Horoscopul lui Dom’ Profesor – 9 mai 2024. O ciorbă adunare generală

9,10 mai

Horoscopul lui Dom' Profesor. Pe 9 mai s-au născut: Pancho Gonzales, Albert Finney, Glenda Jackson, Lucian Blaga, Ion Ţiriac, Marius Ţeicu.

În calendarul creştin ortodox fix, pe 9 mai este Sf.Nicolae de Vară. Dintr-o pricină sau alta, moaştele arhiereului din Mira Lichiei au fost mutate în Var (Bari). Se spune că le-au furat veneţienii, probabil din prea mare pioşenie. Protector al marinarilor şi al drumeţilor, Sf.Nicolae a mai făcut un drum! În calendarul mobil este Joia Neagră. Iată ce spune doamna Antoaneta Olteanu:

Joia Paștilor, Joia Nepomenită, Joia Necurată; Joia Rea; Joia Verde; Joile Domnești; Slobozitul Păresimilor

Joia aceasta, cea din Săptămâna Albă, precum și cea dintâi după Rusalii formează o treime nefastă (uneori este vorba de șase, șapte sau chiar nouă joi). Joile de după Paști și până la Duminica Mare sau Rusalii se serbează mai cu seamă de către femei, pentru ca grindina să nu le bată holdele, pentru a nu chema seceta, pentru boli, pentru înflorirea sau rodirea pomilor etc.

Tradiții: Joile după Paști se mai numesc și Joi Domnești (Speranția, I, f. 130). Joile după Paști sunt ținute pentru boale. S-a întâmplat odată cu o femeie că a cusut și a fost apucată de a boală (boala copiilor, boala-rea), astfel povestește o babă, iar unul a arat într-o joi după Paști și i-a murit boul pe loc (Speranția, I, f. 144).

Joile după Paști sunt în număr de nouă. În aceste joi nu torc femeile și nici nu înțeapă, sub cuvânt că e rău de boale și de bătut piatra. Dacă se întâmplă să bată piatra și să le strice bucatele, apoi încep să blesteme pe acea femeie care a îndrăznit să lucreze în aceste zile. Dacă toată lumea ar ține aceste sărbători, n-ar mai cădea piatra, zic mătușile (Speranția, I, f. 368).

Apărător de rele și durere: Joile după Paști s-au păstrat din bătrâni din cauza ploilor prea mari; se țin pentru apele ce provin din ploile torențiale, să nu rupă arăturile (Speranția, I, f. 44). Dacă cineva iese cu plugul la arat, dacă merge la prășit sau muncește orice pe câmp, acea muncă va fi bătută de piatră. Femeile nu cutează să spele sau să bată rufe cu maiul, căci bate piatra. Piatra aceasta e făcută de diavoli în cele nouă joi. Ei o bat cu ciocanele, ca să n-aibă oamenii pâine. Acest lucru se întâmplă numai când joile sunt nesocotite prin muncă; dacă se serbează, diavolii nu mai au putere de a face piatră și, prin urmare, peste vară nu vor mai avea cu ce bate câmpurile (Pamfile, 1997, pp. 15-16).

Dacă muncește cineva, îi rămân bucatele pe câmp nerăsărite (Speranția, I, f. 6).

Să nu intri în vie cele nouă joi după Paști, că-ți taie gândacii vița („Ion Creangă“, an V, nr. 2, 1912, p. 48).

Cine lucrează în această zi se îmbolnăvește de o boală oarecare. Nu se lucrează în prima joi după Paști, că e rea de tifos (Speranția, I, f. 32; 190). Nu se lucrează o săptămână, pentru ca să fie ferit omul de boale rele (Speranția, I, f. 65 v).

Magie: În noaptea Vinerilor Scumpe oamenii se duc în pădure și se culcă la frasini, ca să-și viseze leacul (Speranția, II, f. 62).

Obiceiuri: Se dă de pomană pește (Niculiță-Voronca, I, p. 253). Foca se sărbătorește în prima joi după Paști. Atunci se fac colaci, se duc la biserică și se pomenesc morții. Osebit dimineața, până a nu se duce cu colacii la biserică, se pune foc sub pomi, cu scop ca să moară viermușii și omizile de printr-înșii (Speranția, II, ff. 210-210 v). În zori se face focul în fața casei cu nouă bețe de alun uscate (buciumei), din convingerea că vor veni sufletele celor morți să se încălzească, fapt pentru care sunt invitați și vecinii, pe scăunele, în jurul focului, dându-se focuri de pomană, colăcei și ulcele frumos împodobite cu flori de primăvară (Chicet-2, p. 32).

Femeile fac pomeni la cimitire, cu colaci, băutură, vase și haine noi, precum și ouă roșii aruncate peste mormânt. Are loc și slobozitul ritual al apei pentru morți (Slobozitul Păresimilor), pe la fântâni, după ce anterior o fată căra cele patruzeci și patru de găleți pline. Când apa era cărată pentru o femeie decedată se punea martoră o fată, iar pentru un bărbat, un băiat. O altă femeie întreabă fata: „Ești martoră că ai cărat apa lui...? Pe cine ai martoră că ai cărat apa lui...?“ Fata răspunde: „Eu, luna și soarele!“ Imediat după aceea se încrucișează două lumânări și se aprind la cele patru capete, pentru a fi slobozite în fântână, puse într-o troacă.

Lumânările rămân slobozite în fântână până când se sting. Fata care a cărat apa primește un cadou dat peste fântână (găleată, cană, cearceaf). În final se organizează mese la iarbă verde, cu patruzeci și patru de colăcei, corespunzător celor patruzeci și patru de găleți. Uneori se obișnuiește ca în final o femeie să mai scoată câteva găleți de apă din fântână, pentru a uda împrejurimile contra secetei (Chicet-2, p. 32).

Dar extrem de interesant este Sf. Hristofor pe care îl pomenim astăzi, 9 mai. Cronica spune că a trăit pe la anii 250 pe timpul împăratului roman Deciu. „Se spune despre el lucruri minunate şi preamărite, cum că a fost căpcăun, cu cap de câine şi avea puteri mari de nici două sute de oameni nu au putut să-i stea împotrivă” Vieţile Sfinţilor.

Numele lui Hristofor era R’epreve, ceea ce, se pare, în arameică înseamna cel care vine de departe, cel care vine de după orizont. Minunile Sf. Hristofor sunt multe şi de mirare: învaţă pe loc să vorbească omeneşte, înmulţeşte pâinile şi alimentele, converteşte pe mulţi şi mai ales pe două desfrânate, care sunt pomenite tot astăzi, iar când a fost torturat sfântul Hristofor „stătea liniştit ca şi când s-ar afla la odihnă şi povestea nişte lucruri minunate, de mulţi necrezute”.

O reprezentare târzie a temutului zeu egiptean Anubis, sau un extraterestru? Depinde din ce unghi priveşti!

Sunt multe taine între Pământ şi Cer!

Sau o să sărbătoriţi ziua victoriei asupra celui de al Treilea Reich, inutil şi duios, pentru că suntem în cel de al patrulea. Sau, ziua PCR. Sau pur şi simplu o să sărbătoriţi, pe ascuns, sau pe față... ceva! Cum făceau evreii convertiţi la creştinism în Spania medievală, care, după ce se închinau în catedralele creștine mergeau în peşteri şi se ploconeau la Tora - aţi văzut filmul cu Christopher Lambert, îmi scapă acum numele?!

Dacă ieri vă povesteam unele lucruri, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, poate o să aflați câte ceva mai mult dacă o să vă uitați într-o carte scrisă de Gerard și Sophie de Sede, ”Occultismul în politică”. Iată ce scrie pe coperata IV-a: ”Adesea, în spatele regelui se ascunde magicianul, iar uneori magicienii din umbra palatelor ajung să ia palatele în stăpânire – acesta este „mesajul” cărţii celor doi autori, care își poartă cititorii de la pitagoricieni la anabaptiști, de la ismaeliţi la nestorieni, de la Ioana d´Arc la baronul Ungern şi la Sinarhie. Templierii, Saint-Germain, Cagliostro sunt personaje care au făcut istoria din culise, strămoşi ai celor care, nebănuiţi, continuă s-o influenţeze şi astăzi fără să apară în prim-planul ei.

Mare parte din episoadele relatate sunt necunoscute marelui public; repuse în contextul lor istoric, în urma unui studiu documentat, acestea dezvăluie conexiuni nebănuite, luminând faţa nevăzută a istoriei şi alimentând credința că întotdeauna ceea ce se vede este mai puţin decât ceea ce se întâmplă cu adevărat.” Este o carte istorică, plăcută, drăguță. Nu se intră în lucruri grele despre occultismul secolului XX - se pomenește numai despre secta Moon și Opus Dei. Despre astrologie, foarte puțin, aproape deloc, semn că secretele trebuie respectate.

Îmi amintesc un episod din viața mea, de la începutul anilor 90. Eram în România și am fost invitat de un personaj foarte puternic, pe atunci, la un hotel de lângă Mărul de Aur, în București. Prevenit fiind, aveam cu mine efemeridele, logaritmii, tabelele caselor, raportorul, rigle și creioane colorate, ba chiar și un compas ”Richter” adică mai tot ceea ce îmi trebuia ca să fac o temă astrală, încă nu aveam tehnică de calcul și programe informatice de astrologie.

Mi s-a dat o dată și un loc de naștere și mi s-a cerut tema natală. Mi-au trebuit trei ore, în care timp am fost servit cu tot ceea ce doream. A apărut din nou preaputernicul personaj și i-am înmânat cele patru foi scrise de mână. Zâmbind, a început să citească. După câteva secunde zâmbetul i s-a șters de pe față și s-a așezat pe un scaun.

A început să transpire, și-a șters transpirația de pe frunte cu un kleenex de pe masă. ”Fantastic” a spus la sfârșit, ”și poți să faci așa ceva pentru orice persoană, numai după data și locul nașterii?” A fost începutul unei prietenii, ca în Casablanca și o colaborare de șase ani. La doi ani după ce a renunțat la colaborarea cu mine a avut mari neplăceri. A fost foarte complicat, o să vă povestesc altădată, probabil, niciodată. Mai târziu mi-a spus că, atunci, la început, brusc, s-a simțit ca un grăunte de nisip în fața unei puteri pe care nu o înțelegea. Ceea ce l-a impresionat cel mai mult a fost că i-am descris, într-o singură frază, fanteziile lui sexuale, dar, pe care, nu avusese curajul să le propună niciunei femei. Dacă nu spusese nimănui, cum puteam să le știu eu?

Nu o să văd niciun film, o să mă duc pe terasă și înfofolit într-o pătură și cu o bonetă tuaregă pe cap o să stau în șezlong înconjurat de cățeii mei, care privesc curajoși și veseli, dând din codițe, în întuneric, ascultând cum plouă încet, mocănește. Acum ascult ”Pink Martini” și nu o să fie o idee rea de un Martini, virtual, desigur. O să-mi amintesc de toți cei cărora le-am fost consilier de taină, în decursul timpului. O să-mi amintesc de călătoriile mele. Știți că am memorie cinematografică. De ce? Uitatiți-vă în Wiki la CCR5: Recent research indicates that CCR5 Δ32 enhances cognition and memory.

Ce să aleg? Petra, capul vestic la Drumului Mătăsii? Persepolis, orașul perșilor, un vis în piatră, cu grifoni și tauri înaripați? Samarkand, nestemata Orientului? Mohenjo Daro, orașul de multe mii de ani, misterios pierdut în pustiul dintre Iran și Pakistan, civilizația Indusului, un oraș care avea bulevarde largi de 20 de metri și case cu etaj, dotate cu instalatii sanitare? Nimrud, mărturia începuturilor civilizației umane? Parisul cu prietenii mei de acum 55 de ani și munca de noapte la ”Le Figaro”? Lhasa, de pe podișul acoperișului lumii, cu profilul acela atât de elitist? Hunza, valea enigmelor și a longevivilor, Shangri-La, unde simți că este ceva în aer? Anticariatul acela lung din Soho, din Londra? Poate cartierul Cocody din Abidjan, unde era să-mi las pielea pe acolo, sau Hotelul Camayene din Conakry și de preafrumoasa Kaissa.

Cercul trei din Amman? Regi și regine, milionari și prinți saudiți? Fâlca pietrei crăcănate din Bagdad? Cum am găsit prima tectită, în deșert? Cum era să o luăm pe coajă rău de tot într-o cârciumă din Gwadar, tot echipajul cu prințul Saad în frunte, dacă nu m-am apucat să urlu ”никакой пощады” și s-a făcut gol în cârciumă? Să mă joc cu maimuțelele în Algeria, la Pic des Singes? Să joc câțiva dolari la cel mai frumos cazino din lume, în Sun City, în Republica Sud Africană? Să mă afund cu Kevin și ceilalți prieteni în pădurea umbroasă din Virginia? Și încă o mie de alte locuri.

Dar cred că o să mă plimb prin marele bazar din Teheran, îl cunosc ca nimeni altul, am fost ani întregi acolo. Și acum regret că nu mi-am cumpărat inelul acela de argint care avea initialele mele ca sigiliu. Costa mai nimic. Cam în mijlocul Bazarului, înspre ieșirea de Sud-Est, este o piață mică. În mijlocul ei, un munte, înalt de trei metri, din obiecte de argint. Sfeșnice, tabachere, broșe, lanțuri, catarame, inele, și încă o mie de obiecte. Muntele este fals, este o butaforie, dar argintul de pe el este foarte real. Dacă toată movila ar fi fost din argint cum s-ar fi putut vinde obiectele din interior? Bună întrebare!

Un zarzavat întreg, o ciorbă adunare generală, gânduri care-mi trec prin minte în starea de așteptare ca în ”Deșertul Tătarilor”. Pentru mine nu este ceva deosebit, au fost ani în care nu am ieșit trei-patru luni de zile din curte, dar acum este altceva. Amenințarea cu războiul de peste frontieră, dictatura vulgarității, măsurile arbitrare, restrângerea libertăților eterne, pentru care au murit oameni pe baricade. Una dintre lozincile hippy văzute de mine pe pereții Parisului anului 1969 era: ”Este interzis să interzici!” Ceva este în neregulă, cred că am căzut într-o lume paralelă, lumea asta proastă și vulgară, isterică și agresivă, mitocană, incultă și vanitoasă, ușor de panicat și terorizat, nu este a mea. Sau, așa se dorește să fie, poate fiecare dintre domniile voastre este scandalizat de ceea ce vede și aude în media? Bună întrebare!

O să mai revin asupra subiectului, aștept patru cărți, ca să le citesc încet și în liniște și mă ling pe buze ca motanul la oala de smântână. Am pregatit fotoliul meu preferat și am aranjat veioza cât mai convenabil. Dar acum este încă liniște și pace, distraţi-vă, relaxaţi-vă, iubiţi şi simţiţi-vă bine. Vita brevis!

Poate ceva se va întâmpla, să vedem ce mai aduce pisica, ori moare măgarul, ori pierde samarul, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor - 9 mai 2020

BERBEC Se pare că ai una dintre cele mai favorabile zile ale săptămânii, în care te bucuri de sănătate şi eşti vesel şi cu zâmbetul pe buze, aparent fără vreun motiv evident, sau o logică oarecare! La serviciu ești dinamic și optimist, nu lăsa să treacă această formă bună a ta, fără să punctezi, să obții un avantaj profesional.

TAUR Totul trece, nu spera şi nu ai teamă! Astăzi poţi ataca cu succes problemele materiale, cele urgente, cotidiene. Este un prilej bun pentru cumpărături. Cumpără acum, mâine e mai scump! Dacă este vorba despre materiale, materii prime, încearcă să obții aceleași prețuri unitare din trecut. Poate nu este greu, dacă ai furnizori de lungă dată, promite că o să stabiliți alte prețuri pentru în curând.

GEMENI Prea multe veşti negative, prea multe eşecuri, tragi tu concluzia veştilor din presă. Nu e adevărat, lumea este aşa cum o priveşti, nici mai rea, nici mai bună. Ocupă-te de problemele tale de serviciu, de muncă. Sigur că ești revoltat de ceea ce se întâmplă, ai dreptate. Dar demonstrațiile se fac în weekend, nu la locul de muncă!

RAC Ambianţa zilei de astăzi este plăcută şi relativ liniştită. Crezi că poţi aborda unele persoane, că ai putere de convingere. Este doar o părere, deci trebuie să dai dovadă de prudenţă! Nu te duce să rezolvi probleme la ghișeele statului, încearcă online. De fapt este o cauză pierdută, trebuie să-ți faci mare curaj pentru asta. Nu, astăzi!

LEU Ai ceva îndoieli, dubii, în ceea ce priveşte unele relaţii de serviciu. Rămâi la pândă, stăpân pe reflexele tale de fiară de pradă şi încearcă să aduni mai multe informaţii despre situaţie. Concedieri, sau angajări suplimentare? Asta este chestiunea, stimabililor! O firmă sănătoasă, în creștere, angajează, nu mult, dar edificator.

FECIOARĂ Efortul din ultimul timp şi oboseala acumulată se fac simţite astăzi. Redu ritmul activităţii, fă un armistiţiu cu timpul şi ocupă-te doar de problemele curente, cele obișnuite. Nu exagera când nu trebuie. Astăzi evită orice activitate în plus, chiar dacă ți se promit bani suplimentari. Amână, mâine este o altă zi!

BALANŢĂ Ai multe pe cap, activitatea ta la serviciu este densă și obositoare. Dar, ai unele succese care te bucură. După orele de serviciu, care trec repede, trebuie să faci puţin sport în curte, dacă ai. Dacă nu și livingul, sau un balcon sunt bune. Trebuie, periodic, să “încălzeşti maşinăria”. Ai grijă de corpul tău şi el te va servi bine!

SCORPION Astăzi te simţi în formă, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele profesionale care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! Dacă practici o profesie, sau meserie liberală, întreabă-ți contabilul și avocatul cum să te descurci în jungla de legi ale unui stat corupt, care își devoreză întreprinzătorii.

SĂGETĂTOR Eşti pe cale să iei decizii bune şi inspirate în ceea ce privește munca ta! Conjunctura este favorabilă şi dacă reuşeşti să şi respecţi propriile hotărâri, rezultatul poate fi foarte bun! La serviciu ești optimist și reușești să imprimi un curs bun general, profitabil. Investește în optimism, dividende garantate! Însă, nu pleca la drum lung!

CAPRICORN O zi mai dificil de gestionat pentru că este plină de mici probleme, mari devoratoare de timp. Iar, timpul, este bani! Curaj, apucă-te de treabă, dar fixează şi o ordine de priorităţi! Nu încerca să o iei pe o scurtătură financiară, leneșul mai mult aleargă și scumpul mai mult păgubește! Nu vrei să verifici proverbul, nu-i așa?

VĂRSĂTOR Se schimbă vremurile și vremea, se schimbă şi părerile tale. Astăzi vezi cu ochi noi pe cei din jurul tău. Trebuie să faci o pauză, să te odihneşti şi mai ales să modifici în bine atitudinea ta, față de colegii de la birou. Explică că nu te simți excelent, nimic cu sănătatea, ai niște probleme cu părinții/copiii. De fapt, nu poți să-i suferi, dar poți să le spui asta?

PEŞTI Dimineaţa, la serviciu, e densă şi aglomerată, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Nu mai pierzi timpul, ești pe drumul cel bun, ți-ai fixat repere bune, la muncă. Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă: o veste bună, mai pe seară. Şi poate şi o distracție plăcută!