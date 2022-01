HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR. HOROSCOP 2022 pe zodii (2).

4 ianuarie

Pe 4 ianuarie s-au născut Sir Isaac Newton, Jacob Grimm, Louis Braille, G.B. Pergolesi, William E. Colby, Irakli Guduşauri-Şiolaşvili Catolicosul Georgiei sub numele de Ilia al II-lea, Sextil Puşcariu, Petru Poni, Mihai Constantinescu.

Pe 4 ianuarie, în calendarul creștin-ortodox este Pomenirea Soborului Sfinţilor Măriţilor Apostoli, cei Şaptezeci la număr – Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei și Apolinaria. Nimic în ”Kalendar”.

Continui cu HOROSCOPUL 2022, cu următoarele trei zodii, Rac,Leu și Fecioară:

RAC Pentru zodia Racului anul 2022 este anul surprizelor simple. Zodia de apă constată că lucrurile nu sunt aşa de complicate pe cât par, ba mai mult, uneori, sunt dezarmant de simple. Spre surpriza anturajului şi a familiei, în 2022, nativul din Rac devine mai agresiv şi bătăios, mai ales în susţinerea unor puncte de vedere. Nu că ar renunţa la modul prevenitor şi defensiv cu care sondează (cu cleşti puternici şi posesivi) lumea din jur, dar în acest segment de timp, care este anul 2022, zodia Racului vrea să se exprime. Şi să fie ascultată… Până la urmă nativii din zodia guvernată de misterioasa Lună au în anul 2022 un comportament schimbător, dar previzibil, ca şi fazele Lunii. Dar nativii din Rac nu se sperie niciodată de muncă, iar oportunităţile din perioada de timp care începe cu luna februarie şi sfârşeşte tocmai în decembrie oferă un spaţiu laborios şi plin de muncă. Este bine să nu renunţaţi la exprimarea propriilor opinii, chiar dacă la început sunteţi primiţi cu oarecare ostilitate. Intuiţia dumneavoastră funcţionează perfect şi părerile pe care le exprimaţi pot fi folositoare familiei, firmei, anturajului. Mai devreme, sau mai târziu toată lumea vă va mulţumi (în gând) pentru inspiraţia de care aţi dat dovadă. Perioade de dezvoltare şi mai bune, aveţi, cum altfel, când Luna este în creştere. Totuşi, feriţi-vă de zilele cu Lună plină sau de Crai Nou, pentru că puteţi da dovadă de confuzie şi evaluri greşiite ale situaţiilor. Luna este uneori înşelătoare și produce multe surprize!

Sănătatea este, pentru un procent majoritar dintre nativii din Rac, bună, adică în limitele suportabile. Cu toate că nu sunt părţi ale corpului guvernate de zodia Racului, stomacul, sistemul digestiv şi ficatul-pancreasul pot să vă dea de furcă în anul 2022. Puteţi reduce riscurile, în mod înţelept, printr-un regim sănătos alimentar şi mai rărind ţigările, sigur, dacă fumaţi. Oricum, statistic vorbind, zodia Racului numără cei mai mulţi fumători înrăiţi. Oboseala psihică, chiar oboseala cronică este un alt inamic al sătătăţii dumneavoastră. Un sfat bun ar fi să amânaţi tot ceea ce se poate amâna. Nu vă aglomeraţi – învăţaţi să spuneţi NU! Este foarte greu pentru că zodia Racului, prin excelenţă, este zodia celor care doresc un răspuns plăcut, armonios din lumea din jur. Şi fac eforturi mari ca să provoce reacţii de simpatie. Un accident, sau un incident major poate fi evitat cu multă prudenţă în luna august. În luna octombrie nu ar fi o idee rea să faceţi ceva analize pentru depistarea unor posibile probleme, doar aşa, din prevedere, ca să nu aveţi niciun disconfort viitor.

Dragostea este destul de greu de interpretat pentru zodia Racului în anul 2022. Dreptul la surpriză! Totuşi, cei care sunt familişti, la casa lor, nu vor avea surprize majore, cel puţin o majoritate din zodie. Există un procent mic care divorţează, începând cu echinocţiul de primăvară. Pur şi simplu nu mai pot continua – motivele sunt diverse, dar umane. Pentru cei care nu sunt implicaţi în legături de durată lungă, anul 2022 este un an restrictiv. Găsiţi cu greu o legătură care să vă convină, din cauza că aveţi standarde ridicate. Nu trebuie să vă faceţi gânduri negre, problema este globală, de la eschimoşi la negrii bantu – cei născuţi sub semnul Racului (nu uitaţi că un tropic, o linie geografică imaginară, poartă numele zodiei) sunt pretenţioşi, căutînd o armonie şi o comuniune greu de găsit. Dar cine caută, găseşte, bate şi ţi se va deschide! Undeva, cândva poate chiar în vara anului 2022, mai precis în luna iulie, vă puteţi găsi jumătatea, printr-o surpriză.

Banii vin cam din aceleaşi surse ca până acum, anul 2022 nu aduce o schimbare majoră, nicio surpriză. Gânduri negre vă prind în jurul datei de 23 ianuarie – este cea mai depresivă zi a anului. Probabil că faceţi bilanţul cheltuielilor de sărbători şi de anul trecut şi vedeţi că nu prea mai aveţi resurse pentru proiectele anului 2022. Răbdare, puţintică răbdare! Luna aprilie vine cu ceva bani, nu foarte mulţi, dar suficienţi. Poate vindeţi ceva, poate este vorba de o moştenire, sau dividende. Despre Bursă nu poate fi vorba pentru că în această perioadă are o dinamică mediocră.

LEU Anul 2022 aduce zodiei Leului posibilitatea rezolvării surprizelor. De trei-patru ani nativii din zodia Leului doresc să realizeze un proiect, o dorinţă sau unele proiecte la care ţin foarte mult. Sunt module de viaţă. În anul 2022 surprizele nu vă mai surprind! O anumită perioadă timpul abia curge, lucrurile lâncezesc, apoi parcă dintr-o dată, când vine vremea, lucrurile se împlinesc, se realizează, se finalizează. Anul 2022 este anul împlinirilor, un an în care aveţi un potenţial de efort aproape dublu faţă de anul trecut. Aspecte bune siderale aveţi şi în luna octombrie şi, de fapt, până la perioada de vacanţă de la sfârşitul anului. Mai puţin favorabile sunt cele două luni de la începutul anului, ianuarie şi februarie, în care lucrurile întârzie sau nu se finalizează. În anul 2022 regăsiţi anvergura, o anumită măreţie, aş putea spune chiar o atitudine imperială, care de fapt îi stă aşa de bine Leului. Nu ezitaţi să faceţi alianţe, să cooperaţi cu colegii şi prietenii. În mod natural aveţi o poziţie de întâietate, conduceţi, coordonaţi, dispuneţi – că aşa este la Lei – sunt întotdeauna ceva şefi şi asta mai ales din luna februarie. Pe total un an bun. Mai ales femeile din zodia Leului au în 2022 un an bun, an în care îşi realizează dorinţele şi proiectele mai vechi și nu mai sunt surprinse mereu de timpul care parcă zboară.

În anul 2022 sănătatea nu vă face probleme. Nu foarte mari. Sigur, de la o anumită vârstă lei şi leioacele încep să simtă că au inimă. Adică au probleme cu sistemul circulatoriu, cu tensiunea arterială, mai ales dacă este vorba despre nişte feline mai dolofane. Problema se rezolvă cu tratament, bineînţeles, dar ar trebui să ştim şi de statistica celebrei clinici „Mayo” din SUA, care arată ca deţinătorii de pisici au avut cu 46% mai puţine probleme grave, gen infarct miocardic. Se pare că şi egiptenii antici ştiau câte ceva despre însuşirile misterioase ale elegantelor, curatelor şi independentelor animale. Vederea, ochii, trebuie îngrijiţi, de asemenea în anul 2022. Trebuie să ştiţi că există un întreg program de antrenament pentru ochi, aşa că nu neglijaţi acest simţ esenţial, vederea. Din ce în ce mai multe persoane şi nu neapărat din zodia Leului petrec orele de serviciu în faţa unui ecran de monitor. Trebuie neapărat, dar neapărat, să alternaţi privitul la vârful nasului, la 30-50 cm, cu spatii largi, în parc sau de la un balcon şi să priviţi mai mult timp la cel puţin 60 de metri. Perioadele bune pentru sănătate sunt, în anul 2022, martie-iulie şi octombrie-noiembrie. Dacă este să suportaţi o intervenţie chirurgicală sau un tratament mai serios, luna aprilie este cea indicată. În luna august mare atenţie la accidente. Nu ar fi plăcut să petreceţi ziua de naştere cu o mână sau un picior în ghips!

Dacă este să vă (re)îndrăgostiţi, atunci perioada dintre aprilie şi august este cea mai favorabilă. Anul 2022 este un an semnificativ în problemele de amor. De mai mult timp lucrurile nu merg chiar aşa cum le doriţi. În prima jumătate a anului pe valul unei energii deosebite, puteţi reaşeza legătura mai veche pe baze noi, mai strânse, mai vesele, mai clare – fără suprize neplăcute. Luna martie, în preajma echinocţiului, este favorabilă aceste schimbări. Dacă nu sunteţi implicaţi în legături de lungă durată perioada iunie–iulie este foarte favorabilă întâlnirii marelui amor. Poate chiar în vacanţă, într-o croazieră, poate. Pe de altă parte trebuie să ştiţi că în anturajul dumneavoastră există cineva care vă place de mult timp, cel puţin aşa spune Saturn. Puteţi descoperi această persoană mai ales în luna septembrie. Circumstanţele din a doua jumătate a anului fac să vă developaţi, să vă arătaţi adevăratele calităţi şi pasiunea toridă de care sunteţi capabili. Prin aceasta atrageţi persoane care să corespundă mai exact profilului dorit de dumneavoastră.

Cu norocul de partea dumneavoastră, nici situaţia financiară nu pare rea. Banii vin mai ales din surse vechi şi sigure, gen salarii, drepturi de autor etc şi mai puţin din speculaţii şi afaceri conjuncturale, surprize economice. În primele luni ale anului nu aveţi un buget prea mare. Dar începând din vară, odată cu o reașezare economică generală, veniturile dumneavoastră încep să crească până la nivelul că puteţi să faceţi chiar economii, să puneţi ceva bănuţi deoparte. În luna aprilie este bine să cumpăraţi, sigur, dacă aveţi nevoie, bunuri de folosinţă îndelungată. Este o perioadă inspirată şi eficientă. Vacanţa o puteţi petrece undeva, la ţară sau la munte. Munţii Apuseni (de natura zodiei Leului) este o destinaţie interesantă şi care poate promite un concediu memorabil. Dacă aveţi bani şi vă respectaţi puteţi face un turism civilizat: sudul Franţei, Anglia, Bavaria, Florenţa, Veneţia sunt de asemenea sub semnul Leului. Cu toate că anul 2022 este un an dinamic, al schimbărilor rapide, al surprizelor de tot felul, nu este avantajos sa va schimbaţi maşina, apartamentul sau locul de muncă. Sigur, dacă nu vă doriţi foarte mult acest lucru, pentru că anul 2022 este, pentru Lei, un an al realizării dorinţelor – fără nicio surpriză…

FECIOARĂ 2022 aduce nativilor din zodia Fecioarei surprize, în general plăcute, în toate domeniile. Paşi nu prea mari, dar necesari. O reaşezare a obiectivelor, în sens larg. Dacă în ultimii ani aţi avut un punct de vedere, în anul 2022 vi se deschide un orizont de vedere, format, sigur, dintr-o infinitate de puncte. Adică oportunităţile abundă, în toate segmentele vieţii. Trebuie doar să nu le rataţi. Fecioara este semnul cel mai laborios din zodiac, nativii din această zodie sunt deosebiţi de harnici, dacă sunt interesaţi şi motivaţi. În 2022 rodele eforturilor dumneavoastră se vor vedea în mai toate domeniile. Cu un admirabil dar al detaliului reuşiţi să împingeţi lucrurile, să faceţi progrese în mai toate sectoarele vieţii dumneavoastră. În lunile iunie-iulie aveţi un plus de energie şi de voinţă. Folosiţi această perioadă de timp pentru rezolvarea unor probleme mai grele, sau la dezvoltarea rapidă a unor proiecte la care ţineţi mult. Sau pur şi simplu poate fi o perioadă de vacanţă deosebită – fără suprize neplăcute.

În toamnă, începând cu luna septembrie, lucrurile se aglomerează şi sunteţi iritaţi de slabiciunile unor persoane din anturaj sau din familie care nu reuşesc să ţină ritmul cu dumneavoastră. În anul 2022 nu trebuie să vă bazaţi pe ajutor, altfel dat cu bunăvoinţă de cei din jur, ci să vă înconjuraţi de persoane loiale şi care vă preţuiesc în mod deosebit. Nu uitaţi că familia este dată de Dumnezeu, dar prietenii îi alegeţi domnia voastră. O perioadă deosebită, minunată chiar, este vacanţa de Crăciun. Sunteţi mândri de ceea ce aţi realizat şi aveţi o anumită serenitate dată de sentimentul muncii bine făcute. Dreptul la surpriză!

Sunt mai multe aspecte în lunile februarie, august, octombrie care vă influenţeză sănătatea. Nu în rău, ci mai curînd în registrul scăderii vitalităţii, al unei comodităţi bine temperate, al amânărilor şi al întârzierilor. Nu prea aveţi chef în aprilie şi mai, cu toate că sunteţi implicaţi într-o mulţime de lucruri. În tot anul 2022 trebuie să vă supravegheaţi stomacul şi sistemul digestiv, dar mai ales în perioada aprilie-mai. Dacă aveţi ceva probleme, o lucrare mai mare, trebuie să vă duceţi la stomatolog în luna februarie. Nu mâncaţi mult, nu mâncaţi pe fugă, respectaţi orele de masă şi veţi avea o viaţă mai sănătoasă! Dacă aveţi alergii, atenţie mai ales în luna mai. Dar alergiile pot ascunde şi altceva, aşa că un consult general nu ar fi o idee rea, cel puţin la sfârşitul lunii mai şi începutul lui iunie. Vara este bună, chiar foarte bună, sub aspectul sănătăţii. După cum se ştie sunteţi cei mai mari consumatori de săpun şi şampoan din tot zodiacul. Curăţenia şi igiena sunt foarte importante pentru domnia voastră şi acest lucru va cântări greu în alegerea destinaţiei de vacanţă. Poate este bine ca în anul în care mai toată lumea munceşte şi face efort, dumneavoastră să vă bucuraţi de serviciile excelente ale unor hoteluri, sau pensiuni, unde aţi mai fost şi aţi fost mulţumiţi de curăţenie, de oferta de distracţii şi de linişte. Sănătatea dumneavoastră şi a familiei nu are preţ!

Tranzitul lui Venus prin zodie, (sf. Septembrie – în. Octombrie), indică o perioadă minunată pentru relaţiile de amor. Aspectată complex, planeta dragostei şi a frumuseţii, poate produce şi sentimente extreme: gelozie şi invidie. Primul semestru al anului este o periaodă constantă, în care legăturile mai vechi sau mai noi intră într-o anumită rutină gospodărească. Nu reproşaţi tot timpul partenerului amănunte mai mult sau mai puţin interesante, pentru că el poate intra într-o anumită anestezie şi să nu mai ia în seamă reproşurile importante. În a doua parte a anului şi domeniul dragostei intră în viteză, recuperând parcă perioada mai liniştită de la începutul anului. Aveţi ocazia să simplificaţi relaţia de amor, totodată îmbogăţind-o cu noi aspecte. Galerii de artă, concerte, terase la modă, muzică de tot felul, de la jazz la manele, sunt tot atâtea prilejuri de a face relaţia dumneavoastră mai simplă, dar mai cuprinzătoare. Vă cunoşteţi mai bine, chiar dacă este o relaţie de zece ani. Luna septembrie vine cu o veste de reuniune mare în familie sau cu prietenii. Sfârşitul anului vă găseşte foarte bine, poate chiar cu un inel pe deget.

Banii vin şi se duc cu mare viteză în 2022. Câştigaţi relativ bine şi cheltuiţi pe măsură. Şi în acest domeniu înregistraţi un progres, o dezvoltare. Puteţi face şi unele investiţii înţelepte, mai ales în redecorarea propriului apartament sau case. Deosebit de inspiraţi în plasarea banilor dumneavoastră (în niciun caz la vreo bancă) sunteţi în perioada aprilie-iunie. Chiar dacă economia pare că iese din criză (sau intră) nu trebuie să riscaţi banii dumneavoastră munciţi în cine ştie ce speculaţii. Îmbunătăţiţi-vă viaţa şi nivelul de trai, iar dacă aveţi bani mai mulţi – începeţi o mică afacere, poate de familie. Nu toată lumea poate să facă avere, pentru că nu are profilul psihic necesar, dar toată lumea care munceşte poate să trăiască bine – cam aşa sună mesjul stelelor în luna septembrie, după întorcerea din vacanţă. Toamna şi începutul iernii sunt perioade de venituri constante. Deja începeţi să vă gândiţi la cheltuielile şi investiţiile din 2023. Dar asta este altă poveste…

Vă dau întâlnire mâine, cu următoarele trei zodii, doar este o altă zi!

HOROSCOP 4 ianuarie 2022

BERBEC Ai o zi de început de an bună, cu toate că este marți, trei ceasuri rele. Activitatea încă nu a ajuns la vârf, doar se turează motoarele. Ai puțin timp pentru tine, fă-ți proiecte realiste, o foaie de parcurs, pentru anul 2022! Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Eşti mereu surprins(ă) de cât de rapid poate să treacă timpul. În activitatea proprie, fie la serviciu, fie unde activezi, sau înveți, la muncă, întâlneşti oarecare opoziţie, ca o parașută, la propriu, care se deschide în spatele unei mașini de curse, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţionat ci încearcă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să nu te impiedice!

TAUR Păstrează-ţi calmul şi zâmbetul pe buze şi fii mai modest, mai practic. Nu te păcăli singur, nu-ţi face proiecte grandioase, care cu siguranţă vor fi contrazise mai târziu de realitate! Astăzi poţi să ceri o favoare sau o înlesnire de la anturaj, adică de la prieteni, sau de la familie, sau chiar de la serviciu, dacă eşti convingător! Ai un program aglomerat, dar astăzi este bine sa vorbeşti mult fără să spui nimic şi să nu iei decizii importante. „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste, sau război. Nu este vorba de falsitate sau ipocrizie. Vrei să ai o viaţă plăcută, să ai un răspuns bun, armonios de la cei din jur. Luptă pentru asta!

GEMENI Ai mai multă energie decât de obicei, fapt indicat de conjunctura favorabilă. Nu te enerva dacă oamenii şi lucrurile, astăzi, întârzie! Evită discuţiile lungi şi fără rost, dar nu fi concis ca un automat care spune ora. Pildele, povestiorele, bancurile şi mai ales tăcerile cu subânţeles sunt mai grăitoare decît o mie de discursuri meşteşugite! Adică comunicarea indirectă, care poate foarte bine convinge spiritele rudimentare. Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti mai pe seară.

RAC Nicio planetă în zodie, dar mai multe corpuri cerești în opoziție. Ai o perioadă mai densă, mai dificilă, în care poți să fii contrazis de persoane la care nu te așteptai. Fii atent la comunicare! Nu judeca performanţele membrilor familiei tale, sau ale prietenilor. Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine având propria scară de valori şi propriile aspiraţii. Şi proprii bani și interese! Nu aştepta foarte mult de la cei cu care discuți astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic! Este vorba de distracţie, nu de afaceri. Nu amesteca plăcutul, cu utilul. Totuşi, o informaţie de ultimă oră se pare că te avantajează. Verifică cu prietenii apropiaţi şi de încredere.

LEU Ceva te nemulţumeşte, sau cineva nu-ţi place. Sau, amândouă, la un loc. Nu te repezi, pândeşte-l în liniște pe renegat, să vedem, ce mai zice, ce mai face! Până la momentul favorabil! O dimineaţă mai aglomerată. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă! Trebuie să te organizezi mai mult, să fii mai eficient, nu ai timp, mai ales în prima parte a zilei. Eşti supus la două influenţe relativ puternice, dar opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi, sau, posesiuni comune. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu uita că loialitatea este în zilele de astăzi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară.

FECIOARĂ Cineva încearcă să-ţi intre în graţii, să profite de faptul că ajuți pe toată lumea. Mai multă prudenţă cu cei care vor să-ţi devină prieteni, dar doresc doar să se folosească de tine. Niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile. Poate că astăzi şi în perioada următoare poţi să faci o alianţă cu cineva care s te completeze. Nu lua și nu da bani cu împrumut. Este greu, dar trebuie să reziști! Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, poţi profita de ea, dacă poţi! Dacă nu poți, du-te, mai pe seară, la un film nou, poate pe net, este o distracție încă ieftină.

BALANŢĂ Eşti avantajat în cursul dimineţii. Cu siguranţă, găseşti multă satisfacţie în faptul că ajuţi, la serviciu, un coleg. Poţi îndrepta convenabil o eroare involuntară din trecutul recent. Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare, logică, şi pe plan social. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. O melodie nostimă, care îți umblă tot timpul prin cap, te obsedează, o discuţie cu prietenii la un vin fiert, cu scorţişoară, o cină plăcută cu toată familia – ceva de genul acesta care să-ţi încălzească inima şi să justifice aspectele favorabile astrologice.

SCORPION O dimineaţă care seamănă cu altă dimineaţă în care rutina discuţiilor obişnuite de acasă, sau de la serviciu, pare automată şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Parcă nu este un an nou! Zi incertă şi uşor disarmonică până la orele prânzului, apoi totul intră în echilibru. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante, sau, excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului. Întâlnirile sau activităţile sociale de dimineaţă îţi aduc un oarecare confort şi îţi motivează acţiunile ulterioare. Aspecte minore benefice te avantajează, parțial, în lămurirea, în clarificarea, unei situaţii familiale în cursul unei convorbiri la mobil. În a doua parte a zilei, după program, stai acasă, nu te duce în oraş!

SĂGETĂTOR Astăzi eşti foarte energic, la serviciu, sau, acasă. Noi proiecte profesionale, dar şi treaba din casă te aşteaptă ca să-ţi desfăşori energia şi spiritul de “cel ce gândeşte singur”! Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici, fie că este vorba de copii, fie de animăluţe. Aşa o să petreci momente plăcute care îţi umplu inima de veselie şi bunăvoinţă. De asemenea o zi favorabilă micilor deplasări. Atenţie la vremea schimbătoare când frigul te poate cuprinde când Soarele zâmbeşte cu dinţi! Poţi să te duci la cumpărături, sigur, este o activitate plăcută, poate un catharsis, dar programează exact ceea ce vrei să achiziţionezi. Adică, mai practic, fă o listă de cumpărături!

CAPRICORN Te gândeşti la planuri pe termen lung. Foarte bine, dar nu pierde din vedere problemele urgente de astăzi care solicită intervenţia ta imediată. Renunţă la ideea falsă că “ai timp”. Nu ai! Nu promite, la rândul tău, mai nimic! Fii evaziv, vorba bancului! Atenţie la o veche, sau mai nouă durere, probabil la genuchi, articulaţie aflată sub semnul Capricornului. Concentrează-ţi atenţia asupra surselor tale de venituri. Analizează, sintetizeză, decide şi controlează. Apoi apucă-te şi de muncă, dacă mai ai timp. Glumind serios: poate este vremea să-ţi diversifici activitatea, să găseşti o sursă suplimentară de venituri. Gândește-te, cercetează, află! Sunt o mulţime de job-uri care se potrivesc profilului tău psiho-somatic, din cele care folosesc cunoştiinţele tale solide şi serioase. Ai speculat vreodată la bursă?

VĂRSĂTOR Dacă ai hotărât ceva, nu te lăsa abătut. Însă astăzi eşti uşor distrat, aşa că trebuie să ai voinţă şi tenacitate. Evită, însă deciziile şi întâlnirile importante, amână-le pentru o zi mai bună. Conjunctura astrologică pare nefavorabilă, dar tu nu trebuie să te şifonezi pentru atâta lucru! Ai întotdeaun de partea ta Liberul Arbitru, decizia proprie, şi un sfătuitor bun. Sfatul meu este să fii mai atent decât de obicei la tot ceea ce înseamnă parteneriat, fie că este vorba de afaceri, fie de dragoste, sau de amândouă. O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai puţin şi mai des şi evită factorii alergeni.

PEŞTI Astăzi ai o oportunitate, poate o perfecţionare, o propunere, poate o călătorie, delegație, ceva care, cu siguranţă, te scoate din monotonia activităţii profesionale, munca ta de fiecare zi! Astăzi, însă, stai liniștit, zâmbește şi nu te apuca de schimbări esenţiale – nu este încă timpul! Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că astăzi că nu ai făcut mai mult: “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi, mai ales dacă este vorba de autorităţile locale. Atenţie la sănătate şi mai ales dă suficientă atenţie la cu ce te încălţi, la confortul piciorului şi la stabilitate, la gheaţa de pe jos, dacă există în regiunea ta.