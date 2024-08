Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 8 august 2024. Printre primele texte astrologice descoperite







8 august

Pe 8 august s-au născut Dustin Hoffman, Benny Carter, Ernest Lawrence, Dino De Laurentiis, Johann Cristoph Adelung, Emil Marinescu, Dimitrie Onofrei, Constantin D. Chiriţă, Saşa Pană, Gheorghe Cartianu-Popescu, Mircea Crișan, Liviu Bratoloveanu, Viorica Viscopoleanu.

Pe 8 august în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Emilian Mărturisitorul din Cizic şi Miron din Creta. Nimic în ”Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” de acum exact 45 de ani, la 8 august 1974, a fost demisia preşedintelui american Richard Nixon. A fost primul şi ultimul președinte american care și-a dat demisia, până acum, cel puțin. După el, numai papa şi-a mai dat demisia!

Era pe vremea când un cotidian de mare tiraj, ”The Washington Post” putea doborî un preşedinte al SUA! Ce vremuri, nobili și cinstiți jurnalişti!

După episodul Watergate, politicienii au luat măsuri drastice. Care se văd în toată lumea. Controlul presei, cu orice mijloace!

Vedeţi, în presa mondială, şi în presa noastră, sunt promovate subiectele cu caracter malefic, deci rele, sexuale, tâmpite, perverse, nenormale, exegeza infractorilor, crime, accidente, catastrofe - care atrag atenţia unui mari majorităţi rudimentare. După cum medicii spun că suntem ceea ce mâncăm, teoreticienii informaţiei spun că facem ceea ce ştim. Şi ştim şi suntem ce ni se spune. Dacă ni se spun rahaturi, ”fake news” apoi suntem... ceea ce suntem!

Mercur retrograd, în conjuncție cu Venus în Fecioară. Tot felul de belele, mai ales pentru Fecioare.

Tabletele de lut ars, cu cuneiforme, adăugate la colecția Muzeului Britanic cu multe decenii în urmă, au fost în sfârșit descifrate.

Cercetătorii au descifrat în sfârșit tăblițe cuneiforme vechi de peste 5.000 de ani găsite în urmă cu mai bine de 100 de ani în ceea ce este acum Irak. Tabletele descriu cum unele eclipse de Lună sunt semne de moarte, distrugere și epidemii.

Cele patru tăblițe de lut „reprezintă cele mai vechi exemple de compendii de astrologie despre semne de eclipsă de Lună descoperite până acum”, au scris Andrew George, profesor emerit la Universitatea din Londra, și Junko Taniguchi , cercetător independent, într-o lucrare publicată recent în Journal. de Studii Cuneiforme.

Autorii tăblițelor au folosit ora nopții, locația și mișcarea umbrelor și data și durata eclipselor pentru a prezice evenimente.

De exemplu, un text spune că, dacă „o eclipsă devine întunecată din centrul ei dintr-o dată [și] limpede dintr-o dată: un rege va muri, distrugerea Elamului”. Elam a fost o zonă din Mesopotamia centrată în ceea ce este acum Iran. O altă prevestire spune că dacă „o eclipsă începe în sud și apoi se limpezește: căderea Subartu și Akkad”, care erau ambele regiuni ale Mesopotamiei la acea vreme. Încă un alt prevestire spune: „O eclipsă în ceasul de seară: semnifică ciumă”.

Este posibil ca astrologii antici să folosească experiențele trecute pentru a determina ce prevestiri indicau eclipsele. Legau un eveniment de un aspect al cerului.

„Originile unora dintre prevestiri s-ar putea să fi stat în experiența reală – observarea prevestirii urmată de catastrofă”, a spus George pentru Live Science într-un e-mail. Cu toate acestea, cele mai multe prevestiri au fost probabil determinate printr-un sistem teoretic care a legat caracteristicile eclipsei de diferite prevestiri, a remarcat el.

Tăblițele cuneiforme provin probabil din Sippar, un oraș care a înflorit în ceea ce este acum Irak, a spus George pentru Live Science. La momentul în care au fost scrise tăblițele, Imperiul Babilonian a înflorit în anumite părți ale regiunii. Tabletele au intrat în colecția Muzeului Britanic între 1892 și 1914, dar nu fuseseră traduse și publicate complet până acum.

În Babilon și în alte părți ale Mesopotamiei, a existat o credință puternică că evenimentele cerești ar putea prezice viitorul.

Oamenii credeau că „evenimentele de pe cer erau semne codificate plasate acolo de zei ca avertismente despre perspectivele de viitor ale celor de pe pământ”, scriau George și Taniguchi în articol. „Cei care l-au sfătuit pe rege vegheau cerul nopții și își potriveau observațiile cu corpul academic al textelor cu prevestire cerească”.

Regii din Mesopotamia antică nu se bazau doar pe acele semne de pe cer pentru a prezice ce urma.

„Dacă predicția asociată cu un anumit semn era amenințătoare, de exemplu, „un rege va muri”, atunci a fost efectuată o anchetă oraculară prin consultarea auspiciilor (inspectarea măruntaielor animalelor) pentru a determina dacă regele era într-un pericol real”, au afirmat George și Taniguchi.

Dacă măruntaiele animalelor sugerau că există pericol, oamenii credeau că pot îndeplini anumite ritualuri care ar putea anula semnul rău, contracarând astfel forțele răului care se aflau în spatele lui, au scris George și Taniguchi. Deci, chiar dacă semnele erau rele, oamenii totuși credea că viitorul prognozat poate fi evitat.

Nici Perseidele nu mai sunt ce au fost. Din cauza turbulenței atmosferice și a poluării, inclusiv cea luminoasă, abia dacă am văzut trei amărâți de meteoriți într-o oră întreagă. Poate mâine noapte, este mereu această speranță, pentru că mâine este, în definitiv o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 8 august 2024

BERBEC Conjunctura indică mici probleme, evită nepăsarea, graba şi nerăbdarea. Totuşi, realizezi că ezitările tale de acum câteva zile nu au avut niciun motiv! Ziua de azi îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi în domeniul sentimental. Este greu să respecţii convenienţele, îţi apar ca nişte reguli ipocrite şi uneori chiar inutile – dar sunt regulile mediului social. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie sa o respecti daca vrei să fii apreciat de anturajul tău.

TAUR O zi liniştită în care şi evenimentele parcă s-au topit de căldură. Oricum, nimic notabil nu pare a se întâmplă. Dar, lucrurile pot să evolueze, în viitorul apropiat, foarte interesant. Cu Venus, planeta ta guvernantă, relativ bine aspectată, perioada apare ca una obişnuită şi echilibrata. In domeniul sentimental trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Nebunia verii se strecoară şi în sufletul tau - vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău. Aşa că o mică pasiune trecatore, ca o mică furtună în borcanul cu melancolie, este tot ce ţi se poate întâmpla, mai rău. Deci, poate te îndrăgosteşti din nou pentru că este o stare care îţi face bine şi te motivează!

GEMENI Posibil conflict dintre sentimente şi logică. Nu forţa găsirea unei soluţii, nu lua decizii importante. Amână toate întâlnirile pe care le poţi reprograma. Nu promite nimic, nu discuta mult! Dacă eşti solo atenţie la micile accidente domestice în care eşti specialist – închisul uşii peste mână, aprinsul feţei de masă cu ţiagareta etc – pentru că tu gândeşti infinit mai repede decât acţionezi. De aici rezultatele nedorite în sinergia dintre spirit şi materie! Pentru cei din zodie care fac parte dintr-un cuplu, duo adică: atentie, nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri şi scandaluri neplăcute.

RAC Norocul nu te ocoleşte, oriunde a fi şi orice ai face. Nu este vorba de bani sau glorie, ci de ceva mult mai important, de preţuirea celor dragi. Tot ceea ce începi astăzi este favorizat! Ai o perioadă bunicică şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Veşti de departe, consultă-ţi e-mail-ul, reţeaua de socializare, sau mai prozaica cutie de scrisori. Este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată. Aşa trebuie, nu mai cere explicaţii! Aspecte uşor nefavorabile la bani, dar foarte bune la dragoste şi sănătate, asta spune şi vorba din bătrâni. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes în domeniul emoţional!

LEU Eşti curajos în discursul tău. Adică ai, ca de obicei, gura mare, ar spune detractorii tăi! Astăzi vezi mai bine în ograda vecinului decât în propriul buzunar, atenţie la cheltuieli inutile! "Gură Mare" este al doilea nume al Leului. Dar şi hohotele tale de râs, în cascadă îţi fac renumele. Este una din zilele acelea când viaţa poate fi ca un parfum franţuzesc. Nu că ţi s-ar cuveni ceva, sau că ai avea unele merite, urmare unei munci deosebite şi a unor rezultate strălucite, dar gura ta mare şi tupeul tau sunt argumente suficiente în lumea asta superficială şi decadentă. Totusi intri puţin în viteză şi laşi lenea marilor feline pe mai târziu, pentru ca ai nevoie, dupa caz, de o rochiţă sau de o cămaşe calcată. Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil, însă! De fapt, nici nu îţi făceai, te lingeai doar pe botişor!

FECIOARĂ Conjunctura este favorabilă, mai puţin în domeniul familiei, partenerului, Mercur retrograd în conjuncție cu Venus, în zodie. Cu tact şi calm poţi evita discuţiile. Zâmbeşte mult şi nu da replica. Pe total o zi bună, în special pe seară. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu faci confidenţe, sau compromisuri indiscrete. Ascultă, însă, cu mare atenţie. Totusi, se schimbă registrul influenţelor astrale şi începi să simţi presiunea în cele trei domenii consacrate: banii, sănătatea şi dragostea. Ai nevoie de bani pentru reparat maşina, instalaţiile de aer conditionat ale casei costă o avere, încasările întârzie, iubitul a plecat iar în Spania – iată o gamă largă de trăiri caracteristice!

BALANŢĂ Ai o atitudine de rebel fie solo, fie în duo. Sfidezi şi îţi face plăcere. Daca eşti solo poţi să te dai mare şi tare în faţa pisicii! Dar dacă eşti duo şi partenerul nu are nervii buni... Dacă reuşeşti să te stăpâneşti şi să eviţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Oricum fiecare Paradis are şarpele lui. Al tău se numeşte „falsă viziune asupra realităţii”. Adică o să auzi, mai ales dimineaţa, la minciunele, minciuni şi minciuni sfruntate, cât să ai provizie prntru un an de zile. Amintindu-ţi că te aflii într-o democraţie adică poţi să faci ce vrea muşchii tăi, drept pentru care şi tu te vei simţi obligată sau obligat să emiţi „false judecăţi de valoare”. Aşa este la tenis!

SCORPION Nu crede cu ochii închişi tot ce ţi se spune, toate veştile primite. Verifică şi vezi cui foloseşte ca tu să primeşti astfel de informaţii! Fii vigilent pentru că situaţia nu e clară deloc! Nu este foarte bine să pleci în delegaţie sau în călătorii de afaceri. Zâmbeşte şi totul se poate rezolvă. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic. Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă imperial cu ştaif. Gandirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac sa obtii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Cel puţin astăzi!

SĂGETĂTOR O dimineaţă densă în care ai multe de făcut, fie că eşti la serviciu, fie la munte, sau la mare. Oferă-ţi mici pauze în care să te dedici pasiunilor tale, îţi ridică moralul şi te relaxează. Spiritul de dreptate care te carcacterizează te face să iei o atitudine care este destul de discutată de partener dacă eşti duo. Până la urmă, ori se uită, ori obţii „consensul”. O realizare notabilă în a doua jumătate a zilei, se pare că este o veste bună. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, e cam patetic, ce mai, de-a dreptul jalnic - căută să te distrezi şi să legi noi prietenii, mai ales dacă eşti solo. Nu exagera cu munca şi efortul, în general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinţă catre surmenaj si depresie. Învigătorii sunt nişte persoane abile şi tenace odihnite nu nişte nefericiţi crăcănaţi de muncă.

CAPRICORN Astăzi dai dovadă de realism şi îţi creionezi bine scopurile, atât în viaţa profesională cât şi în cea sentimentală. Cooperează mai bine cu partenerii şi spune-le exact ce aştepţi de la ei. Pe total o zi bună, în special pe seară. In domeniul sentimental unele promisiuni pe care tu le iei drept garantii te fac sa sari in sus de bucurie, dar stelele zic sa dai dovada de răbdare. Primesti o veste buna, o informatie valabila dar inca totul este la inceput. Din nou te bucuri de mare popularitate printre prieteni, mai ales ca veselia si energia ta te fac un companion foarte placut. Esti foarte constient de valoarea efortului tău de a produce şi menţine armonia şi optimismul. Roadele acestei silinte se vor vedea in curind si vei fi incantat de rezultate.

VĂRSĂTOR Menajează-ţi nervii dar şi pe ai celor din jur! Ai mereu ceva de obiectat şi lucrul acesta nu te face popular nici la birou, nici pe plajă. Vorbeşte mai puţin şi aşa poţi să ai prieteni mai mulţi! O veste bună urmată de o mică pierdere. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Dar pe termen lung in domeniul emotional, gandind strategic, lucrurile se mai aranjează. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa relaţiilor umane este prost aspectată! Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune, mai ales dacă eşti în vacanţă – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat!

PEŞTI Astăzi crezi că există "ceva" între tine şi ceilalţi. Cei din jur se schimbă neîncetat, sunt nesiguri. Cu toate că eşti un semn adaptabil, mutabil, superficialitatea nu te-a ispitit niciodată! Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. Totusi, planetele şi indicatorii astrologici îţi sunt favorabili. Astrele îţi sunt favorabile, indică lucruri bune: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. Te simti excelent si in relatia pe care o ai, ceea ce este un motiv să zâmbeşti şi să te simţi confortabil.