International Hotelurile de 5 stele din Dubai, nu tocmai pe placul tuturor. Ce spun turiștii despre top trei hoteluri







Dubai este una dintre destinațiile unde hotelurile ar trebuie să fie impecabile. Cel puțin acestea sunt așteptările pentru o astfel de destinație. Cu toate acestea, lucrurile nu par să stea chiar așa. The First Collection at Jumeirah Village Circle este unul dintre hotelurile de 5 stele preferate de turiști. Dar se pare că nu este tocmai fără cusur.

”Personalul este amabil, cu toate acestea, dușul din cameră curgea și pulveriza apă pe pereți. O conductă de apă se aude în cameră, dacă o altă persoană se spală în altă cameră, ceea ce afectează somnul. Scump în categoria sa și pentru ceea ce oferă. Alte opțiuni de hotel mai puțin costisitoare oferă o experiență egală sau mai bună. Duty Manger nu a fost inițial de ajutor, dar mai târziu a vrut să ne ofere un upgrade.

Suprataxați pentru aceleași servicii de către hoteluri

Atlantis, The Palm este următorul hotel pe lista celor de 5 stele. Nici această locație nu scapă de critici. ”Trebuie să încep prin a spune cât de întristat sunt că trebuie să scriu această recenzie. Am avut mai multe discrepanțe cu factura noastră, sute de lire în plus. De mai multe ori, am fost suprataxați la restaurantele din cadrul hotelului.

Când am semnalat unele dintre aceste taxe la Serviciul Clienți cu o zi înainte de plecarea noastră, ne-au modificat factura în consecință. Totuși, ceea ce mi se pare cel mai nesatisfăcător este că, la checkout, unele dintre aceste taxe au reapărut pe factura noastră!

La întoarcerea noastră acasă și la revizuirea facturii noastre finale, au fost descoperite și mai multe discrepanțe. Am fost taxați de două ori pentru factura noastră în ultima noapte”, a scris un turist.

”Camere mucegăite”

JW Marriott Marquis Hotel Dubai este un alt hotel de 5 stele unde turiștii preferă să meargă. Doar că nu toți sunt mulțumiți de experiență. ”Camerele erau mucegăite și eu am alergii provocate de mucegai. Abia am dormit în prima noapte.

Am vorbit cu un reprezentant și au încercat să mă mute la un etaj mult mai jos. Servirea a fost bună, dar lentă de câteva ori. Mă așteptam la ceva mai mult, dar această vizită a fost oarecum dezamăgitoare”, a scris un turist.