Horoscopul lui Dom’ Profesor 8,9 iunie 2024. Elon Musk și telepatia

Horoscopul lui Dom' Profesor. Pe 8 iunie s-au născut Robert Schumann, Sir Francis Crick, Barbara Bush, Nancy Sinatra, Bonnie Tyler, Anatol Vieru. Pe 9 iunie s-au născut Cole Porter, Robert McNamara, Johnny Depp, Michael Fox, George Stephenson, Jon Lord, Ileana Cotrubaş, Cornel Ţălnar.

În calendarul creștin-ortodox pe 8 iunie sunt Sfinţii: Nicandru şi Marcian (cu litere bold, înseamnă că au fost protoromâni, sau români). Aducerea moaştelor lui Sf.M.Mc. Teodor Stratilat. Pe 9 iunie sunt Sfinţii: Chiril al Alexandriei, Tecla, Mariamni, Marta și Maria. Nimic în ”Kalendar”.

”Evenimentul Zilei” din 8 iunie 632 a fost că a murit profetul MAHOMED (în arabă Mohammed, "Cel lăudat"), reformator religios arab; fondatorul islamismului (mahomedanismului); a predicat, din anul 610, la Mecca; strămutarea sa (Hegir) la Medina, în anul 622, marchează începutul erei musulmane (n. 22 aprilie 571, la Mecca) Sursă: RADOR

Eu, dacă aș fi terorist, cum spune o parte a lumii, sau luptător pentru libertate, cum spune cealaltă parte, aș folosi prilejul ca să-mi fac meseria, poate ajung martir. Dar, cum spunea însuși Mahomed, nu mai știu exact unde: ”Mai de preț este cerneala înțeleptului, decât sângele martirului!” Totuși, dragii mei români de pretutindeni, din marile orașe ale Occidentului, puțină mai multă prudență nu strică, astăzi!

Roger Luckhurst este titularul Catedrei Geoffrey Tilloston de Studii din Secolul al XIX-lea la Birkbeck College, Universitatea din Londra. Este autorul cărților Gothic: An Illustrated History (2021) și Graveyards: A History of Living with the Dead (apariție viitoare, 2025). A scris următorul eseu, apărut în Aeon. Dacă puteți dona, nu ocoliți aceasta revista care își ține rangul.

În anul 2016, Elon Musk a lansat Neuralink cu scopul de a produce un implant electronic în creier care să-l poată conecta direct la rețeaua de calculatoare. Compania lui Musk s-a alăturat cursei pentru construirea tehnologiei de interfață creier-computer (BCI), care a implicat Meta, Google și o serie de start-up-uri de neurologie finanțate de antreprenori din Silicon Valley. Concentrarea lui Musk a fost, o vreme, deturnată de problemele legate de cota de piață și de software cu Tesla și de cumpărarea lui Twitter, bine mediatizată, dar în mai 2023, a fost anunțat că Neuralink a primit aprobarea de a trece de la animal la uman, încercări cu implanturi cerebrale.

La începutul anului 2024 , a existat o acoperire extinsă a implantării unui cip în creierul unui pacient tetraplegic, Noland Arbaugh, care, la scurt timp după operație, putea juca șah și jocul său video preferat doar concentrându-și gândurile pe mutarea cursorului unui computer.

Musk a numit implantul, care încorporează 1.024 de electrozi mici în creier pentru a-i citi semnalele neuronale, Telepatie. La lansare, el a explicat că scopul principal al Neuralink a fost să creeze o interfață pentru a realiza „telepatia consensuală”. Șapte ani mai târziu, presa a anunțat cu bunăvoință fluxul live al lui Arbaugh care joacă șah cu mintea lui ca „demonstrând în mod activ telepatia” (deși paragrafele ulterioare ale știrilor au avut toate tendința de a califica sever această afirmație).

Observatorii tehnologiei notează adesea că multe dintre viziunile tehnologice ale lui Musk sunt datoare lecturii sale despre science fiction, în special când vine vorba de rachete, sateliți și colonizarea lui Marte. Acestea urmează adesea planuri fictive. Influențele sale aici sunt lucrările de science-fiction post-1945 care au extrapolat viitorul din progresele militaro-industriale care fuseseră accelerate de mașina de război. Denumirea „hard science fiction” a apărut deoarece această filă a genului își are rădăcinile în calculul rece al fizicii sau ingineriei și promovată ca un efort științific serios în sine de legendarul editor al revistei Astounding Science Fiction , John W Campbell, care a susținut astfel de scriitori de science fiction hard precum Isaac Asimov, Robert A Heinlein și Arthur C Clarke.

Telepatia ar putea părea inițial o propunere mult mai blândă, psihologică, contaminată cu un simț al supranaturalului. Cu toate acestea, atât Campbell, cât și Clarke au fost susținători de-a lungul vieții ai concepției că telepatia era foarte probabilă, dovada științifică a existenței ei, probabil, chiar după colț. Promisiunea telepatiei – care urmează să fie realizată în curând, nu departe, la doar câțiva subiecți de testare distanță – se simte foarte familiară când citești anunțurile încurajatoare ale lui Musk despre cele mai recente descoperiri ale Neuralink.

Promisiunea că telepatia este pe cale să se realizeze nu se limitează doar la antreprenori și scriitori de science-fiction. Timp de mai bine de un secol, au existat în mod constant figuri în instituția științifică care au avut speranțe similare că telepatia va atinge în curând pragul dovezii, promițând totul, de la deschiderea unei noi faze evolutive a dezvoltării umane până la un nou front psihic în brațele globale. rasă.

Conceptul de telepatie a fost inventat pentru prima dată în 1882 de poetul englez agnostic și psiholog amator Frederic Myers (1843-1901). Myers a suferit o criză de credință victoriană: comod plasat în clasa de mijloc superioară, fiu de duhovnic, cu un cerc social larg de artiști și gânditori, a fost tulburat de îndoieli profunde cu privire la narațiunea creștină ortodoxă. A studiat la Universitatea din Cambridge sub filozoful agnostic Henry Sidgwick, foarte admirat pentru onestitatea cu care și-a exprimat propriile incertitudini etice și religioase. O conversație cu romancierul George Eliot, un alt agnostic cu principii, l-a cufundat mai adânc pe Myers în îndoială.

O serie de crize personale din anii 1870, printre care sinuciderea iubitei sale Annie Eliza Marshall, l-au determinat pe Myers să exploreze lumea declasată a ședințelor spiritiste, implicând așa-zișii mediumi (adesea femei) care susțineau că în stările de transă deveneau canale pentru mesaje de la morți, cel mai faimos lovituri pe mesele din salon, dar și sudate prin trâmbițe spirituale, mâzgălite în scriere automată, rostite cu voce directă sau chiar transmise prin evocarea morților în formă eterică în sala de ședințe întunecată. Pentru mulți oameni care sufereau de îndoieli religioase, experiența ședinței de spirit a părut să ofere o dovadă empirică a supraviețuirii după moarte și, ca atare, a fost îmbrățișată cu ardoare.

Spiritualismul a fost atât o mișcare de masă, cât și o religie populară și a avut un sprijin surprinzător din partea oamenilor de știință. Cofondatorul teoriei evoluționiste Alfred Russel Wallace a devenit un avocat pasionat, spre supărarea unui Charles Darwin sceptic. Inginerul de telegrafie transatlantică Cromwell Varley a devenit un convertit public, în timp ce fizicieni de seamă precum Oliver Lodge și Lord Rayleigh au fost deschiși și simpatizanți. Cu toate acestea, din cauza asocierii constante a spiritismului cu afirmațiile de fraudă, care implică trucuri de magie ieftine și credulitate simplă, Myers nu și-a anunțat public propria cercetare.

Inginerii-inventatorii au promis că o mașină pentru transmiterea gândurilor directe, nemediate, nu era departe

În schimb, împreună cu Sidgwick și alți câțiva bărbați serioși de la Cambridge, Myers a fost în centrul grupului care a lansat Societatea pentru Cercetare Psihică (SPR) la Londra în 1882. SPR spera să schimbe haosul presupuselor fenomene supranaturale - mesaje spirituale, case bântuite, vise și viziuni ciudate sau transe hipnotizante - într-un domeniu respectabil al științei. Luminile principale ale SPR nu au presupus „ipoteza spiritului”, ci mai degrabă au suspendat-o, în așteptarea dovezilor experimentale – ceea ce însemna că s-au despărțit de mișcarea spiritualistă mai largă.

Ei și-au propus să examineze și să teoretizeze fundamentele fizice sau poate neuropsihologice ale comunicărilor de ședințe și ale vederii fantomelor. Căutând explicații naturale pentru fenomenele supranaturale, ei și-au dezvoltat propria nomenclatură distinctivă. Mai degrabă decât fantome, ei vorbeau despre „fantasme veridice”. Casele bântuite au devenit „centre fantasmogenetice” – locuri în care un tip de energie nedetectat anterior numit „forță psihică” ar putea fi în joc.

Myers a ajuns la „telepatie” prin alăturarea a două cuvinte, tele grecească la patos , pentru a exprima ideea de „atingere la distanță” . A fost menit ca un termen neutru pentru a descrie, așa cum a spus el, „comunicarea în afara canalelor recunoscute ale simțului”. Acest lucru ar putea acoperi mesaje din inconștient sau minți conectate cumva pe distanțe mari sau mesaje de la morți. Într-o perioadă de inovare rapidă în știința și tehnologia electrică, presa s-a minunat de sosirea telefoanelor și a fonografelor care încorporau vocea, iar detectoarele de unde „invizibile” s-au manifestat cumva odată cu invenția magică atât a razelor X, cât și a telegrafiei fără fir.

Mulți ingineri-inventatori ai vremii au promis că o mașină pentru transmiterea gândurilor directe, nemediate, nu era, cu siguranță, departe. Atât Thomas Edison, cât și rivalul său Nikola Tesla au anticipat o astfel de descoperire în diferitele lor predicții despre viitorul comunicațiilor electrice. După ce Myers a murit în 1901, cartea sa postumă Human Personality and its Survival of Bodily Death (1903) a promis că dovada telepatiei mai era la câțiva ani distanță.

Cercetarea psihică nu a ajuns niciodată în științele dure respectabile și a rămas și la marginile psihologiei academice. Cercetătorul american JB Rhine a reinventat-o ​​ca „parapsihologie” în unitatea sa de cercetare de la Universitatea Duke, unde a efectuat studii laborioase ale probabilităților statistice de citire a minții folosind carduri Zener. Aceste cărți au pe ele o stea, val, cruce, cerc sau pătrat, pe care subiecții de testare, care nu își pot vedea latura grafică, sunt rugați să le ghicească.

Rhine a căutat în sesiuni repetate de testare anomalii statistice care ar putea capta puterile telepatice fugare. Testele au fost în mod deliberat banale și repetitive, menite să elimine cercetarea din scena senzațională a ședinței de spirit. Cartea lui Rhine Extrasenzory Perception (1934) a fost un succes popular, inventând încă un termen general care a alunecat rapid în utilizarea generală, dar parapsihologia, ca atare, a fost fixată ca o preocupare marginală.

În literatura sa științifico-fantastică, Arthur C Clarke a folosit adesea ideea abilităților telepatice emergente la om pentru a semnala o schimbare epocală în evoluția umană. În romanul său Childhood's End (1953), Overlords contactează rasa umană nu din cauza tehnologiei lor înalte – în special, armele nucleare – ci pentru că percep că dezvoltarea puterilor psihice umane atinge un punct de cotitură periculos, în care omenirea ar putea începe să face daune dincolo de propria sa planetă minusculă. Contactul extraterestru anunță începutul unei noi etape de evoluție marcată de trezirea puterilor telepatice.

Omenirea își va lăsa în urmă starea copilărească. Această viziune se alimentează direct în finalul trippy al filmului 2001: Odiseea în spațiu (1968), care a fost un scenariu de Clarke și regizorul Stanley Kubrick. Și acel film s-a încheiat cu viziunea renașterii psihice.

Interesul lui Larke pentru telepatie în această epocă a sunat cu o renaștere mai largă a interesului pentru subiect, condus de logica curioasă a Războiului Rece. În anii ’60 și ’70, telepatia era legată direct de complexele militar-industriale ale guvernelor, din Est și Vest. Din nou plină de promisiuni în viitorul apropiat, telepatia a fost văzută ca o tehnologie a sinelui care ar putea perturba radical impasul cursei înarmărilor, deoarece ambele părți s-au întrebat dacă puterile psihice ar putea ocoli impasul nuclear. Dacă puterile psihice ar putea fi controlate și antrenate, ar putea spionii să evite sistemele de apărare folosind „viziunea la distanță” sau telepatia? Această cercetare a primit, de asemenea, un nou nume strălucitor pentru noua eră: a fost numită „psionica” sau „psihotronică”.

În 1968, a avut loc la Moscova, în circumstanțe haotice, o conferință despre „parapsihologia tehnică”, care a invitat participarea fizicienilor, psihologilor și bioinginerilor din întreaga lume. Autoritățile Partidului Comunist au încercat să o anuleze, chiar dacă au sosit delegații. În cele din urmă a început, dar ca un eveniment neaprobat.

Conferința a eliberat în domeniul public câteva informații extraordinare despre cercetările parapsihologice extinse în Uniunea Sovietică, care au fost efectuate de la moartea lui Iosif Stalin în 1953. După Revoluția din octombrie din 1917, eroii bolșevici ai științei cercetaseră ceea ce a numit inginerul electrician Bernard Kazhinsky. „comunicații radio biologice”. Kazhinsky a susținut că „Transmiterea electromagnetică a informațiilor mentale la distanță este o funcție vitală a sistemului nervos” și că corpul uman ar putea fi un instrument de „comunicare biologică încă necunoscută de ingineria radio contemporană”.

Toate aceste lucrări fuseseră închise sub Stalin, dar fiziologul sovietic Leonid Vasiliev, un veteran al acelei ere revoluționare inițiale, deschisese un nou laborator la Universitatea din Leningrad în 1959 pentru a explora posibilitatea vizionării de la distanță și a sugestiei mentale de la distanță. Vasiliev a testat comunicațiile telepatice între Leningrad și Sevastopol în 1963, subiecții care ar fi schimbat date exacte pe o distanță de 1.700 km . Imagini ale mediumului psihocinetic Nina Mikhailova, care a petrecut 20 de ani în laboratoare mișcând obiecte aparent numai prin puterea mentală, au fost lansate la conferința din 1968.

Edward Naumov, purtătorul de cuvânt principal al acestei științe sovietice, a susținut că noul domeniu al „bioinformației” duce la „mașini capabile să monitorizeze, să testeze și să studieze „ESP””. Lucrările conferinței au fost publicate sub formă de broșat pentru piața de masă, tradus în engleză cu titlul PSI: Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain (1970). Mă uit la ea acum, face parte din biblioteca mea.

În 1973, prima Conferință internațională de cercetare psihotronică s-a întrunit la Praga. Echipa cehă a inventat termenul de „psihotronică” pentru noul studiu despre potențialele puteri ascunse în „bionica omului”. Psihotronica a fost mai puțin o înregistrare pasivă a fenomenelor spontane, anormale, modelul parapsihologiei lui Rhine, și mai degrabă interesată de teoretizarea unei tehnologii active, auto-dirijate, a puterii psihice concentrate. Ei au propus, cu alte cuvinte, antrenamentul și potențiala armare a abilităților psihice.

Cercetarea „vizionare de la distanță” a explorat posibilitatea de a spiona inamicii din Războiul Rece prin infiltrare psihică.

Și în Statele Unite, statul de securitate națională și-a dezvoltat propriile proiecte de explorare a stărilor psihice. Proiectul MK-Ultra al Agenției Centrale de Informații, care a analizat spălarea creierului și efectul drogurilor halucinogene asupra subiecților de testare care doresc și nu vor, sună ca o teorie a conspirației sălbatice, dar a funcționat de fapt sub diferite forme între 1953 și 1973.

La începutul anilor 1970, fizicienii Russell Targ și Harold Puthoff de la Institutul de Cercetare Stanford au explorat tehnica experienței vizionare proiective pe care ei au numit-o „vizionare de la distanță”, prin care un „telepat” era capabil să „vadă” scenele unei crime sau să spioneze întreprinderile inamice, de la distanțe mari. Acest program de cercetare a explorat posibilitatea de a spiona inamicii Războiului Rece prin infiltrare psihică la distanță.

Este izbitor că atât acest proiect american, cât și echivalentele lui sovietice au fost documentate în domeniul public aproape imediat. Acest lucru sugerează un tipar de eliberare deliberată a informațiilor și dezinformare, ca și cum cercetarea marginală ar fi acum o modalitate de a-ți psihica inamicii din Războiul Rece prin propagandă, forțându-i să angajeze resurse în aceleași domenii de cercetare, oricât de ciudate ar părea.

Un articol de Puthoff și Targ, „Transmiterea informațiilor în condiții de protecție senzorială”, a fost publicat în Nature în 1974 (a provocat o controversă că editorii revistei Nature au permis piesei să treacă prin sistemul lor de evaluare inter pares). Puthoff și Targ au concluzionat că „Există un canal prin care informațiile despre o locație îndepărtată pot fi obținute prin intermediul unei modalități perceptive încă neidentificate”. Multe dintre experimentele Puthoff și Targ au fost efectuate cu Uri Geller, a cărui afișare în 1973 la televiziunea britanică a capacității sale aparente de a îndoi lingurile cu energie mentală l-a făcut un showman de renume mondial, precum și un focus frecvent al încercărilor de a dezminți ceea ce mulți au văzut ca fiind trucuri simple de scenă.

Televiziunea din anii 1970 părea adesea cu hotărâre psihică, Geller fiind invitat frecvent la talk-show-uri și programe de știință populare, în timp ce reluările Star Trek reluau „combinarea minții” Vulcan a lui Spock – capacitatea sa de a citi mințile printr-un antrenament riguros. În Regatul Unit, televiziunea pentru copii era plină de programe despre puterile psihice, precum The Tomorrow People (care a difuzat în Marea Britanie între 1973-79 ).

Asta pentru că practic fiecare școlar a citit romanul lui John Wyndham Crisalidele (1955), plasat într-o societate post-apocaliptică în care copiii telepați erau persecutați – a existat și un film, nu mai îmi amitesc exact titlul. În această perioadă, orice îndoială cu privire la valoarea psioniciei a fost întotdeauna compensată de o mică promisiune influențată în mare măsură de știință-ficțiune: ar putea aceste puteri să aibă aplicații militare?

Până în 1978, SUA a intensificat finanțarea, ducând la o unitate secretă a armatei numită Project Stargate, cu sediul la Fort Meade, Maryland, care a reunit diverse căi de cercetare experimentală „psihic-op” – operațiuni psihologice care implică proiecția psihică, controlul minții și manipularea de la distanță a agenților neștiutori. Programul a fost plin de genul de fantezie paranoică imaginată în filmul The Manchurian Candidate (1962), de bărbați copleșiți de tortură psihologică, apoi ordonați să devină asasini prin comenzi post-hipnotice încorporate în mintea lor, odată activate de mânuitorii lor.

Acest program militar a primit un tratament comic în populara carte de investigație a lui Jon Ronson, filmul The Men Who Stare at Goats (2004), care folosește ca punct de plecare un experiment care a avut ca scop uciderea animalelor cu fascicule de putere psihică concentrată făcute letale prin antrenament militar riguros. Ronson vede absurd aici, dar urmărește și influența acestor tipuri de operațiuni psihice în metodele de tortură psihologică folosite de forțele americane asupra suspecților de terorism în timpul războiului din Irak.

Proiectul Stargate a fost parțial propulsat, oarecum ironic, de încetarea publică bruscă a oricărei sancțiuni oficiale a cercetării parapsihologice în Uniunea Sovietică. Acest lucru se întâmpla deja la momentul conferinței din 1968 de la Moscova. Într-o epocă febrilă a Războiului Rece, tăcerea sovietică era citită ca un secret de rău augur, iar zvonurile despre parapsihologie militarizată au continuat să circule. Americanii erau siguri că sovieticii foloseau o tactică de mistificare deliberată, mai degrabă ca scurgerile de investigații OZN ale Forțelor Aeriene ale SUA, guvernul folosind speculațiile febrile ale comunităților marginale care documentau aterizările OZN-urilor și răpirile extraterestre pentru a ascunde proiecte de cercetare aerospațială mult mai convenționale.

Legătura sa dintre cercetarea paranormală americană și lumea științifico-fantastică și a Ufologiei sugerează că trebuie să vedem telepatia în contextul culturii mai largi, unde semnificațiile ei au fost întotdeauna instabile și nelimitate de niciun protocoal științific. De exemplu, telepatia a reapărut în contracultura hippie din anii 1960, în rândul unui grup care s-a opus adesea mașinii opresive militaro-industriale. Psi and the Consciousness Explosion de Stuart Holroyd , publicată în 1977, a plasat parapsihologia ca parte a unei „noi gnoze” pentru New Age, în care, a susținut Holroyd, „facultăți care au fost blocate și inhibate de ortodoxiile rigide ale vieții burgheze - stilul și valorile materialiste care îl susțin vor înflori liber.”

Ca semne emergente ale acestei înfloriri, el a enumerat exemple de deschidere către experiența mistică, comunicarea telepatică, vindecarea psihică și fuziunea minții și materiei, exemplificată de cercetarea biofeedfack. În același argument, Holroyd a legat direct contracultura de „știința ei experimentală aliată, parapsihologia”. Gururi New Age din anii 1960 și 70 vorbeau adesea în limbajul sublimului: în lexicul lor, telepatia era un exemplu de conștiință extinsă.

În aceste filme, telepatia pare capabilă să susțină, dar și să demaște mașinațiunile ascunse ale puterii

Că telepatia ar putea prelua valențe radical diferite în cultură este evidentă în rolul său central în boom-ul ficțiunii horror și al filmului din anii 1970. Filmul lui Nicolas Roeg Don’t Look Now (1973) a fost o interpretare uluitoare a poveștii lui Daphne du Maurier din 1971 despre un bărbat atât de insensibil la propriile abilități psihice și telepatice, încât nu reușește să înțeleagă că și-a prevăzut propria moarte.

Stephen King a rămas obsedat de puterile psihice ale telekinezei și telepatiei încă din primele sale romane. Prima sa carte, Carrie (1974) – filmată în mod memorabil de Brian De Palma în 1976 cu o tânără Sissy Spacek în rolul principal – a asociat psihokineza cu o fată traumatizată care ajunge la pubertate, un domeniu extrem de activ al cercetării psihice în anii 1970. Capodopera lui King din 1977, The Shining (filmată de Kubrick în 1980), își ia titlul de la numele informal dat abilităților telepatice puternice ale unui băiat tânăr care trezește forțe spectrale maligne care zac latențioase într-un vechi hotel. Materialele sursă ale lui King pentru The Shining au inclus romanul lui Shirley Jackson The Haunting of Hill House (1959) , care a fost el însuși inspirat de o investigație a unei case bântuite din Scoția de către Society for Psychical Research în 1897.

Filmul lui De Palma The Fury (1978) a plasat abilitățile telekinetice și telepatice într-un complot despre o conspirație guvernamentală pentru a arma puterile psihice, așa cum sugerau cărțile populare despre psihotronica. Filmul lui Mark Lester Firestarter (1984), bazat pe încă un roman King, despre o tânără cu puteri pirocinetice, a făcut același lucru, în timp ce ea fugea pentru a se sustrage forțelor întunecate ale statului.

Scannerele lui David Cronenberg (1981) au mutat această conspirație pe terenul corporațiilor anonime Big Pharma care urmăresc cercetări necinstite. În acest caz, un grup de telepați sunt produsul unui proces medical netestat care generează o putere mortală de proiecție telepatică. În aceste filme, telepatia pare capabilă să susțină, dar și să demascare mașinațiunile ascunse ale puterii corporative și guvernamentale.

Privind înapoi, puteți vedea un model în acele epoci în care interesul pentru telepatie a crescut. Creată de Myers și colegii săi cercetători în domeniul psihicului în anii 1880, telepatia a câștigat acțiune pentru că a fost formulată într-un moment de revoluție științifică și tehnologică, în care transmisiile neobișnuite au proliferat în spectrul vizibil și invizibil, părând să prăbușească naturalul și supranaturalul împreună.

În anii 1970, telepatia a revenit, chiar dacă sub nume diferite, ca parte a unui alt moment de criză. Cursa înarmărilor Războiului Rece a fost o parte esențială a acestui lucru, hrănind o lume suplimentară ciudată a tehnologiilor fantastice, de la controlul minții până la spălarea creierului și jucându-se pe o paranoia psihologică prea răspândită în jurul faptului de a fi văzut, infiltrat și manipulat de agenți invizibili.

Criticul cultural Fredric Jameson a susținut că anii 1970 a fost o perioadă în care începem să obținem reprezentări culturale timpurii ale unui nou „sistem mondial” – o înțelegere a modului în care planeta devine interdependentă și conectată în rețea . Acesta este momentul comunicațiilor globale instantanee prin satelit și al interconexiunilor frenetice ale a ceea ce teoreticianul media Marshall McLuhan a numit „satul global”.

Jameson vede cultura populară a perioadei ca fiind plină de comploturi despre conspirații ascunse, tehnologii secrete și rețele oculte. El indică acele mari filme de conspirație din anii 1970, precum All the President's Men (1976) al lui Alan Pakula sau The Conversation (1974) al lui Francis Ford Coppola, despre încercarea de a înțelege structurile puterii care plutesc pe marginile înțelegerii noastre. În acest spațiu mediatic emergent, a fi din ce în ce mai mult înseamnă a fi conectat în rețea , legat de sisteme pe care abia le putem înțelege. Este revenirea telepatiei un alt mod de a imagina această nouă dispensă tehnologică? În anii 1970, rețeaua globală de comunicare emergentă face telepatia din nou gândibilă?

Acest lucru ne întoarce la Elon Musk și la resuscitarea telepatiei în contextul revoluției digitale din ultimele decenii. Nu doar că am asistat la o altă accelerare a comunicării în rețea, ci și, la fel de important, am avut o experiență traumatizantă a sentimentului de sine întors pe dos, pe măsură ce s-a transformat într-o stare permanentă de conectare la rețele. Din nou, există acel colaps între naturalism și supranaturalism: gândiți-vă la „manifestarea” digitală sau la zgomotul colectiv al minților stupului ; puterile psihice din acele hituri ale erei streamingului, Stranger Things (2016-25) sau Sense8 (2015-18); sau temerile legate de manipularea algoritmică și captarea psihică a atenției noastre de către corporații secrete care par intenționate să ne citească mințile pentru a ne anticipa și modela fiecare dorință.

Desigur, Musk este fascinat de telepatie. Această schiță a istoriei sale îl încorporează pe el, și pe proiectul său Neuralink, în condițiile apariției sale și a straturilor bogate de semnificații, metafore și mașini care s-au acumulat de-a lungul unui secol. Cu toate acestea, această istorie ne învață, de asemenea, că atunci când începem să auzim promisiunea că telepatia practică este la doar câțiva pași distanță, poate fi doar o parte a promisiunii proleptice intrinsecă însăși ideii de telepatie. Dacă este chiar după colț, așa cum promite Neuralink, este pentru că telepatia este întotdeauna pe punctul de a fi atinsă, dar niciodată realizată. Este întotdeauna în fața noastră, pentru totdeauna doar la îndemână. Ca un spectru pe care nu ne putem abține să nu-l urmărim pe măsură ce dispare peste orizont.

Cred că o să citesc ceva, nu mult timp, mâine vine starețul Cristian cu trei călugărași să cosim iarba și să mai trebăluim pe la pomi și în grădină, așa că o să mă trezesc de dimineață, pentru că, sunt absolut sigur, că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 8,9 iunie 2024

BERBEC Sâmbătă sunt posibile mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă idee sau proiect, probabil pentru vacanţă. Sâmbătă, aspectele iţi indică să nu te repezi să tragi concluzii, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti prin mobil, din presa, sau reţelele de socializare par importante. Duminică - posibile disensiuni dimineaţa, care pot fi evitate prin amânarea unor întâlniri sau vizite. Seara plăcută, favorabilă dragostei.

TAUR Sâmbătă, configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi, dar nici nu ai de ce să-ţi aminteşti mai târziu! Duminică trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Evită băuturile reci şi alimentele prea grase sau foarte consistente. Duminică nu prea îţi arde de glumă. Este una din zilele acelea când eşti posomorât şi mizantrop.

GEMENI Sâmbătă găseşti o mare satisfacţie în ajutorul pe care-l oferi la treburile casei, sau în sprijinul unui prieten. Ascultă-ţi vocea instinctului profund şi redu ritmul, sâmbăta este o zi de odihnă. Duminică ai parte de un fel de cadou mare, neaşteptat și care te pregateste pentru niste planuri de viitor la care nici nu indrazneai sa te gandesti. Esti mare mester in a te speti spre gloria altora. La sfarsit constati ca numai pe tine te doare capul şi spatele, ba chiar şi buzunarul.

RAC Sâmbătă eşti distrat şi nu te poţi concentra după o săptămână obositoare. Poate un pic-nic, un grătar, sau o ieşire în oraş cu familia sau prietenii te reconfortează şi îţi „încarcă bateriile”. Duminică horoscopul este slab aspectat, dar ai configuratii minore faste mai ales in domeniul afacerilor cu amanuntul, comertului, in general. Proiectele tale de weekend sufera de un defect major - se bazeaza mai mult pe intamplare decat, pe planificarea abila a fortele proprii!

LEU Sâmbătă, în dragoste este bine să-ti recunoşti greşelile, mai ales pe cele mici! Este cazul zilei de azi, când poţi întoarce în favoarea ta un impas sentimental, sau, te poţi bucura de un avantaj. Duminică trebuie să zâmbeşti şi să-ti păstrezi calmul, mai ales dacă auzi si vezi lucruri neplacute; mananca alimente naturale si evita dulciurile. In urma unei analize cinstite si atente trebuie sa lasi deoparte problemele care nu sunt ale tale si sa te concentrezi la propriile interese.

FECIOARĂ Sâmbătă ai nevoie de mai multă mişcare, de mai mult sport. Trebuie să eviţi mişcările bruşte. Nu trebuie să stai ore întregi sub duş, apa costă! Program de distracţie pe seară, profită din plin. Duminică este evident că magia relatiilor sociale este cam departe de modul tau direct de abordare. Totuşi, poți avea castig daca vei adauga si un zambet. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine. Nu încerca să-ţi depăşeşti condiţia cu orice preţ, nu cheltui mai mult decat îţi poţi permite.

BALANŢĂ Sâmbătă eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Te distrezi, te odihneşti, eşti mai entuziast şi te gândeşti cu încredere la viitor. Duminică te gândeşti că de mai multa vreme doreai un grad mai mare de libertate materiala pe care stelele te sprijina astăzi sa-l obtii prin harnicie si chiar cu putin noroc. Astrele au aspecte favorabile : sănătatea îţi este bună, viaţa personală – armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. Nu trebuie să exagerezi disensiunile din familie şi cu prietenii. Primeşti cu plăcere nişte vizite sau veşti de departe.

SCORPION Sâmbătă ai nevoie de o evadare în natură. Poate la mare, poate la munte. În orice caz trebuie să eviţi orele întunericului când călătoreşti. Soarele, lumina, te avantajează în această sâmbătă. Duminică cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, oglinda coştiinţei lor.

SĂGETĂTOR O zi favorabilă pentru centaurul sentimental din tine. Iţi prieşte o discuţie la o cafea cu ingheţată şi faci planuri. Prietenii te ajuta astazi chiar fara sa-i bati la cap. Veşti bune. Duminică, cu zodia lipsita de planete si slab aspectata, fie te plictisesti teribil, fie te enervezi de lipsa evenimentelor si de mediocritatea colegilor. Nimic nu te multumeste azi si esti convins ca meriti mai mult. Poate ca da, poate ca nu, dar nu te astepta la minuni.

CAPRICORN Sâmbătă apare ceva neprevăzut. Trebuie să lucrezi ceva pentru serviciu, sau ceva de rezolvat pentru familie. Spre seară ai impresia că ai urcat pe Everst, eşti foarte obosit, dar foarte mulţumit! Duminică verifici vorba care spune că: experienta este suma greselilor care dor cel mai mult. In dragoste este bine sa-ti recunosti greselile, mai ales pe cele neimportante sau pe cele care provoacă gelozie!

VĂRSĂTOR Trebuie să o iei de la capăt, să reevaluzi situaţia şi să faci alte planuri pentru weekend. Consultă-te cu cei din jur, cu anturajul apropiat, să vezi şi părerile şi dorinţele lor. Contează! Duminică un fel de umanism naiv si bunatatea caracteristice zodiei te fac vulnerabil la santajul sentimental paracticat de una dintre realatiile tale. Esti intr-un punct mort si cu anturajul si cu relatiile sentimentale. Nu este o idee rea sa incerci sa lamuresti lucrurile, macar partial.

PEŞTI Sâmbătă reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturajul apropiat. Eşti prea dur cu tine şi cu cei din jur, oferă-ţi momente de distracţie, de exemplu, un spectacol pe seară. Duminică este o zi de cumpărături sau de călătorie. Nu-ţi fă nici un program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Este bine sa eviti, daca poti, subiectele cu caracter emotiv.