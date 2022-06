HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR   8 iunie 2022.  Toată lumea a obosit

8 iunie

Pe 8 iunie s-au născut Robert Schumann, Sir Francis Crick, Barbara Bush, Nancy Sinatra, Bonnie Tyler, Anatol Vieru.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Nicandru şi Marcian (cu litere bold, înseamnă că au fost protoromâni, sau români). Aducerea moaştelui Sf.M.Mc. Teodor Stratilat. Dezlegare la pește.

Occidentul, Europa Centrală și Rusia au obosit și s-au săturat de acest război și de costurile sale, scrie Jerzy Surdykowski în cotidianul polonez Rzeczpospolita.

Era inevitabil ca în cele din urmă să se întâmple asta. Lumea a obosit. Numărul masiv de voluntari care îi ajută pe refugiați începe să scadă drastic, mai ales în comparație cu începutul războiului, mulți oameni buni fiind obosiți și enervați de cei pe care i-au luat în casele lor.

Rusia este obosită. Probabil că ar fi vrut să termine războiul în câteva zile așa cum trebuia să întâmple, și acum trebuie să revendice teritoriu cu artilerie grea, și cu multe pierderi.

Totuși, Occidentul este obosit, deoarece efectele sancțiunilor impuse Rusiei se simt acasă. S-au întors ca un bumerag și i-au lovit pe occidentali unde îi durea mai tare. Nivelul de trai.

Din ce în ce mai mult, președintele ucrainean Zelensky, care li se adresează prin video, începe să enerveze Occidentul; mulți de acolo consideră că, în loc să ceară mai multe arme grele, ar trebui să poarte tratative cu Moscova, ajungând la un acord asupra teritoriului. Mă tem că Zelensky va avea soarta lui Saddam Hussein, Occidentul o să-l scape din brațe și o să se întoarcă împotriva lui.

Acum că au fost făcute toate gesturile rituale despre apărarea democrației și a integrității teritoriale, ei tânjesc să revină la comerțul cu Rusia. State cheie ale UE, cum ar fi Germania și Franța, își târăsc picioarele pentru a furniza arme Ucrainei, în timp ce artileria rusă distruge orașele ucrainiene cu civili cu tot. Generalii în retragere și experții civili evidențiază vaste rezerve rusești, ceea ce ar trebui să conducă la câștigarea războiului de uzură.

Acești experți l-au citit fără îndoială pe Arnold Toynbee, dar au uitat învățăturile sale uimitoare. Probabil că nu au citit prea multă literatură din Europa Centrală și de Est.

Dacă ar fi avut, ar înțelege că acesta nu este un război între Rusia și Ucraina, ci o ciocnire între Eurasia și Europa. Democrația este străină de sufletul rus imperial și pare lentă și ineficientă în comparație cu dictatura.

Ei ar realiza, de asemenea, că o victorie a lui Putin va condamna lumea la alte valori și uzanțe uniforme internaționale.

Nu în fiecare zi vă spun povești de zeci de pagini, astăzi de la mine mai puțin, de la Domnul mai mult, sperând în șansa bună de mâine, doar este o altă zi !

HOROSCOP 8 iunie 2022

BERBEC Iniţiezi un fel de selecţie naturală în jurul tău, în sensul că ceri ceva, dar primeşti altceva. Testarea prietenilor şi a colegilor te ţine ocupat toată ziua, aşa că nu ai timp de altceva. În general şi astăzi în special nu este favorabil să-ţi iei nici un angajament pe care, apoi, este greu să-l respecţi. Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat. Mare atenţie la cheltuieli şi la cei care îţi propun astăzi cheltuieli. Ai intrat într-o rutină plictisitoare zi-lumină, rutină relativ importantă pentru viitorul afacerilor.

TAUR Aspecte favorabile deciziilor, la muncă. De asemenea o zi relaxantă, plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor personale, pentru că găseşti nota potrivită în acordul sentimental. Ziua de astăzi se configurează ciudat – tu pari că eşti pus în faţa unei decizii. Adica nu şti ce sa alegi, intre două căi de urmat. Decizie care nu-ţi este chiar la îndemână fiind vorba de o problemă mai complicată şi probabil foarte personală. Mai multă odihnă, mâncare naturală şi o muzică relaxanta pot să mai reducă din oboseală cronică acutizata de o perioadă densa si agitata. Probabil ca te vei lumina mai pe seară şi îţi vei spune că noaptea este un sfetnic bun.

GEMENI Ziua este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut, timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus, asta pentru că ai un debit verbal prea mare şi te pierzi în amănunte. Eşti dispus să porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil şi debitul verbal are volumul unei Niagare. In toata această dorinţă de afirmare a „eului”, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele stârnesc alte vorbe, confesiunile multe determina destainuiri şi mai şi… Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce dividende plăcute în viitor.

RAC Trebuie să analizezi ultimele veşti şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Lucrurile nu stau în realitate, cum te-ai gândit tu, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg! Profesional dar şi personal treburile par să meargă ceva mai bine. Dar exista intotdeauna un „dar” eşti mereu fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. De exemplu astăzi, luni, fiind zi de cumpărături de completare, după consumul din weekend, te gândeşti cum să faci să cheltuieşti mai puţin. Gândeşte-te mai puţin la bani şi mai mult la oamenii care te iubesc, aşa cum eşti. Aşa cum eşti, nu mai bogat sau mai puternic. Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de copii. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile incep sa mearga spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, fabrică sau şcoală, şi in dragoste.

LEU Vine căldura mare, vine vacanţa! Nu e rău să planifici concediul şi să faci rezervări din timp. La serviciu nu te lăsa atras în probleme mărunte care te obosesc, dar nu produc nimic concret. Nu te grăbi nejustificat, nu este genul tău şi nici nu dai rezultate mai bune procesând astfel. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că nu ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că uneori stai „cu botul pe labe” în defensivă. Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie. Mai grea. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat mereu de cei din jurul tău.

FECIOARĂ Pragmatismul tău este de mare folos astăzi, viziunea ta realistă aduce succes. O zi, caldă, obositoare, dar plăcută. Seară poate fi deosebită în compania celor dragi, poate la o terasă. Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele iţi surâd din nou. Ai relativ noroc şi în dragoste şi in afaceri, dar afaceri care privesc comunicarea, in general, doar Mercur este patronul tău astrologic! Cu zodia în continuare relativ neaspectată trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar uneori superficialitatea te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate. Nu e frumos!

BALANŢĂ Un vârf de energie te face să acţionezi rapid, fără să gândeşti prea mult. Fii prudent şi o să fie bine. Din nou te simţi obosit, sfârşit, golit de puteri. Verifică imediat, nu aştepta! Armonia trebuie să facă parte din viaţa ta, aşa au hotarât stelele pentru tine. Nu te mai indigna când afli amanunte picante despre unele relaţii sociale, despre „vedete”, sau despre unii prieteni care sunt serviabili atita timp cit pot profita de bunavointa ta. Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog. Poate vrei să vizitezi, ca pe un muzeu, nişte magazine noi şi foarte scumpe. Poate vrei să stai pe o bancă într-un parc şi să vezi că lumea nu este aşa de urâtă şi disperată cum afli de la televizor. Poate vrei să accepţi că şi tu şi copii care se joacă în parc aveţi nevoie de un viitor!

SCORPION Eşti adus în situaţia de a purta conversaţii calme şi interesante cu cei din jurul tău, ceea ce îţi sporeşte gradul de socializare. La serviciu ceva se încurcă, aşa că trebuie să cooperezi! Nu iti imagina ca iti poţi trăi viaţa după telenovele şi filme pentru că nu ai nici un regizor care să-ţi spună ce şi cum să joci! Un procent dintre nativii din zodia Scorpionului astăzi nu se bucură foarte mult. Recunosc, ai motive. Dar numai tu eşti de vina, pentru că nu ai puterea sa-ţi cauţi calea şi să rezişti influenţelor. Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Numară in gind pana la zece si zambeşte din nou! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei.

SĂGETĂTOR Variabil şi ezitant, modul tău de comportare e reflecţia îndoielilor interioare. Fii mai hotărât, mai sigur pe tine! Zâmbeşte, ţine capul sus şi poţi reuşi, norocul ajută pe cei curajoşi! La serviciu ca şi acasă, in bucătărie, te întâmpină un amestec asortat de treburi urgente care aşteaptă hotărârile şi acţiunile tale energice. Vineri, zi de cumpărături sau de plecat în weekend! Nu brusca lucrurile, mai ales in amor, sau dacă este vorba despre o promisiune. Poate ultima proba de trecut este cea de rabdare! Nu neglija problemele care ţin de sănătate, chiar daca este vorba de o banală durere de cap. In general evită să te simţi copleşit de rau, fie că este vorba de o ameninţare materială cum este criza, fie că este o mică cheltuială care s-a dovedit că este mare.

CAPRICORN Azi trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Măcar stabileşte dacă şi cu cât eşti plătit în plus, sau pentru cât timp ai corvoada asta! Evita cu calm şi seninătate să dai replica unor provocări evidente, pentru că discuţia să nu degenereze într-o cearta nejustificatata. Daca ai greşit cu ceva cere-ţi poetic şi cu eleganţă scuze şi vezi daca poti indrepta lucrurile. Dacă nu, dacă nu recunoşti greşeala, chiar dacă ai merge pe apă nu ai fi mai bun decât o pată de ulei. Mai bine stai în propria bucătărie cu o cafea, o prăjitură şi multe amintiri, socializează pe net – şi jocă-te cu pisica. Daca nu ai, poţi să adopţi una. Nici nu ştii ce minune este un ghemotoc de blăniţă torcător şi plin de gheruţe!

VĂRSĂTOR Dai dovadă de un umor sănătos şi de o bună dispoziţie care te fac un companoin plăcut. Acordă-ţi nişte pauze, evită variaţiile mari de temperatură şi încercă să duci o viaţă sănătoasă. Daca eşti în căutarea unui confident, nu trebuie să alegi prea mult, oricum totul se va afla, mai devreme sau mai târziu! Ceva mocnea de mai mult timp, fie că ştiai fie că nu, acum iţi rămâne doar sa tragi concluziile şi să-ţi fie de invaţătura. Nu, nu este ceva grav, mai mult este vorba despre vanitatea proprie. Este o perioadă favorabilă celor din zodia de aer care caută un loc de unde să-şi facă cumpărăturile de la producător, evitând dubioasele supermarketuri, sau să gasească un locşor plăcut unde să se distreze convenabil. O veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere. Câştig moderat de bani şi noroc bun, adică necazuri mici.

PEŞTI Ai o dorinţă mare să ieşi din “acvariul” tău, din monotonia cotidiană. Oferă-ţi un mijloc activ de săptămână şi ori îţi vei îndeplini dorinţa, ori vei regreta ca ai astfel de capricii! Sa nu fii foarte contrariat cind analiza ta obiectiva si meseriaşă făcută in cercul tau de prieteni va starni proteste şi remarci de genul „am mai auzit asta”! Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Multă lume, multe proiecte, mulţi prieteni – eşti o persoană populară… Ceva-ceva tot trebuie sa iasa din aglomeraţia asta! Asa că nu pierde timpul cu filozofii utopice şi cu idei fantastice. Mai mult pragmatism nu strică!