HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  9 august 2022. Despre farse şi farsori

Pe 9 august s-au născut Whitney Houston, Jean Piaget, Rod Laver, Pamela Lyndon Travers, Alexandru Mandy, Lola Ana Maria Bobescu, Dumitru Stângaciu, Georgeta Caragiu-Gheorghiţă, Florin Mihăilescu, Dana Borşan.

În calendarul creștin ortodox, pe 9 august, sunt Sfinţii: Ap. Matia, cei zece Mc. Mărturisitori pentru icoana lui Hristos, Antonin. Nimic în ”Kalendar”.

Alex Moran, de la Universitatea Oxford, este unul din editorii cărţii “Is Consciousness Everywhere?”, un volum de 328 de pagini care va apărea la editura Imprint Academic la 1 noiembrie 2022 şi va costa cam 20 de £.

Nu este un obicei rar ca extrase dintr-o carte să fie publicate, sau trimise unor persoane, în vederea stârnirii curiozităţii şi a cumpărării cărţii, atunci când va apărea pe piaţă. Un capitol din lucrare este dedicat farselor şi farsorilor. Iată:

Apocrife, sau nu, astfel de povești cu farse sunt amuzante și susceptibile să trezească în noi un anumit fel de simpatie. Dar este ceva curios în acest sens. Nerespectarea regulilor este, în esență, o formă de comportament neadecvat, iar practicanții ei sunt în general întâmpinați mai degrabă cu pedepse și reproșuri decât cu laude, cel puțin atunci când sunt prinși. De ce, atunci, poveștile cu farse provoacă atât de des în noi un răspuns atât de pozitiv? S-ar putea să existe ceva virtuos la farse și ceva nobil la oamenii răutăcioși? Bună întrebare!

Desigur, nu toate farsele sunt create egale. Luați în considerare, de exemplu, celebrul Club Bullingdon din Oxford, ai cărui membri se presupune că au distrus odată un Stradivarius de neînlocuit, ca un fel de farsă. Dacă acesta a fost un act de răutate gratuit, este greu să simți multă simpatie pentru el. Desigur, cei implicați ar fi putut să nu cunoască valoarea instrumentului, dar ulterior se pare că au lăsat o mare sumă de bani, în încercarea de a acoperi daunele (în conformitate cu practica lor obișnuită atunci când distrug bunuri de valoare). Cu toate acestea, acest lucru servește cumva doar pentru a înrăutăți lucrurile, mai degrabă decât pentru a oferi vreo atenuare reală a situaţiei. S-ar părea, așadar, că unele acte de răutate trebuie mai degrabă condamnate decât lăudate. În mod similar, s-ar părea că nu se poate vorbi fără rezerve despre farse ca fiind ceva cu totul bun.

Cu toate acestea, sunt multe de spus în lăudarea farselor și a farsorilor, și multe lucruri lăudabile despre oamenii, în fond, răutăcioși. Într-adevăr, cred că oamenii răutăcioși prezintă diverse virtuți distinctive. Aici vreau să schițez câteva dintre acestea, subliniind în același timp unele dintre scopurile și efectele lăudabile pe care le poate avea farsa. Ceea ce vor apărea sunt câteva dintre principalele motive pentru care răul ar putea fi privit ca ceva admirabil și de ce răutățile și oamenii răutăcioși sunt adesea priviți pe bună dreptate ca meritând laudă.

În esență, farsa este o formă jucăușă și ușoară de a crea probleme, menită în principal să creeze distracție pentru cei implicați. Nu ar trebui să fie surprinzător, așadar, că o virtute principală a oamenilor răutăcioși este temperamentul lor jucăuș și plin de veselie. Acesta este un temperament pe care mulți dintre noi îl avem în copilărie, dar care se pierde adesea mai târziu în viață. Prin urmare, farsorii ar trebuie lăudați pentru că au reușit să-l păstreze. Multe dintre cele mai bune acte de răutate, de fapt, sunt puțin mai mult decât expresii ale acestui temperament: ele sunt consecințele, ca să spunem așa, ale unei anumite pofte de viață sau ale bucuriei de a trăi , de genul pe care filozoful Bertrand Russell, în “Cucerirea fericirii” (1930) identificate pe bună dreptate ca fiind esențiale pentru fericire. De fapt, un exemplu care îl implică pe Russell însuși ajută la ilustrarea acestui aspect.

Russell era cunoscut drept „Lord Russell” deoarece era al treilea conte Russell. El a fost, de asemenea, contemporan cu un Lord Russell foarte diferit, și anume Lord Russell din Liverpool, alias Edward Russell, avocat și autor. Nu este surprinzător că cei doi au fost adesea confundaţi și au continuat să primească scrisorile unul altuia. Acest lucru a dus la un schimb amuzant de scrisori între ei (reprodus în minunata autobiografie a lui Bertrand Russell), în care al treilea conte Russell sugerează că o modalitate potrivită de a trata problema este trimiterea unei scrisori editorului The Times . Omonimul său a aprobat planul și, astfel, au trimis următoarea notă, care a apărut la 28 februarie 1959:

Domnule,

Pentru a descuraja confuziile care au apărut în mod constant, vă rugăm să fiţi de acord că niciunul dintre noi nu este celălalt.

Al tău și celălalt,

Russell (Bertrand, Earl Russell)

Russell din Liverpool (Lord Russell din Liverpool)

Asta a fost tot ce a spus scrisoarea lor.

Dacă condiția umană este tragică, atunci cel mai potrivit răspuns este să te ridici deasupra ei prin râs.

Acesta este un exemplu minunat de farsă uşoară. Nu există nicio victimă, nici un prejudiciu cauzat, nici măcar o încălcare reală a regulilor. Este o mică răutate nevinovată; poate răutatea în forma sa cea mai simplă, cea mai pură. Este, de asemenea, un exemplu de farsă care este vădit demnă de laudă, servind doar pentru a face lumea un loc mai bun, mai amuzant. Dacă filozoful Russell a avut dreptate când a considerat că tipul de atitudine veselă care stă la baza acestui act este un ingredient esențial al fericirii, atunci este ușor de văzut cum a reușit el însuși să trăiască o viață atât de lungă și (în general) mulțumită.

Farsorii, oamenii răutăcioși, tind să aibă și un excelent simț al umorului, iar aceasta este o virtute care nu poate fi lăudată prea mult. Nu numai că simțul umorului este un ingredient esențial al fericirii, dar este și cel mai bun mod de a face față elementelor mai întunecate ale existenței umane. Potrivit filozofului Friedrich Nietzsche, ființele umane au fost forțate să inventeze râsul tocmai pentru că suferă atât de chinuitor în viaţă. În același sens, romancierul Hermann Hesse a susținut că tot umorul farsei este într-adevăr „umor de spânzurătoare”. Ideea aici, sau cel puțin o parte din ea, este că, dacă condiția umană este tragică sau absurdă, atunci răspunsul cel mai potrivit este să te ridici deasupra ei prin râsete și veselie. Persoana răutăcioasă este remarcabilă pentru că întruchipează această înțelepciune, profitând de orice ocazie poate pentru a-și bate joc nu numai de ei înșiși, ci și de toată lumea și tot ce este în jurul său.

Poate că nu este surprinzător, așadar, că răutatea, pe lângă faptul că ajută la trăirea unei vieți fericite, poate chiar să ofere o mustrare împotriva faptului morții în sine. Luați în considerare două exemple. Primul îl implică pe comediantul britanic-irlandez Spike Milligan, care a insistat ca cuvintele „Ți-am spus că sunt bolnav” ar trebui să fie înscrise pe piatra sa funerară (așa cum sunt într-adevăr, deși în gaelică). Acest lucru este, desigur, foarte amuzant și o moștenire potrivită pentru un comedian de calibru lui; dar reprezintă și un fel de triumf asupra morții, așa cum o face râsul în general asupra oricărei situații neplăcute sau dificile. Este, de asemenea, exact genul de lucru la care s-ar putea aștepta ca o persoană răutăcioasă să fi scris pe piatra lor funerară. (În mod similar, actorul de benzi desenate american Jack Lemmon are scris „Sunt aici” pe piatra lui funerară.)

Un alt exemplu este puțin mai zbuciumat și chiar mai evident răutăcios. Există o poveste despre călugărul chinez Budai, o figură cvasistorică în budism, altfel cunoscută sub numele de „Buddha care râde”. Budai era bine cunoscut pentru farsele și răutățile sale și nu a dezamăgit nici măcar în moarte. Știind că va fi incinerat, când a știut că moare și-a umplut buzunarele cu praf de pușcă și artificii, astfel încât adepții săi să fie uimiți și șocați – și să izbucnească în accese de râs – în timp ce cadavrul său explodea pe rug la propria sa înmormântare. Cred că este greu de imaginat un triumf mai mare asupra morții decât acesta. Este, de asemenea, un exemplu minunat al veseliei farsorilor care se extinde dincolo de viață şi dincolo de moarte.

Ușurarea oamenilor răutăcioși este, de asemenea, un corector puternic împotriva unuia dintre cele mai grave vicii umane, și anume, un anumit tip de supra-seriozitate. Supra-seriozitatea este esențială pentru un egoist, pentru că egoismul se naște din a se lua pe sine mult prea în serios. Persoana răutăcioasă, însă, nu este nici zelot, nici saltimbac. Ei nu iau lucrurile suficient de în serios, preferând în schimb să-şi bată joc de lucruri; și mai degrabă decât să fie, adeptul mărunt și implinitorul neînduplecat al regulilor, ei preferă să le încalce sau să vadă cât de departe pot fi îndoite acele reguli. În mod similar, persoana răutăcioasă va tinde să nu fie prea egoistă.

În general, atitudinea jucăușă a oamenilor ironici, uneori cinici, este mult mai propice pentru o viață fericită și pentru o viață care crește fericirea celorlalți decât cea a celor obișnuit prea serioși. Dacă cineva abordează lucrurile cu o notă de umor și neseriozitate, atunci este mult mai probabil să fie nu numai fericit în sine, ci și o sursă de încântare pentru ceilalți. Oamenii răutăcioși ar trebui, așadar, lăudați pentru că au un temperament mult mai susceptibil de a favoriza fericirea umană decât cea a multora dintre semenii lor.

Un alt exemplu excelent vine de data aceasta din lumea antică și implică din nou un filozof, și anume pe Diogene din Sinope. Diogene este renumit pentru diversele acte amuzante de sfidare, printre care tratamentul disprețuitor al lui Alexandru cel Mare. Într-o versiune a legendei, se spune că acesta din urmă i-a oferit lui Diogene, în semn de respect, împlinirea oricărei dorințe pe care și-o dorea. Dar când însuşi Alexandru l-a întrebat ce dorinţă are, Diogene, care face plajă a răspuns scurt: „Dă-te la o parte, stai între mine şi Soare!””. Dar exemplul pe care îl am în minte, este provocarea lui Diogene la definiția lui Platon a omului ca „biped fără pene”. Se spune că Diogene a intrat în academia lui Platon ținând în sus un pui jumulit de pene, exclamând „Iată omul lui Platon”. Prin intermediul acestei frumoase piese răutăcioase, el a oferit astfel unul dintre cele mai bune contraexemple pentru o presupusă definiție filosofică din întreaga istorie a subiectului.

Genul de provocare la adresa autorității pe care o poate face farsa, totuși, nu se limitează la sfera politică. Aici mă gândesc la nimeni altul decât la Socrate, unul dintre cei mai ironici, răutăcioși, oameni din lumea antică. Socrate s-a bucurat foarte mult să provoace și să-și bată joc de diferite figuri ale autorității ateniene, arătându-i pe generali, de exemplu, pentru că nu cunosc adevărata natură a războiului, sau pe legiuitori pentru că nu cunosc adevărata natură a justiției. Oriunde era o înțelepciune afirmată, Socrate era gata să o provoace și să pună întrebări dificile. Metoda lui obișnuită, în plus, era să pretindă ignoranță cu privire la subiect și apoi să pună întrebări investigative menite să-și submineze interlocutorii, dintre care mulți erau printre cei mai importanți membri ai societății ateniene. Fără îndoială, Socrate a fost motivat cel puțin parțial de dragostea pentru înțelepciune și de dorința pură de a căuta cunoașterea și adevărul. Dar pare clar că a fost motivat și de farse și de dorința de ceva amuzament.

Oamenii răutăcioși fac lumea mult mai interesantă și un loc mult mai bun pentru a trăi. Multe dintre cele mai bune și mai strălucitoare vedete din istorie au fost tipuri răutăcioase, de la artiști și poeți până la aventurieri și agitatori politici. Dacă observațiile mele despre Socrate sunt corecte, de exemplu, atunci, dacă nu ar fi spiritul farsei, nu am avea metoda socratică și, prin urmare, nu am avea știință și filozofie în formele pe care le cunoaștem astăzi. Nici nu am avea atâtea rezultate din aceste lucruri, inclusiv cea mai bună artă a noastră. Acesta, mi se pare, este printre cele mai puternice lucruri care pot fi spuse în apărarea răutății farsei. Într-adevăr, este greu să te gândești la o scuză mai bună pentru farse, decât atât.

Cel puțin, până mâine, nimic special nu o să se întâmple, pentru că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

