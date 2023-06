HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 8 iunie 2023. Ungaria continuă să înghețe prețurile și renunță la fondurile UE. 

8 iunie

Pe 8 iunie s-au născut Robert Schumann, Sir Francis Crick, Barbara Bush, Nancy Sinatra, Bonnie Tyler, Anatol Vieru.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii: Nicandru şi Marcian (cu litere bold, înseamnă că au fost protoromâni, sau români). Aducerea moaştelor lui Sf.M.Mc. Teodor Stratilat. Nimic în ”Kalendar”.

Evenimentul Zilei din 8 iunie 632 a fost că a murit profetul Mahomed (în arabă Mohammed, „Cel lăudat”), reformator religios arab; fondatorul islamismului (mahomedanismului); a predicat, din anul 610, la Mecca; strămutarea sa (Hegir) la Medina, în anul 622, marchează începutul erei musulmane (n. 22 aprilie 571, la Mecca). Sursă: RADOR

Dar, am primit curierul săptămânal de la UE. Iată, ceea ce cred că am găsit interesant pentru domniile voastre:

World Broadcasting Unions, reprezentate prin EBU și ABU (Uniunea Radiodifuzorilor din Asia-Pacific), precum și alte organizații media au semnat o declarație comună prin care se angajează să ajute la prevenirea catastrofelor și să atenueze impactul acestora. În cadrul reuniunii ONU pentru reducerea riscurilor și catastrofelor (UN Global Platform for Disaster Risk Reduction) din Mexic, organizațiile au solicitat contribuția tuturor tipurilor de media la reducerea riscurilor de catastrofe și la informarea cetățenilor pentru a salva vieți în situații de dezastre. În special, posturile de radio, s-a precizat în timpul reuniunii, au un rol esențial datorită faptului că pot comunica rapid cetățenilor aflați chiar în zone izolate informații despre uragane, cutremure, despre catastrofele civile, război punând în mișcare astfel organizațiile umanitare și organismele de sprijin comunitar. În declarația comună, radiodifuzorii din toată lumea s-au angajat să transmită informațiile necesare pentru reducerea riscurilor de catastrofe pentru a salva populația și să difuzeze cunoștințele legate de acțiuni, organizare, previziuni și noutăți despre obiectivele dezvoltării durabile.

Aș observa că sunt suficiente surse de disconfort spiritual. Încă o emisiune despre dezastre? Nu este suficientă sperietura zilnică, că unde te uiți sunt numai știri rele, tragice, catastrofice! Eu nu le citesc, fac rău, fizic și psihic. În acest timp lumea zâmbește, copiii se joacă, îndrăgostiții se privesc în ochi, o nouă descoperire promițătoare, s-a scris o altă carte bună etc etc – sunt multe lucruri bune și frumoase pe lumea asta, dar nimeni nu scrie despre ele. Reducerea publicului la trei teme: frica, sexul și foamea arată primitivismul presei, căderea ei liberă, spune Rupert Murdoch. El este foarte supărat pe faptul că în Australia, patria lui natală, noii veniți, Google și Netflix, practicând tactica criticată, iau partea leului din portofoliul reclamei, estimat la 12 miliarde $ anual.

Investițiile străine directe (ISD) pot înlocui fondurile UE și sunt chiar mai bune, a declarat marți ministrul dezvoltării economice, Márton Nagy, adăugând că înghețarea prețurilor nu va fi ridicată deocamdată, iar inflația va scădea la numere de o singură cifră până la sfârșitul anului 2023.

Într-un interviu acordat marți Világgazdaság , Nagy a vorbit despre beneficiile ISD față de fondurile europene, a informat Telex.hu partenerul EURACTIV .

„În ceea ce privește impactul, ISD-ul este mai bun: piața distribuie capitalul, nu noi suntem cei care îl determinăm, așa că știe exact ce are de făcut”, a spus Nagy. El a adăugat că fondurile UE sunt o „sursă ușor de înlocuit” și nu sunt „dominante” pentru economia țării sale.

Deși Ungaria este unul dintre cei mai mari beneficiari neți ai fondurilor UE, Comisia Europeană a decis să înghețe aproape 22 de miliarde de euro din fondurile alocate Budapestei în cadrul bugetului UE 2021-2027 în decembrie anul trecut. Alte granturi de 5,8 miliarde EUR din programul de redresare al UE rămân înghețate din cauza preocupărilor legate de independența judiciară.

„Economia maghiară va trebui să facă tranziția către o existență fără finanțare UE”, a spus Nagy, insistând că Ungaria va funcționa fără fonduri UE.

În timpul interviului au fost discutate și noile reguli introduse recent de guvern cu privire la obligațiunile suverane.

Potrivit lui Nagy, bugetul rămâne strâns din cauza costurilor cu dobânzile, iar guvernul are sarcina de a ieși rapid din capcana dobânzii prin reducerea inflației și consolidarea pieței obligațiunilor suverane.

În opinia sa, noile reguli privind obligațiunile suverane nu impozitează economiile.

„Îndreptăm populația către forme de economisire în care banii își păstrează valoarea reală. Mai este și problema autofinanțării ca obiectiv strategic”, a spus el.

Răspunzând criticilor Asociației Bancare, Nagy nu a fost de acord că măsurile recente ar denatura concurența.

„Acest lucru se datorează faptului că, în prezent, nu există concurență prin preț. Pur și simplu nu există nimic de distorsionat. Concurența pe termen lung a prețurilor nu există”, a argumentat Nagy.

Întrebat dacă ceea ce a spus ar putea contrazice recomandările de politică economică ale UE, Nagy a spus că nu contează ce au făcut.

„E bine că nu ne spun ce să facem aici. Mi se pare destul de amuzantă ideea de ridicare a înghețurilor de prețuri, pentru care pretinde Banca Centrală a Ungariei”, a spus ministrul ungar. Potrivit acestuia, este îndoielnic de ce ar trebui eliminate treptat înghețarea prețurilor.

Este un articol semnat de Charles Szumski pentru EURACTIV. Ce să zic? Polonia și Ungaria sunt exemple strălucite de urmat. Care iau măsuri în favoarea propriului popor, sfidând elucubrațiile UE. La noi de ce nu se îngheață prețurile? Bună întrebare!

V-am avertizat din timp, dragi jupânițe și cinstiți jupâni! Netul tinde să devină cea mai mare afacere din istoria lumii. Mai întâi, ca și dealării de droguri care vă dau primele doze pe gratis, descărcarea filmelor, muzicii, a operelor literare, sau artistice a fost gratis. Până s-a instalat obiceiul, nevoia, necesitatea. O să continuați să vizualizați, să navigați și să descărcați și mai departe, aveți nevoie de asta, chiar și când fiecare clic o să coste un cent. Nu este mult, o să spuneți. Așa este, calculele au arătat că un utilizator mediu de net nu va plăti mai mult de 20$ pe lună. Dar sunt 3,7 miliarde de utilizatori ai netului. Iată o afacere cu un profit de 74 miliarde de dolari pe lună! O să vadă autorii, creatorii, vreun dolar? Poate, câțiva, dar mă tem că sunt folosiți doar ca berbece în poarta netului gratis.

Săptămâna trecută au dispărut trei situri de pe care descărcam filme și muzică. Două au reapărut cu serverele în India. Se descurcă lumea, se descurcă. Și aici este vorba de bani, de reclamă, dar să mă tai dacă știu la ce fac reclamă siturile respective, eu am treaba mea.

Așa că vă rog să mă scuzați, eu am treaba mea, mai descarc filme și muzică, am găsit un site delicios cu filme în limba franceză, așa că am treabă. Până mâine, pentru că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 8 iunie 2023

BERBEC Veştile pe care le primeşti prin mobil, din presa, sau reţele par importante. Dar, aspectele îţi indică să nu te repezi să tragi concluzii, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lămuri. Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat. Mare atenţie la cheltuieli şi la cei care îţi propun astăzi cheltuieli. Ai intrat într-o rutină plictisitoare zi-lumină, rutină relativ importantă pentru viitorul afacerilor. Tot ceea ce începi sau programezi astăzi pot să aducă rezultate fructoase, dar repet, trebuie să fii sigur că poţi să duci proiectul la capăt. Până la urmă este o zi neaşteptat de simpatică, in care toata lumea te intreaba ce faci si gaseşte că arăţi bine. Până seara chiar că te simţi excelent!

TAUR Îţi e greu să zâmbești, ai unele obstacole de trecut, ceva mai dificile. Foloseşte realismul caracteristic zodiei ca să vezi care îţi sunt şansele, să ceri ajutor calificat, dacă e nevoie. Ziua de astăzi se configurează ciudat – tu pari că eşti pusă în faţa unei decizii. Adica nu şti ce sa alegi intre două căi de urmat. Decizie care nu-ţi este chiar la îndemână fiind vorba de o problemă mai complicată şi probabil foarte personală. Mai multă odihnă, mâncare naturală şi o muzică relaxanta pot să mai reducă din oboseală cronică acutizata de o saptamana densa si agitata. Probabil ca te vei lumina mai pe seară şi îţi vei spune că noaptea este un sfetnic bun. Pentru că ceva nostalgii şi regrete tardive îţi încearcă cugetul.

GEMENI Potenţialul tău de acţiune este concentrat pe îmbunătăţirea calității vieţii tale. Poate este ziua ta, dar, oricum, azi ai prilejuri de satisfacţie şi mulţumire. Prietenii te sprijină, viaţa este frumoasă! In toata această dorinţă de afirmare a „eului”, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele stârnesc alte vorbe, confesiunile multe determina destainuiri şi mai şi… Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce dividente plăcute în viitor. Nodul tău gordian, sau calcâiul lui Ahile, cum preferi, că antichitatea este plină de pilde, se numeşte viaţa ta amoroasă. Oricum, nu prea ai de unde alege!

RAC Eşti distrat şi nu te poţi concentra pe munca cotidiană. Nu forţa când nu trebuie, dar încearcă să nu provoci probleme. Ai, însă, o teribilă poftă să te faci util şi să primeşti mulţumiri! Profesional dar şi personal treburile par să meargă ceva mai bine. Dar exista intotdeauna un „dar” eşti mereu fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. De exemplu astăzi, fiind zi de mijloc de săptămână, ziua lui Jupiter, te gândeşti cum să faci să cheltuieşti mai puţin. Gândeşte-te mai puţin la bani şi mai mult la oamenii care te iubesc, aşa cum eşti. Aşa cum eşti, nu mai bogat sau mai puternic. Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi și îndraznete, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de copii.

LEU Mulţumirea te cuprinde, pentru că vezi că încep să se confirme unele dintre dorinţele tale. Toate drumurile îți sunt deschise. Încerci să înlături din calea ta obstacole, propriile limite! Nu te grăbi nejustificat, nu este genul tău şi nici nu dai rezultate mai bune procesând astfel. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că uneori stai „cu botul pe labe” în defensivă. Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie. Mai grea. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău.

FECIOARĂ Intuiţia ta a fost bună, azi încrederea ta nu este înşelată. Ai mizat bine şi ţi-ai evaluat corect propriile forţe. Proiectele tale par pe drumul bun, dar fii convingător în continuare! Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele iţi surâd din nou. Ai relativ noroc şi în dragoste şi in afaceri, dar afaceri care privesc comunicarea, in general, doar Mercur este patronul tău astrologic! Cu zodia în continuare relativ neaspectată trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general, eşti un bun profesionist, dar uneori superficialitatea te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate. Dacă ai fi chirurg, ai lăsa operaţia necusută? Când cheful de muncă se termină brusc, roagă frumos pe un prieten să te ajute să termini ce ai de făcut.

BALANŢĂ Nu îţi mai face griji degeaba! Eşti persoana din centru în anturaj, la tine vin să se confeseze. Venus, protectoarea ta, îţi dă darul să armonizezi lucrurile, să faci viaţa plăcută! Din nou ai ceva de rezolvat pentru familie, dar numai în cursul prînzului. Armonia trebuie să facă parte din viaţa ta, aşa au hotarât stelele pentru tine. Nu te mai indigna când afli amanunte picante despre unele relaţii sociale, despre „vedete”, sau despre unii prieteni care sunt serviabili atita timp cit pot profita de bunavointa ta. Sunt bunuri de consum! Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog. Poate vrei să vizitezi, ca pe un muzeu, nişte magazine noi şi foarte scumpe. Poate vrei să stai pe o bancă într-un parc şi să vezi că lumea nu este aşa de urâtă şi disperată cum afli de la televizor. Poate vrei să accepţi că şi tu şi copii care se joacă în parc aveţi nevoie de un viitor.

SCORPION Începi să vezi, începând de azi, o cale posibilă de urmat ca să-ţi realizezi interesele. Aşa poţi să te foloseşti de atuurile tale. Nu-ţi depăşi limitele, evită instalarea oboselii cronice! ! Un procent dintre nativii din zodia Scorpionului astăzi nu se bucură foarte mult. Recunosc, ai motive. Dar numai tu eşti de vina, pentru că nu ai puterea sa-ţi cauţi calea şi să rezişti influenţelor. Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Numară in gind pana la zece si zambeşte din nou! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei. O situaţie personală, mai veche, îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie şi să ai răbdare, multă răbdare.

SĂGETĂTOR Cei din jurul tău îţi apare sub o lumină nouă. Te surprind unele amănunte, dar îţi reproşezi că nu ai realizat situaţia mai demult. Totul este acceptabil atâta vreme cât nu te deranjează! La serviciu ca şi acasă, in bucătărie, te întâmpină un amestec asortat de treburi urgente care aşteaptă hotărârile şi acţiunile tale energice. Nu brusca lucrurile, mai ales in amor, sau dacă este vorba despre o promisiune. Poate ultima proba de trecut este cea de rabdare! Nu neglija problemele care ţin de sănătate, chiar daca este vorba de o banală durere de cap. In general evită să te simţi copleşit de rau, fie că este vorba de o ameninţare materială cum vezi mereu în presă, fie că este o mică cheltuială care s-a dovedit că este mare.

CAPRICORN Astăzi trebuie să rămâi conservator şi credincios valorilor şi opiniilor tale. Nu este greu, aşa sunt Capricornii, dar răul cel nou poate să îmbrace multe forme seducătoare şi convingătoare! Evita cu calm şi seninătate să dai replica unor provocări evidente, pentru că discuţia să nu degenereze într-o cearta nejustificatata. Daca ai greşit cu ceva cere-ţi poetic şi cu eleganţă scuze şi vezi daca poti indrepta lucrurile. Dacă nu, dacă nu recunoşti greşeala, chiar dacă ai merge pe apă nu ai fi mai bun decât o pată de ulei. Chiar dacă ai programat să ieși în oraș este bine să te gândeşti de două ori înainte să pleci la în înghesuială şi cu mitocani care îţi strănută în faţă. Mai bine stai în propria bucătărie cu o cafea, o prăjitură şi multe amintiri, socializează pe net – şi jocă-te cu pisica. Dacă nu ai, îți dau eu una!

VĂRSĂTOR Un termen care pune capăt unei probleme care te obseda. Obsesia nu este constructivă. Azi nu-ţi mai face griji, calmează-te şi aşa poţi să faci o alegere corectă: sau la bal, sau la spital! Daca eşti în căutarea unui confident, nu trebuie să alegi prea mult, oricum totul se va afla, mai devreme sau mai târziu! Ceva mocnea de mai mult timp, fie că ştiai fie că nu, acum iţi rămâne doar sa tragi concluziile şi să-ţi fie de invaţătura. Nu, nu este ceva grav, mai mult este vorba despre vanitatea proprie. Este o perioadă favorabilă celor din zodia de aer care caută un loc de unde să-şi facă cumpărăturile de la producător, evitând dubioasele supermarketuri, sau să gasească un locşor plăcut unde să se distreze, mai pe seară. O veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere. Câştig moderat de bani şi noroc bun, adică necazuri mici.

PEŞTI Astăzi eşti emotiv şi dai dovadă de timiditate în faţa unei persoane foarte puternice. Încearcă să rămâi obiectiv şi să judeci corect, poate şeful, sau soţul, nevasta, soacra au dreptate! Sa nu fii foarte contrariat cind analiza ta obiectiva si meseriaşă făcută in cercul tau de prieteni va starni proteste şi remarci de genul „am mai auzit asta”! Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Multă lume, multe proiecte, mulţi prieteni – eşti o persoană populară… Ceva-ceva tot trebuie sa iasa din aglomeraţia asta! Asa că nu pierde timpul cu filozofii utopice şi cu idei fantastice. Mai mult pragmatism nu strica!