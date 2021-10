HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR. Cum m-am vaccinat

Pe 23 octombrie s-au născut Pelé, Michael Crichton, Pierre Larousse, Ioan Alexandrescu, Nicolae Minovici, Bucur Mitrea. Pe 24 octombrie s-au născut Gilbert Becaud, Jules Rimet, Rafael Trujillo, Anda Călugăreanu, Draga Olteanu-Matei, Magda Catone, Ruxandra Dragomir, Veronica Porumbacu, Theodor Stolojan.

În dimineaţa zilei de 23 octombrie, devreme, Soarele intră în zodia Scorpionului, plecând, în mod convenţional, din cea a Balanţei (Sursă: „The Concise Planetary Ephemeris, 2000 to 2050 AD, at Noon”).

Sâmbătă 23 octombrie, sunt Sfinții Iacov, ruda Domnului, Ignatie și Macarie Romanul, iar pe 24 octombrie sunt Sfinții Areta, Marcu, Sotirih și Valentin. Nimic în ”Kalendar! Strămoșii noștri erau cumpătați, nu aveau o întreagă diaree de sfinți! Mă întrebați de ce dau calendarul creștin ortodox la rubrica mea, care se numește horoscop. Simplu, astrologia studiază timpul, valorile care se dau fiecărei zile, pentru că în fiecare zi a anului Soarele ocupă aceiași poziție pe cadranul astrolabului. Așa vedem ce au făcut episcopii creștini cu timpul, ce valoare au dat la fiecare zi!

Dacă aveți timp, puteți citi, sau reciti https://evz.ro/google-si-nastratin-hogea-horoscopul-lui-dom-profesor.html/4.

Vineri dimineață, pe la ora 0930 (am rămas cu notația militară, care se folosește și la programul astrologic pe care îl am de la Academia Sirius), îmi beam cafeaua făcută după rețeta strămoșului meu Marele Clucer Dimitrie Ștefănescu. Nici nu îmi trecea prin cap că peste câteva ore o să mă vaccinez.

Pe la ora 10 o mașină claxonează, cu insistență, în fața porților. Îmi reamitesc vag semnalul, îl foloseam acum mulți ani. Da, este un prieten vechi pe care nu l-am văzut de foarte mulți ani. Ce am vorbit, ce mi-a spus, cum m-a convins, poate o să vă istorisesc mai târziu. Nu o fac pentru că nu sunt un avocat al vaccinurilor contra virusului Wuhan, dar nici nu sunt contra vaccinurilor. Am făcut destule vaccinuri în cariera mea de diplomat și de lucrător de comerț exterior.

Exista și un carnet galben, emis de OMS, în mai multe limbi, personal, cu numele meu pe el și cu ce vaccinuri am făcut și durata de validitate, cu multe parafe, semnături de doctori mari și ștampile. Carnetul galben era cerut de poliția de frontieră în unele țări unde plecam în interes de serviciu. Altfel, dacă nu aveam vizele medicale cerute, nu puteam coborî din avion.

Vi se pare cunoscut, nu? Acum se cheama pașaportul verde, sau cam așa ceva, și se generalizează, zic eu cam vulgar și nepermis. Nu poți să interzici unui om dreptul la muncă, liberă circulație și dreptul la întrunire. Poți să nu-l lași în cârciumi, sau la bordel, sigur că da, dar nu poți să-i interzici să se ducă la farmacie, sau la brutărie, să-i faci orar.

Bun, o să revin, la ora 1530 eram în compania unui medic extraordinar și a asistenei lui nu mai puțin interesantă. În Poiana Copăceni, am stat în compania lor aproape două ore, nu mergea sistemul, netul. Ce am vorbit, iarăși sunt subiecte pentru multe horoscoape.

Am făcut vaccinul, sigur că da. Johnson, că de Pfizer a murit Colin Powell și apoi Johnson este o singură inoculare. O să vă țin la curent, zi de zi, cu simptomele, dacă apar, cum mă simt. Până una-alta, am luat, la prescripția scrisă a medicului paracetamol și vitamina C. Am luat Tylenol, un paracetamol canadian foarte bine rafinat și vitamina C cu propolis, două pastile. La nouă ore de la vaccin parcă nici nu l-am făcut, nu a apărut nicio reacție.

Să fim bine înțeleși nu sunt un adept, un avocat al vaccinurilor, nu vă povestesc că eu am făcut vaccinul, ca să-l faceți și domniile voastre. Nu, este vorba despre altceva și dacă știți să păstrați un secret, o să vă spun. Este vorba despre o întâlnire în străinătate la care sunt invitat. În curând, nimeni nu știe exact când, de obicei se anunță doar cu câteva zile înainte, din motive de securitate. Și nu pot să călătoresc fără să am dovada vaccinării, chiar cu legenda mea CCR5-Delta 32.

Mai ales că acum România este pe lista neagră. La fel ca acum mulți ani când eram operativ și călătoream pe baza carnetului galben. Prietenul a venit ca să-mi spună că o să stea el cu cățelușele cele câteva zile cât o să lipsesc de acasă. Și că abia așteaptă să-mi răsfoiască biblioteca. Cei care m-au invitat știu cât de singur sunt și s-au gândit la toate. O să știți cât o să fiu plecat, pentru că o să fac un horoscop săptămânal, în acea perioadă. Până atunci… respect indicația medicului să nu fac efort, așa că mă opresc aici.

Câte un pas, odată, drumul de o mie de leghe începe cu un pas, spunea Confucius, iar eu spun la fel ca și Scarlett O’Hara că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 23,24 octombrie 2021

BERBEC Păstrează-ţi standardul, farmecul şi stilul de viaţă proprii zodiei lui Marte. Nu-ţi fie teamă, nu sunt de aşteptat schimbări majore! Gospodăreşte bine banii pentru familie şi weekend! O perioadă care pare relaxantă, chiar bună. Sâmbătă eşti în criză de timp! Ai multe pe cap. Mai primeşti şi o veste, pare a fi bună, dar trebuie să discuţi cu cineva. Mai multă discreţie! Nu dispera, nu vei reuşi sa le faci pe toate, dar esti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai dificile. Duminică cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Sigur, tot în planul relaţiilor umane!

TAUR Nu te lua după zvonuri, verifică şi controlează. Forţa morală şi curajul care te caracterizează suplinesc astăzi lipsa de energie provocată de oboseala cronică. Pe seară, la cumpărături! Perioada de timp a acestui weekend este numai buna pentru inceperea unui mic proce de aranjare a lucrurilor şi a ideilor, a gândurilor, cu Luna care îți zâmbește. Ai nevoie de mai multă claritate în viaţa ta. Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte griji şi „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioadă. Sambata este o zi placuta care se termina intr-o petrecere sau la o zi de naştere a unui nativ din Balanţă. Duminică, un drum, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp ! Asa timpul trece repede, confiscat de grijile inutile pe care ţi le faci!

GEMENI Norocul îţi surâde azi şi în tot weekendul, de fapt. Ai o mare dorinţă de lucruri bune şi oameni interesanţi. Azi cultivă arta echilibrului, dacă spiritul este bucuros şi corpul e sănătos! Sambată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Cel mai probabil trebuie să verifici cu grijă… Duminică, relaxare, odihnă, somn! Dacă aș fi tu, m-aș trezi târziu și m-aș culca devreme!

RAC Trebuie să acorzi atenţie vieţii de familie, sau relaţiilor cu prietenii. Atenţie la cumpărăturile de weekend. Limitează cheltuielile şi evită discuţiile care te fac să pierzi timpul. Chiar dacă nu eşti aproape de o rezolvare finală, în această sâmbătă poţi avansa vizibil. Weekendul acesta este pentru armonioşii Raci o perioadă a pregătirilor şi a planurilor. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în toane bune, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni.

LEU O vorbă, un telefon sau o informaţie iţi aduce o veste buna, ceea ce îţi confirmă intuiţia. A doua parte a zilei este revelatoare pentru presupunerile tale. Rămâne doar să spui: am zis eu! Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Leu este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi – te vei simţi foarte bine in compania lor! Un weekend obositoar, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi, poate la dans, poate la o petrecere. Mică, că după duminică este luni, zi de muncă grea!

FECIOARA Contrar obiceiului, astăzi nu trebuie să dai mare importanţă detaliilor. Răspiră profund şi trăieşte viaţa din plin, pentru că primeşti o veste bună, care te ajută să-ţi regăseşti calmul. După o perioda pe care ai caracteriza-o drept mediocra ai, în sfârşit, două zile de zodie fastă. Paşi mici, dar fermi pe drumul care ţi l-ai ales. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionand un film bun, acest lucru, sigur sâmbătă seara. Poti petrece sfârşitul de săptămână cu prietenii la munte, sau după aprovizionare, la târgurile de la ţară. Sigur, dacă ai chef și dacă se mai țin târguri în distopia sanitară…

BALANŢA Caută şi vei găsi, bate şi ţi se va deschide! Primeşti o veste sau te întâlneşti pe neaşteptate cu cineva care-ţi povesteşte despre o cunoştiinţă comună care te poate ajuta foarte mult. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături si petreceri. Sau cumparaturi pentru petreceri, pentru ca ceea ce cumperi in acest weekend va face mare placere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbătă seara. Sâmbătă, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din Balanţă să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos. Perioada weekendului este favorabilă, doar pentru un procent este ziua de naştere!

SCORPION Un prilej bun sa pui la punct unele probleme legate de casa, camin, familie, sau proprietăţi. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Poţi afla veşti importante despre nunţi şi botezuri! Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grija, fără să fie nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Nu-ţi face griji, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe şi vremea dar şi vremurile, puternice prin schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie. Duminică, din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără necazuri, certuri sau decepţii.

SĂGETĂTOR Eşti foarte zâmbitor, dar pari şi puţin cam distrat. În weekend ţi-ai propus o multime de scopuri de atins si lucruri de facut. Timpul pare că nu mai ajunge, aşa că trebuie să te grăbeşti să te odihneşti! Stai şi leneveşte, sâmbăta este „sabbath” zi de pauză şi reflecţie. O schimbare este necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe. O mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta sâmbată. Nu te lăsa copleşit de rutina, caută noi distraţii, petrece timpul cu ceva nou în acest weekend şi caută noi prietenii. Atenţie la regimul alimentar şi la oboseală. Dacă poţi să te odihneşti mai mult, nu ar fi deloc rău!

CAPRICORN Weekendul îţi aduce zâmbetul şi liniştea. Încerci, cu greutate, să-ţi găseşti drumul tău în viaţă, munceşti din greu, dar ai nevoie şi de relaxare şi odihnă. Nu exagera, când nu trebuie! Perioada îţi este favorabilă. Sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamna ca trebuie sa faci o cheltuiala neprevazuta.

VĂRSĂTOR Eroarea este omenească. Dacă ai greşit cu ceva, ai uitat, sau nu ai făcut, cere-ţi scuze şi îndreaptă lucrurile. Aşa te poţi bucura de bun renume şi de preţuirea şi suportul celor dragi. Este momentul să pui lucrurile la punct! Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, parcă am mai spus asta, dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere de zi de naştere a unui Scorpion.

PEŞTI Raporturi foarte bune cu semnele de pământ şi aer, dar atenţie la posibilele interpretari greşite făcute de semnele de foc şi apă. Sănătatea este bună şi nici banii nu sunt foarte puţini! Cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte bănoase, dar sunt… sensibile! Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje. Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale!