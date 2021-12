HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 7 decembrie 2021. Energia atomică a României în contextul Bruxelles

7 decembrie

Pe 7 decembrie s-au născut Henri Mathias Berthelot, Willa Cather, Larry Bird,Tanţi Cocea, Petru Groza, Ion Luca, Harry Negrin.

Pe 7 decembrie tradiţia spune că este pomenită Sf. Filofteia și este Poitra Sf. Nicolae, Ciuda Sf. Nicolae.

„Sfântul Nicolae bucurându-se de un statut deosebit în panteonul popular, era firesc ca sărbătoarea lui să fie una complexă, a cărei sacraliate se prelungeşte pe mai multe zile. Sf. Filofteia este protectoare a fetelor şi femeilor. Sunt foarte interesante conexiunile ce se fac între diferiţii sfinţi din calendar, apropiaţi în timp, sau nu. Sf. Filofteia, de exemplu, este considerată o „soră” îndepărtată a Sf. Ilie, garantă a ploilor la timp. Aflându-ne în plină iarnă, e firesc să întâlnim acum şi ecouri ale unor sărbători ale lupilor.” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 520.

Cu toate că Sf. Nicolae nu înlocuieşte niciun zeu getic, totuşi pomenirea lui ţine mai multe zile. Trei. Cele trei zile ale sărbătorilor dacice. De ce? Pentru că obiceiurile poporului, „năravul lui” cum zice marele domnitor Dimitrie Cantemir, cel mai cult conducător medieval din Europa, ei bine, năravul poporului rămâne acelaşi. Ca şi lupul, românul, dacul, de fapt, îşi schimbă părul, adică religia, limba, dar năravul, obiceiurile, fiinţa poporului, ba!

Din nou, pentru a câta oară în cursul unui an, este vorba despre Lupul Şchiop. Este foarte important acest Lup Şchiop! Dar ca multe lucruri esenţiale, taina lui este adânc ascunsă, ştiută, probabil, încă doar de câţiva iniţiaţi. Şi noi ştim doar suprafaţa, coaja mărului! Se pare că pe 7 decembrie Filipul cel Şchiop prezenta un fel de raport de activitate şefului lui, lui Sf. Petru. Pe câţi trădători de ţară a muşcat de inimă, câtor bogaţi le-a rupt ficatul, pe cine a ologit, sau pe cine l-a bolit greu, pe cine l-a dat pe mâna zbirilor domneşti şi acum înfundă puşcăria. Treburi de genul acesta… Romanii ştiau foarte bine de existenţa lupului executor a pedeapse divine, vezi operele lui Ammianus Marcellinus şi îl numeau Magistratul!

Am primit curierul de la Bruxelles. Sunt multe lucruri interesante. M-am oprit asupra situației energiei atomice a României așa cum se vede de la Bruxelles, în secțiunea informații publice.

De mai bine de un an, la Bruxelles are loc o luptă, purtată public în mass-media, dar și în culise. Ar trebui Bruxelles să dea energiei nucleare o etichetă de investiție ecologică? Bună întrebare!

O coaliție franco-est europeană pentru energie nucleară face eforturi ca Comisia Europeană să includă nuclearul și gazul în actul său final privind scutirea de taxe UE, act care este așteptat înainte de sfârșitul anului.

Comisia se confruntă cu presiuni din partea Franței și a unor state precum România, Ungaria, Polonia și Bulgaria, care se bazează pe această sursă de energie electrică cu emisii scăzute de carbon pentru a înlocui energia pe bază de cărbune. Dar, astfel se înregistrează fluxuri semnificative de finanțare și sprijin politic din afara blocului european. Din SUA și Rusia.

Țări precum România trebuie să își înlocuiască centralele vechi pe cărbune, ceea ce ar trebui făcut prin surse regenerabile, centrale nucleare și centrale pe gaz.

România caută să folosească „cele mai adecvate tehnologii pentru a garanta securitatea aprovizionării și accesul la energie la prețuri accesibile” , a explicat Virgil Popescu, ministrul român al Energiei, pe Facebook, în urma ședinței Consiliului din 2 decembrie.

Având în vedere acest lucru, România va folosi energie „din surse regenerabile, nucleare și gaze naturale” , a adăugat el. În fața acestor alegeri structurale, Statele Unite și Rusia văd o oportunitate de a face presiuni pentru energie nucleară.

Criza climatică prezintă „o oportunitate de piață pentru tehnologiile care produc energie cu o reducere a carbonului”, precum energia nucleară, a declarat secretarul american pentru Energie Jennifer Granholm, citând o piață de 23 de trilioane de dolari până în 2030 pentru țările din Europa Centrală și de Est.

În Ungaria, o extindere de 12,5 miliarde de euro a singurei centrale nucleare din țară, construită de compania de stat rusă Rosatom, a fost finanțată printr-un împrumut de 10 miliarde de euro din partea Rusiei, pe baza unui contract atribuit în 2014.

În timp ce Rusia finanțează investițiile în energia nucleară prin împrumuturi, Statele Unite ale Americii distribuie numerar gratuit statelor din Europa de Est pentru a le stimula apetitul pentru energia nucleară. Statele Unite vor oferi României 2 milioane de dolari și Poloniei 10 milioane de dolari numai cu pachetul de Nuclear Futures, vezi https://ro.usembassy.gov/ro/pachetul-nuclear-futures-fisa-informativa/, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA.

Banii vor fi folosiți pentru a face din România un „centru de educație și formare SMR în regiune.” În Polonia , banii SUA vor fi cheltuiţi pentru „prima fază de lucru pentru desfăşurarea a şase reactoare”, a spus purtătorul de cuvânt .

În Bulgaria, holdingul energetic național (BEH) și compania americană Fluor au semnat, pe 1 noiembrie, un memorandum de înțelegere pentru a planifica și construi noi instalații nucleare cu tehnologie SMR.

În octombrie 2020, România a semnat un acord de 8 miliarde de dolari cu Statele Unite pentru a construi două noi reactoare la singura centrală nucleară a țării, la Cernavodă. Centrala are două reactoare de 700 MW, care, împreună, acoperă aproximativ o cincime din consumul de energie electrică al țării.

În total, Comisia este „conștientă de mai multe contacte și inițiative ale guvernului SUA în domeniul nuclear cu o serie de țări din Europa de Est, inclusiv o serie de acorduri interguvernamentale și/sau protocoale pentru „acorduri semnate ”, a declarat un oficial al Comisiei.

În timp ce purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a confirmat fondurile SUA pentru România și Polonia, el a refuzat să dezvăluie dacă SUA vor injecta fonduri suplimentare în proiecte nucleare din alte țări din Europa din est.

Rămâne de văzut în ce măsură Statele Unite continuă să intervină în domeniul energetic al statelor UE. Cu toate acestea, este clar că renașterea nucleară europeană a fost finanțată parțial de cele două mari puteri nucleare tradiționale: Rusia și Statele Unite.

Este evident că nu considerente ecologice justifică comportamentul celor două superputeri. Centralele nucleare, chiar dacă au emisii de bioxid de carbon aproape nule, sunt cele mai poluante și mai periculoase tehnologii de producere a energiei electrice. După cum spunea Fermi, o centrală atomoelectrică este o bombă atomică care explodează lent. Și produce reziduuri radioactive imposibil de reciclat. Uneori, explodează foarte repede, cu consecințe dramatice și dezastruase, vezi Three Mile Island, Cernobâl și Fukushima Daiichi. Dar marile puteri încearcă să-și consolideze sferele de influență, chiar în interiorul UE și prin sectorul energetic nuclear. Se pare că au realizat că UE are cea mai slabă Comisie din istorie, ”money can buy” și înșfacă și ele cât pot, câte o țară, două…

Mai mi-au atras atenția trei informații, de care vă fac părtași și pe domniile voastre:

ROMA

Vaccinarea obligatorie nu este necesară în țară, potrivit unui ministru italian. Nu este nevoie ca vaccinul să fie obligatoriu în Italia, a declarat duminică ministrul Administrației Publice, Renato Brunetta, adăugând că măsurile în vigoare în prezent ajută deja la creșterea ratei de vaccinare și la limitarea răspândirii virusului – cel puțin în comparație cu alte țari europene.

MADRID

Opt regiuni spaniole fac permisul de sănătate obligatoriu. Opt regiuni spaniole au început săptămâna trecută să pună în aplicare utilizarea obligatorie a permisului de sănătate, într-un efort de ultimă oră de a reduce creșterea recentă a cazurilor de coronavirus, în încercarea de a „salva” Crăciunul, a raportat EFE, partener al EURACTIV.

PRAGA

Guvernul interimar și viitorul guvern ceh se opun vaccinării obligatorii. Viitorul guvern a declarat că dorește să anuleze măsura actualului Minister al Sănătății care impune vaccinarea obligatorie împotriva Covid-19 din martie 2022 pentru persoanele de peste 60 de ani și pentru anumite grupuri de lucrători precum medici, asistente sau polițiști. A spus că o va face imediat după venirea la putere.

Ce înseamnă aceste informații? Dovada clară că distopia sanitară este o decizie politică, nicidecum o urgență medicală.

Dar asta știați și domniile voastre, la fel ca adevărul absolut că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 7 decembrie 2021

BERBEC Încearcă să-ţi păstrezi zâmbetul. Trebuie să dai dovadă de calm și iscusință. După părerea celor din jurul tău, astăzi ești prea încăpățânat – este bine să mai faci şi unele compromisuri! Ești oarecum neatent, probabil din cauza frigului. Deși toate problemele din ultimul timp te-au făcut să-i neglijezi pe cei pe care îi iubeşti, astăzi iți vei putea răscumpăra atitudinea. Climatul astrologic general este favorabil. Dacă reuşeşti să-ţi stăpâneşti nerăbdarea şi elanul, dinamica ta prodigioasă, ei bine, în acest caz ai numai de câştigat. După cum bine ştii „graba strică treaba”!

TAUR Astăzi trebuie să te ocupi de cei dragi, de familie, ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat. Nu lasa situaţia să derapeze, să-ţi scape de sub control! Climatul astrologic este dinamic, te favorizează în domeniul social să găseşti înţelegerea de care ai atâta nevoie. Trebuie doar să ştii să te opreşti în această cursă către recunoaşterea identităţii proprii şi să nu te oboseşti peste măsură. Este momentul să redecorezi, sau măcar să te ocupi, să te gândeşti, la „cuibuşorul tău de nebunii”. Iarna, iată, a venit fără să-ţi ceară voie! Pe plan financiar este mometul unei hotărâri importante, pe care trebuie să o iei repede, fără să mai tragi de timp!

GEMENI Dimineața, evenimente păguboase şi oameni mediocri, sau numai stupizi, te atrag în discuţii fără sens şi finalitate. Pierzi timpul cu graţie, te enervezi, pentru că timpul înseamnă bani! Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale. Pe plan profesional nu sunt recomandate călătoriile lungi, mai ales cu masina sau autobuzul – evident de ce, iarna nu-i ca vara și dogma distopiei sanitare spune să stai acasă! Sprijinul îl găseşti tot la familia ta de acasă, probabil că este vorba de mâncare caldă! Primeşti câteva telefoane, ai câteva prilejuri bune de afirmare şi de rotunjire a buzunarelor – nu trebuie să le scapi pentru că se apropie Crăciunul, cheltuielile cu Revelionul şi ai nevoie de mai mulţi bani.

RAC Astăzi nu te grăbi să schimbi ceva din rutina vieţii tale. Conjunctura arată că poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc, dar nu sunt indicate relațiile cu semnele de apă si pământ. Evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe proiecte noi, noi acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece, aproape cu siguranţă, vei fi dezamăgit de cei cărora le vei solicita ajutorul. Mai multe aspecte minor benefice te influenţează astăzi, însă. Nu-ţi face griji prea mari, viitorul îţi este favorabil! La un moment dat lucrurile îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie. Ia o mică pauză şi apoi continuă, asta este viaţa!

LEU O zi densă, mai ales prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Dar, o seară plăcută cu cei dragi, la cină, cu planuri şi proiecte de viitor, cu siguranţă despre vacanţa de Crăciun şi Anul Nou. Ai idei bune, plăcute, pe care cei din jurul tău le repetă și le acceptă, ca un cor fidel din tragediile antice. Sinceritatea te salvează in extremis în această zi. Atata timp cat Mercur face aspecte bune cu zodia ta, ai o perioadă bunicică, mai ales în comunicare. Pe plan profesional ziua de astăzi te găseşte, poate, construind ceva, în orice caz muncind din greu la un proiect. Ceva o să iasă, unde-i muncă şi cap, trebuie să iasă!

FECIOARĂ Eşti gânditor şi nostalgic. Dar astăzi trebuie să te aduni, ai multe de rezolvat, însă este greu să te mobilizezi! O să ai destul timp de stat pe net în vacanţa de Crăciun. Ai răbdare! La serviciu manifeşti o abilitate suspectă către comunicare, dar numai către o anumită persoană. Suspect, nu? Sigur că este ciudat, dar dorinţa de schimbare şi marea plictiseală te fac să vorbeşti şi să cheltuieşti prea mult. Incearcă să începi de pe acum să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele tale. Este o perioadă propice pentru implicare sentimentală şi socială. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Perioada este de asemenea favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică, tehnologie sau de educaţie.

BALANŢĂ Eşti, în domeniul emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate. Dar, veşti bune. Zi favorabilă relaţiilor umane, discuţiilor liniştite şi plăcute. Dar, până la urmă nici nu este aşa de important. Dai semne de oboseală, de oboseală cronică. Stelele îţi indică să te odihnești și să-ţi menajezi sănătatea. Mai multă relaxare, somn suficient, puţină mâncare de calitate, evită stresul! Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de una aşa-şi-aşa. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar la cumpărăturile obişnuite de marți, trei ceasuri rele. Nu te prosti, nu te lua după „promoţii”!

SCORPION Te simţi în formă, cu sufletul vindecat şi cu poftă de viaţă. Simți o oarecare presiune, cu sursă din partea familiei, sau a prietenilor, a celor dragi şi apropiaţi. Poţi să le faci pe plac! Nu te lăsa păcălit, cere mai multe amănunte, mai ales dacă ești în discuţii cu semne de foc şi aer. Ziua este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea mistică a zodiei te ajută să-ţi înţelegeţi mai bine limitările şi să-ţi găseşti drumul de urmat în continuare. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. O zi de trecere în care nu trebuie să faci nimic important. Dar, de fapt asta şi făceai – nimic important!

SĂGETĂTOR Astăzi realizezi că au trecut şocurile şi trăirile intense, acum e loc de relaxare şi puţină reflecţie. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, trebuie doar să aştepţi momentul potrivit… Promisiunea apropiatului succes îți dă aripi și cu toate că te-ai pregătit pentru o activitate obișnuită veștile de ultimă oră îți oferă motivele pentru un efort sporit. Seară culturală. O configuraţie astrală echilibrată face ca ziua de astăzi să fie şi benefică, totuşi. Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni, asta dacă ai cerut sprijin!

CAPRICORN Pluton, bine aspectat, din zodie, îţi măreşte capacitatea de efort, fie că e vorba de probleme de serviciu, fie de relaţii sentimentale. Astăzi eşti avantajat în ceea ce priveşte relaţiile umane. Dimineața pare a fi mai aglomerată, dar seara pare relaxantă și distractivă. Astăzi nu intra in discuții cu Racii sau Leii, în general cu semnele de apă și foc, care pot să-ți facă probleme. Astăzi te ilustrezi printr-o grijă exgerată, o protecţie necerută, arătată familiei, copiilor, părinţilor, fraţilor şi/sau surorilor, rudelor până la a treia spiţă. Nici o grijă, influenţa astrelor ţine numai astăzi! Evită să te enervezi pentru lucruri de nimic. Sigur că este bine să nu te enervezi deloc. Dar poţi?! Trebuie să poţi!

VĂRSĂTOR Poţi să ai o zi liniştită. Sau, poţi hotărî altfel! Liberul arbitru este astăzi stăpânul destinului! În general, viaţa noastră este compusă din suma alegerilor şi deciziilor noastre! Supraveghează-ți cheltuielile, fă-ți o listă cumpătată și mai ales respect-o. Nu te lăsa sedus de reclame! Atenţie la regimul alimentar şi la băuturile reci. Ameninţările crizei şi ale politizării excesive vor arunca în aer preţurile, iar cumpărăturile necesare sărbătorilor de iarnă sunt un bun prilej pentru scumpiri. Cumpăra acum, mâine îţi va fi din ce în ce mai greu, aproape imposibil! Dar nici nu te lăsa cuprins de boala cumpărăturilor cu orice preţ!

PEŞTI A trecut Sf.Nicolae urmează Crăciunul! Dar ai atâtea de făcut, atâtea de pus la punct, că numai de proiecte de sărbători nu ai timp. Foarte bine, pune pe altcineva să le facă în locul tău! Timpul proiectelor a trecut, acum trebuie să realizezi ce ți-ai propus cu tenacitate și fără a ține cont de comentariile din jur. Combină farmecul personal cu tactul şi calmul necesar şi poţi obţine acordul, aprobarea de care ai atâta nevoie. Sigur, suntem în Balcani, aşa că nu uita că, la pile egale, meritul contează! Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Pe seară nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, de bîrfe, intrigi sau… modă. Lucruri efemere care nu lasă nici măcar o urmă în trecerea timpului.