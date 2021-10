HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR  6 octombrie  2021  Jocelyn Bell a descoperit pulsarii, dar șeful ei a luat Premiul Nobel.

6 octombrie

Pe 6 octombrie s-au născut Thor Heyerdahl, Le Corbusier, Carole Lombard, Petre Ţuţea, Mihai Drăgănescu, Vasilica Tastaman, Alexandru Cazaban, Ion Pas, Ion Sălişteanu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sf. Ap. Toma şi Erotiid. Nimic în „Kalendar”!

Pare o zi lipsită de importanţă, dar nu este chiar aşa, pe 6 octombrie îl pomenim pe Sf. Apostol Toma. Din punctul meu de vedere cel mai interesant dintre cei doisprezece ucenici aleşi. Raţionalul Toma, care aplica logica lui Aristotel, este prototipul omului de ştiinţă, cel căruia trebuia să i se spună şi să i se arate, ca să înţeleagă. Că acest lucru i-a fost plăcut Domnului, nu mai este nicio îndoială, doar bunul Iisus se oboseşte să-i demonstreze, să-i arate, să-l călăuzească, pe curiosul ucenic. Pentru că despre asta era vorba, curiozitate şi dorinţa de a ştii, nu despre necredinţă, cum au spus unii certați cu inteligența, mai târziu.

„Toma Necredinciosul”??? – hai să fim serioşi, Toma a lăsat totul şi a urmat pe Iisus, credinţa lui era mare şi vie, dar mereu Îl întreba, de ce este aşa, de ce aia, de ce cealaltă… Iar Iisus zâmbea cu înţelegere şi îi explica, pe cât putea Toma să înţeleagă! Să ne amintim eforturile făcute de Iisus ca să-l convingă pe Toma. Se spune că există o Scriptură, o Evanghelie scrisă de Apostolul Toma, dar eu nu cred! Până când nu o să mi se demonstreze, clar și istoric, cu dovezi, cum a apărut brusc aceasta Evanghelie taman în secolul al XIX-lea! Mă constitui într-un urmaș al Apostolului Toma!

„Crede şi nu cerceta” nu este din Învăţătura lui Iisus! Şi, în general, din nicio învăţătură, religioasă, ştiinţifică, sau magică!

Să nu cercetezi, să nu ştii… ce bine şi comod pentru cei care vor să te exploateze, să se folosescă de tine! Ce folositor pentru proști și leneși!

Dar, dragii mei am primit curierul de la Bruxelles. După cum știți sunt avertizor și persoană publică specializată pe partea de audiovizual, de massmedia. O activitate de voluntariat. Mai de mult, când România nu era membră UE, am scris niște studii asupra massmedia și am făcut pronosticuri, cum se va dezvolta și în ce parte o s-o ia publicul. Stelele m-au favorizat, cu toate că nu era vorba de astrologie, ci de marketing politic, tot ce am scris acolo, a devenit realitate în următorii ani. Așa că am fost pus pe o listă și în fiecare miercuri, primesc o corespondență voluminoasă, în limba română, prin curier, de la Bruxelles. Rareori, foarte rar, mi se cere și părerea. Informațiile primite sunt din domeniul public, apar și pe net, cele cu embargo, care nu pot fi făcute public, sunt printate pe o hârtie de culoare diferită, pe pelur roz. Acesta este tot misterul, așa vă răspund domniilor voastre, foarte mulți, care ați avut curiozitatea să mă întrebați despre acest lucru.

Dar iată ce s-a discutat pe DOA

Fascinată de radioastronomie încă de la o vârstă fragedă, astrofiziciana nord-irlandez Jocelyn Bell era doctorand la Universitatea din Cambridge, când în anul 1967, a făcut primele două observații înregistrate ale pulsarilor – stele neutronice compacte, care emit radiații electromagnetice. Până la descoperirea lui Bell, existența pulsarilor a fost doar teoretică. Știrea a fost aproape instantaneu recunoscută drept una dintre cele mai importante descoperiri astrofizice ale secolului. Bell s-a confruntat cu obstacole extraordinare și scepticism, chiar și după descoperirea care ar fi făcut-o una dintre cele mai recunoscute dintre oamenii de știință din Marea Britanie. Colegii lui Bell, mass-media și instituțiile științifice au subminat ceea ce, pentru un om de știință, ar fi fost normal să i se recunoască, descoperirea. În anul 1974, șeful ei, Antony Hewish, a primit premiul Nobel pentru contribuția lui la descoperirea pulsarilor. Discuția, scandalul, mai bine zis a fost reluat acum, deoarece Tony Hewish a decedat acum o lună.

Pe DOA au apărut din nou niște ”pasionaria”, nu știu de unde, care militează pentru… ceva. Să semnăm cu toții o petiție către Academia Suedeză și să cerem ”rejudecarea” cazului pulsarilor, o altă petiție către NASA ca marele observator orbital să nu se mai numească James Webb, pentru că administratorul NASA nu a fost, acum 50 de ani, politic corect, după normele fanteziste de acum, etc etc.

Ca urmare am fost nevoit să apăs un buton și le-am ejectat pe scandalagioace din camera DOA, care este un spațiu particular, cu reguli bine stabilite, plătit din greu de către Oscar Cainer ca să rămână așa cum l-a gândit unchiul lui și regretatul meu prieten, Jonathan Cainer.

Acum, după ce au căzut rețelele și guvernul, să vedem ce o să mai cadă, asteroizi nu prea sunt pe traiectorie de coliziune, așa că o să ascult ”Pulstar” a lui Vanghelis, din anul 1976. https://www.youtube.com/watch?v=HaMBmBeNvtM. An bun, înainte de cutremur. Ia să mai mă gândesc și să-mi reamitesc, ce și cum, până mâine, doar este o altă zi!

HOROSCOP 6 noiembrie 2021

BERBEC Se pare că astăzi vrei să iei o pauză. Eşti distrat, cu gândul aiurea şi nu ai niciun chef de muncă. Ai nevoie de puţină linişte şi de distanţă faţă de problemele altora. Astenie de toamnă? Astăzi, la locul de muncă, nu trebuie să faci nimic extravagant, sunt aspectate favorabil numai activitaţile de rutină. Evita astăzi mâncărurile grele şi dulciurile industriale. Dupa masă, o ceaşcă de ceai aburindă de ceai verde, ca să impiedici solidificarea grăsimilor, nu uita! Sfat valabil pentru toate zodiile.

TAUR Rutina şi monotonia încep să te plictisească. Eşti pe cale să schimbi ceva, ai nevoie de o schimbare. Sau, poate îţi cumperi ceva nou, pantofi de toamnă, sau, o canadiană de ploaie. Nu te apuca să faci economii nefireşti, pentru că tot tu o să suferi. Raţiunea şi echilibrul au fost întodeauna cea mai bună politica economică. În general, este de bine! Pe seară – o periodă de mici realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată.

GEMENI Poţi avea încredere în prietenii vechi, verificaţi şi care nu ţi-au cerut bani cu împrumut! Cere-le sfatul, poate ei sunt mai creativi, au idei mai bune, au experienţă şi poate te ajută. În a doua parte a zilei vrei să faci o mulţime de lucruri cu superficialitatea proprie zodiei. Nu o să reuşeşti, dar viaţa este formată din încercări. Ceva-ceva tot o să realizezi. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă – distractia este tot un consum de energie – face să nu obţi rezultatul dorit!

RAC Să faci concesii, compromisuri, nu este uşor şi nici indicat. Dar trebuie să analzezi cu atenţie, dacă ceea ce obţii în schimb este suficient de valoros şi util, pentru interesele tale. În situţia în care vrei să iei atitudine în familie, în cuplu, să pui lucrurile la punct, consultă-te cu cei născuţi sub semnele Taurului si ale Capricornului, poți gasi multa bunavoinţă, sfaturi competente şi idei bune. Procentul, sper mic, dintre nativi care se duc astăzi la stomatolog, sau au de a face cu altă procedura medicală, trebuie să o faca cu curaj, stelele sunt favorabile.

LEU Trebuie să te bazezi pe experienţă şi pe intuiţie. Problemele cu care te confrunţi nu sunt grele, dar sunt multe! Nu ai timp de analize elaborate şi de strategii strălucite. Rezolvă, astăzi! Dacă ai probleme cu tensiunea arteriala, lucru destul de obişnuit pentru nativii din zodia Leului, este bine să eviţi mesele grele cu feluri multe şi complicate, schimbarea bruscă de temperatură şi presiune şi enervările fără motiv. Probabil că enervările cu motiv nu pot fi evitate!

FECIOARA Astăzi trebuie să pari mulţumit, deşi nu eşti. Iar munca ţi se pare prea grea. Relazeaxă-te, ia o pauză, ieşi la o plimbare şi respiră aerul rece în frigul de afară care începe să miroasă a zăpadă! Totuşi, învaţă, în această lume superficială şi grăbită, să nu mai dai atâta atenţie detaliilor, să fii mai iute şi mai dinamic. Nici foarte grăbit, dar nici încet-încetişor, trebuie să-ţi găseşti ritmul propriu care îţi convine. Sănătate curată!

BALANŢA Discuțiile pe care le ai astăzi îţi permit să spui ce ai pe suflet. Dar, trebuie să fii scurt şi concis, în prezent lumea nu are timp de confesiuni elaborate, decât, poate, la psiholog! Astăzi, dezvăluirea sau descoperirea unor amănunte tulburătoare despre o persoana din anturajul tau iţi dau o motivaţie în plus sa acţionezi imediat. Mai ales dacă este vorba să ajuţi un prieten. Nimic din ce este ascuns nu va ramane necunoscut si nu va fi secret ca sa nu iasa la lumina, aşa că ai răbdare şi vei afla şi ceea ce mai doreşti. Ai de plătit nişte facturi – nu iţi face nicio plăcere dar rezolvă neaparat în cursul zilei de astăzi.

SCORPION Cu Mercur, afectat, retrograd, care evident nu îți este favorabil în domeniile sale. Şi comerţul. Şi „hoţiile”. Dacă vrei să mai furi o inimă, amână pe altă dată, astăzi poţi să ai numai refuzuri! Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. După această perioadă vei obţine recunoaşterea unor eforturi trecute, aşa că astăzi nu dormi, fii atent! Este timpul unor mai mari sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amâni. Mai bine acţionează!

SĂGETĂTOR Ai planuri pentru acest mijloc de săptămână. Prea multe pentru o singură zi, aşa că mai gândeşte-te şi la ziua de mâine. Trebuie să ai răbdare şi să analizezi figurile noi din jurul tău. Trebuie să te gândeşti foarte bine cum o să foloseşti banii albi puşi deoparte pentru zile negre. Pentru că depunerea lor la bancă nu a fost soluţia corectă, trebuie să recunoşti! Ştii că ai facut o mişcare gresita zilele trecute şi astăzi aştepţi urmările. Deocamdata nu se întamplă nimic. Ai timp să te gândeşti la o explicaţie.

CAPRICORN Poţi să intri într-o librărie şi să cumpări o carte, vei descoperi că ai nevoie de ea! În general îţi bazezi relaţiile şi afacerile pe încrederea pe care o ai în persoanele respective. Stelele iţi indica o schimbare, care schimbare ar putea sa fie vorba despre o noua distributie a sentimentelor şi preferinţelor tale, in urma unor veşti. Poate că este vorba doar de gusturi culinare, dar cel mai probabil îţi schimbi părerea despre cineva pe care il cunoşti, poate cineva din anturaj, poate de la locul de muncă. Vremea se schimbă şi ea şi ţie nu prea îţi convine!

VĂRSĂTOR Eşti gata să munceşti mult şi cu spor, dacă vezi profitul imediat, este o caracteristică zodiacală. Astăzi nu te băga în afaceri complicate, în “panamale” care îţi promit dividente fabuloase! Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, supraveghează-ţi regimul alimentar. Stomacul tău nu este în cele mai bune toane aşa că trebuie să-l protejezi, sa iei măsuri. Posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe.

PEŞTI Nu contează dacă majoritatea este cu tine, sau dacă eşti aprobat! Singurul lucru care contează este rezultatul. În domeniul sentimental, despre el este vorba, trebuie să te descurci singur! Schimbări în bine, acasă, la serviciu şi în dragoste. O veste iti face mare plăcere. Pentru un procent dintre nativi, câştiguri neaşteptate urmate de cheltuieli la fel de neaşteptate. Mai puţin tutun, mai puţine dulciuri, mai puţin alcool, dar nu renunţa total, pentru ca bucuriile vieţii sunt aşa de puţine şi rare! Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie.