Hurghada: între relaxare regală și aventura deșertului. Ghidul complet pentru o vacanță reușită la Marea Roșie

Hurghada rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor, un loc unde resorturile luxoase se întâlnesc cu istoria milenară și cu peisaje care par pictate în nuanțe de turcoaz și auriu. Pentru mulți turiști, vacanțele organizate prin agenții precum Christian Tour oferă confortul unui pachet complet — de la zboruri charter la transferuri și excursii opționale — ceea ce transformă experiența într-una lipsită de griji.

În Hurghada, conceptul de All Inclusive este aproape o instituție, iar hotelul devine centrul experienței tale. Suprafața domeniului, calitatea plajei și facilitățile pentru toate vârstele sunt criterii esențiale.

Un exemplu este Desert Rose Resort, apreciat pentru laguna sa privată, o raritate în zonă. Spre deosebire de plajele afectate de reflux, aici apa rămâne aproape, limpede și liniștită tot timpul zilei. Resortul oferă cinci piscine, un aquapark, restaurante à la carte și o poziționare excelentă: aproape de aeroport și de zone de shopping, dar suficient de retras pentru a păstra liniștea.

Turiștii care aleg pachetele Christian Tour beneficiază adesea de asistență locală și recomandări personalizate pentru hoteluri cu plaje bune, recifi accesibili și servicii potrivite pentru familii.

O excursie la Luxor este o călătorie în timp. Plecarea se face devreme, însă drumul prin Valea Nilului dezvăluie sate tradiționale și contraste puternice între verdele intens și deșertul arid.

Primul popas este Templul Karnak, unul dintre cele mai mari complexe religioase din lume. Coloanele hipostilului, înalte cât un bloc de opt etaje, creează o atmosferă copleșitoare. Scarabeul de piatră din curtea templului este considerat un simbol al renașterii, iar turiștii îl înconjoară pentru noroc.

Urmează Valea Regilor, locul unde faraonii și-au pregătit trecerea în Lumea de Dincolo. Frescele sunt incredibil de bine conservate, iar mormântul lui Tutankamon rămâne cel mai celebru datorită descoperirii sale intacte.

Excursia este inclusă în oferta opțională a Christian Tour, care asigură ghizi locali acreditați și transport confortabil. Un plus, aproape toți ghizii partenerului local Panet Tours vorbesc foarte bine limba română și sunt deschiși să răspundă la toate întrebările turiștilor, atât despre locurile vizitate, dar și despre viața de zi cu zi a egiptenilor.

Pentru cei care caută adrenalină, safari-ul în deșert este experiența ideală. ATV-urile și buggy-urile te poartă printre dune, jeep-urile 4x4 continuă aventura printre munții de piatră, iar oprirea într-un sat de beduini dezvăluie o cultură nomadă fascinantă.

Turiștii pot bea ceai tradițional, se pot plimba cu cămila și pot vizita un terrarium cu reptile specifice zonei. Christian Tour include acest tip de safari în oferta sa de excursii opționale, cu echipamente și ghizi specializați.

Dacă vă atrage o astfel de aventură, nu uitați să puneți în bagaj haine subțiri dar de preferat cu mânecă lungă, pentru a fi protejați și de nisipul deșertului, dar și de soarele arzător. Iar dacă optați pentru un safari în a doua parte a zilei, cu cina la apus în deșert, o gecuță subțire poate fi de asemenea utilă. Serile pot fi răcoroase și cu vânt destul de tare în deșert. De asemenea, o eșarfă mare vă poate proteja capul și fața de nisip și soare.

Marea Roșie este considerată una dintre cele mai spectaculoase destinații de snorkeling din lume, iar Eden Island confirmă această reputație. Plaja cu nisip alb și apa turcoaz creează un decor exotic, comparabil cu Maldive.

Spre deosebire de alte plaje populare, Eden Island este mai puțin aglomerată, iar accesul se face cu bărci mai mici. Turiștii au la dispoziție un restaurant cu bufet, open bar și zone de snorkeling unde pot vedea corali multicolori și pești exotici.

La doar câteva zeci de minute de Hurghada, El Gouna este o surpriză arhitecturală. Orașul privat, construit pe insule artificiale, este traversat de canale navigabile și găzduiește restaurante elegante și boutique-uri.

Portul Abu Tig Marina este locul ideal pentru o plimbare la apus, iar excursiile de jumătate de zi organizate de Christian Tour includ adesea și o plimbare cu barca pe canale.

Pentru o priveliște de vis, puteți urca în turnul din vecinătatea terenului de golf. Imaginea de la înălțime vă va tăia respirația.

Egiptul este spectaculos, dar vine cu propriile reguli. Negocierea este parte din cultura locală, iar protecția solară cu SPF 50 este obligatorie. Apa de la robinet nu este potabilă, iar bacșișul este așteptat în aproape orice interacțiune.

Pentru plajele cu recifi, încălțămintea de apă este esențială, iar pentru excursii, este recomandat să ai mereu la tine șervețele umede, apă și bani cash, inclusiv monede – euro sau dolari, mai ales că și accesul la toaletele publice este contra cost.

Dacă nu sunteți pricepuți în arta negocierii, există și magazine (căutați magazinele „Cleopatra”) unde veți găsi suveniruri la prețuri fixe, afișate și accesibile.

Reprezentanții agenției de turism și ghizii locali vă pot oferi toate ponturile necesare pentru a vă bucura de o vacanță de vis.