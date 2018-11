Hoții care au spart 5 firme într-o noapte, prinși în flagrant cu o sumă fabuloasă la ei

Trei hoți aflați mai de mult în vizorul poliției au fost reținuți de polițiștii Biroului de Investigații Criminale pentru comiterea unui furt din societate comercială. Cei în cauză au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în arestul I.P.J. Timiș.





Miercuri, polițiștii i-au depistat in flagrant delict pe cei trei bărbați, de 26, 32 și 37 de ani. În cursul nopții, hoții au fost foarte ”ocupați”. Ei au dat spargeri la nu mai puțin de cinci societăți comerciale. În urma jafurilor au adunat 58.700 de lei, bani pe care i-au sustras dintr-una din firme. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate. ”În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, bănuiții fiind reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș”, transmite Poliția Timiș.

Un adolescent hoț, prins după o săptămână

Polițiștii au mai identificat, ieri, un adolescent care furase și el dintr-o societate comercială. De loc din Punghina, mehedințși, puștiul de 17 ani a a furat bunuri de 2500 de lei dintr-o societate comercială în noaptea de halloween. Băiatul a fost reținut pentru 12 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

