HUAWEI Mate 50 Pro, noul smartphone vine cu o cameră ultra performantă care concurează cu aparatele foto

Unul dintre acești producători este gigantul chinezesc Huawei care a venit recent cu ultimul său smartphone – HUAWEI Mate 50 Pro. Reprezentanții companiei caracterizează acest telefon ca fiind o inovație la nivel global tocmai prin diafragma fizică reglabilă pe 10 niveluri. Pe lângă aceste aspecte tehnice, telefonul se prezintă și cu un design modern și cu tehnologii de ultimă generație pentru iubitorii de inovație.

Camera Ultra Aperture de 50 MP vine astfel cu noi tehnologii ce se dovedesc mai performante decât a multor aparate de fotografiat. Aceasta integrează inovații importante în sistemul optic, structura mecanică și procesarea imaginii. În plus, modul Profesional permite reglarea manuală a profunzimii de câmp și a gradului de blur. Pentru fotografiile nocturne, telefonul prezintă Modul de Noapte, bun pentru a surprinde imagini cu zone luminoase și întunecate distincte, chiar și în medii slab iluminate.

Tehnologia de zi cu zi

Noul smartphone Huawei este acum primul dispozitiv care rulează pe sistemul EMUI 13. Tehnologia este una care fluidizează interacțiunile zilnice printr-o navigare simplă și utilă printr-o singură atingere. Pe lângă aceste aspecte, SuperHub le va permite utilizatorilor să stocheze temporar ce imagini doresc, dar și documente sau texte, pe care le pot transfera ulterior între aplicații și dispozitive.

AppGallery, magazinul online de aplicații de care dispune HUAWEI Mate 50 Pro, oferă pentru clienții din țara noastră unele dintre cele mai populare aplicații din România. Printre acestea se numără aplicațiile financiare, precum BT Pay, George România, YOU BRD, New Raiffeisen Smart Mobile, CEC Bank, Garanti, Pago, NeoBT. Se adaugă în continuare și aplicații pentru operatorii de telefonie mobilă, spre exemplu My Vodafone România, My Orange România, DIGI.ro sau MyAccount Telekom.

Pentru utilizatorii care doresc să instaleze și serviciile Google, aceștia pot intra cu ușurință pe Gspace, un magazin de aplicații disponibil pe AppGallery, care oferă acces ușor la cele mai populare aplicații Google, dar și la altele, precum Uber sau Spotify. Este ușor de folosit și îți oferă aplicațiile dorite după doar câteva click-uri.

Design sustenabil și prietenos cu mediul

Premiera cu care vine Mate 50 Pro, din punct de vedere designului, este reprezentată de inserțiile în relief Clous de Paris. Apare, astfel, un nou tip de estetică pe această piață a telefoanelor inteligente. Noul smartphone Huawei este lansat pe piață cu două tipuri diferite de carcasă pentru spate, având o variantă din sticlă și una din piele vegană, prietenoasă cu mediul înconjurător. Varianta din sticlă este disponibilă în două culori, argintiu și negru.

Varianta din piele vegană este disponibilă momentan doar pe culoarea oranj, iar producătorii spun că s-au inspirat pentru acest design din „razele strălucitoare ale soarelui”.

Ecranul de sticlă „Kunlun Glass” este alcătuit din miliarde de cristale la nivel nanometric, rezultat al injectărilor de compuși ionici care îl fac mai durabil și mai rezistent la cădere. Versiunea Mate 50 Pro Orange din piele vegană este, așadar, primul smartphone din lume care obține certificare pentru această tehnologie inovativă.