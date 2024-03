Factura la curent îi dă bătăi de cap. Boloș se plânge de valoarea prea mare

Marcel Boloș se plânge de valoarea ultimii facturi la curent electric pe care a plătit-o. În opinia sa, aceasta este prea mare, raportat la consumul din locuința sa.

Ministrul Finanțelor Publice a comentat pe tema ultimii facturi pe care a primit-o pentru consumul de electricitate. El s-a arătat surprins de valoarea prea mare, raportat la echipamentele electrice pe care le folosește.

Ministrul Finanțelor a spus că a plătit 199 lei, la ultima factură de energie electrică, considerând că e mai mult decât de obicei. El a dat detalii despre echipamentele pe care le utilizează și care, în opini sa, nu justifică suma care i-a venit de plată. Ministrul a dat un răspuns cu privire la factura sa de energie electrică, la conferința de presă ce a urmat ședinței de guvern.

„199 de lei am plătit ultima dată, dar nici nu ştiu de ce a fost o factură destul de mare, având în vedere că nu sunt un mare consumator de energie. Deci aceasta este valoarea pe care am platit-o la factura de curent electric, comparativ cu faptul că folosesc un bec, un frigider, un televizor şi toate aparatele de consum pe care le am în locuinţă”, a afirmat Marcel Boloş.