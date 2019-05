Huawei P30 – Ofera cadou de 1 iunie un smartphone de ultima generatie!

Huawei P30 este un cadou de 1 Iunie inspira. Il vrei pentru adolescentul tau? Alaturi de huawei p20, Samsung galaxy s10, iphone xs sau huawei mate, P30 este echipat cu tot ce trebuie pentru a fi pe placul unui adolescent. Dar azi este despre Huawei P30 si Ziua Copilului.





1 iunie se apropie cu pasi grabiti si fiecare dintre noi avem in vedere achizitionarea unuia sau a mai multor cadouri pentru adolescentii dragi din viata noastra. Cum majoritatea dintre noi am fost adolescenti odata, cu siguranta stim cam ce si-ar dori astazi tinerii. Pentru ca traim intr-un secol in care tehnologia avanseaza rapid pe zi ce trece, adolescentii incearca sa tina ritmul cu ultimele tehnologii in materie de telefoane mobile si nu numai. Smartphone-urile nu mai sunt de multa vreme un lux, ci o necesitate. De aceea este recomandat, daca vreti sa cresteti in ochii tinerilor cu un cadou inspirat cu ocazia zilei de 1 iunie, sa le cumparati acestora un telefon mobil de ultima generatie, cu recenzii extraordinare pe piata din domeniu, respectiv un smartphone Huawei P30 .

Adolescenta - varsta primului telefon?

In epoca in care traim, unii parinti din vina lipsei de timp sau a altor factori, obisnuiesc sa cumpere telefoane mobile copiilor inca de la varste fragede. Conform specialistilor care isi desfasoara zilnic activitatea profesionala in acest domeniu este recomandat ca primul smartphone al unui copil sa i se cumpere acestuia in pragul adolescentei, aceasta fiind varsta perfecta pentru navigarea internetului, pentru inregistrarea pe retelele de socializare cu scopul de a tine legatura cu colegii de clasa etc.

Telefon Mobil Huawei P30 PRO, Procesor Octa-Core Kirin 980, Capacitive touchscreen 6.47", 8GB RAM, 256GB Flash, captezi momentele preferate cu o Camera Tripla 40+20+8MP, Wi-Fi, 4G, Dual SIM, operating system Android, from huawei = 4374 lei

In zilele noastre cu un telefon mobil poti face aproape orice, un astfel de gadget ocupand cu succes timpul liber al adolescentilor, fiecare dintre ei folosindu-l in anumite scopuri. In cazul in care te gasesti intr-o lipsa acuta de inspiratie pentru cadoul de 1 iunie al tanarului sau tinerei care fac parte din viata ta si mai ales pentru a fi mereu la curent cu locurile unde se afla acesta, poti sa ii cumperi un telefon mobil si astfel sa ai garantia ca la orice ora din zi si din noapte poti sa il suni pentru a afla unde este. In plus, cu siguranta ca un telefon mobil dat cadou unui adolescent, o sa il incante foarte tare.

Ce poate sa faca un adolescent cu un telefon Huawei P30?

Conform profesionistilor din domeniu si al recenziilor persoanelor satisfacute care au cumparat deja un telefon Huawei P30 sunt mai multe motive pentru care trebuie sa cumperi acest smartphone in dar unui adolescent.

Temele pentru acasa cu siguranta ca pot fi facute mult mai constiincios si mai bine cu ajutorul unui telefon mobil, datorita faptului ca internetul le pune elevilor la dispozitie o gama larga de site-uri din domeniul educatiei, site-uri care pot fi studiate in amanunt de adolescenti si care le pot oferi ajutor atunci cand nu stiu sa isi faca tema. Este adevarat ca aprofundarea cunostintelor o poti face cu orice smartphone cu conexiune la internet insa cu un telefon Huawei P30 o poti face mult mai bine datorita faptului ca bateria acestuia tine mult mai mult spre deosebire de alte telefoane mobile din aceeasi generatie, iar ecranul unui Huawei P30 este facut din cea mai buna calitate conform ultimelor standarde din materie, ofera o claritate foarte buna si astfel nu iti afecteaza vederea in momentul in care stai prea mult cu ochii in el.

Cu un telefon Huawei P30 adolescentii pot tine legatura cu colegii sau cu profesorii preferati prin intermediul retelelor de socializare sau a functiei de apel. In plus, parintii vor sti intotdeauna unde se afla acestia si astfel nu isi vor mai face griji in privinta locatiei in care isi petrec timpul liber in afara orelor de scoala.

Ascultatul muzicii sau vizionarea clipurilor de pe You Tube sunt cu siguranta alte motive pentru care este recomandat sa ii luati cadou unui adolescent un telefon Huawei P30 de Ziua Copilului. Datorita sunetului de maxima calitate pus la dispozitie de catre aceasta companie clientilor care cumpara acest telefon mobil, muzica poate fi ascultata chiar si pana la cele mai ascunse note, astfel incat utilizatorul sa simta ca se afla intr-o sala in care se desfasoara un concert live. In plus si calitatea video oferita de un telefon Huawei P30 este exceptionala.

Materialele din care este construit acest telefon mobil cu siguranta ca sunt de cea mai buna calitate si ofera o imagine de lux in fata celorlalti, telefoanele Huawei P30, indiferent despre care model discutam, au avantajul de a ne prezenta o carcasa clasica combinand metalul cu sticla, fiind finisat foarte bine si oferind utilizatorilor o tinere in mana excelenta, fara a-i incomoda din vina greutatii sau a marimii. In plus, in comert gasim de achizitionat telefoane Huawei P30 intr-o gama larga de culori, astfel incat indiferent daca il cumparam unui baiat sau unei fete, din punct de vedere al aspectului cu siguranta ca o sa fie pe placul oricui.

Am lasat la urma camera pusa la dispozitie de un telefon mobil Huawei P30 mai ales datorita faptului ca aceasta se apropie fara rusine de perfectiune. Dupa cum bine stim, cei din compania Huawei ne-au obisnuit sa ne puna la dispozitie la fiecare model construit de ei o camera foto - video exceptionala , dar de data asta se pare ca telefonul Huawei P30 intrece limita perfectiunii datorita camerei pe care o are. Acesta, in functie de modelul ales ne pune la dispozitie mai multe camere foto, ele fiind caracteristicile distinctive ale unui Huawei P30. Astfel, cu ajutorul camerelor acestui telefon, indiferent de locatia unde faci pozele, daca este prea intuneric sau prea lumina, cu ajutorul zoom-ului optic poti face fotografii profesionale si astfel la zoom sa poti vedea clar pana la cel mai mic detaliu. De altfel, conform recenziilor si review-urilor, nici un alt telefon mobil nu poate sa faca poze mai bune la lumina slaba, precum le realizeaza in prezent un smartphone Huawei P30.

Jpg 1

Cele mai bune oferte pentru telefon Huawei P30 pentru adolescenti, de 1 iunie

Mediul online si in aceiasi masura si magazinele locale pun la dispozitia doritorilor o gama larga si variata de oferte pentru telefon Huawei P30 pentru adolescenti, de 1 iunie, ramanand la latitudinea fiecaruia care este modelul perfect conform nevoilor pe care le are adolescentul ce urmeaza sa primeasca acest smartphone in dar. Totusi, chiar daca ofertele la acest telefon mobil va pot lua ochii, este indicat sa va documentati mai bine in privinta modelului ales inainte sa il cumparati. Mai jos va descriem cele mai bune oferte pentru telefon Huawei P30 pentru adolescenti, de 1 iunie

1. Mobile phones Huawei P30 PRO, Procesor Octa-Core Hisilicon kirin 980, Capacitive touchscreen 6.47", 6GB RAM, 128GB Flash, wireless charging, Camera Tripla 40+20+8MP, fingerprint scanner, Wi-Fi, 4G, Dual SIM, operating system Android

Culori superbe si un design minimalist - Huawei p30 pro review

Telefonul mobil Huawei P30 Pro se gaseste de cumparat in nuante frumoase de bleu – albastru sau negru, combinatia dintre design si culori dandu-ti impresia de tehnologie spatiala dar in acelasi timp si de libertate. De asemenea, ecranul acestuia OLED Dewdrop de 6,47'' ne prezinta culori superbe. Este un telefon usor, care poate fi tinut fara a te incomoda intr-o singura mana si in acelasi timp sa il poti debloca cat mai repede cu ajutorul senzorului de amprenta/ fingerprint scanner de ultima generatie cu care este dotat.

Fotografii profesioniste chiar si pentru cel mai neavizat in domeniu

Fotografia inteligenta cu siguranta ca atrage la acest model de Huawei P30! Fiind incorporat cu un sistem Leica Quad Camera si datorita obiectivului SuperZoom, telefonul mobil Huawei P30 Pro este capabil sa faca cele mai detaliate fotografii, indiferent de distanta de la care realizati captura foto. In plus, acest model este dotat cu o camera Huawei Tof, un obiectiv de 20MP Ultra Wide Angle si cu o camera Super Sensing de 40MP, cu ajutorul carora in momentul in care focalizezi o imagine, chiar si cel mai amator in domeniu poate realiza cele mai profesioniste fotografii. De altfel, zoom-ul hibrid 10x va aduce foarte aproape de imaginea pe care doriti sa o capturati, aducand o rezolutie excelenta si o fotografie de neegalat.

Dezvaluire de SENZATIE despre Radu Mazare! Ce a facut, de fapt, fostul primar in avion! Fiul sau a spus TOTUL!

Pagina 1 din 2 12