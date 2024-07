Social Hotelurile pentru adulți, tot mai căutate pe litoral. Cât costă o noapte







Constanța. Românii au o nouă preferință atunci când vine vorba despre tipul de cazare. Vara aceasta, tot mai mulți turiști care ajung pe litoral preferă să rezerve camere în hotelurile pentru adulți, iar cererea nu este deloc mică.

Hotelurile pentru adulți, căutate pe litoral

După vacanțele all-inclusive, preferate de mulți turiști la Marea Neagră, pe următorul loc în topul preferințelor se află rezervările la hotelurile destinate doar adulților. Aceste unități sunt căutate de cei care își doresc mai multă liniște și relaxare, departe de agitația caracteristică hotelurilor obișnuite. În prezent, pe litoralul românesc există aproape 20 de astfel de hoteluri, iar numărul lor este în continuă creștere datorită cererii ridicate.

Hotelurile destinate exclusiv adulților sunt, în general, unități de dimensiuni mici, cu un număr redus de camere. Această caracteristică contribuie la atmosfera intimă și liniștită, lipsită de agitația și zgomotul caracteristic locațiilor mari și aglomerate. De exemplu, în Mamaia Nord se găsește un hotel cu 15 spații de cazare, care se bucură de o grădină generoasă și o atmosferă relaxantă, ideală pentru cei care doresc să se retragă din cotidian.

Turiștii apreciază aceste hoteluri pentru beneficiile pe care le oferă. Un tânăr turist a declarat că astfel de unități sunt ideale pentru persoanele care caută relaxare și doresc să scape de griji și probleme, fără a fi deranjate. De asemenea, un alt turist a subliniat pentru știrileprotv.ro că preferă hotelurile mici, deoarece nu îi plac locațiile mari și gălăgioase, evidențiind astfel un aspect esențial pentru mulți dintre cei care aleg aceste hoteluri destinate doar adulților.

Cât costă o noapte de cazare

Dan Popescu, managerul unui hotel dedicat exclusiv adulților, descrie oferta sa pentru sursa citată ca fiind una deosebită, axată pe relaxare și confort. Hotelul dispune de camere duble matrimoniale, un jacuzzi în aer liber, și oferă mic dejun pentru oaspeți, toate contribuind la o experiență de relaxare completă. Acest tip de cazare este apreciat pentru atmosfera liniștită și serviciile personalizate pe care le pune la dispoziție.

Unitățile de cazare destinate exclusiv adulților sunt de obicei hoteluri de 4 sau 5 stele, ce se remarcă printr-un nivel ridicat de servicii și facilități premium, inclusiv piscine doar pentru adulți și spa-uri bine echipate. Prețurile pentru o noapte de cazare în aceste hoteluri încep de la 400 lei, reflectând confortul și exclusivitatea pe care o oferă.

Cristian Bărhălescu, administratorul unei agenții de turism, subliniază că aceste hoteluri sunt extrem de populare în rândul persoanelor care lucrează în corporații și care caută o escapadă de relaxare. Aceste opțiuni de cazare sunt adesea preferate de cei cu bugete mai ridicate, alături de cele all-inclusive, datorită nivelului ridicat de confort și a serviciilor de calitate superioară.

Pe litoralul românesc, începând din Mamaia Nord-Năvodari și până în Vama Veche, au apărut în ultimii ani mai multe hoteluri destinate exclusiv adulților. De asemenea, în Constanța, una dintre aceste unități funcționează într-o clădire istorică, de peste 120 de ani, oferind camere amenajate clasic și răcoroase. Un alt hotel situat în centrul istoric al Constanței oferă acces facil la principalele obiective turistice și la portul Tomis, fiind ideal pentru oaspeții care doresc să combine relaxarea cu explorarea orașului.

O noapte în acest apartament costă 260 de euro.

Ce oferă hotelurile pentru adulți celor care aleg acest tip de cazare

Hotelurile pentru adulți sunt o opțiune de cazare dedicată exclusiv persoanelor cu vârsta de peste 18 ani. Aceste locații sunt proiectate să ofere un mediu liniștit și relaxant, ideal pentru cupluri sau călători care doresc să evite agitația și zgomotul caracteristic activităților copiilor. Prin interzicerea accesului minorilor, aceste hoteluri reușesc să creeze o atmosferă calmă, în care oaspeții se pot bucura de o vacanță plină de relaxare și intimitate.

Unul dintre principalele beneficii ale hotelurilor adults only este atmosfera liniștită pe care o oferă. Fără prezența copiilor, oaspeții pot experimenta o relaxare profundă, fără a fi deranjați de zgomotele specifice jocurilor și activităților celor mici. Această liniște este ideală pentru cei care doresc să se deconecteze de rutina zilnică și să se relaxeze într-un cadru calm și confortabil.

În plus, hotelurile adults only oferă o experiență exclusivă adaptată nevoilor și dorințelor adulților. Aceste locații dispun adesea de facilități premium, cum ar fi spa-uri de lux, bazine de nămol și saune, concepute special pentru a oferi relaxare maximă. Restaurantele și barurile din cadrul acestor hoteluri sunt de obicei rafinate, servind opțiuni culinare și băuturi de înaltă calitate, care contribuie la o experiență gastronomică superioară pentru oaspeți. Astfel, hotelurile adults only combină relaxarea cu servicii de înaltă clasă, creând un sejur memorabil și exclusivist.