Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 6 martie 2024. Casa Blanca și Poarta Zeului Maimuță







Găseşti unele atitudini din jurul tău, ca fiind prosteşti sau vulgare. Ieri nu te deranjau! Iată ceva la care să te gândeşti. Ai devenit mai selectiv, sau experienţa te face mai exigent?

6 martie

Pe 6 martie s-au născut Michelangelo Buonarroti, Cyrano de Bergerac, Valentina Tereşkova, Andrzej Wajda, Lou Costello, Dick Fosbury, Ernest Maftei, Margareta Pogonat.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: 42 de Mc. din Amoreea şi Eufrosin. Este ziua Aflării Sfintei Cruci.

În “Kalendar” este a şasea babă, numită, după regiune, Măriuţa, Virita sau Lucia. Cine şi-a ales această babă şi se adevereşte, va avea parte de lumină şi noroc tot anul.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, prietenii şi cunoscuţii mă consideră un călător, un explorator al junglelor Africii şi al deşerturilor Asiei. Parţial, au dreptate. Cam doi ani am căutat comori împreună cu prinţul saudit Saad, făceam parte, ca secund-navigator din echipajul lui. Deci, am fost căutător profesionist de comori, înregistrat la Club şi cu ştiinţa „les gestes et les paroles”.

A trecut timpul şi cred că m-am spiritualizat, am păşit peste o frontieră a vieţii şi am străpuns textura materială a lumii. Nu mai trebuie să călătoresc fizic prin regiuni frumoase, dar mortale, cu ţânţari, sau scorpioni, cu mlaştini nesfârşite, sau deşerturi de sare. Acum stau în hamac, pe care l-am luat ca amintire din yachtul de 33 de metri al lui Saad, vas dotat cu două motoare Rolls-Royce şi bănuit de multe păcate, printre care contrabanda era cel mai mic - extrem de rapidul „Red Barracuda 2”. Scufundat în împrejurări misterioase în rada portului Dubai-Deira. Sau pe fotoliul-balansoar al bunicului Pascale. Şi, pornind de la o informaţie, o ştire, urc pe Amazon, îngheţ în Anzi, sau mă sufoc în catacombele de sub piramide sau în mormintele faraonilor. Vedere la distanță, știți la ce mă refer?

Aşa s-a întâmplat şi de data aceasta. După cum relatează Douglas Preston, de la NBC, o expediţie militară de salvare s-a întors, luni, din jungla din Honduras, unde au cercetat mai multe luni de zile, cu vestea dramatică că nu au descoperit nimic, absolut nimic, nicio urmă din cei 22 de americani dispăruți în zonă de solstițiul de iarnă 2023.

Despre ce este vorba. În vara anului 2015 arheologii de la mai multe Universități au cercetat un loc care a fost semnalat dintr-o recunoştere din avion în anul 2012. Regiunea, în mijlocul junglei din Honduras unde plouă aproape tot timpul, este extrem de periculoasă. Oamenii de ştiinţă au trebuit să fie escortaţi de militari înarmaţi până în dinţi şi de bodyguarzi, foşti membri ai temutului SAS.

Riscul a meritat. Au descoperit Oraşul Zeului Maimuţă! Neatins, nesăpat, nederanjat, ignorat de localnicii rebeli. Arheologii au cartografiat mai multe locuinţe, câteva pieţe, statui, de fapt, o ascunzătoare plină de statui şi elemente arhitectonice şi o mare piramidă de pământ.

Cristopher Fisher, unul dintre arheologi, de la „Colorado State University” a declarat că descoperirea este absolut uimitoare şi că statuile găsite într-o ascunzătoare, la baza piramidei, probabil că erau ofrande.

Au declarat presei că au scos 52 de artefacte, unul mai interesant ca altul. Se remarcă o „minge de piatră” obiect ritual, sub forma capului Omului-Jaguar. Ceea ce este interesant este că reprezentarea rituală poartă un coif!

Oscar Neil Cruz de la Institutul de Antropologie din Tegucigalpa, Honduras, afirmă că situl arheologic arată o locuire permanentă până acum circa o mie de ani. După care localnicii au dispărut brusc. Ca şi vecinii lor, maya!

Superstiţii religioase, războie de exterminare, extratereştrii – oare ce a determinat curmarea bruscă a multor culturi din America Centrală?

Misterul este mai adânc decât vă imaginaţi!

Legendele locale din valea La Mosquitia, cel mai apropiat loc locuit de „City of the Monkey God” spun, că, demult, demult, pe pământ a venit din cer Zeul Maimuţă, bun, blând şi darnic cu oamenii. I-a învăţat pe oameni să construiască case şi piramide, să irige porumbul şi să lucreze metalele! La plecare, Zeul Maimuţă le-a dăruit oamenilor o casă albă, „Casa Blanca”, în care era o poartă mare, circulară. De aici numele oraşului de Oraşul Alb. Dacă ştiai ce să faci, poarta se deschidea şi puteai să ajungi în Paradis. De câte ori se deschidea poarta, cei de faţă simţeau un miros plăcut și puternic de cacao, mai spune legenda. Sigur, poate că legenda a fost adaptată la gusturile moderne. Dar, dacă aşa mirosea Paradisul originar?

Locuitorii din La Mosquitia spun că aşa au dipărut de pe faţa pământului popoare întregi, au trecut, de frică, sau de foame, prin poarta din Casa Blanca, dincolo, în Paradis!

Theodore Morde, un aventurier american, explorator al junglei Hondurasului, din clasa Indiana Jones, a spus, în anul 1940, că a văzut Poarta Paradisului şi pe Zeul Maimuţă. Sau, să fi fost din clasa Profesorului Challenger, al lui Conan Doyle? Cel cu Lumea Pierdută. Nimeni nu l-a crezut, iar americanul a murit câțiva ani mai târziu din cauza unei boli oribile. Astăzi am spune că ar fi fost iradiat mortal.

Arheologii, în anul 2015, întrebaţi de jurnalişti, nu au spus nimic dacă au descoperit „Casa Blanca” şi Poarta Paradisului, sau a Stelelor. Dar aveau pe faţă un zâmbet enigmatic, ca al statuilor antice greceşti! Poate... ştiau!

Nu trebuie să vă spun că se păstrează un secret desăvârşit asupra locaţiei Oraşului Zeului Maimuţă.

Anul trecut, înainte de Crăciun cu vreo două săptămâni, au plecat în Hoduras 22 de americani. Cinci familii și patru foști militari. O expediție arheologică, au declarat ei. Toți aveau o legătură oarecare cu descoperirea Orașului Zeului Maimuță, trei dintre ei participaseră la expediția din anul 2015. Este ciudat că toți și-au vândut proprietățile și și-au lichidat conturilre de la banci, înainte de plecare. Pare one way ticket. Din capitala Hondurasului, Tegucigalpa, au cumpărat mai multe generatoare electrice, foarte puternice și compacte și un autobuz puternic și solid, pentru drumurile din junglă. Se părea că dispun de fonduri nelimitate, plăteau cash și nu se tocmeau, spun negustorii. S-au urcat în autobuz, cu multe provizii, lăzi și cutii și unele obiecte în huse ce ascundeau, cu siguranță, arme de asalt. Și... au dispărut!

Rudele au declarat că cei plecați și-au luat la revedere în termeni că să nu se îngrijoreze, o să lipsescă o perioadă lungă de timp. Așa că nu au reclamat la Poliție dispariția celor în cauză. Dar Ambasada americană din Tegucigalpa a fost obligată să deschidă o anchetă, la o lună după ce nu a mai avut niciun semn de viață despre expediție. Lipseau 22 de americani și dispăruseră pe teritoriul pentru care aveau mandat. Rezultatul, îl știți din presă. Nimic, nimic, nimic – nicio urmă, nici măcar autobuzul, nici o urmă a unui foc de tabără, chiar nimic. Ba, au cooperat la căutare și rebelii locali, ca să nu li se pună în cârcă dispariția americanilor. Tot, nimic!

Militarii și diplomații care au făcut ancheta au două teorii. Prima, romantică și SF, spune că cei 22 de americani au trecut prin Poarta Paradisului, cu autobuz cu tot. Se pare că portalurile spațiu-timp se deschid de solstiții și echinocții, iar generatoarele le trebuiau ca să inițieze procesul.

A doua teorie, mai materialistă spune că cei trei care au fost în prima expediție au descoperit, probabil, o mare comoară din aur, argint și pietre prețioase pe care nu au adus-o la cunoștință celorlalți din expediție. S-au întors, convenabil, după câțiva ani, cu familiile, rudele și prietenii, au luat tonele de aur, pentru asta le-a trebuit autobuzul și au dispărut în lumea largă, cu bani mulți te poți face nevăzut.

Eu cred în prima teorie! Ce să faci, chiar cu tone de aur, în lumea asta? Nu i-am înțeles niciodată pe cei care voiau să se îmbogățescă, mai ales după ce multimiliardarul iranian Molavi Hassan Tabrizi mi s-a confesat cât de nefericit era.

În viața trebuie să ai numai cât îți trebuie, să iubești din toată inima, să faci bine cât poți, să-i neutralizezi pe cei răi, că prea s-au înmulțit, familia, prietenii și țara să fie valorile tale, nu ar strica să-L ai prieten pe Iisus, El este mereu lângă mine. După cum spune o filă de calendar despre Părintele Porfirie, care ne sfătuiește să-L privim pe Iisus ca pe un prieten: ”Pe Hristos să-L privim ca pe prietenul nostru, fără teamă. Este prietenul nostru. O adeverește El însuși când zice: Voi sunteți prietenii mei! (Ioan 15:14)”

Am pomenit de toate acestea pentru că, iată, mi-a scris un ipochimen, altfel mare și tare în politică: ”Dom profesor, le știți pe toate, nu am mai pomenit așa ceva, dar cum puteți să credeți în Dumnezeu?” Bună întrebare! De fapt cum NU aș putea să nu cred în Dumnezeu, care, pentru mine este Universul, Pluriversul, în sensul lui Spinoza! Am explicat de mult că am ajuns la aceasta concluzie pe calea științei, a constantelor din fizică, chimie și matematică. Dacă totul este o confuzie, un haos aleatoriu, la ce bun să mai ai repere fixe, constante? Constantele arată că există o gândire în alcătuirea lumii, un proiect, Planul lui Dumnezeu.

Dar timpul trece, regretele rămân și eu nu știu la ce film să mă uit! Ba, este o alegere ușoară: un episod din ”The Avengers” cu Emma Peel și John Steed, un episod din anul 1965, al patrulea sezon. Primele trei sezoane nu sunt cine știe ce, multe episoade s-au pierdut, erau înregistrate pe casete VHS, care adesea se refoloseau, dar cele 56 de episoade în care joacă Diana Rigg/Emma Peel sunt de excepție. Actori buni, scenarii interesante, regizori inspirați.

Nu mai rămâne decât să spun că mâine avem o nouă speranță, doar este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 6 martie 2024

BERBEC Vrei să recuperezi timpul pierdut, pentru că eşti în urmă cu multe lucruri. O zi favorabilă, care trece repede, aşa sunt lucrurile bune! Îndreaptă-ţi atenţia către profesia sau meseria ta. Tu stai binişor cu corniţele pregătitete şi nu te apuca de schimbări esenţiale - nu este încă timpul! Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că astăzi că nu ai făcut mai mult “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi, mai ales dacă este vorba de autorităţile locale. Atenţie la sănătate şi mai ales dă suficientă atenţie la micile, sau mai marile dureri de cap.

TAUR Poţi să te grăbeşti încet, ai talentul acesta! Cu toate că eşti în criză de timp, astăzi reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţia. Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi obiectivă a analizei proprietăţilor şi a banilor, care te caracterizează. Astăzi poţi profita de acest lucru! O zi în care trebuie să-ţi mai struneşti emoţiile. Nu uita că mai tot timpul suntem pe drumul critic între Destin şi Liberul Arbitru. Poţi să rezolvi o parte din problemele întârziate. Nu da şi nu lua bani cu împrumut!

GEMENI Astăzi profită de bunăvoinţa stelelor şi rezolvă problemele curente, dar nu te abate de la strategia intereselor tale. În limite acceptabile, statistic, poţi să reuşeşti în mai tot ce faci! Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat, mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, mai nimic! Fii evaziv, vorba bancului! Ceva cumpărături poţi să faci că doar nu o să mori de foame, după toana stelelor. Atenţie la o veche, sau mai nouă durere, probabil la un umăr, articulaţie aflată sub semnul dual al Gemenilor.

RAC Stelele îţi sunt favorabile. Mai ales dimineaţa, când se pare că ai capul limpede şi eşti gata să iei hotărâri inspirate. Atenţia ta se îndreaptă către o situaţie dificilă profesională! Ai tendinţa, de altfel naturală la majoritatea nativilor din zodia Racului, să te ascunzi în exoscheletul tău, să faci doi paşi înapoi şi apoi un pas înainte, dansul la modă de şase mii de ani al Racului. Trebuie să ieşi din acest clişeu zodiacal şi să accepţi faptul că cea mai bună apărare este ofensiva. Greu, foarte greu pentru că un Rac nu se transformă într-un Berbec peste noapte. Adevărul este că nu se poate schimba deloc, dar dacă are abilitatea necesară poate să imite dinamica semnelor de foc, să joace pentru scurt timp un rol. Aşa vei putea rezolva situaţiile dificile, de astăzi sau de oricând. „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste sau război.

LEU Conjunctura te avantajeză azi să fii convingător, elocvent. Dimineaţa poţi să obţii ceva important de la o persoană din jurul tău, dacă reuşeşti să aduci suficiente argumente valide. Limitează-te doar la activităţile de rutină şi evită eforturile şi deplasările care nu sunt absolut necesare. O dimineaţă obositoare, dar, posibil, plină de realizări. Seară plăcută, dar cu gând de drum. Drum pe care poţi să-l faci la cumpărături. Cumpărături care trebuie să fie foarte cumpătate. Cumpătare pe care trebuie s-o arăţi şi în relaţia ta de dragoste. Dragoste care trebuie mereu înteţită, cu multă sinceritate şi bunătate. Există, deci, o legătură logică, un lanţ cauzal în viaţa ta!

FECIOARĂ Dacă depinde de tine şi dacă ai un drum de făcut, mai bine amână pentru o zi mai bună. Mâine este din nou o zi, poate mai favorabilă, pregăteşte-te de weekend. Există mereu speranţa asta! Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici, fie că este vorba de copii, fie de animăluţe. Aşa o să petreci momente plăcute care îţi umplu inima de veselie şi bunăvoinţă. De asemenea o zi favorabilă micilor deplasări. Atenţie la vremea schimbătoare când frigul te poate cuprinde când primăvara este prea caldă! Poţi să te duci la cumpărături, sigur, este o activitate plăcută, dar programează exact ceea ce vrei să achiziţionezi.

BALANŢĂ Un Geamăn sau un Leu, sau alte persoane din semne de aer şi foc te pot ajuta astăzi. Astăzi trebuie să fii foarte atent la modul cum răspunzi problemelor emoţionale, sentimentale care apar! Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului. Întâlnirile sau activităţile sociale de dimineaţă îţi aduc un oarecare confort şi îţi motivează acţiunile ulterioare. Aspecte minore benefice te avantajeaza esential în lămurirea, în clarificarea, unei situaţii familiale în cursul unei convorbiri la mobil. În a doua parte a zilei, stai acasă, nu te duce în oraş! Poţi petrece o seară plăcută în compania unui roman poliţist. Neapărat, Agatha Cristie!

SCORPION Astăzi eşti prea exigent. Ai un spirit ciudat de autocritică, gen Scorpionul se înţeapă singur! Lasă analizele păguboase şi foloseşte surplusul de energie pentru rezolvarea intereselor tale. Stelele te avertizează să dai dovadă de diplomaţie şi să zâmbeşti tot timpul ca pisica din Alice în Ţara Minunilor, parcă pisica de Cheshire, ca să poţi să faci faţă avalanşei de evenimente şi trăiri! Spontaneitate, voinţa şi analiza la rece sunt calităţile tale incontestabile, dar niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile. Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, poţi profita de ea, dacă poţi!

SĂGETĂTOR O zi norocoasă, în care poţi avea succes în relaţiile sociale. Astăzi, eşti mai sensibil la frig, nu te expune inutil, primăvara nu a venit, încă. Nu pleca la drum lung, mai ales pe seară! Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior vei gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa. De fapt, chiar aşa este! Poate că este un ultim examen înaintea promovării tale, sau a încasării unui bonus. Nu te mai bucura ca un centaur veselos ce eşti, că nu eşti câştigător din start!

CAPRICORN Pragmatismul tău poate fi de folos astăzi, viziunea ta conservatoare aduce succes. O zi obositoare, dar până la urmă plăcută. Seară plăcută în compania celor dragi, poate ieşiţi în oraş! Sfatul meu este să fii mai atent decât de obicei la tot ceea ce înseamnă parteneriat, fie că este vorba de afaceri, fie de dragoste, sau de amândouă. O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai puţin şi mai des şi evită factorii alergeni. Consumă, dacă nu ai ulcer sau altceva care contraindică, mai multe verzituri, salate, fructe şi lămâi, dar trebuie să eviţi fructele dintre cele care fermenteză rapid. Acest lucru îţi oferă energie şi bună dispoziţie!

VĂRSĂTOR Găseşti unele atitudini din jurul tău, ca fiind prosteşti sau vulgare. Ieri nu te deranjau! Iată ceva la care să te gândeşti. Ai devenit mai selectiv, sau experienţa te face mai exigent? Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, asa încat o să te strecori prin începutul acesta de primăvară medievală şi incertă spre seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic. Un film bun, o discuţie cu prietenii la un ceai fierbinte, o cină plăcută cu toată familia, ceva de genul acesta care să-ţi încălzească inima şi să justifice aspectele favorabile astrologice.

PEŞTI Iniţiezi un fel de selecţie naturală în jurul tău, în sensul că ceri mult, dar primeşti puţin. Testarea prietenilor şi a colegilor te ţine ocupat toată ziua, aşa că nu ai timp de altceva! Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, ca o pernă moale umflată cu aer, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţional ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să nu te impiedice!