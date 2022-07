HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 6 iulie 2022. O poveste adevărată din India

6 iulie

Pe 6 iulie s-au născut Dalai Lama, Frieda Kahlo, Sylvester Stallone, împăratul Maximilian I, Conrad Hilton, Doru Davidovici.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Sisoe cel Mare, Lucia fecioara, Rix, Apolonie, Alexandrion, Epimah, Onisim, Asterius, Marta, Marin, Audifax, Habakkuk, Cyrenus, Valentin Preotul şi mulţi alţii împreună cu ei din Roma. Aşa cel puţin este în Sinaxar, în “Vieţile Sfinţilor”.

Tradițional, Sf. Sisoe, patronul vindecării copiilor. Se ține, mai ales de părinții copiilor bolnavi sau accidentați, spre lesnicioasă vindecare a celor mici.

Sfinţenia Sa, al 14-lea Dalai Lama, pe numele său de naştere Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, adică Lhamo Dondrub, împlineşte astăzi 87 de ani! Este cel mai longeviv Dalai Lama din istoria cunoscută şi, deja, în jurul operei, vieţii şi înţelepciunii lui se ţese o legendă. Poate o să am ocazia să v-o povestesc, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, aşa cum v-am povestit multe. Căldura verii capricioase și o anumită amenințare nedefinită, poate fi doar presiunea timpului, mă face să-mi amintesc de anii în care călătoream și trăiam periculos, prin câte aventuri nu am trecut! Doar am fost oaspetele Tibetului lui preaiubit timp de 18 luni! Să-i spunem ”La Mulţi Ani!” Probabil că nu ştie limba română, oricum EVZ este mult citit în varianta în limba engleză, dar o să înţeleagă, pentru că, se pare că nimeni ca el, în prezent, nu înţelege mai bine sufletul uman!

Pentru că este ziua de naștere a celui mai blând și înțelept lider spiritual în viață cred că ar fi vrut să asculte o poveste frumoasă și pilduitoare. Din India, pentru că acolo are reședința. Așa este obiceiul în Orient, așa o să vă spun și eu povestea prințului din Baroda, auzită de mine pe Drumul Mătăsii și apoi citită în cărți vechi, sau mai noi. Ascultați, citiți adică și luați aminte!

Agenții speciali erau topiți de căldură. Poți să fii indian, supus al Maharajahului din Baroda și să mori de căldură. S-a întâmplat în anul 1875, când căldura a fost cam la fel de mare ca cea de anul acesta. Trimișii excepționali căutau un cerșetor. Un băiat de 12 ani care fugise de acasă și se făcuse cerșetor. După îndreptările unor locuitori din zonă, era pe undeva, pe aici. Poate, în ruinele vechiului fort, care arsese. Înfruntând căldura toridă de la mijlocul zilei, agenții se strecurau cu grijă printre ruine, cu săbiile în mână, ruinele, în India, sunt întotdeauna bântuite de șerpi.

Când, minune! Copilul este acolo, doarme pe o zdreanță de covor. Agenții, fără un sunet și foarte încet, se prosternează, semn de respect adresat majarajahilor, regilor indieni. Copilul era acolo, dar nu singur. O cobră uriașă, o cobră regală, stătea la capul lui și îi ținea umbră cu marea ei glugă. Cobra a simțit oamenii și a sâsât amenințător către ei: nu-mi treziți regele! Agenții au stat prosternați la pământ în soarele orbitor până când cobra a plecat la ale ei și copilul s-a trezit. Atunci au observat agenții speciali din Baroda că cerșetorul avea în mână o carte cu o copertă cu un vultur cu fulgere în ghiare: ”Constituția și Istoria Statelor Unite ale Americii”, probabil, o broșură pentru emigranți. Cobra regală și vulturul imperial? Trimișii speciali se prosternează din nou: sunt semne vechi, clare, că destinul cerșetorului era să devină Maharajahul din Baroda!

Dar ca să respecte indicațiile maharani Jamnabai, conducătorul agenților îl întreabă pe cerșetor: ”Shrimant (prințe) Gopalrao, dacă ți s-ar oferi coroana din Baroda, ce ai face?” Cerșetorul își ridică capul cu semeție și spune: ”Aș conduce poporul meu către pace și bunăstare!”

Aceasta este povestea adevărată a unui prinț cerșetor care a devenit unul dintre cei mai bogați oameni de pe pământ, întrecut doar de sultanul din Burma. Shrimat Gopal Rao sau Gopalrao Gaekwad s-a născut în dimineața zilei de 11 martie 1863 într-o famile Maratha (brahmană) din Kavlana în districtul Malegaon Tahsil. Horoscopul făcut la un an de la nașterea sa arăta un destin excepțional, un mare conducător de popoare. Tatăl lui a fost un Dada Sahib, Meherban Shrimant Kashirao Bhikajirao, urmașul direct al unei legături morganice a primului Maharajah Gaekwad din Baroda. Șansele ca familia să urmeze calea succesiunii la tronul dinastiei Gaekwad erau mici, dar nu inexistente.

Gopalrao a dovedit, de copil, că era foarte deosebit, un suflet mare, o voință de fier și o inteligență deosebită. A avut, de la vârsta de cinci ani numai profesori de yoga, de Raja Yoga, dar și un preceptor american, nu se știe cum, rătăcit prin India. La vârsta de nici 12 ani i se prezintă soția, o frumoasă fetiță de 8 ani. Iar, căsătoria trebuia consumată! Lui Gopalrao treaba i se pare scârboasă rău și fuge de acasă. Se face cerșetor, ca să-și sancționeze familia cu prăbușirea în această castă, întrecută în mizerie doar de cei care lucrează la câmpurile funerare de la Gange și de vidanjorii din orașe.

Dar, destinul a hotărât altfel pentru Gopalrao. În anul 1870 foarte popularul Sir Khanderao Gaekwad, maharajahul din Baroda, moare pe neașteptate. Gurile rele spun că a fost opera fratelui Malharrao, care mai încercase odată, cu arsenic, să-l otrăvească pe maharajah. Acest Malharrao a fost prototipul ticălosului perfect din filmele de la Hollywood. Urât ca dracu’, rău, prost și perfid. Cu toate că maharani Jamnabai a fabricat o poveste ca din ”1001 de nopți” că ar fi fost însărcinată cu defunctul maharajah, norocul nu este de partea poporului din Baroda. Maharani naște o fetiță și conform legii salice, sau cum s-o fi numind la brahmani, ticălosul Malharrao se cațără pe tron la 5 iulie 1871.

Urmează cei mai negri ani pentru poporul din Baroda. Malharrao cheltuiește nebunește, strivind pe supuși cu taxe și impozite. Malharrao comandă două tunuri de aur și un covor persan din perle și pietre prețioase. Cumpără la prețuri de milioane de lire sterline sclave sexuale din Europa. Dar ceea ce îi scote din minți pe protectorii britanici este că fură cât poate din veniturile celebrei ”Companii a Indiilor”. Ca să-și acopere deturnarea fondurilor, încearcă să-l otrăvească, tot cu arsenic, pe colonelul britanic, reprezentantul Companiei în Baroda. Supusul majestății sale venise la întâlnirea cu maharajahul cu câteva scotchuri la bord, ceea ce i-a salvat viața. Prea mult arsenic și prea mult wiskey i-au provocat britanicul un acces de vomă. I-a vomat în față maharajahului care a început să urle, în prostia lui, că este otrăvit! Dându-se în vileag. Așa că britanicii, care nu prea se jucau cu atentatele la adresa coloneilor, poate pentru că pe atunci erau cam rari, îl detronează pe ticălosul de serviciu Malharrao și îl exilează la dracu’ cu cărți, Doamne iartă-mă, tocmai în Madras unde avea să moară, în mizerie, în anul 1882.

Am asistat cum maharani Jamnabai a trimis emisari speciali ca să verifice și să caute un urmaș la tron. Agenții au făcut drum lung. Șase pretendenți s-au dovedit necorespunzători, variante ale ticălosului Malharrao. Așa că trimișii speciali au făcut un drum de 600 de kilometri până la cerșetorul nostru. Ce au găsit acolo, am văzut.

Maharani Jamnabai îl place mult pe Gopalrao, îl adoptă ca fiul ei, devenind astfel, oficial, moștenitorul gadi (tronului) din Baroda. Mai mult îl plac britanicii care presează pentru ca Gopalrao să se urce pe tron. Ceea ce se întâmplă pe data de 16 iunie 1875. Dar, fiind minor, se constituie o regență dintre maharani, reprezentantul Companiei, colonelul cel rezistent la arsenic și Raja Sir Tibu Madhava Rao. Până la data de 28 decembrie 1881, cei trei, mai ales cel din urmă reușesc să readucă statul Baroda la o oarecare normalitate, după haosul și prădăciunile făcute de Malharrao.

Gopalrao își ia ca nume, regal, Maharajah Saiajirao Gaekwad al III-lea. Domnește mult, domnește bine, peste un popor mulțumit, până la 6 februarie 1939, când încetează din această viață, spre Nirvana, la vârsta de 75 de ani, plâns 90 de zile de către poporul lui.

Prințul cerșetorul și-a respectat promisiunea. În timpul lui, Baroda devine cel mai înaintat și prosper stat din India, poate, din întreaga Asie. El inițiază o seamă de reforme legislative și sociale, ba instaurează un fel de democrație aristocratică, o variantă de monarhie constituțională. Amintindu-și cum a devenit cerșetor, printre primele legi scoase a fost interzicerea căsătoriei între copii.

Saiajirao Gaekwad al III-lea a fost un despot luminat. A adus sănătatea, învățământul și educația până în cele mai îndepărtate sate ale regatului lui. Fiecare sat avea o sursă de apă potabilă, verificată, o școală și la două-trei sate, un medic cu diplomă. A înlăturat definitiv imunitatea castelor. Saiajirao a introdus învățământul primar obligatoriu, subvenționat de el personal și a legiferat divorțul și căsătoria între caste diferite. A încurajat dansul și muzica indiană, organizând mari festivaluri și serbări. A sprijinit, personal, studiul și dezvoltarea Sanskritei. A pus bazele primei industrii din Baroda, industria textilă. În 1906 inaugurează prima cale ferată. În anul 1908 fondează ”Bank of Baroda” una dintre cele mai mari bănci indiene din ziua de astăzi, cu numeroase legături în diaspora Gujarati din State și din lume.

Construcțiile lui Saiajirao Gaekwad al III-lea sunt celebre în toată India, alimentări cu apă ingenioase, construcții hidrotehnice inspirate, dar deosebit de important este palatul maharajahului, construit în anul 1890, Laxmi Vilas Palace, Muzeul Central din Vadovara de astăzi, o bijuterie arhitectonică în stilul clasic Gujarati. În fotografia din titlu.

Saiajirao Gaekwad al III-lea se identifica cu poporul lui. Nu avea gărzi, nu avea securitate. Toată lumea îl iubea și ar fi murit pentru el. Dacă cineva ar fi îndrăznit să facă un gest amenințător ar fi fost linșat pe loc de către mulțime. S-a întâmplat, de câteva ori. Apoi, nimeni nu a mai îndrăznit!

Biblioteca lui Saiajirao Gaekwad al III-lea era imensă și a stârnit de multe ori invidia britanicilor, care l-au acoperit cu titluri și decorații, nu atât pentru cărți, ci pentru că le permitea să exploateze bogățiile minerale ale Barodei, pentru care indienii nu aveau tehnologia necesară. Sigur, contra unui comision deloc neglijabil, maharajahul devenind unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii. Era, printre altele, proprietarul a trei diamante celebre: ”Star of the South”, „Akbar Shah” și „Princess Eugenie” totalizînd peste 500 de carate.

”Legenda” adică Wikipedia, spune, că în anul 1895 în Baroda s-a construit primul aeroplan: ” In the year 1895 in mumbai Chowpatty beach the first aeroplan was tested and it was able to fly above 1500 feet from earth. Along with Sayajirao Gaekwad III, Mahadeva Govinda Ranade also witnessed this event. Shivkar Bapuji Talpade was the designer for this aeroplan. He named it as Maruthi Sakthi.This news was recorded in Bal Gangadhar Tilak‘s daily newspaper Kesari. But British government threatened Sayajirao Gaekwad III and stopped it and captured the procedures.”

În anul 1906 maharajahul este invitat în Statele Unite. El mărturisește că multe din reformele lui au fost inspirate de cartea lui de căpătâi, din copilărie, ”Constituția Statelor Unite ale Americii”.

Saiajirao Gaekwad al III-lea nu a fost foarte încântat de ceea ce a găsit și a văzut în America începutului de secol XX: sărăcie, boală, mizerie, exploatare nemiloasă, rapacitate, diferențe de neimaginat între cei bogați și cei săraci, crime peste tot și domnia celui mai puternic, celui mai bine înarmat. Cum avea să-i spună vicepreședintelui, care l-a primit la Casa Albă: este bine să faci ceea ce spune brahmanul, nu ceea ce face el, (avem și noi o vorbă similară) adugând că i se pare Constituția SUA ca fiind aproape perfectă, dar… neaplicată! Relatează F. A. H. Elliot, în monografia lui ”The rulers of Baroda”, apărută în anul 1934.

Saiajirao Gaekwad al III-lea era bogat, putred de bogat, dar a băgat adânc mâna în buzunar pentru binele public. Iar binele făcut i s-a întors însutit și înmiit! În Baroda oamenii se întreceau în a plăti taxe și impozite și să participe cât mai mult la investițiile de interes general, alimentări cu apă, școli, spitale, universități, parcuri, biblioteci, fabrici, drumuri etc.

De multe ori maharajahul cobora din palatul lui în Parcul Central din Vadodara și își chema supușii la sfat. Mergea singur, fără frică, doar având în mână stindardul roșu al Barodei. Veneau alergând oamenii din popor, dar respectau tradiția, se ploconeau la câțiva metri la vederea maharajahului, care le spunea, cu blândețe, că vrea să se sfătuiască cu ei. Și le spunea ce idee are, ce vrea să facă, să construiască, să fabrice. Cât poate să dea poporul, el o să dea de două ori mai mult! Așa a făcut cea mai puternică flotă indiană comercială și de pescuit, mai mult de 150 de nave, așa a construit drumuri, adevărate autostrăzi, care și astăzi sunt model de inginerie și de iscusință tehnică. Și multe altele, spitale, școli, universități, biblioteci, fabrici, cartiere de locuit, apeducte și parcuri etc. Cu poporul, prin popor, pentru popor – așa cum se spunea în Constituția Statelor Unite pe care o citise când era copil!

Regretând că în România nu se găsește niciun prinț cerșetor miliardar, niciun Saiajirao Gaekwad al III-lea și că cei care ne conduc și clasa noastră politică sunt de teapa ticălosului Malharrao, nu pot decât să spun ceea ce brahmanii știu de mii de ani, că, mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 6 iulie 2022

BERBEC Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Uneori noul este duşmanul binelui. Nu tot ce este nou este şi bun. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Iti plac lucrurile clare si faci achizitii solide. Mai pe seară, trebuie sa verifici un dispozitiv domestic mecanic sau electronic – ca să nu-ti faca probleme pe viitor. Aerul condiționat?

TAUR Posibile discuţii aprinse, până la urmă pentru probleme minore. În această perioadă nu prea este bine să călătoreşti pe distanţe lungi, mai ales cu avionul. Este şi o perioadă mai deosebită în care ai fel de fel de idei trăsnite şi de păreri ciudate. Despre lume, femei, bărbaţi şi război… imaginaţia ta, volumică aş putea spune, nu îţi dă pace. Este un dar, dar şi un blestem ! Dă curs inspiraţiei, creaţiei şi nu te lua după corbii croncănitori de veşti rele.

GEMENI Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor. O discuţie din a doua parte a zilei îţi vor clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control. Dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei, dar poți să dai dovadă de umor și să înveselești atmosfera. De asemenea, în afaceri, sau dragoste nu lăsa nicio neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie. Cu mult umor!

RAC Hârtiile semnate astăzi pot fi, mai târziu, lovite rapid de nulitate. Atenţie, deci, ce semnezi sau mai bine zis dacă semnezi. Ai sentimentul împlinirii dar şi senzaţia că „mai sunt multe de făcut”. Nu sunt semne de accidente, boli grave, cutremure mari, incendii, conflicte sau alte delicatese de genul ăsta. Nu apare nici un semn important de reorientare drastică şi dramatică a situaţiei tale. O zi favorabilă, deci, în special pentru activităţile de rutină. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie, mai pe seară.

LEU O decizie se impune şi timpul a început să vină. Nu este nicio grabă, configuraţia care te avantajează în luarea unor decizii înţelepte şi profitabile se întinde pe o perioadă mai lungă de timp, până pe la jumătatea lui mai. Dar trebuie să te gândeşti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prindă viaţă. Domeniul de aplicare sunt în primul rând afacerile şi relaţiile de afaceri, dar şi prietenii şi duşmanii ştiuţi şi neştiuţi şi face parte din măsurile sigure şi verificate de supravieţuire.

FECIOARĂ Ezitările şi nesiguranţa de astăzi sunt reflexele unor situaţii trecute, pe cale să fie uitate, dar care, încă, mai contează. Încearcă să treci peste amintiri, să trăiești numai în prezent! Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Veşti bune de departe. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia.

BALANŢĂ Dimineața te doare capul din cauza discuțiilor prostești și fără rost. Parcă ar fi terapie de grup, nu o discuție între oameni normali. Însă seară bună, cu o întâlnire care îți face plăcere. Domeniile favorizate astăzi sunt cele ale finanţelor domeniului în care activezi. Eşti ca un strateg de birou: cu toate că ai idei sclipitoare nu ai nici cheful şi nici putinţa să le pui în practică. Cu toate că este o zi fastă, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când discuti, negociezi şi mai ales în convorbirile la telefon!

SCORPION Poziţiile lui Venus, Marte şi Mercur indică reuşită şi succes. De asemenea, cheltuieli, dar şi posibile încasări mari, sau începutul unor proiecte şi relaţii foarte profitabile. Sunt o serie de evenimente, însă, indicate de Mercur care până la urmă au o latură comică şi o mare doză de neprevăzut. Singurele influenţe negative sunt date de Saturn – aspecte care indică întârzieri şi neînţelegeri. Dedică ziua, sau măcar seara, celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce dividende plăcute în viitor.

SĂGETĂTOR Zi dedicată acțiunii, intervenției. Timpul pregătirilor a trecut, acum trebuie să realizezi ce ți-ai propus cu tenacitate și fără a ține cont de comentariile malițioase ale celor din jur. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie. Evită spaţiile largi cu prea mult curent şi locurile aglomerate. Nu călători pe întuneric, sfat general valabil! Continuă aspectul de zilele trecute: „o hotărâre de mai demult nu se dovedeşte cea mai potrivită” şi încerci să găseşti acum soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară.

CAPRICORN Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca partenerii de discuţie să fie de accord cu tine. Temperează-ţi partenerii, colegii prea focoşi. O zi cu „vibraţii” amestecate, evită confuziile şi interpretările greşite. Fii foarte precis şi direct, atît în comunicare cât şi mai ales în analiză şi sinteză. Sigur, dacă te pricepi la sinteză. Și nu uita ce persoană drăguță poți fi, când vrei!

VĂRSĂTOR Nicio aşteptare nu poate dura la nesfârşit, astăzi poţi primi nişte veşti! Stai și configureaza – jocurile nu au fost facute, sau nu sunt jocuri! Stelele spun ca ar fi o perioada buna de noi aliante si noi înțelegeri. Nu risca, sau riscă fără risc! Oricum, păstrezi „status quo”, dar nimic nu mai este cum a fost, iar ceea ce se va intampla nu este chiar exact cum doreai. Ai vești, sau macar promisiuni, ca incep să-ti intre ceva bani in buzunar. Poti incepe schimbarile pe care le ai de mult in minte.

PEŞTI Uneori situațiile se rezolvă de la sine pentru că Timpul e cel care găsește soluțiile! Este ziua cheltuielilor si a grijilor nefondate. O mulţime de persoane vin la tine cu mâna intinsa, sigur, metaforic vorbind, dar și la propriu, sau primesti facturi cat cuprinde, arată aspectele lui Mercur şi Jupiter. Unele justificate, altele nu! Asa ca poți, cu abilitate si curaj, să te delimitezi de pierdere. Amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. Amână „sine die”, până la „calendele grecești”. Sau moare măgarul, sau pierde samarul! A doua parte a zilei este mai bună, iar seara chiar foarte bună.