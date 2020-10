Hunter Biden nu a confirmat, nici nu a negat că a lăsat un laptop la un atelier de reparat computere din Delaware, despre care se spune că este sursa e-mail-urilor care dezvăluie afacerile sale din Ucraina și China.

Hunter Biden nu a negat nici autenticitatea unui deviz de la atelierul de reparat, prezentat de New York Post miercuri, și care pare să conțină semnătura sa, împreună cu numărul său de telefon și adresa de e-mail, prin care accepta să permită atelierului să mute datele de pe cele trei laptopuri pe serverul reparatorului, dintre care unul conținea mesajele explozive.

Devizul prevede de asemenea ca, în cazul neprezentării proprietarului laptopului în termen de 90 de zile, acesta devine proprietarea reparatorului.

Dacă Hunter Biden nu este persoana care a lăsat laptopul la atelierul de reparații, în aprilie 2019, sau dacă devizul semnat, publicat de NY Post, este un fals, acest lucru ar arunca o îndoială asupra legitimității publicării e-mail-urilor luate de pe laptop sau ar lăsa deschisă posibilitatea ca e-mail-urile să fi fost obținute prin alte mijloace ilegale, arată o analiză Daily Caller.

Avocatul lui Hunter Biden, George Mesires, nu a răspuns nu a răspuns numeroaselor e-mail-uri, apeluri telefonice și SMS-uri trimise de Daily Caller, prin care era întrebat dacă devizul cu ceea ce pare a fi semnătura clientului său este un fals, sau dacă clientul său poate confirma dacă a lăsat laptopurile la The Mac Shop din Wilmington, Delaware, în aprilie 2019.

Mesires nu a răspuns nici la solicitarea de a confirma autenticitatea unui e-mail publicat de fostul reporter Fox News, Adam Housley, care demonstrează că avocatul l-a contactat pe proprietarul atelierului de reparații, John Paul Mac Isaac, marți seara, interesându-se de laptopurile lui Hunter Biden.

