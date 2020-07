Mirela Vaida a făcut două teste pentru a se asigura că totul este în regulă.

Până la aflarea rezultatului, Mirela Vaida s-a autoizolat pentru a-și proteja familia.

Vineri, prezentatoarea a primit rezultatul și a aflat cu bucurie că acesta este negativ. Imediat cum l-a primit, Mirela a anunțat pe rețelele de socializare deznodământul.

Mirela Vaida și-a anunțat fanii că după depistarea cazurilor de coronavirus toate măsurile de prevenire a răspândirii virusului au fost luate și personalul a fost testat, inclusiv ea.

Astăzi, Mirela Vaida și-a liniștit fanii transmițând un mesaj în mediul online. Vedeta a publicat o fotografie cu rezultatele testului PCR, pe care a însoțit-o de un mesaj de mulțumire.

„Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine în aceste clipe! Sănătate și liniște tuturor!! Vă îmbrățișez!”, a scris pe contul de Facebook prezentatoarea emisiunii Acces Direct.

„Voi veni la muncă”

Menționăm că, ediția de joi a emisiunii Acces Direct nu s-a mai ținut, iar toți cei care participau la această emisiune au plecat acasă. În intervalul rezervat emisiunii a fost difuzată o ediție mai veche.

Mirela Vaida a fost prezentă în cadrul Observatorului unde a declarat că dacă rezultatele testelor o să fie negative este pregătită să se întoarcă la muncă.

„După ședința de sumar de la 16.30 au venit rezultatele. Așa că cea mai înțeleaptă decizie a fost să spunem Stop și să plecăm acasă. Am decis să difuzăm o emisiune pregătită pentru weekend. Deși eu nu am intrat direct cu ei, pentru că noi nu ne vedem decât în platou, unde stăm la o distanță de circa 3 metri, am decis să mă testez. Testul rapid a ieșit negativ. Aștept rezultatul testului PCR, care sper că va veni foarte repede. Și dacă și acesta este negativ, voi veni la muncă”, a spus Mirela Vaida potrivit cancan.ro