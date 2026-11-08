Horoscopul lui Dom’ Profesor,  9 noiembrie 2026. De ce are sticla de vin 75 cl

Pe 9 noiembrie s-au născut Carl Sagan, Ivan Turgheniev, Hedy Lamarr, Lucian Pintilie, Aurel Rău.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Claudiu, Castor, Sempronian, Nicostrat, Onisifor, Porfirie şi Nectarie din Eghina.

Tradiţional, Poitra lui Arhanghel, începutul altui ciclu al Filipilor de Toamnă, sărbători destinate lupilor.

Cultura lupilor este numai şi numai europeană. Cu siguranţă „sălaşurile lupilor”, triburi ce îşi asumau ascendenţa din strămoşul-lup, erau în Alpi, în Balcani, în Pădurea Neagră şi în general în vasta pădure care însoţea Dunărea. Şi în Nord. Doar unele popoare din Europa au moştenit sărbătorile lupilor şi se pot numi europeni vechi. Sau au avut înţelepciunea să preia de la antica populaţie europeană, de la dolicocefalii numiţi uneori, fără vreo justificare, hiperboreeni, aceste sărbători totemice, ale strămoşului-lup, ale fratelui-lup.

Suntem lupi! Şi ar trebui să ne mândrim. Sunt forţe, centre de interes care nu văd cu ochi buni această carte de vizită milenară, acestă legătură europeană peste multe, foarte multe milenii. Şi se vrea să uităm tradiţia. Nu se poate! Ne tragem din romanii veniţi din Alba Longa cu mitul Lupoaicei, „mama” lui Romulus şi Remus şi din dacii-lupi ce hauleau ca lupii şi aveau 54 de sărbători ale lupilor peste an. Şi aveau steagul cu cap de lup, carte de vizită într-o Europă a lupilor: „NOI suntem lupii!”

S-au pierdut din sărbătorile lupilor, acum mai numărăm doar 38. Această ascendenţă „lupească” ne onorează! Hai să lăsăm diferenţele noastre la o parte şi uniţi fiind, să sărim la gâtul celor care nu ne plac pe noi, românii! Că mulţi mai sunt...

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, am spus povestea lupilor strămoșești la parastasul ţărănesc făcut de Moşii de Toamna. Aici, în Prahova submontană, sunt obiceiuri vechi de când este timpul, timp. Obiceiuri creştineşti vechi, dar şi de ale lupilor, de ale dacilor. Împletite într-un aliaj nepieritor care se numeşte Legea Strămoşească.

După ce preotul îşi face canonul lui în biserică şi citeşte toate pomelnicele, iese din biserică, îmbrăcat ca de liturghie, cu două lumânări în mână şi urmat de un regiment de babe şi copii care cară coşuri grele de pomeni.

Merg la un gospodar de seamă al comunei, mereu altul, în fiecare an, care a pregătit mese şi scaune, farfurii şi tacâmuri. Şi poate şi ceva de ale gurii, nu mult, poate o ţâră de ţuică de Văleni şi de tulburel și ceva grătar. De obicei se strâng peste o sută de ţărani. Acolo se mănâncă pomenile şi se aduce aminte de unul, sau de altul, săvârşiţi din această viaţă.

Sunt şi eu invitat la aceste mese împreună cu starețul Cristian, privit de săteni cu o admiraţie temătoare. Ei şi fiind noi la masă ştiiţi ce mă întreabă preotul, din capul mesei: “Dom’ profesor, le ştiţi pe toate, ia spuneţi-ne şi nouă de ce sticla de vin are 75 de centilitri?” Popa tocmai se burzuluia asupra unei sticle de vin care nu voia în ruptul gâtului să se lepede de dop. Ei, îi întreb eu pe ţărani, voi ce ziceţi?

Unul, care a fost la muncă în Italia, zice că aşa este corect şi sănătos să bea o pereche de oameni, o sticlă de vin de 75 cl, la o masă. Altul, care are o fermă cu bani europeni, zice că este o treabă istorică, de când sticlele se făceau suflând printr-o ţeavă în sticla topită. Atât puteau să sufle sticlarii!

Din fericire ştiam răspunsul, este o problemă de comerţ exterior, disciplină pe care am predat-o de mult, de mult, la ASE. Standardizarea sticlelor de vin la 75 de cl, sau 75 de centimetri cubi (cc), provine din Franţa secolului XIX. Anglia importa vin franţuzesc, din ce în ce mai mult. Dar, cele două ţări aveau sisteme de unităţi ale lichidelor diferite. Daca Franţa adoptase sistemul metric, Marea Britanie mai păstrase unităţile tradiţionale.

Astfel, pentru lichide, pentru vin, măsura britanică era un gallon imperial, adică 4,54609 litri. Britanicii transportau celebrul vin de Bordeaux în butoaie de 225 litri, adică, rotunjit, 50 de galloane. Iar 225 de litri corespund cu 300 de sticle de vin de 75 cl. Ori, 300 este o cifră rotundă, cu care se pot face calcule rapid, de exemplu, încărcătura unei corăbii, decât 225. Aşa s-a ajuns la lanţul de echivalenţă 1 butoi = 50 de galloane = 300 de sticle. Aşa, 1 gallon = 6 sticle. Aşa se face că şi în prezent sticlele de vin de 75 cl sunt vândute în cutii sau navete de 6, sau 12 sticle. Un gallon, sau două galloane!

Ţăranii mei au fost încântaţi, dacă au mai înţeles ceva după vinul tare de Pietroasele, de peste deal, o picătură pentru răposaţi, restul pentru cei vii.

Bun, starețul Cristian voia să ştie neapărat de ce majoritatea declară că mergem pe un drum greşit, după ce tot majoritatea a votat ca să mergem pe drumul ăsta? I-am tras un cot şi nu a mai zis nimic.

Ieri noapte au fost minus cinci grade dar în cabana mea este cald și bine, sobele duduie pe un ritm vechi de supraviețuire, cățelușele dorm prin paturi cu lăbuțele în sus, așa că mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 9 noiembrie 2026

Munca considerabilă pe care ai depus-o cu o grijă deosebită, cu multă acurateţe şi cu rapiditatea specifică îşi găseşte răsplata în această perioadă, începând, poate, cu această zi de luni. Astăzi programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Mai ai răbdare şi nu forţa finalizarea unei situaţii, ci justifică întârzierea cu un zâmbet şi o ridicare din umeri: „C’est la vie, c’est la guerre”, adică, în ţara lui Caragiale: „asta-i via, asta-i gara”!

TAUR

Nu tot ce este adevărat e necesar să fie spus cu voce tare, ţine minte şi poţi evita multe neplăceri şi discuţii care nu te avantajează. Mai multă discreţie şi de ce nu, puţină viclenie! Ocupă-te mai mult de propriile interese. Da, de interesele tale, nu de ce vrea şeful şi trebuie să faci la serviciu sau soacra, aiurea, convenţii sociale şi obligaţii pecuniare. Dar, îţi cunoşti propriile interese? Cruţă-te de eforturi mari. După excesul de comunicare speculativă, din zilele trecute, te retragi treptat astăzi în cochilia confortabilă a lipsei verbului. Poate pentru că eşti martor la unele evenimente mai puţin plăcute pe care nu poţi să le controlezi.

Astăzi eşti vulnerabil la capricii inutile. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuie, dar te încântă. Nu pierde timpul şi banii! Nu fii coţofană, nu aduna toate nimicurile! Păstrează-ţi calmul şi zâmbeşte şi totul o să fie în parametrii normali! Conjunctura iţi indică astăzi o zi în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovada de inspiraţie, atât în relaţiile familie, cât şi în afaceri. Astăzi nu trebuie să faci nicio plată importantă, să nu cumperi vreun obiect de folosinţă îndelungată.

RAC

O parte din zodie se pregăteşte pentru frig, iarnă, ger, zăpadă. Altă parte îşi aminteşte de vacanţa călduroasă. Nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente, respectă-ţi programul. Dimineaţa poţi întâlni o oarecare opoziţie într-o problemă. Nu reacţiona imediat, pentru că situaţia se poate rezolva de la sine. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu te deplasa după căderea întunericului. Pe seară te poţi găsi într-o colectivitate favorabilă care îţi aprobă ideile.

O zi mai deosebită, în care tot ceea ce spui e ascultat cu atenţie de cei din jur. Nu te lăsa purtat de vorbe, fii organizat în discurs, adună argumente şi dovezi. Comunicarea e avantajată. Altfel, eşti bine, binedispus! Ca aspect emoţional, simţi nevoie unei perspective din care să analizezi realizările şi insuccesele din ultimul timp, cât mai ales, raporturile cu partenerii tăi, cu colegii, raporturi care nu te încântă prea mult. Oare sunt, toate, problemele tale? Nu cumva te-ai încărcat, la serviciu şi acasă, cu sarcini, cu datorii care nu sunt ale tale?

FECIOARĂ

Conjunctură favorabilă în domeniul sentimental. Săptămâna începe cu o zi plină, densă, dar nu neplăcută. Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, pentru că eşti într-o formă bună, pozitivă. Limitează-te la activităţile de rutină şi la cele care îţi măresc calitatea vieţii. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Zi bună pentru discuţii, planuri, planificări, analize, şedinţe, bilanţuri – tot ceea ce ţine de un management performant, fie că este vorba de o multinaţională sau de propria bucătărie, garaj sau balcon. Un fenomen meteo, o veste din presă, sau o întârziere a unei persoane sau obiect îţi strică buna dispoziţie, dar nu pentru mult timp!

Eşti avantajat de conjunctură. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce se întâmplă în jurul tău, eforturile făcute până acum încep să-şi arate rezultatele. Continuă pe drumul ales. Noi situaţii şi proiecte apar astăzi şi sunt de genul care solicită atenţia ta imediată. Ziua este dinamică şi densă, de aceea nici nu ştii cînd va trece. O veste bună de departe şi o dezamăgire minoră. Toată ziua, dar mai ales la prânz şi pe seară - atenţie sporită la cheltuieli şi la promisiunile făcute. Eşti înclinat emoţional să faci cheltuieli foarte mari (gîndeşte-te de două ori înainte de a băga mîna în buzunar).

SCORPION

Datele din presă sunt contradictorii. Eşti dezorientat şi de veştile primite de la prietenii din străinătate. Conjunctura zice să nu dai importanţă, să continui cu programul tău obişnuit! Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Nu da curs invitaţiei, dacă o să primeşti vreo invitaţie, ci spune că eşti ocupat şi reprogrameză. După amiază ai, totuşi, de rezolvat nişte afaceri. Pe plan emoţional, în relaţiile umane, mai ales în dragoste, tăcerea este mai importantă uneori decât un discurs elocvent. O zi obositoare pe total, dar până la urmă relativ plăcută. Nu ai ce să-ţi reproşezi! Seară plăcută în compania celor dragi.

În acest început de săptămână ai probleme cu banii! Tu, însă, ca un centaur isteţ şi diplomat, trebuie să foloseşti cu iscusinţă resursele de la părinţi, fraţi, surori, unchi, mătuşi... Configuraţia celestă arată şi o întărire a voinţei proprii şi faptul că aştepţi sau urmăreşti dezvoltarea unei situaţii. În general favorabilă. Trebuie doar să-ţi manifesti interesul cu o fermitate nedisimulată amestecată însă cu detaşare. Eşti pus in fata unei decizii. Atenţie! Decizia ta conţine un ghimpe şi nu este unul de... trandafir. Analizează cu atenţie !

CAPRICORN

Cu toate că ţi-ai programat din timp ziua pentru cumpărături pentru sezonul rece, ceva neaşteptat, din fericire, nu negativ, te face să-ţi schimbi planurile şi să ţii banii în buzunar. O zi cam dubioasă sub aspect negustoresc, supraveghează cu atenţie cheltuielile. Nu lua decizii importante. Evită discuţiile în contradictoriu, învinuirile sau explicaţiile şi deciziile privind sfera socială, relaţiile cu prietenii. Problemele personale nu sunt bine aspectate. Nu aborda subiecte controversate, mai ales cu cei dragi. Astăzi nu te grăbi, nu te enerva, nu lua decizii importante. Zîmbeşte, nu vorbi mult, ascultă şi lucrurile se vor aranja de la sine.

La cumpărăturile de completare, de luni! Însă, nu mai fi risipitor, nu mai arunca banii pe o mulţime de lucruri mărunte. Fii chibzuit şi cumpără obiecte importante, mărfuri de bună calitate! Astăzi ai o zi cam monotonă şi de aceea lipsită de nerv. Ziua este, totusi, densă pentru că trebuie să pui cap la cap nişte date, informaţii, zvonuri care nu par a avea legătură, dar pentru tine înseamnă ceva. Astăzi este o zi de asteptare si relaxare. Ai, în sfîrşit, feed back-ul acţiunilor tale din ultimul timp, răspunsurile pe care le aşteptai din domeniul relaţiilor de afaceri si sociale şi al interacţiunilor dintre diferiţi oameni cu care ai comunicat în ultimul timp.

În această zi de luni poţi convinge cu uşurinţă. Dar, evită semnele de foc, pentru că nu vei cădea de acord, în niciun fel, nici asupra fondului, nici asupra formei! Gândirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Astăzi ai o zi favorabilă, mai ales în domeniul sentimental. Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi, dar nici nu ai de ce să-ţi aminteşti mai târziu!