băgate în sân. Pesemne că, fermecat de interpretarea Anei Baniciu, unul dintre petrecăreți a recurs la gestul extrem de întâlnit în show-urile de manele. Fără să stea pe gânduri, tânărul a „decartat” o sumă frumoasă sexoasei artiste, anunță cancan.ro. VIDEO AICI

În urmă cu câteva săptămâni, Ana Baniciu, Raluka, Sandra Izbașa, dar și Irina Rimes au făcut party în sufragerie de ”Revelionul relaxării”, iar jurata de la Pro TV a ajuns sub masă… la propriu. În glumă, asemenea unei pisici care se cuibărește într-un loc sigur, Irina Rimes s-a ”instalat” confortabil sub masa din living.

Din câte se pare, pentru cântăreață, sub masă a fost cel mai confortabil loc din care s-a putut uita liniștită la televizor. Mai mult decât atât, Irina Rimes le-a explicat prietenelor ei motivul pentru care a ales să stea sub masă, acolo unde, de obicei, ajung „consumatorii de top”.

Ana Baniciu, Irina Rimes și Raluka formează un trio al prieteniei în viața de zi cu zi. Cele trei artiste sunt văzute des împreună, atât la petreceri private, cât și în lumea muzicii.