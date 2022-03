HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 9 martie 2022. Teorema lui Georg Cantor și Europa cu mai multe viteze.

9 martie

Pe 9 martie s-au născut Iuri Gagarin, Amerigo Vespucci, Irene Papas, Viaceslav Molotov, Ornella Muti, Bobby Fischer, Ion Caramitru, Alexandru Tatos, Dan Merişca, Radu Boureanu.

În calendarul creştin-ortodox, zi marcată cu o cruce neagră, sunt cei 40 de Sf. Mc. de la Sevastia şi Sf. Urpasian. Canonul Mare.

Tradiţional, în „Kalendar” pe 9 martie: Cap de primăvară, Mucenicii sau Măcinicii, Moşii de Mărţişor, Sâmbra Plugului, Scoaterea stupilor, Drăgostiţele.

Se dă de pomană. Zi de lenevit în care nu se toarce, nu se spală, nu se ţese – nu se dă cu aspiratorul! Se ţine mai mult de fete şi femei, dar şi de bărbaţi pentru că Mucenicii dau cu măciucile în cine nu-i respectă! (Olteanu).

Pe stil vechi, în calendarul iulian, fiind echinocţiul de primăvară, calendarul arhaic arată o sărbătoare a lui Venus-Afrodita, zeiţa dragostei şi a frumuseţii. Cu siguranţă o zi importantă, dacă nu cea mai importantă în Marile Mistere Eleusis. Se mai ştie că atunci se practicau sacrificii umane şi aveau loc ritualuri magice secrete pentru abundenţă şi fertilitate. Magii de primăvară. Se mai spune că acum, pe 9 martie, se fac şi se desfac toate magiile şi vrăjile, dar mai ales cele de dragoste şi contra manei şi a bolilor.

Urmele îndepărtate ale acestor ofrande și sacrificii le găsim în gustoşii mucenici, care, iniţial, aveau formă de om, de albină, sau păsări. Dar cea mai interesantă formă de mucenici este cea care are forma cifrei „8”. De fapt vă spun un secret, nu este cifra opt, ci 8 culcat, adică semnul matematic vechi pentru… infinit!

Tot astăzi stuparii trebuie neapărat să facă ritualurile cuvenite, altfel nu vor avea miere şi albinele vor muri. Mierea era foarte importantă în antichitate fiind, pe atunci, singurul agent îndulcitor şi baza pentru hidromel, „băutura zeilor”.

Nu ştiu dacă am fost suficient de precis şi clar: echinocţiul de primăvară era pentru popoarele vechi europene şi mai este şi astăzi, pentru multe popoare din Asia, principala sărbătoare din an, adică Anul Nou. Sigur, acum echinocţiul de primăvară este la 20 martie, schimbarea calendarului din cel iulian în cel gregorian (nici acum o sută de ani, ceea ce pentru istorie este o clipă) a produs confuzie în popor, care este prin definiţie, conservator.

Vorbeam despre infinit, ascultând muzică epică, Two Steps From Hell, ”Blackheart”. Apoi o să pun ”The Flight Of The Silverbird” care mereu și mereu îmi amintește de legendarul zbor în jurul globului pământesc al păsării de argint solare, ”Solare Impulse 2”.

Sigur, ascult muzică de pe fișiere audio, la mine muzica digitală nu are ce căuta. Fișierele audio ocupă mult mai mult spațiu, dar ce diferență! Vedeți, epic music este mai mult, mult mai mult, decât un gen minor pentru game & trailer. Odată cu LP-ul din 2010, ”Invincible” al lui TSFH a devenit muzica simfonică a secolului XXI. Nu, nu este muzică electronică, sau New Age, este muzică compusă de muzicieni profesioniști, cu conservatorul făcut, interpretată de mari orchestre simfonice și de coruri numeroase, care cântă, mereu, în limba latină. Ceea ce o deosebește de orice este linia melodică, plăcută, chiar fredonabilă, populară, dar și tonul marțial, energizant, uneori chiar amenințător, plin de alamuri și de tobe mari.

Music Makes You Braver spun cei doi de la TSFH, Thomas Bergersen și Nick Phoenix. Așa spun și Prietenii Muzicii. Da, muzica ne face mai curajoși, ascultați epic music, pentru că în lumea care va să vină, o să aveți mare nevoie de curaj!

Daaa… infinitul! Am citit, în noaptea trecută, un eseu, pe multe pagini al lui A.W. Moore, profesor plin de filosofie la Universitatea Oxford. Se numea ”Why some infinities are bigger than others”. Măi să fie, sunt mai multe feluri de infinituri? Sigur că da, cum poate exista și o Europă cu mai multe viteze!

Filosofii și matematicenii pot să facă orice, să spună orice, atâta timp cât aduc demonstrații în sprijin! Cine a auzit, sau își mai amintește de teorema lui Cantor – care mi-a adus un 10 maaare, în anul trei de Politehnică. Teorema matematicianului german îmi căzuse pe bilet, la examenul oral de matematici speciale, examen cu formidabilul Marius Stoka, care avea să plece în Italia, definitiv, câteva luni mai târziu. Știam începutul teoremei și unde trebuia să ajung. Așa că am inventat, am dezvoltat ecuațiile așa cum m-am priceput mai bine. Am scris pe o foaie de hârtie, în bancă, cât timp colegii dinaintea mea își prezentau subiectele. Apoi m-am uitat la colegii mei, care se cam încurcaseră la tablă. Ai terminat, m-a întrebat conferențiarul Marius Stoka. Da, am spus și i-am întins biletul și foaia pe care scrisesem. Dar asta nu e teo… și matematicianul s-a oprit, s-a așezat și a început să urmărescă febril, cu stiloul lui, ecuațiile mele. Aveo figură uimită și nedumerită. I-a întins foaia unei fete frumoase, parcă Rodica Trandafir o chema. Cred că era asistenta lui personală, la noi venea alt asistent. Ea și-a pus ochelarii și a rămas cu frumoasa ei guriță rujată deschisă.

Marius Stoka mi-a cerut carnetul, mi-a trecut un 10 (zece) mare, mai mare decât căsuța în care trebuia scris, apoi, lucru neobișnuit, a dat mâna cu mine! De multe ori am vrut să îmi amintesc ce am scris pe foaia de hârtie, care a rămas la Marius Stoka, dar a fost imposibil. Inspirația momentului! Pe scurt, teorema lui Cantor, opera unui geniu matematic, descrie infinitul. Mai mult, arată că există un infinit care poate fi mai mare, sau mai mic ca altul, infinituri mai mici, mai mari, mai calde, mai reci, mai cu mai multe viteze, ca și Europa. Dacă îmi amintesc bine, ecuațiile mele duceau la concluzia că există un infinit de infinituri!

În aceste zile sunt conectat direct la UE. Se pregătesc multe lucruri, la Bruxelles și Strasbourg, nu numai banchetele masonice pentru echinocțiul de primăvară și pregătirile pentru un eventual război.

Europa cu mai multe viteze este o catastrofă neașteptată și nemeritată pentru România. Ei, ce atâta lucru, este recunoașterea unei situații de fapt, o să spuneți mulți dintre domniile voastre. Știu eu ce știu, în pustnicie mi s-a ascuțit vederea, văd mult mai departe în viitor decât domniile voastre, cu tot respectul!

De exemplu ieri, cu vederea de pustnic, plus un monocular Yukon, cadou de la Hienă, am văzut pe cerul patriei cu motoarele în plin o patrulă de Saab Gripen, un avion de luptă multirol. Foarte bun. Au profilul ușor de recunoscut după aripiorele mici, din față. Erau pline de rachete, se vedeau pe aripile delta. Noi nu avem așa ceva, dar cel mai aproape au ungurii, numai 14 bucăți. Să fi venit tocmai din Suedia, că acolo au berechet, dar și încă șapte țări NATO. De când a început războiul pe aici pe la mine trec multe avioane de luptă. Sper că patrulează cu atenție. Mă simt mai apărat. Au un sunet specific mult mai zgomotos decât avioanele civile, pe militari nu-i întreabă nimeni de nivelul de zgomot sau poluare.

Cred că vă mai amintiți că am o formație de relații și comerț internațional. Știu ce se ascunde în spatele vorbelor mari și cât de mincinoși și fără scrupule sunt politicienii. Îi știu, îi cunosc, știu ce le poate pielea, am lucrat pentru unii dintre ei. Și mai știu că nu trebuie să renunți la concepte. Ai renunțat, ai schimbat contextul diplomatic = ai cedat! Ceva… poate o țară.

Ce înseamnă o Europă cu două viteze? O să vedeți, domniile voastre…

Dar până una alta, o să mă apuc de teoria infinutului, este o treabă de pustnic în rodaj, apoi o să văd de necazurile mele, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP – 9 martie 2022

BERBEC Discuţiile pe care poţi să le ai pot fi dificile, dar şi necesare. Dă dovadă de realism şi astăzi nu promite nimic, nu te implica, alătura, cauzelor dubioase, care sunt deja pierdute. Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de copii. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile incep sa mearga spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, fabrică sau şcoală, şi in dragoste. Atenţie la nişte termene sau întâlniri – este bine să nu întârzii : „punctualitatea este politeţea regilor!”.

TAUR Astăzi înţelegi că nu trebuie să te schimbi după cum bate vântul, că noul cu orice preţ, schimbarea, e doar un procedeu de vânzări, de marketing. Interesele tale sunt fixe, fă-le reale! Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie. Mai grea. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău.

GEMENI Cooperând, în echipă, poţi să înregistrezi unele progrese. Este una dintre zilele acelea rare în care eşti sprijinit în realizarea proiectelor, visurilor tale. Lumea crede că o să reuşeşti! Cu zodia în continuare relativ neaspectată trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar uneori superficialitatea te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate. Dacă ai fi chirurg ai lăsa operaţia necusută? Când cheful de muncă se termină brusc, roagă frumos pe un prieten să te ajute să termini ce ai de făcut!

RAC Astăzi nu ai timp de pierdut cu vanităţi şi victorii virtuale. Trebuie să fii eficient, pragmatic, realist. Îţi este greu să faci compromisuri, dar eschiva e principala ta lovitură. Nu e rău! Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog. Poate vrei să vizitezi, ca pe un muzeu, nişte magazine noi şi foarte scumpe. Poate vrei să stai pe o bancă într-un parc, este vreme frumoasă şi să vezi că lumea nu este aşa de urâtă şi disperată cum afli de la televizor. Poate vrei să accepţi că şi tu şi copii care se joacă în parc aveţi nevoie de un viitor.

LEU Ai nevoie de o sursă pozitivă. O zi mai puţin favorabilă, în care primeşti unele veşti discutabile. Sau pur şi simplu eşti sătul de „sistem„, de la care primeşti mereu numai veşti negative! Atmosfera încrancenată din jurul tau te fac să te gandesti la insule cu palmieri. Atenţie insa, chiar şi acolo sunt rechini şi crocodili! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor lăsate, întarziate, abandonate chiar. Energia ta vitală este în creştere, repet, ca să înţelegi mai bine, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii sunt foarte ocupaţi. Adică nu au timp de tine!

FECIOARĂ E multă agitaţie şi tensiune în jurul tău. Ai vrea să joci rolul omului invizibil, ca să poţi să-ţi vezi de treburile tale, să nu fii deranjat tot timpul. Muzica bună la căşti, e o soluţie! Este timpul împăcării, al bucuriei şi al relaţiilor armonioase. Oficial, îţi este bine! Pune lucrurile în ordine, atât bunurile cât şi sentimentele. Atenţie la detalii, nu că le-ai neglija, nuuuu, eşti un maestru al miniaturilor – dar nu pierde poza, genaralul, totalul, întregul din vedere. Urmează-ţi scopul, nu te lăsa tentat de mijloace!

BALANŢĂ E momentul unei discuţii dificile, pe care ai amânat-o mereu. Sorţii sunt favorabili, ziua e fastă, trebuie să ai curaj şi să vrei să rezolvi problemele, fie sentimentale, fie profesionale! Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Numară in gind pana la zece si zambeşte din nou! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei. O situaţie personală, mai veche, îşi găseşte rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie şi să ai răbdare, multă răbdare.

SCORPION Eşti sfătuit de stele să laşi relaţiile nesincere şi lucrurile neserioase, frivole. Trebuie să ai o clarificare corectă şi calmă, ca apoi să te poţi concentra numai pe problemele tale. Nu brusca lucrurile, mai ales in amor, sau dacă este vorba despre o promisiune. Poate ultima proba de trecut este cea de rabdare ! Nu neglija problemele care ţin de sănătate, chiar daca este vorba de o banală răceală. In general evita să te simţi copleşit de rau, fie că este vorba de o ameninţare materială cum este criza, fie că este o mică cheltuială care s-a dovedit că este mare.

SĂGETĂTOR Discuţiile interminabile, inutile, îţi consumă prea mult timp, timp pe care nu-l ai. Ori, după cum probabil că ştii, timpul înseamnă bani! Eşti prea tensionat şi bănuielile tale te obsedează! Daca ai greşit cu ceva cere-ţi poetic şi cu eleganţă scuze şi vezi daca poti indrepta lucrurile. Dacă nu, dacă nu recunoşti greşeala, chiar dacă ai merge pe apă nu ai fi mai bun decât o pată de ulei. Chiar dacă ai programat cumpărături este bine să te gândeşti de două ori înainte să pleci la mall, sau supermarket, în înghesuială şi cu mitocani care îţi strănută în faţă. Mai bine stai în propria bucătărie cu o cafea, o prăjitură – şi te joci cu pisica. Daca nu ai, poţi să adopţi una. Nici nu ştii ce minune este un ghemotoc de blăniţă torcător şi plin de gheruţe!

CAPRICORN În plan personal, se deschid nişte căi noi, constructive, direcţii care îţi atrag imediat atenţia! Astăzi ai ocazia să demonstrezi că buna ta credinţă este constantă şi cu un viitor clar. Ceva mocnea de mai mult timp, fie că ştiai fie că nu, acum iţi rămâne doar sa tragi concluziile şi să-ţi fie de invaţătura. Nu, nu este ceva grav, mai mult este vorba despre vanitatea proprie. Este o perioadă favorabilă celor din zodia de pământ care caută un loc de unde să-şi facă cumpărăturile de la producător, evitând dubioasele supermarketuri, sau să gasească un locşor plăcut unde să se distreze. O veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere. Câştig moderat de bani şi noroc bun, adică necazuri mici.

VĂRSĂTOR Semnalele ostile pe care le primeşti azi pot să fie doar reacţii hormonale, paranoia şi furia cotidiană. Mesajul, însă, trebuie descifrat şi înţeles. Nu provoci sentimente negative degeaba! Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Multă lume, multe proiecte, mulţi prieteni – eşti o persoană populară… Ceva-ceva tot trebuie sa iasa din aglomeraţia asta! Asa că nu pierde timpul cu filozofii utopice şi cu idei fantastice. Mai mult pragmatism nu strica!

PEŞTI O parte din proiecte, ambiţii, visuri, se derulează convenabil. Ai intuiţie, dar nu ai energie, aşa că mai bine planifică secvențial, decât să te epuizezi cu o activitate prea densă. Afaceri și afaceri. Unele cu bani altele de amor. Nu uita sfatul meu: nu amesteca utilul cu plăcutul! Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţii rezultatul dorit şi poţi pierde stima anturajului. Încet şi cu grije însemnă sigur! O parte dintre nativii din zodia Peştilor pot pleca, însă, într-o călătorie scurtă, câteva ore, poate o deplasare de serviciu, stelele sunt binevoitoare. Sănătatea este bună, banii – constant. Pe total, o zi buna!