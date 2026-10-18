Fostul hotel "Suisse"

Republica Moldova. O clădire din Chişinău, situată la intersecţia Bulevardului Ștefan cel Mare și a străzii Mitropolit Bănulescu-Bodoni se află o clădire, care în perioada ocupaţiei ţariste şi în perioada interbelică a fost unul din centrele vieţii mondene a Basarabiei.

Este vorba de fostul hotel de elită „Suisse”, care a găzduit pe vremuri printre cele mai importante personalităţi din România. Acum în clădrea respectivă, aflată peste drum de monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, se află biblioteca municipală „Bogdan Petriceicu Hașdeu”.

Hotelul „Suisse” a reprezentat cândva pentru Chișinău ceea ce reprezintă acum hotelul „Ritz” pentru Londra sau „Hilton” pentru Bucureşti.

Istoria clădirii începe în 1834, după confirmarea planului de sistematizare urbană a Chișinăului. Atunci, terenul din partea de vest a orașului a fost destinat construcțiilor. Unul din proprietarii unui astfel de teren a fost Ivan Monastârschi, funcționar la Consistoriul Duhovnicesc din Basarabia, care în 1835 a inițiat construcția.

Casa a fost proiectată în două nivele, iar construcția s-a efectuat în două faze, în perioada 1835-1844. Având destinaţia de casă de raport.

Printre chiriași a fost și guvernatorul Basarabiei, Pavel Fedorov. În această clădire se afla și Vistieria Gubernială. Între anii 1846-1862, o parte din spațiile clădirii a fost arendată de către Gimnaziul de băieți și pensionul pentru copiii nobilimii basarabene.

În această şcoală și-au făcut studiile un șir de personalități marcante, precum Bogdan Petriceicu Hasdeu, Zamfir Arbore, arhitectul P. Gasket, directorul Școlii Reale N. Codreanu, cel mai longeviv primar al Chişinăului, Karl Schmidt, și alții.

La 29 martie 1865, Eparhia Chișinăului achiziționează spațiul, anterior închiriat pentru Seminarul Teologic, la prețul de 3 700 de ruble- Din motive că spațiul era inadecvat pentru studii, se decide oferirea lui în chirie. Iar cu banii din arendă și creditul acordat de Congresul Eparhial să fie construită o nouă clădire pentru Seminar.

În 1874 a fost încheiat un contract de arendă cu Charl Sailladeni, cetăţean din Elveţia, care l-a reconstruit pentru hotelul "Suisse". Contractul a fost încheiat pentru o perioadă de 12 ani.

După ce a expirat contractul elvețianului, clădirea/hotel a fost închiriată de comerciantul Dumitru Babiev, pentru o perioadă de zece ani. Din motive de boală, acesta administrează hotelul până în anul 1892, ulterior proprietar a devenit fiica acestuia, Elena Dobronravova.

Ulterior, clădirea a fost transmisă în gestiunea unui reprezentant al clerului.

Perioada de glorie a hotelului „Suisse” a venit după unirea Basarabiei cu România. În perioada interbelică sovieticii încă nu începuseră să terorizeze Basarabia. Iar elita socială basarabeană îşi impunea standardele culturale inspirate din Occident.

La parterul localului se afla un restaurant de lux. Iar la primul etaj, o cofetărie. Apoi urmau cele 22 de camere spaţioase de lux.

Pereţii restaurantului erau vopsiţi în alb, iar draperiile erau de culoare albastră. În acest restaurant a cântat o perioadă renumita Maria Cebotari, care a dus faima Basarabiei peste hotare.

Hotelul „Suisse” era cel mai scumb din Chişinău. Preţul unui sejur era de 2000 de lei. Cu aceşti bani se putea cumpăra atunci un dulap luxos.

Dar şi aşa, toate camerele din hotel erau permanent ocupate. Hotelul „Suisse” era şi locul preferat pentru petreceri al îndrăgostiţilor.

Printre oaspeții hotelului se regăsesc nume faimoase, precum, Octavian Goga, Mihail Sadoveanu, Nicolae Iorga, Bogdan Petriceicu Hasdeu. Renumitul hotel din Chişinău i-a găzduit pe prozatorul francez Henri Barbusse şi renumitul solist de operă rus, Feodor Şaliapin.

Documentele istorice arată că Nicolae Iorga a scris cu drag despre hotelul „Suisse”. El a vorbit despre portarul care ar fi fost polonez, iar menajera - o moldoveancă de lângă Chișinău.

Hotelul a supraviețuit până în anii 1940. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, clădirea a suferit atât de mult încât nu mai putea fi restaurată.

Însă faimosul arhitect sovietic originar din Chișinău, Alexei Șciusev a considerat hotelul „Suisse” una dintre cele mai frumoase clădiri din oraș. Iar la inițiativa sa, s-a decis construirea unei clădiri noi pe acest loc. După aspectul originalului pierdut.

Alexei Șciusev, cel care a proiectat mausoleul lui Lenin de la Moscova, este cel care a restaurat şi a reconstruit mai multe clădiri faimoase şi bijuterii arhitecturale din Chişinău.

În perioada 2005-2006, la câțiva ani după ce a pierdut pachetul de acțiuni la o uzină din Chişinău, investitorul spaniol Antonio Romero Macarro a procurat șapte apartamente, amplasate la primul etaj din blocul de la intersecția străzilor Ștefan ce Mare și Sfânt și strada Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni din Chișinău.

Afaceristul spaniol susţine că a încercat să pună pe roate o afacere hotelieră. În cele trei apartamente rămase, cu suprafața totală de 255 de metri pătrați, a amenajat un mic hotel.

Spaniolul a pierdut imobilele după ce a luat ţeapă de la un afacerist moldovean. Şi a revenit în Spania cu buzunarele goale, după ce s-a aflat 25 de ani pe teritoriul Republicii Moldova.