HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 9,10 aprilie 2022. Moneda veche de un rial

Pe 9 aprilie s-au născut: Charles Baudelaire, Mary Pickford, Jean-Paul Belmondo, Hugh Hefner, James W. Fulbright, Michel Simon, Gian Maria Volonte, Mircea Rednic, Francisc Munteanu, Camil Petrescu. Pe 10 aprilie s-au născut: Joseph Pulitzer, William Booth (Armata Salvării), Samuel Hahneman (homeopatia), Max von Sidow, Omar Sharif, Chuck Connors, Steven Seagal, Florin Comişel, Maria Bănuş, Doina Levinţa.

În calendarul creştin ortodox, fix, pe 9 aprilie, sâmbătă, sunt Sfinţii: Eupsihie din Cezareea şi Vadim. Pomenirea morților. Pe 10 aprilie, duminică, sunt Sfinţii: Terentie, Pompie, African, Maxim şi Dima.

În „Kalendarul” vechi, antic, nimic, nimic. Sărbătorile erau rare, munca era ceea ce serbau dacii numiți de Herodot și geți, tracii, agatârşii, cabirii.

Haideți să precizăm ceva, dragi lupi, padawani și hobbiți. Nu fac politică, nu mai fac, sunt doar un pustnic preocupat de înălțare. Odată o să vă povestesc despre acest lucru. Poate chiar de Înălțare care, anul acesta cade pe 2 iunie, joi. Așa că nu mai mă rugați, solicitați, prietenește sau elegant și politicos, să vă ajut cu… ceva, orice, gen un concept pentru un partid în pierdere de viteză, sau un politician care nu și-a făcut temele. A trecut timpul acela, sunt pe alt nivel, mă apropii de ”game over”.

Când se face de primăvară îmi amintesc din nou de Teheran. A fost perioada, împreună cu Tibetul, cea mai interesantă din viața mea de până acum, ani de zile în care am avut cel mai mult de învățat, am evoluat spiritual și mi-am satisfăcut, cât am putut, curiozitatea devoratoare.

V-am mai povestit de multimiliardarul Hassan Molavi Tabrizi, un omuleț de un metru și șaizeci, cel pentru care lucram. La început, când beneficiarul, TRWB, (Teheran Regional Water Board) încă nu asigurase condițiile de începere a lucrărilor, am avut câteva luni libere. Pe la prânz, pe la ora unu, eu dispăream, de la birou, împreună cu șeful. Mă prefera, pentru că putea să vorbească cu mine franțuzește. Vă reamintesc că petrecusem aproape doi ani la Paris. Aveam un circuit fix. Întâi mergeam la marea librărie Hachette, cu câteva clădiri mai încolo, pe Kharim Khan-e-Zand, unde își avea sediul firma lui Molavi. Stăteam acolo cam o jumătate de oră, eu răsfoiam cărțile mirosind frumos, a parfumuri franțuzești, iar Molavi stătea de vorbă, în armenește, cu proprietăreasa armeancă a librăriei, o femeie frumoasă și distinsă. Ai fi jurat că are până în 30 de ani, dar Molavi mi-a spus vârsta ei, de atunci, 54 de ani. Apoi mergeam pe Bulevardul Roosvelt, se chema altfel, revoluționar, dar toată lumea spune numele președintelui american, oaspete al Teheranului, în WW2. Acolo unde Molavi avea câteva magazine. De la el am învățat că cine nu supraveghează afacerea lui, zilnic, acela invită să fie furat.

Apoi, în piața Vanak, unde ajungeam cu un taxi, cred că-l vânau pe Molavi, doar ridica mâna și lângă el opreau scrâșnind din frâne, două-trei taxiuri. Trebuie să vă spun că în mijlocul Teheranului exista un pătrat imens, o zonă în care nu puteau să intre mașinile particulare. Excepție făceau taxiurile și transportul în comun.

Molavi nu plătea niciodată, taximetristul trecea pe la firmă, unde, la contabilitate, era răsplătit cu generozitate. Ei bine, în piața Vanak, în zona ambasadelor, Molavi avea un mic restaurant foarte curat și elegant, și cu o mică terasă. Pe terasă erau opt măsuțe cu scaune confortable din ratan, aveau perne bine potrivite, mesele fiind acoperite, după modelul franțuzesc pe care îl cunoșteam foarte bine, cu fețe de masă albe, albe, strălucitor de albe. De fiecare dată mâncam la fel, era yoga lui Hassan, după cum spunea iranianul, de fapt azerul: o salată grecească, făcută din salată verde, andive, roșii, castraveți, măsline, asezonată cu mărar și puțin curry, sărată cu sare de Himalaia și aranjată cu untdelemn grecesc de măsline și cu zeamă de lămâi verzi și ”lemu-turuș” un fel de lămâie, dar altfel. Se adăuga brânză feta, după gust. Și, apoi, un munte de pilaf, de orez cu bobul lung, special adus din sudul Indiei, făcut cu multă artă, la abur și la cuptor, cu o bucățică de unt și cu o ceapă de Shiraz. Carnea lipsea, Molavi era vegetarian, de fapt lacto-vegetarian. Eu primeam și cele două bucăți mari de carne de batal, una tocată, cealaltă macră, și o cană mare de Ab Ali, un fel de Aryan, dar mult mai elaborat și mai bun.

Ceea ce voiam să vă spun este, că, odată, mergând noi și vorbind, pe o străduță, coborând spre firmă (Teheranul este într-o vale de munte, în pantă, Sudul este la 1.300 de metri, iar Nordul la 1.700 de metri), ei bine, am văzut pe jos o amărâtă de monedă, veche, să fi fost de un rial? Nu o să uit niciodată episodul, cât oi mai trăi. Molavi s-a uitat cu coada ochiului la mine să vadă dacă am văzut banul. Apoi când am ajuns aproape s-a aplecat, cu o repeziciune neașteptată pentru cei 83 de ani ai lui și a ridicat banul de jos.

Ne-am privit ochi în ochi. Avea o privire de răpitor, de fiară de pradă. Eu, am zâmbit. Apoi, brusc și-a revenit și a fost din nou lordul sofisticat, bogatul care le știe pe toate, cel care știe cum merg lucrurile.

Molavi avea patru fete. Licențiate la școli mari, americane, dar nu prea deștepte. Și și-au luat bărbați pe măsură, nu prea deștepți. Molavi era disperat, nu știa cui să-i lase imperiul lui. Pusese ochii pe mine. Eu aveam ”baraka”. Mi-a propus să mă înfieze în condițiile în care toată averea lui lichidă, de la bancă, (banca lui) aproape trei miliarde de dolari, urma să fie împărțită familiei, iar mie urma să-mi dea activele, firmele și sediile de firme, magazinele, restaurantele, hotelurile, șantierele, parcurile de utilaje, fermele hidroponice, largi proprietăți în cinci mari orașe și o mică insulă în Golf. I-a spus și ambasadorului, lui Nicolae Ștefan, care, de atunci, se uita cu ochii mari la mine, ca la un chestie ciudată, dar foarte prețioasă.

Am amânat răspunsul până în ultima clipă, când am intrat în biroul lui că să-mi iau adio. Nu trebuie să spui nimic, mi-a spus înțeleptul Molavi, ai ales bine. Dumnezeu o să te protejeze, ți-a dat baraka, nu-ți trebuie nici putere, nici bogăție. Tu cauți altceva, în viața asta. A băgat mâna în buzunar și a scos amărâta de monedă pe care o găsise pe jos, sub ochii mei. Mi-a strecurat-o în palmă, apoi s-a întors și și-a suflat nasul cu zgomot, avea ochii plini de lacrimi.

Cred că atunci, multimiliardarul Molavi Hassan Tabrizi mi-a dat toată averea lui! Acum mă uit la acea monedă. Da, este de un rial și este veche, de pe vremea șahului!

Şi acum vă las cu horoscopul meu, făcut în intenţia să vă ajute să treceţi ziua cu bine, cu sănătate și încredere în viitor. Și pentru că astăzi este ziua de naștere a lui Belmondo, ar fi împlinit 89 de ani, Domnul să-l odihnească, – o să caut prin filmoteca mea un film vechi și bun, ”L‘homme de Rio”, făcut în anul 1964, în regia celebrului Phillippe de Broca. După mine, precursorul lui ”Indiana Jones”. Partenera lui Belmondo a fost frumoasa roșcată Francoise Dorleac. Doamne, ce soarta tragică, ce moarte îngrozitoare a avut frumusețea aceea de femeie! Când a fost arsă de vie într-un accident de automobil, avea doar 25 de ani. Se grăbea să prindă un avion și a pierdut controlul unui Renault 10 închiriat. Au identificat-o după fragmente din permisul de conducere, din ea nu mai rămăsese nimic, doar o mână de cenușe. Mereu se întâmplă tragedii, vremurile de astăzi nu fac excepție, așa a fost, așa este, așa o să fie, dar să gândim de bine, să vorbim de bine, să facem lucruri bune, în speranța că Dumnezeu ne va milui mâine, cu o speranță nouă, cu ceva bun, cu sănătate, cu o altă zi!

HOROSCOP 9,10 aprilie 2022

BERBEC Dinamica, energia ta nativă, o poţi folosi în weekend pentru organizarea vieţii de familie, de cuplu, acest domeniu fiind bine aspectat. Nu exagera inutil şi neplăcut problemele tale! Ceea ce nu trebuie să faci sâmbătă: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. Pe de altă parte ai mare nevoie de un consilier de taina, dar inca nu stii în cine poţi să-ţi pui secretele la păstrare, în siguranţă. Stelele spun sa mai astepţi cu confesiunile, sau să le aşterni pe hârtie. Aşa îţi garantez discreţia pe cât posibil în lumea asta în care se află totul, până la urmă. Duminică eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane străine, sau discuţiile în contradictoriu cu rudele, partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune.

TAUR Ai făcut unele economii sau poţi să primeşti nişte bani. Te gândeşti cum să-i împarţi mai bine. Stelele te sfătuiesc să împarţi în două, o parte pentru casă, alta, mai mică pentru Sf. Paşti! De asemenea, sâmbătă, este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul spectacolelor și vizitelor pe care le poţi face. O persoana nesuferită iţi stă ca un spin in deget, asta duminică, poate la masa de prânz, aşa incât procedează aşa cum se cuvine: poarta-te ca şi când nu ar exista! Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu uita că loialitatea este lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară!

GEMENI Sâmbătă ai o perioadă bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie, sau de cuplu. Duminică încearcă să păstrezi direcţia asta benefică. Nu pleca la drum lung, mai ales la munte! Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu fie că este sâmbătă sau duminică. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti sâmbătă. Nu promite, la rândul tău, nimic! Evitând tot ce poţi evita, pentru că vorba băieţilor dintre blocuri: „eschiva este cea mai bună lovitură”, duminică, ai mintea liberă şi gândirea sprintenă. Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente.

RAC Cu toate că, în weekend, ai un program dens, te preocupă găsirea unui echilibru între distracție și odihnă. Începe cu începutul, odihnește-te și relaxează-te, pentru asta ai două zile libere! Sâmbăta seara, o veste nu prea grozavă. Eşti sănătos şi ai putere de muncă, dar te apasa grijile legate de familie. Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale in cursul zilei de duminica. Şi o petrecere drăguţă la un Berbec care îşi sărbătoreşte ziua de naştere, sau la o petrecere pur și simplu. Duminică mai este şi o zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la iarbă verde, sau mici escapade.

LEU În weekend nu îţi place ce se întâmplă şi mârâi tot timpul. Pândeşte şi stai în defensivă, nu e o perioadă bună! Poţi să-ţi arăţi şi colţii, așa, din joacă. Fereşte-te de hiene şi de şacali! Duminică, este sărbătoare, oricum ai lua-o şi este contraindicat să dai cu aspiratorul – nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi înstraineaza, in loc să atraga! Trebuie doar să urmezi fluxul principal. Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Oricum, până la sfârşitul weekend-ului, adică duminică, poţi participa la ceea ce face parte dintre pasiunile tale, dacă ai un hobby. Sau, te poți duce la biserică. Aşa că, dintr-o dată, pasiunea și confesiunea îşi pot găsi locul în spaţiul sacru.

FECIOARĂ Originalitatea este bună în artă, dar sperie în relaţiile sentimentale. Oamenii care te iubesc trebuie să ştie că pot conta pe tine la bine şi la rău, la mult şi la puţin, acum şi mereu! Sunt lucruri si traditii care nu se negociaza, o sa intelegi lucrul asta in cursul zilei de sâmbătă. Orice este posibil, dar nu totul este permis! Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii! Şi mintea. Din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte. Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, mai ai răbdare, nu uita că întotdeauna „mâine este o altă zi”!

BALANŢĂ Ai intrat în criză de timp, ai de rezolvat o mulţime de treburi, pe care le-ai tot amânat. Ocupă-te de ele secvenţial, pe rând. În weekend ocupă-te de problemele de familie, sunt avantajate! Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Duminică poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! În general, duminică, poate la masa cu toată familia, nu este favorabil să-ţi iei niciun angajament. Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat, mai ales în sufletul tău, în serenitatea şi armonia induse de conjunctura astrologică.

SCORPION Noi relaţii umane în perspectivă. Nerăbdarea ta trebuie transformată în energie pozitivă, nu te grăbi când nu trebuie. Ai sentimente şi dorinţe contradictorii. Fă puţină ordine interioară! Însă, dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este duminică prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste problemele şi situaţiile ivite, mai mult comice decât grave, fără să faci niciun efort. Duminică, o vizită plăcută şi una nu prea. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte egoismul şi agresivitatea nevertebratei al cărei nume îl porţi. Poți avea recompense consistente şi nu numai pentru că este sărbătoare şi totul se iartă, ci pentru că familia, prietenii, te iubesc şi te preţuiesc.

SĂGETĂTOR Aspectele negative ale planetelor colective indică o posibila lipsa de interes a celor din jur, faţă de tine. Nu îi judeca, au problemele lor, aşa că poţi să-ți faci un weekend cum vrei tu! Poate pentru că unii Capricorni lasă la o parte prudenţa lor obişnuită şi dau curs bucuriilor primăverii, sărbătorilor pascale care se apropie. Un weekend plăcut, in care te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea orice iti iese, iar familia si prietenii te apreciaza in mod deosebit. Dedică cele două zile libere celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce, mai târziu, multe momente plăcute.

CAPRICORN Sâmbătă eşti puţin tolerant cu cei care îţi impun restricţii. Ai o poftă sănătoasă de libertate şi nu accepţi mofturi şi fiţe. Totuşi, este bine să nu cheltuieşti nimic în această duminică! O zi bună în toate, duminică, mai puţin la cumpărături. Nu cumpăra nimic, nu paria, nu împrumuta. Dacă te atingi de bani atunci ajută Biserica, sau dă de pomană. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a domina domeniul spiritual şi capacitatea ta speculativă se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. Mai ales dacă este vorba de un program de distracție!

VĂRSĂTOR Definitiv, un weekend nu prea bun! Orice s-ar întâmpla, păstrează-ţi zâmbetul şi buna dispoziţie. Cu calm şi atitudine pozitivă poţi evita incidentele şi poţi aduce înapoi norocul bun! Dupa ce ai decretat ca ocupi primele trei locuri la inteligenta, frumusete si profesionalism, trebuie sa te uiti si câti bani ai in buzunar! In acest weekend trebuie sa lupti din greu ca sa-ti aperi convingerile și ideile tale, dar nu duci lipsa nici de argumente nici de inspiratie. Primesti sau faci vizite. Doar este primăvară, este frumos! Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi, dacă poţi, propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, tainic, ca un „as în mânecă”, chiar un partener mai mult sau mai puţin imaginar.

PEŞTI În weekend trebuie să cauţi persoane care să-ţi împărtăşească valorile, convingerile. Ai nevoie de aliaţi, pentru că ţi se pregăteşte ceva. Şi nu este un premiu… Nu pleca la drum lung! Sâmbătă promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi prea mari în bucătărie! Însă dacă este vorba de îngrijire, de întrţinerea fizică, fie sportivă, fie cosmetică, dă-i înainte fără grijă. Weekend-ul se împarte în două, normal: ziua de sâmbătă dedicată domeniului material, fizic, iar ziua de duminică dedicată domeniului spiritual, religios sau evoluției sufletului. Nu ai frică, pastreaza speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! Tot ceea ce începi sau programezi în aceaste zile, pot aduce rezultate interesante mai târziu.