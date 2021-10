HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR   Polonia construiește un zid

Pe 13 octombrie s-au născut Yves Montand, Margaret Thatcher, Nana Mouskouri, Alexandru Andrieş, G.M. Zamfirescu.

În calendarul creştin ortodox este Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi. Sfinţii: Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie. Nimic în “Kalendar”!

Astăzi îl pomenim pe francezul Yves Montand. L-am întâlnit, osingură dată, la Paris, prin anii 70’. Un tip înalt şi încântător, cu nas mare de francez şi cu gesturi de gal sută la sută. Cel mai francez dintre francezi, cel care a sedus-o pe Marilyn Monroe (gurile rele zic că nici nu era prea greu) era, însă… italian!

Dar, Yves Montand a fost implicat în marea politică discretă. Iacobin şi mason de grad înalt în Marele Orient, a făcut şi a desfăcut multe. L-a sprijinit pe generalul De Gaulle şi apoi pe Mitterand. Gurile rele spun că aşa cum Frank Sinatra a fost “The Godfather” la Hollywood, nimic nu mişca în arta, actoria franceză, fără binecuvîntarea lui Yves Montand, “Le Parrain”!

Pentru mine rămâne actorul cuceritor din “Le salaire de la peur”” un film de artă, alb-negru, din 1953, şi apoi marele “Z” din 1969 sub regia ilustrului Costa Gavras. Şi şarmantul şansonetist, “Sous le ciel de Paris”!

Acum, cu voia domniilor voastre, mă duc să văd unul, două, filme de artă, europene, poate un film alb-negru cu Jean Gabin, poate un film rusesc de al lui Andrei Arsenevici Tarkovski, sau Nikita Sergheevici Mihalkov, sau de ce nu, un film semnat de Antonioni sau să mă uit la o piesă de teatru cu Laurence Olivier, din integrala celebrului britanic. Sau, mai bine, să revăd filmul prietenilor tatălui meu, Liviu Ciulei şi Lazăr Vrabie, care erau nelipsiţi de la noi acasă, filmul “Valurile Dunării”.

Apoi o să mai studiez odată cartea Orianei Falaci “Furia şi Mândria”. Am pregătit creioane colorate, bine ascuţite, ca să subliniez rândurile care mă interesează.

Aici, în Prahova submontană plouă ca în Bacovia, răsfăţatele căţeluşe s-au urcat în pat, în casă şi dorm suspinând după zilele calde şi însorite. Am deschis uşa podului şi se aud, de sus, fugăreala mâţelor care s-au adăpostit acolo, de ploaie. Le-am dat şi lor de mâncare şi păsărelelor, aricilor şi veveriţelor. Dar tot am inima strânsă: oare or avea sutele de copii din sat ce le trebuie? Au mâncare suficientă, le este cald, au lemne, au jucării?

Vă spuneam zilele tecute că mă interesează informațiile din țările europene foste socialiste. Pentru exemplu și comparație. În special Polonia și Cehia, dar și Ungaria. Astăzi câte ceva despre Polonia.

Ministrul apărării al Poloniei a declarat marți că guvernul va depune un proiect de lege pentru construirea unui zid permanent la granița țării cu Belarus, pe fondul unei creșteri tot mai mari a migranților ilegali.

Într-un interviu acordat radiodifuzorului public Polonez Radio, Mariusz Błaszczak a declarat că legislația va fi elaborată de ministerul de interne și „nu este atât de ușor de redactat din cauza diferitelor probleme juridice”.

El a adăugat că Polonia se va baza pe experiențele Ungariei în timpul unei crize a migranților din 2015, când Budapesta „a construit un zid permanent la frontiera cu Serbia”.

Błaszczak a declarat că gardul de sârmă ghimpată existent la granița Poloniei cu Belarus, precum și prezența a 3.000 de soldați, contribuie la minimizarea fluxului de migranți, „care sunt exploatați de regimul Lukașenko … pentru a produce o criză a migrației „.

Błaszczak a adăugat că, „în funcție de situație”, ministerul său de apărare este gata să dubleze numărul de trupe dislocate la frontieră „fără întârziere”.

El a spus că a decis deja „să crească numărul soldaților care ajută Garda de Frontieră” (grănicerii) să patruleze frontiera”, deoarece „presiunea migranților rămâne foarte acută”.

Błaszczak a mai declarat pentru Radio Polonez că a discutat problema migrației cu miniștrii de externe din Ungaria, Republica Cehă și Slovacia, precum și Egiptul, în cadrul unei întâlniri de la Budapesta, luni.

Marți, liderii acestor cinci țări au fost așteptați să discute subiectul la un summit V4 din capitala Ungariei, a informat agenția de știri IAR a Radio Polonez.

Potrivit cotidianului Dziennik Gazeta Prawna, proiectul de lege pentru construirea unui zid permanent la granița polono-bielorusă ar putea fi supus aprobărilor, cel mai târziu în această săptămână, cu 500 de milioane PLN (109 milioane €) alocate în acest scop .

Polonia și colegii săi din UE, Lituania, Letonia și Estonia, l-au acuzat pe liderul Belarusului, Alexander Lukașenko, de organizarea premeditată a unui val de migranți ilegali care doresc să intre în blocul UE în cadrul a ceea ce oficialii au numit „război hibrid”.

Comisarul UE pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a vizitat Polonia la sfârșitul lunii septembrie, fiind de acord cu argumentele de la Varșovia, că sunt necesare „pași fermi” împotriva Belarusului, potrivit oficialilor.

Primul ministru al Poloniei, Mateusz Morawiecki, a declarat miercurea trecută că țara sa s-a bucurat de un sprijin deplin în cadrul Uniunii Europene, deoarece acționează pentru a se apăra împotriva fluxului de migranți și a unui „război hibrid” purtat de Belarus.

La sfârșitul lunii trecute, parlamentarii polonezi au votat, cu o majoritate covârșitoare, acțiunea de a extinde starea de urgență în unele părți din cele două regiuni de-a lungul frontierei de est a țării cu Belarus.

Starea de urgență conferă autorităților puteri mai largi de a monitoriza și controla circulația persoanelor la frontiera polono-bielorusă, care este și granița de Est a Uniunii Europene.

Și, ca să avem un termen de comparație, iată situația cu covideala în Polonia:

Polonia a raportat marți, adică ieri, 2.118 noi infecții cu coronavirus și încă 49 de decese legate de COVID-19, ceea ce a ridicat numărul total de cazuri din țară în timpul pandemiei la 2.925.425 și decese la 75.918.

Din numărul de cazuri noi confirmate marți, cel mai – 493 – au fost în provincia estică Lubelskie, care are una dintre cele mai mici rate de vaccinare din țară.

Cele mai recente decese din focarul de coronavirus din Polonia sunt 35 de persoane cu afecțiuni medicale preexistente și alte 14 persoane care au murit direct din cauza COVID-19 , a declarat ministerul sănătății.

Luni, Polonia a confirmat că nu există decese, dar sunt 903 de noi infecții cu coronavirus la nivel național.

Pe 6 aprilie, țara a raportat cea mai neagră zi, cu 954 de decese într-o singură zi, legate de coronavirus.

La 1 aprilie, ministerul polonez al sănătății a confirmat 35.251 de cazuri noi într-o singură zi, cel mai mare număr de când pandemia a lovit țara la începutul anului trecut.

Primul caz de infecție cu coronavirus din Polonia a fost raportat la 4 martie 2020.

2.615 în spitale, 104.753 în carantină

Ministerul sănătății polonez a anunțat marți de dimineața că 2.615 COVID-19 pacienti au fost internați in spitale la nivel national, 239 dintre ei pe ventilatoare, cu alte 104.753 de persoane aflate în carantină pentru o posibilă expunere coronavirus.

Între timp, 2.670.180 de persoane și-au revenit din COVID-19 în toată țara, a mai spus ministrul sănătății.

Glumind, referindu-se la hotărârea Curții Constituționale poloneze care a enunțat că Legile UE sunt subordonate Constituției Poloniei și nu au întâietate cât și la zidul în construcție, un înalt oficial ungur a spus omologului polonez, la summitul V4: ”Acum înțeleg de ce ați fost desfințați ca stat de atâtea ori în istorie, stricați orice petrecere!” la care omologul polonez s-a uitat cam într-o parte și a răspuns: ”Acum înțeleg de ce aveți doar o jumătate de țară, pentru că sunteți slabi și cu nasul pe sus!”

Glumițe între prieteni… dar în politica internațională nu există prieteni, ci doar interese.

Să vă mai spun că mâine este o altă zi, sau o să mă întrebați ce inters am?