HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR. A dispărut o astroloagă. Foarte bogată

20 decembrie

Pe 20 decembrie s-au născut Robert Van der Graaf, Uri Geller, Kiefer Sutherland, Gigliola Cinquetti, Marian Râlea, George Apostu, Venjamin Costache.

În calendarul creștin-ortodox, pe 20 decembrie, este Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei. Înainteaprăznuirea Naşterii Domnului.

Tradiţional, în ”Kalendar”, este Ignatul, Crăciunul ţiganilor, Înătoarea.

Cu o zi înaintea solstiţiului de iarnă, care cade mâine, 21 decembrie 2016, la ora 17:59:24 (sursă dr. Harald Alexandrescu, Dumnezeu să-l odihnească în pace) Ignatul reprezintă urma unei vechi şi importante sărbători, probabil a anticei religii paneuropene.

Considerat astăzi numai sub aspectul gastronomic al „sacrificării” porcilor, Ignatul era „ziua în care trebuie să vezi neapărat sânge”. (Olteanu)

Originar, o zi a jertfelor către Soare, ca acesta să se întoarcă, să crească pe bolta cerească şi să aducă din nou căldura şi bunăstarea. Oamenii, din cele mai vechi timpuri au avut surprinzătoare cunoştiinţe despre mersul corpurilor cereşti, pentru că această cunoştere le garanta supravieţuirea, stabilirea calendarului, datele de vânătoare, de semănat, cunoaşterea datelor inundaţiilor şi a ploilor.

În Sumer, unde a început istoria, se credea că Soarele, Luna şi planetele sunt chiar zeii cei puternici, sau o reprezentare elaborată a lor, ”ochii zeilor”. Aşa că şi calculul şi interpretarea „semnelor de pe cer” era esenţială, pentru că descifra voinţa şi porunca zeilor. Era, evident, vorba despre Astrologie, prima religie şi cea mai înaintată ştiinţă, pe atunci.

La începutul istoriei jertfele erau umane. Era o mare cinste să fii jertfit! De exemplu, dacii selectau pe cei mai buni, mai curajoşi, mai curaţi şi mai frumoşi dintre ei pentru a fi „aruncaţi în suliţe” ca soli către Zamolxe. Creşterea Soarelui, pe bolta cerească, era un semn că jertfa a fost acceptată şi legământul dintre oameni şi zei va mai dura un an de zile.

Treptat, jertfa umană a fost înlocuită cu diferite animale. Porci şi cocoşi. Sau găini. Dar, mai ales cocoşi. De culoare neagră. Pentru că întunericul simbolizat de culoarea neagră, trebuie jertfit ca să crescă ziua. La Delphi, la oracol, jertfele umane au fost înlocuite cu statui, spre slava şi încântarea muzeelor de astăzi.

La noi a rămas sacrificarea porcului de orice culoare, religie sau orientare sexuală ar fi! Creştinismul nu a reuşit să acopere decât cu pojghiţa denumirii acestă sărbătoare veche „păgână”, adică ţărănească. De aceea se spune ”sacrificare porcului”, sintagmă care nu este pe placul celor bigoți.

Sunt nenumărate şi ciudate rău obiceiurile vechi de Ignat! Interdicţiile sunt năpraznice. Pentru orice greşeală – moartea! Este ca şi cum ai trece pe roşu şi dacă te prind, îţi taie capul! La început probabil că aşa era. Trebuia aduse jertfe, nu? Apoi a fost un simulacru, că altfel se făcea pustiu prin sate. Noroc că obiceiurile s-au pierdut în mare parte, le-au uitat ţăranii, că prea erau afară din cale!

Au mai rămas doar interdicţiile: „să nu munceşti, să nu speli, să nu coşi, să nu găteşti”! Astea le-au plăcut la ţărani, că întotdeauna au fost bețivi și puturoși, vorba lui Dimitrie Cantemir!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, trăim vremuri grele, trăim timpuri periculoase. Dar să știți că așa a fost mereu. Iată o istorie, așa cum ați solicitat. Despre o astroloagă foarte bogată.

Când Marcia Moore a dispărut fără urmă într-o noapte extrem de friguroasă din ianuarie 1979, familia ei a primit mai multe „buletine” de la excentrici din toată țara. Unul dintre ei a spus că moștenitoarea averii hotelului Sheraton a fost „blocată în al patrulea plan în a 12-a dimensiune” și a avut probleme cu revenirea.

În zorii mișcării New Age din anii 1970 – când mulți experimentau cu cristale, astrologie și yoga – explicația părea ciudat de credibilă pentru cercul de prieteni al Marciei. Cea dispărută, în vârstă de 50 de ani era un profesor de yoga și un astrolog de renume, care petrecuse un timp la un ashram din India și scrisese șase cărți, inclusiv una despre reîncarnare. Cu bretonul ei bine tăiat, absolventa Colegiului Radcliffe a crezut că a împărtășit o viață trecută cu Cleopatra.

Înainte de dispariția ei din casa ei din Seattle, Marcia a experimentat cu ketamină, un drog halucinogen, și a făcut brainstorming cu un proiect pentru a se „dematerializa”, potrivit scriitoarei și regizoarei de la Hollywood Elisabeth Bentley, care lucrează la o serie limitată de documentare despre viața lui Moore. Povestea moștenitoarei este istorisită și în „ Dematerialized: The Mysterious Disappearance of Marcia Moore ” (Post Hill Press), de Joseph și Marina DiSomma, volum apărut acum o lună.

Hocus-pocus-ul, împreună cu jena familiei ei conservatoare față de obsesia Marciei pentru filozofiile New Age, precum și propria ei istorie conjugală – Marcia era la cel de-al patrulea soț când a dispărut – toate au lucrat să deraieze ancheta de la mersul ei normal.

„Multe lucruri pe care le-a făcut Marcia au fost dezastruoase pentru familie”, a spus Bentley, care este prieten cu nepoata lui Marcia, Elizabeth. „Dacă ar fi fost în viață astăzi, ar fi fost o persoană ca Oprah. Ea a fost una dintre primele care a adus yoga în această țară și probabil prima persoană care a folosit expresia „Epoca Vărsătorului”. Unele dintre concluziile ei s-au dovedit, de asemenea, adevărate și foarte inteligente. Ea a intuit lucruri care sunt studiate mai riguros astăzi, cum ar fi utilizarea tratamentelor halucinogene pentru PTSD.”

Dar este posibil ca Marcia Moore să fi fost prea înaintea timpului ei – iar jena pe care o simțea puternica ei familie ar fi în cele din urmă în beneficiul presupusului ei ucigaș. În anul 1981, când rămășițele Marciei au fost descoperite în sfârșit lângă casa ei, drumul anchetei era blocat.

„Povestea ei se estompează cu fiecare an care trece”, scriu DiSommas, o echipă de investigație formată din soț și soție care a petrecut ani de zile punând cap la cap povestea Marciei Moore, după ce Marina DiSomma i-a descoperit cărțile într-un garaj și a devenit fascinată de povestea ei.

„Fiecare călătorie până la un hotel Sheraton este o reamintire a cât de puțini oameni cunosc povestea neobișnuită și ascunsă a lui Marcia și a familiei Moore”, scriu ei.

Marcia Sheldon Moore, în fotografia din titlu, s-a născut pe 22 mai 1928, singura fiică a fondatorului lanțului de hoteluri Sheraton, Robert Lowell Moore, și a soției sale, Eleanor Turner Moore, în Cambridge, Massachusetts. Clanul și-a putut urmări descendența din anii 1600, iar Marcia și cei trei frații ai ei au fost crescuți într-un conac colonial pe o proprietate de doi acri în Tony Concord. Potrivit DiSommas, casa familiei Moore era „completată cu spații pentru servitori, grădină japoneză, foișor, vie de struguri, plantație de zmeură și livada de meri”, și mai era o casă de vară pe insula Cuttyhunk, la vest de Martha’s Vineyard.

Deși Robert Moore cochetase cu Teozofia, o mișcare spirituală din secolul al XIX-lea care dicta că cunoașterea lui Dumnezeu poate fi atinsă prin meditație și transcendență, familia patriarhală mic burgheză, de fapt mare burgheză, a descurajat același tip de interese pe care le arăta Marcia. Mama ei l-a favorizat pe fiul cel mare, Robin, care avea să dobândească faimă mondială în anul 1969 odată cu lansarea cărții sale, „The French Connection”, devenită celebră și care a inspirat câștigătorul pentru cel mai bun film la Premiile Academiei din anul 1972.

De la o vârstă fragedă, Marcia a fost obsedată de astrologie, yoga, ocult și reîncarnare.

„Ea a fost adesea înțeleasă greșit, pentru că era cu mult înaintea timpului ei în explorarea fără teamă a metafizicii cu idei noi, uneori controversate”, scrie DiSommas.

La scurt timp după ce și-a abandonat studiile la Radcliffe, după primul an (și-a termina diploma un deceniu mai târziu), Marcia s-a căsătorit cu primul ei soț, un scriitor mediocru pe nume Simons Roof. Ei au plecat în India pentru un an în 1955, călătorind cu cei trei copii ai lor, mici, în timp ce Marcia studia yoga și era binecuvântată de Dalai Lama.

După întoarcerea lor în SUA, Marcia a început să se afirme în lumea mondenă ca scriitoare și instructor de yoga, transformând adesea gazonul din fața casei într-un studio de Hatha Yoga în aer liber. Dar căsnicia ei se destramă, iar în anul 1962, Marcia și Roof au cerut divorțul.

Marcia și-a luat o serie de amanți înainte de a se căsători cu cel de-al doilea soț, un student de 21 de ani pe nume Louis Acker, pe care îl cunoscuse prin cercul său de astrologie. Cuplul „a stabilit logodna bazată în principal pe hărțile lor astrologice compatibile”, potrivit DiSommas. Acker, un roșcat de o statură impozantă, era cu 12 ani mai mic decât ea și, deși cuplul a practicat cu bucurie yoga și a ținut prelegeri despre astrologie, împreună, căsătoria s-a încheiat după trei ani.

La câteva săptămâni după ce a divorțat de Acker, Marcia s-a căsătorit cu Mark Douglas, un veteran din Războiul Coreean și un escroc care a pretins că a cunoscut-o într-o viață anterioară. El a fost, de asemenea, potrivit „Dematerialized”, un delicvent condamnat la închisoare pentru neplata pensiei pentru cei doi copii ai săi dintr-o relație anterioară. Dar, Douglas a văzut potențial în Marcia și a încurajat-o să scrie cărți. A înființat o companie de editură și a deschis un magazin de produse naturiste în York Harbor, Maine, unde își putea vinde marfa.

De asemenea, el a început curând să controleze o mare parte din veniturile Marciei din fondurile fiduciare și din acțiunile pe care le deținea în compania hotelieră a familiei ei. Când l-a părăsit în 1966, după ce a mâncat multă bătaie, Douglas încasase deja în acțiunile Marciei în valoare de peste 120.000 de dolari, precum și preluase conacul ei, magazinul și un apartament pe care îl deținuseră împreună, potrivit „Dematerializat”.

Marcia s-a retras apoi în California și s-a cufundat în meditație și experimente cu medicamente halucinogene. Ea a fost parțial influențată de Timothy Leary, (Turn On, Tune In, Drop Out) psihologul Harvard și erou al contraculturii, care a devenit faimos pentru susținerea LSD-ului pentru utilizare terapeutică în psihiatrie și ”lărgirea nemăsurată a percepției umane”.

Marcia a început să experimenteze cu clorhidrat de ketamină, un anestezic cunoscut și sub numele de „Special K”. Ea a luat „substanța psihotropă pentru ceea ce spera să fie următorul progres în extinderea conștiinței”, potrivit DiSommas.

Marcia a simțit că medicamentul i-ar permite să exploreze viețile trecute – un proces pe care l-a numit „întoarcerea în lumea strălucitoare”. Mai târziu, ea a fost coautora unei cărți împreună cu al patrulea soț al ei, doctorul Howard Alltounian, intitulată „ Călătorii în lumea strălucitoare ” și publicată cu un an înainte de a muri. Marcia a numit ketamina „zeița” și aducea adesea drogul și ace pentru a-și face injecții intramusculare, în timp ce familia se afla în vacanță pe insula Cuttyhunk, potrivit Bentley.

„Nu o ascundea”, a spus Bentley pentru The Post. „Întreaga familie a fost pur și simplu deranjată de comportamentul ei pentru că avea un loc social proeminent pe insulă. Faptul că alerga prin insulă injectată cu ketamină și că se comporta bizar era profund nesatisfăcător pentru morala familiei burgheze.”

Nepoata Marciei, Elizabeth Moore, un antreprenor care a petrecut vara pe insulă în copilărie, își amintește de mătușa ei la acea vreme ca fiind „depărtată, evazivă, radiantă”. Elizabeth, acum în vârstă de 58 de ani, a declarat pentru The Post că și-a văzut ultima oară mătușa cu aproximativ cinci ani înainte de dispariția Marciei.

„Obișnuiam să ne petrecem verile pe insula Cuttyhunk”, își amintește Elizabeth. „Într-o vară a fost acolo, apoi a dispărut ca și când nu ar fi existat niciodată.”

Data viitoare când Elizabeth și-a văzut mătușa era la un supermarket în vara anului 1979 – pe prima pagină a National Enquirer sub titlul „Omul de știință dispărut a devenit invizibil și este undeva în cosmos”.

„În retrospectivă, mă întreb de ce nu am pus la îndoială prea mult”, a spus Elizabeth despre dispariția mătușii ei. „A fost într-adevăr un semn al vremurilor. Era o societate patriarhală prin excelență și eram o familie patriarhală.”

Pe 14 ianuarie 1979, cu câteva ore înainte de a pleca într-o călătorie de 20 de ore cu mașina către Ojai, California, Marcia Moore a dispărut pur și simplu. Soțul ei, Howard Alltounian, un anestezist cu care se căsătorise cu 14 luni înainte și care i-a furnizat ketamină, nu a sunat la poliție decât a doua zi, dimineață devreme. El a spus poliției că Marcia a mers la un film, nu știe care anume și nu s-a mai întors niciodată. El a spus că era supărată, depresivă și că el crede că a dezvoltat o tulburare mintală din cauza consumului de ketamina. De asemenea, a susținut el, a amenințat cu sinuciderea.

Dar caracterizarea soției lui de către Alltounian a fost ciudată și neadevărată pentru cei mai apropiați prieteni ai ei, care au spus că Marcia era nerăbdătoare să se mute la Ojai – „un nexus de forțe mistice”, așa cum o descrie în carte – și că plănuia să înceapă o revistă despre reîncarnare. Ceea ce soțul ei nu a menționat poliției a fost că el și Marcia au avut o relație tulbure.

Alltounian se pare că ar fi trebuit să fie principalul suspect în dispariția ei, dar a susținut varianta lui până la moartea sa în 2006.

„Îmi amintesc unchiul meu care era executorul moșiei ei, vorbind cu tatăl meu și bănuind că soțul a fost cel care a ucis-o”, a spus Elizabeth. „A existat îngrijorare, dar nicio furie. Nu era destulă pasiune pentru a afla adevărul. Toți erau domni și se ocupau de afaceri.”

La acea vreme, Alltounian părea îndurerat de moartea soției sale. El a spus unui reporter Enquirer pentru ediția din decembrie 1979 că au avut o căsnicie idilică și că erau inseparabili. El a mai spus că plănuia să facă un jurământ de celibat până când ea se va întoarce – reîncarnată.

Jurământul nu a durat mult. La scurt timp după dispariția ei, Alltounian a început să se întâlnească cu alte femei. De fapt, poliția îl investiga pentru viol în serie, deși nu a fost acuzat niciodată de o crimă, potrivit „Dematerialized”.

Până când poliția a descoperit rămășițele Marciei – doar partea superioară a craniului ei, care conținea mai multe coroane de aur, a fost găsită (așa a fost posibilă identificarea, după amprenta dentară) – în martie 1981, la două mile de casa ei, ancheta privind dispariția ei a fost blocată fără speranță.

Deși detectivul care conduce investigația a bănuit că Alltounian este de vină, el nu a putut niciodată să adune dovezile necesare, potrivit „Dematerialized”. Casa cuplului nu fusese niciodată percheziţionată temeinic după ce ea a fost dată dispărută, iar Alltounian nu a fost niciodată reinterogat cu rigurozitate.

”Trebuie să recunoaștem că elementele supranaturale care țin de anchetă au fost puternic senzaționale și au întunecat judecata prietenilor, familiei, fanilor Marciei, chiar și a forțelor de ordine”, scrie DiSommas. „I-au servit lui Howard ca o imensă distragere a atenției de la un caz convențional de persoane dispărute, prevenind potențial o acuzare penală.”

În septembrie 2021, cadavrul fiului lui Marcia, Christopher Roof, în vârstă de 59 de ani, a fost identificat la un deceniu după ce fusese dat dispărut, în Stacyville, Maine. Ca și în cazul mamei sale, cauza și modalitatea morții nu au fost determinate.

Adevărul despre ceea ce sa întâmplat cu Marcia Moore în acea noapte înghețată din 1979 nu este încă cunoscut nici până astăzi.

În 1981, fratele ei romancier, Robin, a dezvăluit propria sa teorie : „Nu cred nici măcar un minut că sora mea a murit de moarte naturală. Cred că moartea ei a fost opera unui cult despre care nu știm mare lucru. Marcia a fost vizată de acești oameni de mai multe ori.”

El a adăugat că, în 1977, Marcia a susținut că un „cerc de vrăjitoare” încerca să o îndepărteze de la cercetările ei.

Dar Alltounian a avut cu siguranță o altă explicație pe care a promovat-o.

„Totul”, i-a spus lui Enquirer, „indică dematerializare”.

Vedeți, domniile voastre, după cercetările mele, ciudata Marcia Moore a fost prima care a folosit expresia ”Age of Aquarius”, mai precis, a popularizat-o. O nativă din zodia Gemenilor, ca argintul viu, mereu interesată de ceva extraordinar, nu prea morală, dar curioasă și inteligentă. Ca orice Geamăn. Dacă nu era așa de bogată și nu ar fi făcut alegeri greșite probabil că ar fi trăit mai mult. Dar, după cum a titrat ziarul ”The Post”: ”A dispărut o astroloagă. Foarte bogată”. Uneori, de fapt deseori, bogăția atrage pericole foarte mari, neașteptate și greu de prevăzut.

Cea mai mare bogăție din lume este să fii mereu sigur că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 20 decembrie 2021

BERBEC Nu te forța să joci un rol, să te comporți convențional. Astăzi eşti uşor distrat, probabil din cauza febrei de sărbători. Evită neatenţia, neglijenţa şi nu te ocupa de lucruri importante! Atmosfera sărbătorilor de iarnă te motivează şi te face să vezi „partea plină a paharului”. Profită din plin de valul de energie care te cuprinde şi pregăteşte-te pentru Crăciun şi Anul Nou. După cum vezi, iarna aceasta este cam, dacă nu foarte capricioasă. Luna şi Venus, poziţiile lor, dar şi întreaga conjunctură te indreptăţeşte să faci astăzi ceva cheltuieli pentru garderoba personală.

TAUR Nu poţi să te plângi că nu ai de lucru. Lucrurile sunt pe drumul critic şi aşteaptă intervenţia ta energică. Familia şi prietenii te sfătuiesc – ascultă şi fă liste de cadouri de Crăciun! La serviciu trebuie să te bazezi mai mult pe anturaj, mai ales pe cei mai în vârstă şi bine-intenţionaţi, pe seniori, cei care nu mai au de ce să ia parte la „competiţie”, pentru că ori au o poziţie privilegiată ori… nu le pasă! Evită împrumuturile de bani. Păzeşte-ţi sănătatea de schimbările bruşte de temperatură, de frig, vânt şi umezeală. Poţi face mici modificări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii.

GEMENI Ai nevoie de optimism şi de planuri alternative. Evită persoanele negative, care îţi dau sfaturi pentru catastrofe. Sfaturi practice găseşti la semnele de foc, în special la Lei şi Berbeci. Poţi, pentru o scurtă perioadă de timp, să te izolezi de anturaj, de prieteni, şi să consumi deliciile amorului numai cu noua cucerire. Ceilalţi nu o să-ţi simtă lipsa. Dacă nu ai o nouă cucerire, poţi adapta la situaţia ta, vorba bancului cu Radio Erevan. Aspecte nefavorabile la bani, dar foarte bune la dragoste şi sănătate. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes, sigur, dacă Gemenii ştiu ce este aceea “tenacitate”. Un semn de foc, în lipsă, un alt semn de aer, îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură!

RAC Există o latură defensivă la cei din zodia ta care se activează imediat ce apare o problemă. Ai un oarecare noroc, dar trebuie să şi acţionezi. Acţionează astăzi, acum, mâine e prea târziu! Evită divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Fii direct şi precis în exprimare, nu exagera cu expresiile bombastice, deoarece pot fi greşit înţelese. În prima jumătate a zilei, dacă te afli unde activezi de obicei, aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast – cele care încep astăzi. În general, mici transformări în bine, la serviciu şi acasă.

LEU Nu te repezi, mai ales dacă este vorba să convingi pe cineva. Trebuie să iei mai multe informaţii despre situaţia cu care te confrunţi! Trebuie să vezi dacă e ceva obiectiv, sau o intrigă! Zâmbeşte frumos, nu-ţi arăta colţii şi o să prevalezi! Trebuie să iei mai multe informaţii despre situaţia cu care te confrunţi! Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Mai greu, puţin mai greu, este cu autorităţile şi cu terţii. Nimic nu mai este cum a fost. Valorile se schimbă, dar pe tine nu te surprinde prea mult. Noul te fascineză şi în bunătatea şi utopia proprie marilor şi imperialelor feline crezi că poate fi mai bine…

FECIOARĂ Exprimă-te clar și subliniază, repetă chiar, ceea ce vrei să spui, mesajul. Patronul tău, Mercur, este afectat și te poate încurca. Nu pleca la drum lung, e mai bine să stai acasă! Cu toate aspectele relativ nefavorabile o să ai banii necesari, ca de obicei, totul se rezolvă în ultimul minut. Dar nu, astăzi! Veşti bune de departe. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, adică mediocru. Oricum, oferta este aşa cum este, calitatea este aşa cum este, stelele spun că este greu să găseşti o jumătate pe măsura visurilor. Încearcă astăzi şi în străinătate, poate rezolvi două probleme dintr-o singură lovitură. Prietenii te iubesc mai mult, iar duşmanii, cum altfel, te invidiază mai tare pentru hărnicia ta, mai ales dacă din nou o să faci remarcile acelea, foarte adevărate de altfel, în public.

BALANŢĂ Ca să te simţi bine, uită-te în ochii oamenilor şi nu uita ca momentul de faţa e cel mai important. E doar un fault de joc, iubirea ta a făcut o gafă, și-a dat cu stângul în dreptul! Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte. Saturn, care ar putea fi bănuit că încurcă lucrurile, nu are nicio vină, el doar arată, din Vărsător decizia îţi aparţine în totalitate. Este posibilă oricând o schimbare a situaţiei în bine, atât financiare cât şi sentimentale. Trebuie, însă, să eviţi discuţiile aprinse cu colegii, cu asociaţii şi partenerii, sau în familie. În relaţiile amoroase nu te lăsa astăzi condus numai de impulsul de moment, de hormoni, mai foloseşte şi tehnici verificate, zâmbeşte şi reprimă-ţi pornirile pătimaşe.

SCORPION Nu ai multe motive de satisfacţie. Nu arăta că suferi şi pregăteşte planul de rezervă. Sentimentele, emoţiile ne fac oameni. Se întoarce apa şi la moara ta, nu avea grijă, nu pierde speranţa! Ignori cu superbie regală toate sfaturile bine intenţionate ale părinţilor, prietenilor, colegilor şi profesorilor. Oricum, propria experienţă este mai importantă decât o mie de sfaturi pentru nativii şi mai ales nativele din zodia Scorpionului. Drept urmare când o să se întâmple exact ce-au prezis stimabilii, toţi o să-ţi spună: ai văzut, ţi-am zis eu! Ia-ţi inima în dinţi şi spune-le-o de la obraz: da, mi-ai zis, dar nu m-ai ajutat deloc! Şi, în plus, propria experienţă face mai mult decât zece sfaturi bune. Pentru că cine s-a fript cu supa, suflă şi în iaurt!

SĂGETĂTOR Stelele îţi sunt favorabile în mai toate domeniile. Trebuie să profiţi de oportunitate, dar nu trebuie să exagerezi, nici să dai înapoi. În general, continuă perseverent pe drumul actual! Cu mult calm, cu ceaiuri calde şi mai ales cu ajutor de unde poţi să cerşeşti nişte bani, se rezolvă. Până la urmă descoperi că toată civilizaţia asta nu-i decât un moft ca să te pună la tras jugul. Ai descoperit apa caldă şi mersul pe jos, ca împăratul mitic chinez Huan! Ca recompensă te gândeşti să pleci câteva zile la munte împreună cu ultima cucerire. Care cucerire este doar virtuala, ca mai tot ce se întamplă în jurul tau!

CAPRICORN Astăzi fă-ţi un plan tactic şi promovează-ţi cu energie interesele tale personale. Eşti în criză de timp, fie la muncă, fie acasă, fii deștept și cere ajutor de la prieteni, sau familie! Cineva din anturaj, semn de foc, sau de apă, te ajuta cu un scop (sau chiar dezinteresat!) sa rezolvi o problemă care îţi părea „misiune imposibilă şi improbabilă”. Incearcă să redirecționezi cheltuielile – se apropie Crăciunul şi Anul Nou şi nu trebuie să te găsescă nepregătit. Mici probleme de sănătate – probabil dureri de gât. Nu, nu este gripa chinezească la modă, este doar neglijenţa ta – că bei rece şi mănânci junk food în oraş! Trebuie să alegi cu grijă modul de rezolvare a micilor problemele cotidiene, atât în familie cât şi cu prietenii.

VĂRSĂTOR Primeşti o mulţime de informaţii, de veşti. Trebuie să te grăbești ca să recuperezi timpul pierdut, să foloseşti datele care te avantajează în mod direct. Nu lăsa pe mâine, treburile de astăzi! Nu lăsa pe mâine treburile de azi! Te simţi bine şi chiar ai dori să ieşi în oraş la ceva cald sau fierbinte chiar, sau la un spectacol. Perioada îţi este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii amoroase. Posibil incident sau accident minor (atentie la bagaje) în timpul unei deplasări, sau o veste proastă – pentru Vărsătorii care sunt pe drum. Dacă eşti acasă, acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine; nu este o idee rea să faci un tur de telefoane, sau internet, rețea, pe la vechii prieteni de şcoală sau de la serviciu.

PEŞTI Este o zi bună în care zâmbești şi te bucuri de micile evenimente premergătoare Crăciunului. Nu pierde timpul cu detali. Încearcă să fii cooperant şi lasă problemele pentru… la anul! Evită să te enervezi pentru lucruri de nimic. Sigur că este bine să nu te enervezi deloc. Dar poţi?! Dimineaţa, prima parte a zilei, a perioadei, îţi aduce surprize, dintre care unele chiar plăcute. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, poţi pleca în scurte călătorii – mai curând delegaţii. O configuraţie astrală echilibrată face ca perioda în discuţie să fie şi benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale.