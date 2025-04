Politica Hunor, critici la adresa lui Sprînceană: Să vorbească despre politică la cârciumă







Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că Dragoș Sprînceană, emisarul trimis de premierul Marcel Ciolacu în SUA, nu are nicio treabă cu politica. Acesta a spus că Srânceană n-are nicio dovadă pe hârtie că este emisar special.

Hunor, nemulțumit de emisarul ales de Ciolacu

„E părerea personală a unui domn, a unui personaj, pe care eu nu-l cunosc și nu pot cataloga altfel decât o părere personală. Nu e emisar, nu e comisar, nu e însărcinat, nu există nicăieri nici o hârtie care face din acest domn emisar special.

”Totuși, am pretenția, cel puțin în ceea ce mă privește, că văd lucrurile într-o notă mult mai corectă decât un om care nu are nici o legătură cu lumea politică. Am impresia că nici nu înțelege politica”, a spus președintele UDMR.

Hunor: Nu are pregătirea necesară

Hunor consideră că Dragoș Sprînceanu poate să vorbească despre politică doar la cârciumă. „Acest domn nu are pregătirea necesară să vorbească despre politică mai mult decât la o masă, la un restaurant sau la cârciumă”.

Premierul Marcel Ciolacu a respins ideea că Dragoș Sprînceană ar fi „un emisar” al său, dar a recunoscut că a discutat cu acesta în contextul inițiativelor de a promova imaginea României în cercuri politice din SUA.

„Cu domnul Dragoș Sprînceană am avut o discuție telefonică, cred că pe la 5 dimineața, ca să ne potrivim cu fusul orar. L-am rugat să vorbească despre România în contextul contactelor pe care le are în Partidul Republican”, a spus Ciolacu.

Ce spune Dragoș Sprînceană

După toate controversele care au apărut, Dragoș Sprînceană a declarat că este doar un cetățean care vrea să ajute România.

„Domnul Ciolacu are dreptate. Nu am nici un angajament oficial. Tehnic sunt doar un simplu cetățean care ajută România. Nu am ajuns în nicio situație. Eram un simplu cetățean care ajutam România și ieri. Sunt un simplu cetățean care ajută România și astăzi”, a spus Sprînceană.