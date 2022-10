HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  5 octombrie 2022. Răspuns la întrebarea unui adolescent

5 octombrie

Pe 5 octombrie s-au născut Vaclav Havel, Louis Lumiere, Donald Pleasance, Aurel Manolache, Chiriac Manuşaride, Anghel Demetriescu, Doina Uricaru, Ion Dodu Bălan, Mihai Bandac, Zaharia Stancu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii, adică Sfintele Haritina şi Mamelta. Nimic în „Kalendar”.

La exact 86 de la de la nașterea lui Vaclav Havel, o zi plină, dar şi plină de regrete. Un regret este că nu am avut şi noi un Havel. La modul în care ne-am complăcut să promovăm în fruntea noastră nonvalori, eşalonul doi de comunişti, să votăm o clasă politică puşcăriabilă, ei bine, poate, spun din nou poate nici nu am meritat! Dar am fost păcăliți, bine de tot, este singura circumstanță atenuantă pe care mi-o ofer.

L-am înţeles şi l-am admirat mult pe Havel, poate unde ne trăgeam amândoi din familii de „mic burghezi reacţionari” după cum le plăceau, să catalogheze orice, în regimul trecut. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în loc bun și frumos, poate chiar în biblioteca Lui că mult îi mai plăceau și lui Havel cărțile!

Sunt multe vorbele înţelepte, de duh, filosofice, ale lui Vaclav Havel. Mie îmi place una dintre ele, care arată gradul de iluminare şi generalizare la care ajunsese cehul: „Pentru că, în întregul Univers, legea de bază este creşterea constantă a entropiei, rezultă că legea de bază a vieţii este să fie din ce în ce mai organizată, mai structurată, ca să poată lupta împotriva entropiei”. Entropiei, dezorganizării, trebuie să-i opui rațiunea, înţelepciunea.

„Există o soluţie la orice problemă” a spus, la Alexandria, Pitagora, cel care l-a învăţat pe Zamolxe.

Lucrurile astea în general se ştiu, dar nu se aplică. Acum încep să mă întreb dacă cineva din clasa noastră politică cunoaşte filosofia lui Vaclav Havel. Sau, nu, este frustrant să-mi pun astfel de întrebări, al căror răspuns este… problematic!

Dragii mei, se pare că limba franceză revine în forță. Dacă aș fi tânăr, aș învăța-o. De fapt când am fost foarte tânăr am învățat-o. De la mama franceza, de la tata germana. Apoi la școală, și la facultate, ca să am niște medii asigurate de zece. Tot când eram copil am descoperit limba engleză. De la radioul familiei, cel cu lămpi, de lemn scump și o antenă specială pentru unde scurte, cred că era un Philips, de unde tataie Pascale Americanul asculta aproape noapte de noapte VOA, în special english. Așa am învățat limba engleză, de la VOA. Niciodată nu am învățat la școală. Apoi am vorbit-o în Orient cam 15 ani de zile și am citit multe, foarte multe cărți.

Dar am început să vă spun despre limba franceză. Este o limbă din aceiași familie cu româna, italiana, spaniola și portugheza, o limbă romanică. Franceza a evoluat din galo-romana, mai ales dialectele din Nord, langue d’oïl (oui) care a prevalat față de langue d’oc vorbită în Sud. În anul 1536 regele Francisc I dă un edict regal prin care limba franceză devine limbă administrativă națională. Se consideră actul de naștere al limbii franceze.

În prezent limba franceză este vorbită de mai multe sute de milioane de persoane de pe Terra și este limba oficială în 29 de state, care sunt, în ordine mai mult sau mai puțin alfabetică: Belgia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Canada, Ciad, Comores, Coasta de Fildeș, Elveția, Republica Democratică Congo, Djibouti, Gabon, Guineea, Guineea Ecuatorială, Franța, Republica Centru Africană, Haiti, Luxemburg, Madagascar, Mali, Monaco, Niger, Rwanda, Senegal, Seychelles, Togo și Vanuatu. În total cu o populație de 435,271,632 persoane, statistică 2020.

Global, limba franceză este pe locul șase, în urma chinezei mandarine, engleza, hindi, spaniola și araba.

Dar surpriza urmează acum. În anul 2050 limba franceză va fi vorbită de un număr de peste 700 de milioane de oameni, unii autori cred că poate ajunge și la un miliard. Creșterea această spectaculoasă se bazează pe explozia demografică din Africa, unde trăiesc mai mult de 50% din vorbitorii de limba franceză. Africanii nu pot să renunțe la limba franceză, asta a spus-o mai demult și mai bine celebrul Leopold Sedar Senghor, președintele, timp de 20 de ani, al Senegalului, membru plin al Academiei Franceze. Franceza funcționează în Africa ca o ligua franca care face legătura între multele grupuri etnice cu limbi total diferite. În Africa limba franceză este un liant național și permite accesul la poate, cea mai înaintată cultură și artă și la un nivel decent de tehnologie.

Există o preocupare permanentă a guvernelor franceze, începând de la ordinul lui De Gaulle, în Parlament: ”doamnelor și domnilor, vă rog respectuos, dar extrem de ferm, vorbiți franțuzește!” Era moda franglezei o ciripeală negândită de franceză împănată cu engleză. La noi, ca la noi, infectarea cu engleză a limbii române nu are margini. Unde ești Pruteanule? Bună întrebare!

Franța a găsit metode ca să-și păstreze, ba să-și mărească imperiul francofoniei. Oferă burse de studiu, publică foarte mult, este prezentă pe net. Pe net am avut surpriza să descopăr mai multe situri de unde poți să descarci orice, gratis, filme de ultimă oră, seriale, muzică. Dar, toate sunt dublate în limba franceză. De exemplu m-am amuzat nespus să-l aud pe Seth MacFarlane, un actor pe care îl apreciez, vorbind franțuzește în ultimul lui serial SF, ”The Orville”. Vorba lui Gomez din ”Addams Family”: ”Tish, you spoke french!” https://www.youtube.com/watch?v=1-rUOrKviOM.

Acum să vă mai spun ceva, din amintirile mele. Când ajungeam la tratative, negocieri, în Liban, Siria, Egipt etc mi se prezenta tot un tânăr de vârsta mea, care vorbea limba engleză. Eu ceream să vorbesc în franceză. De ce, mă întreba partenerul străin. Este mai bogată în nuanțe, este o limbă a diplomației, spuneam. De obicei analistul, sau șeful de birou din fața mea nu știa franceza, așa că chema pe cineva care știa. În acele țări, era o persoană mai în vârstă care ocupa o poziție importantă, director, consilier etc. În Orient persoanele mai în vârstă știau limba franceză, unii și studiaseră în Franța. Așa ridicam nivelul negocierii, vorbeam cu un decident, nu cu unul care doar purta vorba.

De exemplu, în Iran, mereu îmi amintesc de Iran, doar am petrecut șase ani de viață acolo, aproape șapte, dacă socotesc bine. Ei bine multimiliardarul pentru care lucram, Molavi Hassan Tabrizi, a fost foarte încântat că vorbeam franceza și mai ales cum, doar stătusem aproape doi ani la Paris. El studiase ingineria, la Paris, la Școala Politehnică de Drumuri și Poduri, între războaie. Așa că eram mereu împreună depănând amintiri despre Orașul Luminilor, ba mă lua cu el pe unde se ducea. Un avantaj extraordinar pentru mine și pentru afacere, nu credeți?

Mai este ceva, ceea ce nu este politic corect, dar o să vă spun totuși. În Orient există și o reținere să se vorbească limba engleză, limba invadatorilor. Este bună limba engleză, ca mijloc de comunicare, dar dacă vorbești în franceză ești primit și cu un zâmbet.

România a făcut parte odată din francofonie. La chioșcurile de ziare din centru se găseau ziare și reviste franțuzești, sigur, nu cine știe ce, ”Le Monde”, ”Vaillant”, ”Paris Match”, ”Pif” etc și în unele librării se puteau cumpăra, destul de ieftin, Livre de poche și J’ai lu. Cinematografele erau pline de filme franțuzești cu Alain Delon, Brigitte Bardot, Jean Gabin, Paul Belmondo, Jean Marais, Fernandel, Bourvil, Louis de Funes etc. Cultură și distracție de calitate.

Am scris cele de mai sus pentru că, un tânăr, un adolescent, mă întreabă ce limbi știu și ce limbi să învețe el. Știu șapte limbi străine și sfatul meu pentru cei care încep urcușul vieții este să învețe cât mai multe limbi străine. Eu regret enorm că nu am învățat țigănește, ungurește și portugheza. Lăsați prostiile și învățați cât mai multe limbi străine, în copilărie, în adolescență se învață mai bine, o să vă folosească, în condițiile în care nouă din zece tineri spun că s-au hotărât să plece din țară ca să facă ceva bani. Printre limbile străine, după părerea mea, trebuie să fie neapărat și limba franceză!

Acum îl ascult pe Michel Polnareff cu marele lui succes: ”La Poupée qui fait Non”. Apoi o să aleg din sutele de filme descăracte, un film bun, sigur, dublat în franceză. Sunt la ora de franceză, o oră care o să dureze fooooarte mult, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 5 octombrie 2022

BERBEC Vremea melancolică de toamnă ți se strecoară în suflet. Ai ce regreta, ai și la ce să speri. Viața este un caleidoscop, depinde cum o simți și cum o trăiești. Dar, nu te grăbi, nu exagera! Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale. În general şi unii dintre Berbeci pot profita de oportunitate, ai câteva prilejuri bune de afirmare şi de rotunjire a buzunarelor – nu trebuie să le scapi pentru că se apropie sezonul rece, iarna cu cote de întreţinere astronomice, sau o mie de lei căruţa de lemne – şi ai nevoie de mai mulţi bani.

TAUR Poate îţi cumperi ceva, pantofi de toamnă, sau o canadiană de ploaie. Eşti dispus să cheltuieşti pentru tine, să te răsfeți un pic, pentru că nu eşti în apele tale, ai nevoie de o schimbare. Cineva din anturaj, semn de foc sau de apă te ajuta cu un scop (sau chiar dezinteresat) sa rezolvi o problemă care îţi părea foarte complicată. Pentru cine se pricepe nu a fost deloc complicat. Incearcă să reduci cheltuielile – se apropie iarna şi nu trebuie să te găsescă nepregătit. Mici probleme de sănătate – probabil dureri de gât, zona tradiţională a zodiei.

GEMENI Dimineaţa realizezi că ieri seară ai uitat să cumperi ceva. Dacă este cafeaua, ai o problemă! Dacă e și mâncarea pentru pisicuţă, sau căţeluş ai mai multe probleme! Calm, foarte mult calm! Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Mai greu, puţin mai greu, este cu autorităţile şi cu terţii. Nimic nu mai este cum a fost şi nici nu este cum trebuie. Valorile se schimbă, degenerează, dar pe tine nu te surprinde prea mult. De fapt, nici nu te interesează! Schimbarea face parte din caracterul tău!

RAC Nu începe lucruri, activități, pe care nu le poți termina singur. Nu te baza pe solidaritatea celor din jurul tău, au și ei problemele lor, nu au timp de tine. Folosește eficient timpul. În perspectivă discuţii cu partenerii de afaceri, sau cu partenerii de viaţă. Trebuie să te sprijini pe punctele şi interesele comune, nu sublinia diferenţele. E important să obţii consensul! La un moment dat orele de lucru îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie.

LEU O zi pe muchie de cuțit. Poate fi o zi cenușie, plictisitoare, sau o zi memorabilă. Dar, nu încerca marea cu degetul, nu trage tigrul de mustăți – nu provoca desfășurarea unor evenimente. Pe seară primeşti veşti bune de departe. Asta daca ai terminat cu proiectele, sau alte „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioada. De asemenea, poţi finaliza în condiţii bune afacerile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Aspecte uşor nefavorabile la bani, întârzie sau se reprogramează, dar foarte bune la dragoste şi sănătate.

FECIOARA Realizezi că vara, cu distracțiile ei frivole, a trecut, din păcate. Trebuie să te gândești la sezonul rece, să te îmbraci cum trebuie și să faci pregătirile pentru iarnă pentru care mai ai bani. Nu amâna! O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Dacă nu eşti atentă, s-ar putea să pierzi un lucru la care ţii mult. Sinceritatea te salvează in extremis în această zi. Totuşi zodia face şi unele configuraţii şi aspecte bune – deci ai o perioadă relativ favorabilă şi cu ceva momente plăcute. Prânzul te găseşte, poate, construind ceva, in orice caz, muncind din greu la un proiect.

BALANŢA La serviciu ritmul activității crește, ceva se întâmplă. Dar trebuie să te obişnuieşti şi să te organizezi, nu ai de ales. Pe seară primeşti veşti bune de departe. Nu promite nimănui, nimic! Ziua de astăzi trezeşte o bruscă dorinţă de afirmare şi de relaţii sociale. Reinventează “ceaiul de la ora cinci”, de fapt britanicii primesc în vizită la ora patru, sau dă o raită pe la toţii prietenii. Mai poţi dedica ziua studiului şi perfecţionării tale profesionale şi fizice. Te poţi duce, de asemenea, la o sală, sau pur şi simplu, mergi mai rapid într-un parc. Mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili.

SCORPION Noile vești îţi creează o problemă. Trebuie să pari mulţumit, deşi nu eşti. Iar timpul ţi se pare prea scurt. Ieşi la o plimbare undeva să respiri aer curat, dacă există un astfel de loc. Este o perioadă excelentă pentru legăturile amoroase (întărirea celor vechi, sau stabilirea unor noi relaţii). Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru afacerile de, şi, în familie. Se prefigurează o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la inccidente şi accidente!

SĂGETĂTOR În această zi de miercuri relaţiile cu cei apropiaţi se ameliorează mult, dacă mai era loc de aşa ceva. Există o bună chimie zodiacală între tine şi cei dragi aşa că zâmbeşte şi poartă-te frumos! Cumpără-ţi lucrul acela la care râvneşti de mult timp – inflaţia este ca pasta de dinţi, odată ieşită din tub nu mai poate fi pusă la loc – mai târziu nu o să-ţi mai poţi permite. Dorinţa de schimbare şi marea tentaţie te fac să cheltuieşti prea mult. Incearcă să începi de pe acum să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele tale.

CAPRICORN Nu te grăbi, profesional eşti pe drumul cel bun, dar trebuie să te concentrezi mai mult şi să fii atent la amănuntele sociale, la legăturile dintre colegi, la preferințele șefului, la detalii. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Evoluții interesante în carieră. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt preponderent favorabile. Nu te lăsa impresionat(ă) de ceea ce se discută, de bîrfe, intrigi sau… modă. Nu-ţi lăsa interesele personale pentru mai târziu. Acum, nu mâine!

VĂRSĂTOR Din nou trebuie să alegi, să iei o decizie importantă. Conjunctura este favorabilă, dar tu stai pe gânduri, simți că nu ai toate informațiile necesare. Așa este, stelele arată, nu obligă! Trebuie să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Nu uita că vorba dulce mult aduce şi că o rugăminte bine formulată este mai uşor ascultată. Mici probleme cu sănătatea, dar se pot rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii, investiţiile, titlurile de valori, proprietăţile. O perioadă de timp în care trebuie să dai dovadă de conservatorism, dar oferă-ţi mici distracții care să-ţi facă plăcere.

PEŞTI Ai multe planuri în acestă zi de miercuri. Prea multe pentru un singur om, aşa că mai lasă şi pentru ziua de mâine. Dar, intră într-o librărie şi cumpără o carte, vei descoperi că ai nevoie de ea! Partea mistică a zodiei te ajută să-ţi înţelegeţi mai bine limitările şi să-ţi găseşti drumul de urmat în continuare. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea caracteristică a zodiei, mai ales când este vorba de produse cosmetice sau medicamente. Este bine să eviţi toate situaţiile neclare. În general toţi nativii trebuie să dea atenţie buzunarelor în special şi proprietăţilor, în general.