HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 5,6 noiembrie 2022. Guy Fawkes. Raportul DoD despre OZN.

5,6 noiembrie

Pe 5 noiembrie s-au născut Vivian Leigh, Lester Piggot, Elke Sommer, Art Garfunkel, Mihail Sadoveanu, Ion Vlădoiu, Elena Merişoreanu, Ion Pârcălab, Alexandru Şiperco, Mihai Covaliu. Pe 6 noiembrie s-au născut împăratul Iulian al II-lea, Adolph Sax, Ray Conniff, Cesare Lombroso, Emil Loteanu, Olga Delia Mateescu, Petre Geambaşu, Alexandru Mitrea, Petre Haneş.

Pe 5 noiembrie sunt sfinţii Galaction, Epistimia şi Grigorie. Pomenirea morților, Moșii de Toamnă. Pe 6 noiembrie sunt Pavel Mărturisitorul din Constantinopole şi Luca din Sicilia. Nimic în ”Kalendar”.

Despre împăratul Iulian al II-lea, preferatul meu dintre împărații romani, ca și alte lucruri scrise de mine și care sunt mereu actuale, vă rog să citiți https://evz.ro/dumnezeu-nu-se-joaca-cu-zarurile-horoscopul-lui-dom-profesor.html , – după cum am spus, numai repet, cu toate că repetiția este mama învățăturii, iar istoria are obiceiul să se repete!

O notă specială pentru diva adevărată care a fost Vivian Leigh. Divă este numită o mare cântăreață de operă, nu orice artistă. Dar Vivian merită apelativul. Nu ştiu dacă se găsea o altă actriţă, atunci şi în toată istoria teatrului, sau a filmului, care s-o înţelegă şi s-o interpreteze mai bine pe Scarlett O’Hara. Pentru o perioadă de timp, atinsă de graţia divină, Vivian Leigh a fost, a devenit, Scarlett O’Hara, fiica Sudului! Evident, o nativă din Scorpion…

Ziua de 5 noiembrie este importantă, dar nu ca şi conjunctură astrologică. O predominare benefică face ziua „călduţă”, la propriu și figurat, înaintea iernii, care o să vină, ca orice amenințare. Winter is coming!

Ei bine, ziua de 5 noiembrie este importantă pentru că arată cum se constituie tradiţiile populare.

În Marea Britanie este „Guy Fawkes Night”.

Faptul istoric este că un complot condus de numitul catolic Robert Catesby a plănuit să arunce în aer Parlamentul, parlamentarii şi pe Regele James I, cu ocazia celebrării a patru ani de activitate a susnumitului forum politic.

Guy Fawkes s-a însărcinat cu executarea planului ce avea ca scop aruncarea în aer a clădirii Parlamentului britanic cu ajutorul a 30 de butoaie cu praf de puşcă, ascunse într-o căruţă cu cărbune ce urma să fie depozitate în pivniţa Parlamentului, exact sub piciorele aleşilor şi ale unsului lui Dumnezeu. Pe data de 4 noiembrie 1605!

Însă zbirii care păzeau Parlamentul l-au prins pe Guy Fawkes şi a doua zi populaţia a sărbătorit prinderea criminalului.

Treptat, ziua de 5 noiembrie s-a transformat într-o sărbătoare aproape naţională, dacă nu foarte naţională, cu focuri de artificii, în unele locuri chiar se dădea liber de la serviciu! Şi prilej de cerşetorie, la început copiii şi apoi tot felul de indivizi dubioşi, îmbrăcaţi grotesc, cer oricui „un penny pentru sărmanul Guy”!

Totul se sfârşeşte când o efigie, un manechin de zdrenţe, închipuind pe Guy Fawkes, este ars, apoi toată lumea pleacă clătinând-se spre case. Pentru că, după cum ştiţi, clima britanică fiind cam umedă şi rece în noiembrie, ca să nu mai vorbim de ceaţă, ei bine, se consumă băutura lui Guy: neegalatul gin britanic!

Ce avem de învăţat din istorioară, pildele, deci:

Britanicii aveau Parlament încă de la începutul secolului XVII şi se cam săturaseră de el, de doreau să-l arunce în aer! Mai toate popoarele civilizate au vrut să arunce Parlamentul propriu, sau al vecinilor în aer! Nemții i-au dat foc și au dat vina pe… bulgari! Orice eveniment interesant se poate transforma în sărbătoare naţională, ca să se poată bea gin! Sau altă băutură alcoolică, de exemplu ruşii au 176 de sărbători anuale în care este absolut obligatoriu să bei vodcă! Ca să fie sărbătorit evenimentul, trebuie să existe o continuitate de populaţie care cunoaşte tradiţia. În prezent Marea Britanie fiind locuită de indieni, arabi şi români aceştia nu doresc să arunce Parlamentul în aer şi au alte preferinţe alcoolice!

Fiind toamnă, de fapt o frumoasă vară indiană, cred că nu v-a făcut rău această povestioară în stilul lui Jerome K. Jerome!

Doamne, ce am mai râs, adolescent fiind, când am citit prima oară „Trei într-o barcă, fără a mai socoti şi căţelul”.

La fel cum am râs cu lacrimi când am citit „Viţelul de Aur”, „Douăsprezece scaune” şi „Atitudine dispreţuitoare faţă de stomac” ale neegalaţilor Ilf şi Petrov. Sau râsetele în hohote de la filmele lui Norman Wisdom, sau ale lui Louis de Funes, să nu mai pomenim de filmele lui Mel Brooks și Benny Hill, dar să nu-i uităm pe Toma Caragiu şi Amza Pellea, pe Birlic, Tomazian şi mulţi alţii, de exemplu Radu Zaharescu şi… cum îl chema pe cel de al doilea cupletist? Horia Şerbănescu! Sau de multele desene animate, comice, plăcute, frumoase și luminoase. Mai recent, adică acum 20 de ani, am cam râs la Seinfeld, mai ales de Kramer. Apoi nu am mai avut televizor…

Ce se întâmplă, dragi lupi, padawani şi hobbiţi? Nu mai vrea lumea să râdă? Ne este interzis râsul? Nu se mai fac cărţi, filme, piese de teatru, animație cu umor de bună calitate? Unde ne sunt comicii, unde ne este râsul? Nu mă refer la atrocităţile vulgare de la televiziune, acelea sunt subproduse care te fac să schimbi canalul, sau să te încrunți, încrâncenat de imbecilitățile care ți se oferă!

Răspunsul îl găsiţi în „Numele Trandafirului” capodopera lui Umberto Eco. Râsul bun trebuie interzis! Nu poţi să stăpâneşti un popor care râde bine, râde frumos, râde când trebuie şi din toată inima! Un popor care are valori, care știe ce este bine și ce este rău. Acum trebuie să râdă la comandă şi numai de prostii vulgare, măsura idioțeniei naționale în care au adus poporul. Iar în restul timpului să fie cu nasul în televizor, sau în alt aparat de prostit, smartul! Ei îți dau informațiile, ei controlează știrile, ei îți spun ce vor ei să știi, ca în serialul acela uitat, ”The Outer Limits”: ”noi controlăm tot ceea ce vezi și auzi!”.

Râsul eliberează şi condamnă. „Să te faci de râs!” era o locuţiune, parte din morala mic burgheză, care condamna reaua atitudine. Râsul este ultima redută în faţa prostiei, hoţiei, vulgarităţii, în faţa nimicului care încearcă se ne cuprindă. Castigat Ridendo Mores, spuneau romanii cei cu brațe tari, strămoșii unora dintre noi, râzând îndreaptăm moravurile.

Dar, despre altceva doream să vă informez.

Guvernul SUA a început oficial să explice unele dintre cele mai cunoscute întâlniri cu OZN-uri din ultimul deceniu: drone chinezești și baloanele meteorologice fiind cei mai importanți infractori.

Agențiile de informații din SUA și-au petrecut ultimii câțiva ani analizând imaginile a sute de întâlniri recente cu OZN-uri și vor ca poporul american să știe: încă nu sunt extratereștrii!

Potrivit mai multor oficiali ai Departamentului de Apărare al SUA (DoD) care au vorbit anonim cu The New York Times, săptămâna trecută, multe observații recente de OZN – sau fenomene aeriene neidentificate (UAP), așa cum preferă să le numească guvernul – sunt probabil doar observații de spionaj străin, operațiuni de supraveghere, drone, sau obiecte în aer, cum ar fi baloanele meteorologice.

Mai multe incidente UAP au fost identificate oficial drept drone de supraveghere chinezești „relativ obișnuite”, au spus oficialii anonimi. China a furat anterior planuri pentru avioane de luptă americane avansate și este interesată de modul în care SUA își antrenează piloții, au adăugat oficialii DoD.

Alte observări UAP înregistrate de aeronave militare, care par să arate obiecte aeriene care se mișcă în moduri care aparent sfidează fizica, sunt probabil rezultatele iluziilor optice. Acesta include videoclipul celebru cunoscut sub numele de ”GOFAST” https://www.youtube.com/watch?v=M8xFZVJpY_M, care a fost înregistrat de o aeronavă a Marinei SUA și s-a scurs în presă în anul 2018. (Videoclipul, împreună cu alte două filme despre întâlniri militare cu UAP-uri, a fost în cele din urmă desecretizat de guvern). În timp ce obiectul din videoclipul GOFAST pare să zboare peste apă la viteze de neînțeles, aceasta este doar o iluzie optică creată de unghiul înregistrării față de apă, au declarat oficialii DoD pentru The Times. În realitate, obiectul se mișcă cu cel mult 30 mph (48 km/h), au adăugat oficialii. Bun, dar ce este obiectul, aș întreba eu.

Un raport UAP clasificat transmis Congresului în săptămâna care s-a terminat de către agențiile de informații ale DoD include probabil constatările raportate de The Times. Noul raport adaugă noi detalii cazurilor descrise într-un document pe care oficialii l-au dat publicității în iunie 2021, descriind 144 de presupuse incidente UAP raportate de personalul guvernului SUA între 2004 și 2021.

Raportul din 2021 a recunoscut că, din cauza lipsei de date de înaltă calitate, majoritatea presupuselor întâlniri cu UAP nu au putut fi explicate în mod concludent. Cu toate acestea, raportul a oferit mai multe explicații generale pentru UAP în general, inclusiv „tehnologii desfășurate de China, Rusia, o altă națiune sau o entitate neguvernamentală”, precum și „diferite obiecte/ființe din aer”, cum ar fi păsările și baloanele meteorologice.

Nicăieri în raport nu au fost menționați extratereștrii – cu toate acestea, asta nu a împiedicat să apară teorii ale conspirației extraterestre , în parte din cauza lipsei generale de transparență a guvernului cu privire la incidentele UAP.

Sue Gough, un purtător de cuvânt al DoD, a declarat pentru The Times că guvernul s-a angajat să împărtășească orice informații UAP ar putea, fără a pune în pericol securitatea națională. Oficialii guvernamentali tind, de asemenea, să se abțină de la a discuta public incidentele UAP, deoarece pur și simplu nu există suficiente date pentru a le explica în mod concludent, a adăugat Gough.

„În multe cazuri, fenomenele observate sunt clasificate drept „neidentificate” pur și simplu pentru că senzorii nu au fost capabili să colecteze suficiente informații pentru a face o atribuire pozitivă”, a spus Gough pentru The Times. „Lucrăm pentru a atenua aceste deficiențe pentru viitor și pentru a ne asigura că avem suficiente date pentru analiza noastră”.

Pe măsură ce DoD își continuă investigația asupra observărilor UAP, NASA a lansat și o echipă independentă de studiu UAP , care va funcționa din octombrie 2022 până la mijlocul lui 2023. Potrivit NASA, echipa se va concentra pe colectarea și analizarea cât mai multor date UAP, pentru a dezvolta noi metode de identificare a obiectelor neidentificate de pe cerul Americii.

Să vedem ce o să mai aducă pisica în weekend, pentru că, în definitiv, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 5,6 noiembrie 2022

BERBEC Munca considerabilă pe care ai depus-o cu o grijă deosebită, cu multă acurateţe şi cu rapiditatea specifică îşi găseşte răsplata în această perioadă, începând chiar cu acest weekend. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că poate îți este mai bine așa. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film sau la un club neinflamabil pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

TAUR Nu tot ce este adevărat este necesar să fie făcut public, ţine minte şi vei evita multe neplăceri şi discuţii care nu te avantajează. Astăzi mai multă discreţie şi de ce nu, puţină viclenie! Ai timp, in sfârşit, în acest weekend să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa. Poţi face mici schimbări, acasă, scurte vizite, loco, însă nu te aventura să pleci la munte. Primeşti, poate, ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. În general, trebuie să acorzi mai multă atenţie odihnei, să dormi mai mult!

GEMENI Azi eşti vulnerabil la capricii inutile. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuie, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” fie că sunt „unicat”. Nu pierde timpul şi banii! Complotezi pentru obţinerea de mai multă libertate, să scapi de unele obligaţii casnice, sau de promisiunile făcute într-o relaţie. Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, ceea ce te face să-ţi aminteşti de lucruri plăcute.

RAC O parte din zodie se pregăteşte pentru frig, iarnă, ger, zăpadă. Programul tău se tot schimbă, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. Un weekend aglomerat, dar plăcut. În acest weekend te găseşti în postura plăcută nativilor zodiei să se simtă bine şi să fie într-un anturaj favorabil, mai ales dacă că este vorba de o petrecere. Foarte bune rezultate la cumpărături, la piaţă sau supermarket. Depăşeşti planul, la cheltuieli, dar nu ştiu dacă este de bine sau de rău. Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte sau relaţii noi, dar numai după ce reflectezi, te gândeşti, măcar un pic. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti.

LEU O zi de sâmbătă mai deosebită, în care tot ceea ce spui poate fi important. Nu te lăsa purtat de vorbe, fii organizat în discurs, adună argumente şi dovezi. Fii generos doar cu cine merită într-adevăr! Totuşi, nu exagera cu activitatea, odihneşte-te! În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte călduroasă de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru că iţi stau bine.

FECIOARĂ Conjunctură favorabilă în domeniul sentimental. Sâmbătă, o zi plină, densă, dar nu neplăcută. Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, pentru că eşti într-o stare senină şi în formă bună. Drumurile nu sunt avantajate. Sâmbătă, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ti doresti!

BALANŢĂ Eşti avantajat de conjunctura astrologică. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă, eforturile făcute până acum încep să-şi arate rezultatele. Continuă pe drumul ales. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Duminică poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi colegi. Şi tu doreşti armonie!

SCORPION Datele din presă sunt contradictorii. Eşti dezorientat şi de veştile primite de la prietenii din străinătate. Conjunctura zice că nu-i nimic, să continui cu programul tău obişnuit de weekend! Zi favorabilă călătoriilor, mai ales cele scurte. O zi obişnuită de sâmbătă, plată, poate plictisitoare. Sănătatea nu-ţi este afectată, dar este bine să fii prudent, mai ales la frig, la schimbările bruşte de temperatură. Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă!

SĂGETĂTOR În acest weekend ai probleme cu cumpărăturile. Adică, cu banii! Tu, însă, ca un centaur isteţ, trebuie să foloseşti cu iscusinţă resursele de la părinţi, fraţi, surori, unchi, mătuşi… Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, zâmbeşte – este sâmbătă şi trebuie să te relaxezi. Weekend-ul te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă sunt de la televizor. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, centaurii cei rapizi, dar nesăbuiţi, ascultă pe primul venit fără să mai verifice. Reflecteaza!

CAPRICORN Cu toate că ţi-ai programat din timp ziua aceasta pentru cumpărături, ceva neaşteptat, din fericire nu negativ, te face să-ţi schimbi planurile. Seară culturală, la un spectacol bun. O zi placută, bine aspectată. Majoritatea planurilor de viitor, mai ales în viata personală, suferă din cauza întârzierilor produse, probabil, de Saturn. Sâmbătă poţi avansa în rezolvarea problemelor sentimentale. Duminică, din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi în analize păguboase şi procese de conştiinţă. Cere un sfat de la Leu, sau de la un Geamăn.

VĂRSĂTOR La cumpărături! Însă, nu mai fi risipitor, nu mai arunca banii pe o mulţime de lucruri mărunte, dar seducătoare. Fii chibzuit şi cumpăra obiecte importante, mărfuri de bună calitate! Sâmbătă informaţiile contradictorii creează probleme. Configuratia astrologică iţi indică să nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu relaţiile sentimentale, cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reprosurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Pe total, aproximativ doua zile bune.

PEŞTI În acest weekend poţi convinge cu uşurinţă. Dar, evită semnele de foc, pentru că nu vei cădea de acord, în niciun fel, nici asupra fondului, nici asupra formei. Perioadă de culturală şi artă! Vorbeşte, explică, motivează şi poţi avea succes! Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă pentru tine, sau un prieten de familie, sau din anturajul tau de weekend, Leu sau Vărsător, (zodii de foc sau aer, în general) te va ajuta, probabil sâmbătă. Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. Investeşte în relaţii de prietenie şi în dragoste. Dividende garantate!