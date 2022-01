HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR. Horoscop 2022 pe zodii. Dreptul la surpriză

3 ianuarie

Pe 3 ianuarie s-au născut Cicero, J.R.R. Tolkien, Mel Gibson, Sergio Leone, John Sturges, Victoria Principal, Michael Schumacher, Gabriel Dorobanţu, Gavrilă Balint, Ada Orleanu, Dan Chebac.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții prooroc Maleahi și Gordie.

Tradiţional, în „Kalendar”, Îngroparea anului vechi.

Despre ”îngroparea căpățânii” și profesorul J.R.R. Tolkien vă rog să citiți sau recitiți https://evz.ro/amintiri-din-londra-de-acum-40-de-ani-horoscopul-lui-dom-profesor.html. Vă rog să nu uitați de ritualul toastului pentru profesor, se împlinesc 130 de ani de la nașterea lui. Aflu din corespondența domniilor voastre de existența unei organizații care se numește ”Societatea J.R.R. Tolkien din România”. Foarte bine, eu militam pentru așa ceva din anul 2010 !

Acum, așa cum v-am promis, încerc să mă țin întotdeauna de cuvânt, iată primele trei zodii pentru anul 2022. Pe lângă ”anul Tigrului ud și al sfârșitului pandemiei” anul 2022 ar putea fi caracterizat ca anul ”dreptului la surpriză”, atât în sensul dat de GOT și ”Witcher” dar și în sensul propriu de surprindere, mirare permanentă de către evenimente generale și întâmplări personale. Anul 2022 este un an al surprizelor. Iată:

BERBEC Anul 2022 este anul oportunităților. Bune, sau rele. Depinde… În anul 2022 aveţi tot timpul surprize peste surprize. Dreptul la surpriză! Dacă în ultimii trei ani nu aţi înregistrat succese remarcabile, sau realizările, mari totuşi, nu v-au mulţumit pe deplin, anul 2022 vă aduce o mulţime de oportunităţi ca să uitaţi frustările trecute. Trebuie doar să nu vă repeziţi şi să lucraţi în echipă, mai ales colaborând cu familia, cu rudele şi prietenii. Pentru nativii din zodia Berbecului anul 2022 începe tare cu un eveniment puternic în jurul datei Lunii pline din ianuarie, adică pe 17 ianuarie. Primăvara vă este favorabilă, mai ales perioada de timp a propriei zodii. Vara este foarte aglomerată, puteţi face multe prietenii şi sunteţi foarte populari. Toamna şi începutul iernii nu vă convin foarte mult pentru că lucrurile încep să se aşeze într-o rutină care nu vă motivează, nu vă avantajează în mod deosebit.

Statistic vorbind, marea majoritate a nativilor din zodia Berbecului nu au probleme mari de sănătate în anul 2022. Energia debordantă şi vitalitatea crescută fac să exgeraţi cu efortul fizic şi consumul nervos. Mâncarea naturală, salatele şi fructele, multă activitate în aer liber sunt prietenii sănătăţii dumneavoastră. Aşa puteţi să eviţi oboseala cronică şi perioadele de depresie. Trebuie să învăţaţi să respectaţi ritmurile naturale ale vieţii şi să nu vă mai lasaţi otraviţi şi drogaţi de alimente dubioase şi medicamente toxice. Este o artă, o mare artă a supravieţuirii şi în primul rând este vorba despre calitatea apei pe care o beţi. Ascultaţi şi luaţi aminte, pentru că în anul 2022 elementul apă vă este prieten domniei voastre, care sunteţi semn de foc. Pentru că, spun marii iniţiaţi, focul şi apa dau aburul cel puternic care pune în mişcare turbinele şi maşinării de tot felul. Anul 2022 este pentru Berbeci un an al unei dinamici pozitive a vitalităţii.

Problemele amoroase sunt pe cale de a se clarifica în anul 2022. Anumite evenimente din ianuarie vă ridică un văl de pe ochi. Spontaneitatea şi dinamica caracteristică zodiei vă fac populari şi puteţi să faceţi mai multe prietenii, mai ales după echinocţiul de primăvară. Prietenia duce adesea la dragoste şi la o legătură stabilă. Dacă vă doriţi aşa ceva, cea mai bună perioadă este mai-iunie 2022. Nu daţi cu piciorul la ocazii… după cum ştiţi prea bine un tren pierdut nu se mai prinde nciodată. Da, dar poate vine alt tren – puteţi replica, repezindu-vă, ca de obicei. Nu vă repeziţi, nu săriţi peste etape şi o să aveţi o viaţă mai armonioasă şi lipsită de decepţii, cel puţin în anul 2022. Pe de altă parte, mai ales în timpul verii când amorul are o dinamică deosebită, prietenii şi familia vă atrag atenţia asupra unor aspecte ale relaţie curente, aspecte care sună cam fals. Vă încăpăţânaţi ca de obicei, pentru că ştiţi mai bine şi ceilalţi nu trebuie să se bage în problemele dumneavoastră. O să vă coste mai târziu, pentru că totul se plăteşte. Dar până la urma ce este experienţa decât suma greşelilor noastre. Oricât ne-ar sfătui şi ne-ar vrea binele unul sau altul, numai când ne doare ţinem minte, iar Berbecul va experimenta acest adevăr pe pielea, pardon, pe blăniţa sa proprie! Dreptul la surpriză, nu-i așa?

Banii sunt mai bine aspectati incepand din luna mai. Până atunci o pierdere de bani poate fi evitata in martie-aprilie. Aveţi de platit o datorie de lunga durata, care are o derulare răutacioasa. Dacă este să vă angajaţi, sau să schimbaţi locul de muncă în anul 2022 – o să faceţi impresie şi o să fiţi apreciaţi imediat de colegi şi coordonatori. Energia şi puterea de muncă vă ajută să avansaţi, să faceţi carieră. Dacă vă pregătiţi să plecaţi din ţară, fie că studiaţi sau mergeţi la muncă, ei bine, este favorabil intereselor dumneavoastră să plecaţi până cel târziu în luna mai. Vara este mai favorabilă croazierelor decât călătoriilor de afaceri. Oportunităţile de a face bani abundă în 2022. Nu sunt tunuri răsunătoare, mai curând picături. Dar după cum se ştie marea este făcută din picături. Un second job sau valorificare unor lucruri de prisos, reciclarea unor materiale sunt tot atâtea exemple de surse de venit în anul 2022 pentru nativii din zodia Berbecului cu Lâna de Aur. La sfârșitul anului Berbecii vor putea face un bilanț surprinzător.

TAUR În anul 2022 trebuie să evitați suprizele. Mult, puţin, trebuie să păstraţi ceea ce aveţi. Pentru Taur nu este un an al dezvoltării explozive, nici măcar al schimbărilor importante. Perioadele de risc nu au avantajat niciodată zodia dumneavoastră. Faceţi parte dintr-un club select – un semn de pământ, fix, feminin, guvernat de Venus, căruia îi place un mediu armonios şi plăcut. Uneori competiţia nu vă avantajează, pentru că nu aveţi agresivitatea şi lipsa de principii necesare oportuniştilor. Tot anul îl aveți pe Uranus în zodie, uneori retrograd. În primul semestru al lui 2022 nu aveţi nicio surpriză, până la sfârşitul lunii aprilie când intră în zodie Soarele urmat de cortegiul său, Venus şi Mercur. Apoi, vara vă intră și Marte și trece prin zodia domniei voastre. Asta nu înseamnă că în primele trei luni ale anului nu trăiţi evenimente importante. Dar aceste evenimente vin din afara dumneavoastră, le suporţaţi şi căutaţi să le faceţi faţă, nu le provocaţi. Această defensivă este o strategie chiar înţeleaptă în aceste vremuri mai dificile. Limitaţi-vă doar la cheltuielile necesare, absolut necesare. Nu este momentul investiţiilor sau al proiectelor de mai mare amploare. Dacă este să zugrăviţi apartamentul sau să redecoraţi casa, atunci perioada aprilie-mai este cea mai favorabilă.

Cam în aceeaşi perioadă dragostea este în graţiile stelelor. Poate întâlniţi o persoană galantă care să vă ajute şi atunci îmbinati plăcutul cu utilul. Vara, de fapt până la sfârşitul anului – zodia Taurului nu mai găzduieşte planete. Aşa că Liberul Arbitru, propria decizie, are întâietate. Un sfat bun: o vacanţă memorabilă undeva, la soare. Pentru că, vorba lui Aznavour, uşor adaptată : „se pare că totul este mai uşor de suportat la soare”. Toamna şi începutul iernii nu este o perioadă rea pentru dumneavoastră, ba aş spune că este chiar bună. Lucrurile, în general, intră într-o oarecare logică şi vă este mult mai uşor să vă apăraţi modul de viaţă de surprizele din afară.

În ciuda unor perioade mai puţin bune în ceea ce priveşte sănătatea, concentrate la jumătatea lui februarie, în ultimele zile ale lui aprilie şi în a doua jumătate a lunii august, anul 2022 este bun în ceea ce priveşte vitalitatea, starea generală de sănătate. Gâtul este partea corpului uman guvernată de zodia Taurului şi trebuie să aveţi grijă: de la tiroidă, la banalele băuturi de vară foarte reci. Protejaţi-vă gâtul şi o să aveţi o viaţă mai sănătoasă. Dacă este să suportaţi un tratament sau chiar o intervenţie chirurgicală, luna octombrie este cea mai bună. Nu ezitaţi să daţi corpului dumneavoastră ceea ce are nevoie: mâncare naturală, odihnă, sport şi multă îngrijire. Micile neplăceri pe care le puteţi întâlni în anul 2022 se datorează stilului dumneavoastră nesănătos de viaţă. Exitaţi exgerarile, abuzurile de mâncare şi băutură şi mai ales nu mai mâncaţi seara târziu. Ceaiurile medicinale (numai din plante româneşti) vă pot ajuta esenţial.

Dragostea, în anul 2022, variază între pasiune toridă şi respingere totală. Aveţi un număr egal de succese şi eşecuri. Dacă este vorba despre o legătură stabilă, atunci vor există un număr egal de perioade minunate şi de Talpa Iadului la domiciliu. Dar oare certurile nu sunt făcute pentru plăcerea împăcării? Este şi o perioadă de autodescoperire. Veţi fi surprinşi cât de senzuali şi empatici puteţi fi. Mijlocul lunii februarie este un moment când puteţi prelua îniţiativa. Trebuie doar să lăsaţi intuiţia şi imaginaţia să vă poarte pe aripile pasiunii. Paradoxal, sau nu, puteţi avea surpriza că un Scorpion vă place foarte mult, cu toate că zodia Scorpionului este opusă zodiei dumneavoastră. Această întâmplare se poate produce începând din iunie, probabil în timpul vacanţei sau al concediului. Totuşi totul pare confuz şi cam misterios, iar dumneavoastră nu vă plac aventurile, decât dacă se termină cu bine, ca în filmele vechi americane cu “happy end” Abia din septembrie lucrurile vă par ceva mai clare, cel puţin în ceea ce priveşte amorul. Sfârşitul anului vă găseşte pregătind Naştera Domnului întru-un cerc vesel de prieteni format nu se ştie de ce din cupluri consolidate cu vechime şi experienţă. Poate vă doriţi aşa ceva?!

Banii sunt OK. Nu o să vă îmbogăţiţi, cel puţin marea majoritate, dar aveţi bani cât vă trebuie. Ba mai mult, o să lichidaţi nişte datorii sau credite mai vechi, care nu vă lăsau în pace. Luna mai vă este în mod deosebit favorabilă din punct de vedere financiar. Cineva, semn de foc sau de apă, poate din familie, vă ajută foarte mult în acea perioadă. Şi nu este vorba numai de bani. Oricum după cheltuielile facute cu vacanţa, din luna septembrie trebuie să vă gândiţi la noi surse de venit. Pretenţiile cresc, nivelul de trai se doreşte european, aşa că şi dumneavoastră cheltuiţi ceva mai mult decât anul trecut. Dacă ar fi să ne luăm după aspectele planetare din toamna lui 2022 prind avânt, din nou, afacerile imobiliare. Nu cu anvergura şi la preţurile de acum nişte ani, dar totuşi… şi zodia Taurului pare făcută să facă afaceri cu terenuri şi case, doar este zodie de pământ!

GEMENI Pentru Gemeni anul 2022 este o perioadă în care dreptul la surpriză devine o necesitate. Zodia celor rapizi şi neastâmpăraţi ca argintul viu cere în 2014 recunoşterea meritelor şi preţuirea celor din jur. Din fericire, toată perioada de timp a anului, mai ales din februarie, este darnică cu oportuniştii Gemeni. Vorbăreţi şi tupeişti, Gemenii se află adesea la locul şi momentul potrivit, ştiu să-şi facă prieteni şi să se folosească de persone influente. Iar anul 2022, mai ales în primele trei trimestre abundă în oportunităţi, în evnimente şi întâmplări în surprize de tot felul. Gemenii ar trebui să ţină seama de perioadele când Mercur este retrograd. În aceste perioade pot apărea mici sau mai mari necazuri, multe dintre ele cauzate de defecte de comunicare. Începând cu 10 iunie o dorinţă nestăvilită de schimbare cuprinde majoritatea nativilor din superficiala zodie a lui Castor şi a lui Pollux. Schimbare care se manifestă în îmbrăcăminte, machiaj, coafură su tunsoare. Aspecte exterioare, de ambalaj. Lupul îşi schimbă părul, dar năravul... Acest vânt de schimbare şi libertate nu se transformă, însă, în furtună. Că aşa sunt Gemenii, inconsistenţi şi nu prea termină lucrurile. Generoşi, însă, sunt majoritatea nativilor din zodia duală – sigur că da – şi luna iulie îi prinde pe Gemeni cu cine ştie ce proiecte de filantropii, sau măcar salvează un pisoi rătăcit. Apoi, pe la sfârşitul verii, după ce s-au întors din croazieră neapărat în insulele greceşti (Creta sau Cipru) sau măcar la bunica la ţară, că este mai ieftin, ei bine, Gemenii (re)descoperă spiritualitatea orientală. Acum este povestea tare. Că Gemenii nu se lasă cu una cu două când este vorba de Kama Sutra sau cine ştie ce Tantra Yoga. Fiind interesaţi mai mult de tehnici decât de senzualitate vor face mare tam-tam prin anturaj şi prieteni cu „descoperirile” lor. Care interes îi ţine pe Gemeni până dă mustul. Apoi îi apucă febra învăţatului, a studiului, fie că este vorba de licenţă, masterat, doctorat sau de o banală reţetă de bucătărie. Anul nou îi prinde pe Gemenii noştrii mirându-se ce repede a trecut anul 2022 şi ce multe trebuiau ei să facă şi nu prea au făcut. La anul…

Anul 2022 nu începe grozav din punctul de vedere al sănătăţii. Răceli, viroze, indispoziţii şi pentru un foarte mic procent din zodie probleme mai serioase. Concentrate în zonele tradiţionale : plămâni, sistemul respiratoriu, braţe. Aveţi grijă cum vă îmbrăcaţi în perioada ianuarie-februarie. Trebuie să ţineţi cont de capriciile vremii şi mai puţin de poruncile efemerei mode. Apoi ziua se măreşte şi încet-încet starea sănătăţii se ameliorează iar vitalitatea dumneavoastră înregistrează o dinamică pozitivă. Ceea ce vă face să abuzaţi de un regim dezordonat de viaţă. Atitudinea dumneavostră dispreţuitoare faţă de stomac (ignorarea orelor de masă, mâncăruri prea condimentate) este sancţionată la nivelul lunii mai sau imediat după Sf. Paşti. Dar lucrurile intră într-o perioadă favorabilă a vitalităţii începând cu propria zodie. Vara este chiar bună din punctul de vedere al sănătăţii exceptând micile incidente sau accidente cauzate de repezeală. Din luna august energia dumneavoastră vitală înregistrează un constant mulţumitor, un plafon relativ normal. Nu sunt semne sau indicatori astrologici care să indice intervenţii medicale dificile, cel puţin pentru majoritatea nativilor din zodie. Un sfat bun ar fi să faceţi analizele de rutină în luna octombrie. Pe total, însă anul 2022 nu este neliniştitor din punctul de vedere al sănătăţii. Până la urmă este chiar satisfăcător către bun.

Dragostea este bine aspectată, mai ales în a doua parte a anului. În primul semestru aveţi de rezolvat problemele cu relaţia curentă sau cu partenerul de lungă durată, probleme care provin din modul dezordonat în care aţi tratat relaţia anul trecut. În a doua parte a anului potenţialul dumneavoastră emoţional are o dinamică pozitivă şi vă ajută să vă acordaţi succesiv la datele de zi cu zi. Sunteţi mai cu picioarele pe pământ şi nu vă mai faceţi atâtea iluzii. Pentru cei neimplicaţi într-o relaţie de lungă durată programul în 2022 este : noi relaţii, noi sentimente, o comunicare cât mai bună!

Problemele financiare par să găsească o rezolvare favorabilă în anul 2022. Totuşi, nu reuşiţi să acoperiţi toate datoriile, creditele sau să vă satisfaceţi toate capriciile. Partea favorabilă este că găsiţi noi surse de venit, începând din luna aprilie. Cresc veniturile, cresc şi cheltuielile. Dacă v-aţi hotărât să vă schimbaţi maşina sau să faceţi altă schimbare importantă de active, luna august este cea care vă avantajează. Ceea ce este de admirat în anul 2022, mai ales în a doua parte a perioadei, este faptul că nu vă mai repeziţi să luaţi decizii rapide şi uneori păguboase în ceea ce priveşte banii, valorile în general. Fie că sunteţi debutanţi sau în pragul pensiei, anul 2022 este un an de adult, cu decizii solide, cel puţin în ceea ce priveşte banii. Zodia celor veşnic adolescenţi dă dovadă în anul 2022 de o maturitate binevenită, de un sânge rece admirabil şi de decizii înţelepte. Cireaşa pe tort este faptul că în perioada iunie-noiembrie aveţi şi… noroc! Dreptul la surpriză…

Un an surprinzător, este un an care ne găsește nepregătiți, un an care nu suntem la înălțimea problemelor pe care le va prezenta. O, da, vom avea multe surprize ! Dreptul la surpriză, ia gândiți-vă un pic la profunzimea conceptului !

Haideți să ne gândim până mâine, noaptea este un sfetnic bun și mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 3 ianuarie 2021

BERBEC Domeniul favorizat de stele este cel sentimental. În delicata zonă a emoțiilor, a dragostei, trebuie să ai când planuri bine întocmite, când să te laşi în voia pasiunii. Astăzi, fii pasional! Te miști repede, dar îți schimbi greu opiniile. Poate ar fi bine să lași încăpățânarea ta proverbială, să fii mai deschis și favorabil schimbării. În cantități mici, desigur! Ca să nu mai pomenim de întâmplări. Ce mai, ai o viață interesantă, vorba chinezului! Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp, adică la petrecerile de Crăciun și Revelion.

TAUR În limite generoase, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură favorabilă. Poți să ai un prim pas, un pas cu dreptul, în domeniul profesional, al muncii tale. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună poate fi urmată de una nu tot aşa de bună. Un alt Taur şi poate un Săgetător, un semn de foc, te ajută să treci o cumpănă. Un incident neplăcut în a doua parte a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor. Mai ales cele de circulaţie. Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Poate un spectacol, pe seară, poate s-au dezmorțit și artiștii. Ultimile ore ale perioadei, ale zilei, sunt favorabile evenimentelor sociale, sau pentru legarea unor noi prietenii.

GEMENI Domeniul avantajat de conjunctură este cel al comunicării, dar, mare atenție la formă și conținut! Dacă ai de făcut un drum, sau eşti pe drum, te întorci acasă, eşti avantajat de stele. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Singurul care se pricepe este Destinul. Aşteaptă. Mai aşteaptă! Un procent din Gemeni, unul mic, reuşeşte astăzi să mai facă o gafă. Dacă este cazul tău, recunoaşte că ai greşit şi cere-ţi iertare, aşa o să se simtă sufleţelul tău mai bine! Nu te băga prea mult în viaţa altora ca să nu auzi proverbul preluat de olteni : „câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia!”.

RAC E bine să ai mai multă ambiţie, dar astăzi să nu exagerezi cu efortul, cere ajutor de la cei din jurul tău. Trebuie să vrei să te simţi bine şi totul poate să fie armonios, cum îţi place ţie! Cheltuielile si veniturile sunt dezechilibrate in bugetul tau personal – in perioada zilei de astăzi vrei să cheltuieşti, nu glumă! Vezi dacă mai ai ce! Poţi să-ţi temperzi pornirea – de fiecare dată când vrei să cumperi ceva spune-ţi că o să găseşti ceva mai bun! Se poate să primeşti scurte vesti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni.

LEU Atenţie la unul dintre păcatele tale, mândria, vanitatea. Astăzi nu lua de bun ce spune primul venit. Mai multă prudenţă, verifică, ca să nu faci gafe dureroase, inutile şi păguboase! Totuși, o zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă, aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă, în presă, de exemplu. Stelele au un moment de bunăvoinţă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie, serbările iernii nu s-au terminat, încă!

FECIOARĂ Ai o problemă care te obsedează de anul trecut, dar astăzi, pe o conjunctură favorabilă şi parcă împotriva logicii, printr-o abordare directă, te poţi lămuri dacă pierzi, sau câștigi! Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general. O perioadă plină de inspiraţie şi idei noi. Nu te implica în conflicte deschise cu Leii sau Berbecii, cu semnele de foc, în general. Perioada iti este favorabilă, tot in general. Ziua de astăzi face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm.

BALANŢĂ Cu toate că eşti în criză de timp, reuşeşti mai întotdeauna să salvezi situaţia, comunicând la timp, cu respect și politețe, unde eşti şi cât mai întârzii. Așa se face în lumea civilizată! Călătoriile sunt sub un semn fast. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii, sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare. Nativele din zodia Balanţei, mai ales, sunt astăzi avantajate. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de prudenţă şi discreţie. Sănătatea este la cote modeste, totuşi nu trebuie să te alarmezi, încă.

SCORPION Trebuie să fii atent la ceea ce promiţi, sau la ceea ce spui că o să faci. Nu te lansa în declaraţii fără acoperire, la serviciu, sau în familie. Oricum, bunele intenţii se uită repede! Unele surprize plăcute, dar până la urmă previzibile – din partea rudelor apropiate, copiilor, sau a fraţilor mai mici. Pentru un procent din Scorpion: în scenariul pe care-l construiești lipsesc unele amanunte, dar fiind vorba de afaceri şi bani nu trebuie sa uiţi nici un detaliu. Orice început este greu şi nesigur, iar începutul anului 2022 nu face excepţie. Nu este o scuza pentru tine ca să nu te ţii de cuvant şi să schimbi permanent regulile jocului! Mai multă consecvență!

SĂGETĂTOR O zi norocoasă, care trece repede, aşa sunt lucrurile bune. Dacă ai început lucrul, fă ordine pe biroul tău, sau unde activezi, curăţenie la locul tău de muncă. Să începi anul în curățenie! Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia pot rezolva situaţia. Controleză anumite tendinţe extravagante, mai ales în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor gen „trec eu pe la tine” . Aminteşte-ţi că nu ai timp, este un început de an dens și cu multe neprevăzute. Schimbările bruşte de direcţie trebuie evitate, în viaţă, în afaceri, în dragoste ca şi pe şosea. Dar, afacerile personale sunt foarte bine aspectate, mai ales pe seară. Cu toate că cineva aşteaptă un răspuns de la tine, nu trebuie să te grăbeşti.

CAPRICORN Ai început munca și multe probleme te asaltează. Ocupă-te de ele secvenţial, pe rând. Astăzi ocupă-te de problemele de familie, sunt avantajate. Primeşti un cadou neaşteptat, oricum, pentru un procent dintre Capricorni este ziua de naştere, sau o întâlnire neanunţată cu o persoană dragă. Seriozitatea şi consistenţa zodiei te ajuta sa faci faţă diversităţii de probleme şi să gaseşti soluţii, măcar temporare, pentru problemele cotidiene. Sănătatea este bună, atenţie la picioare, în special la genuchi, însă – iar cei din nordul ţării să fie atenţi la ceaţă şi la umezeală, ceva de natura elementului apă. Să nu te aştepţi la prea mult ca să nu fii dezamăgit! Pe total, ziua de astăzi este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite pentru anul 2022 şi puţină distracţie în mijlocul acestei… activităţi susţinute.

VĂRSĂTOR Azi ai o mare capacitate de concentrare a atenţiei, dar numai pe termen scurt. Eşti obosit după mâncarea grea şi nopţile nedormite. Odihneşte-te mai mult, nu intra încă la uzură, ia-o încet! Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Perioada zilei de astăzi nu este foarte rea, dar nici cea mai buna din viaţa ta! Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni. Așa este la început de an!

PEŞTI Cu capul în nori, ești distrat și iei lucrurile în glumă. Foarte bine, e o abordare veselă pentru începutul anului, dar atenție în trafic, la circulație. Nu complica lucrurile, inutil! Nu încerca să controlezi evenimentele din viaţa prietenilor impunând date şi planuri de măsuri. Mai bine cască îndelung şi „fă frumos” ca un peştişor de aur în acvariu – vei găsi imediat pe cineva care să-ți ceară trei dorințe! Sanătatea este bună, atenţie, însă, la picioare, partea corpului de natura zodiei. Banii nu sunt excelent aspectaţi, dar o zi trece repede! Nu este o perioada foarte favorabila calatoriilor, sau schimbărilor majore. Nou, nou, dar nu tot ce este nou este şi mai bun!