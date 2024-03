Social Hoteluri de top din Sithonia, desființate de turiști. Care sunt principalele minusuri







Porto Caras în Neos Marmaras, în Sithonia, este unul dintre hotelurile preferate de turiști. Asta pentru că resortul este mare, oferă și piscină, dar și alte facilități. Cu toate acestea, există și turiști care apreciază că hotelul nu își merită cele 5 stele. ”Recepția a fost un pic nepoliticoasă, baia veche nerenovată de 20-30 ani.

Camera are doar elementele de bază, nici măcar un aparat de cafea. Prețuri extrem de mari pentru tot ce cumperi de la bar de la piscină sau de pe plaja la o calitate foarte scăzută”, spun turiștii.

Următorul pe listă este Acrotel Athena Palace. Hotelul are piscină proprie, are și plajă privată și multe facilități. De asemenea locația are peste 1700 de review-uri, dar nu sunt toate pozitive. Drept urmare unii dintre turiști spună hotelul nu își merită cele 5 stele.

Turiști care se plâng de condiții și prețuri

”Am stat aici trei nopți. A fost o experiență îngrozitoare. Acesta nu este un hotel de cinci stele sau nicăieri aproape. În prima zi, camera și baia miroseau a apă uzată și a trebuit să le reparăm singuri. Apa fierbinte abia mergea la duș. În a doua zi, masa din cameră s-a prăbușit pe ambele picioare și aproape mi-a rupt ambele picioare.

Puțină sau deloc simpatie din partea conducerii pentru acest lucru. Experiență îngrozitoare” a spus unul dintre turiști. Ekies All Senses Resort este următorul hotel pe care turiștii l-au ales. Resortul este unul de 5 stele și a primit recenzii de la peste 700 de oameni. Are piscină proprie, dar și acces la plajă. Cu toate acestea nu are doar recenzii pozitive.

Negocieri ca la piață

”Am petrecut 18 zile si asteptam cu mare nerăbdare vacanța, totusi am fost surprinși negativ de oamenii din staff. Începând de la manager care ne lăsa mereu impresia că este puțin deranjat de întrebările noastre, până la ospătarii care au fost ușor nepoliticoși, lenți și incompetenți.

Un alt lucru care ne-a lăsat cu gura căscată a fost că am cerut meniul de demipensiune, dar chelnerul negocia dacă putem comanda cutare sau cutare pentru că valoarea felurilor de mâncare depășea prețul pe care l-am plătit”, au mai spus turiștii.