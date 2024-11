Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 5 noiembrie 2024. Unde ne este râsul ? Bună întrebare !







5 noiembrie

Pe 5 noiembrie s-au născut Vivian Leigh, Lester Piggot, Elke Sommer, Art Garfunkel, Mihail Sadoveanu, Ion Vlădoiu, Elena Merişoreanu, Ion Pârcălab, Alexandru Şiperco, Mihai Covaliu.

Pe 5 noiembrie sunt sfinţii Galaction, Epistimia şi Grigorie. Nimic în ”Kalendar”.

O notă specială pentru diva adevărată care a fost Vivian Leigh. Divă este numită o mare cântăreață de operă, nu orice artistă. Dar Vivian merită apelativul. Nu ştiu dacă se găsea o altă actriţă, atunci şi în toată istoria teatrului, sau a filmului, care s-o înţelegă şi s-o interpreteze mai bine pe Scarlett O'Hara. Pentru o perioadă de timp, atinsă de graţia divină, Vivian Leigh a fost, a devenit, Scarlett O'Hara, fiica Sudului! Evident, o nativă din Scorpion...

Ziua de 5 noiembrie este importantă, dar nu ca şi conjunctură astrologică. O predominare benefică face ziua „călduţă”, la propriu și figurat, înaintea iernii, care o să vină, ca orice amenințare. Winter is coming!

Ei bine, ziua de 5 noiembrie este importantă pentru că arată cum se constituie tradiţiile populare.

În Marea Britanie este „Guy Fawkes Night”.

Faptul istoric este că un complot condus de numitul catolic Robert Catesby a plănuit să arunce în aer Parlamentul, parlamentarii şi pe Regele James I, cu ocazia celebrării a patru ani de activitate a susnumitului forum politic.

Guy Fawkes s-a însărcinat cu executarea planului ce avea ca scop aruncarea în aer a clădirii Parlamentului britanic cu ajutorul a 30 de butoaie cu praf de puşcă, ascunse într-o căruţă cu cărbune ce urma să fie depozitate în pivniţa Parlamentului, exact sub piciorele aleşilor şi ale unsului lui Dumnezeu. Pe data de 4 noiembrie 1605!

Însă zbirii care păzeau Parlamentul l-au prins pe Guy Fawkes şi a doua zi populaţia a sărbătorit prinderea criminalului.

Treptat, ziua de 5 noiembrie s-a transformat într-o sărbătoare aproape naţională, dacă nu foarte naţională, cu focuri de artificii, în unele locuri chiar se dădea liber de la serviciu! Şi prilej de cerşetorie, la început copiii şi apoi tot felul de indivizi dubioşi, îmbrăcaţi grotesc, cer oricui „un penny pentru sărmanul Guy”!

Totul se sfârşeşte când o efigie, un manechin de zdrenţe, închipuind pe Guy Fawkes, este ars, apoi toată lumea pleacă clătinând-se spre case. Pentru că, după cum ştiţi, clima britanică fiind cam umedă şi rece în noiembrie, ca să nu mai vorbim de ceaţă, ei bine, se consumă băutura lui Guy: neegalatul gin britanic!

Ce avem de învăţat din istorioară, pildele, deci:

Britanicii aveau Parlament încă de la începutul secolului XVII şi se cam săturaseră de el, de doreau să-l arunce în aer! Mai toate popoarele civilizate au vrut să arunce Parlamentul propriu, sau al vecinilor în aer! Nemții i-au dat foc și au dat vina pe... bulgari! Orice eveniment interesant se poate transforma în sărbătoare naţională, ca să se poată bea gin! Sau altă băutură alcoolică, de exemplu ruşii au 176 de sărbători anuale în care este absolut obligatoriu să bei vodcă! Ca să fie sărbătorit evenimentul, trebuie să existe o continuitate de populaţie care cunoaşte tradiţia. În prezent Marea Britanie fiind locuită de indieni, arabi şi români aceştia nu doresc să arunce Parlamentul în aer şi au alte preferinţe alcoolice!

Fiind toamnă, de fapt o frumoasă vară indiană, cred că nu v-a făcut rău această povestioară în stilul lui Jerome K. Jerome!

Doamne, ce am mai râs, adolescent fiind, când am citit prima oară "Trei într-o barcă, fără a mai socoti şi căţelul".

La fel cum am râs cu lacrimi când am citit "Viţelul de Aur", "Douăsprezece scaune" şi "Atitudine dispreţuitoare faţă de stomac" ale neegalaţilor Ilf şi Petrov. Sau râsetele în hohote de la filmele lui Norman Wisdom, sau ale lui Louis de Funes, să nu mai pomenim de filmele lui Mel Brooks și Benny Hill, dar să nu-i uităm pe Toma Caragiu şi Amza Pellea, pe Dem Rădulescu, pe Birlic, Tomazian şi mulţi alţii, de exemplu Radu Zaharescu şi... cum îl chema pe cel de al doilea cupletist? Horia Şerbănescu! Sau de multele desene animate, comice, plăcute, frumoase și luminoase. Mai recent, adică acum mai multe decenii, am cam râs la Seinfeld, mai ales de Kramer. Și la ”Married... with children” Apoi nu am mai avut televizor...

Ce se întâmplă, dragi lupi, padawani şi hobbiţi? Nu mai vrea lumea să râdă? Ne este interzis râsul? Nu se mai fac cărţi, filme, piese de teatru, animație cu umor de bună calitate? Unde ne sunt comicii, unde ne este râsul? Nu mă refer la atrocităţile vulgare de la televiziune, acelea sunt subproduse care te fac să schimbi canalul, sau să te încrunți, încrâncenat de imbecilitățile care ți se oferă!

Răspunsul îl găsiţi în "Numele Trandafirului" capodopera lui Umberto Eco. Râsul bun trebuie interzis! Nu poţi să stăpâneşti un popor care râde bine, râde frumos, râde când trebuie şi din toată inima! Un popor care are valori, care știe ce este bine și ce este rău. Acum trebuie să râdă la comandă şi numai de prostii vulgare, măsura idioțeniei naționale în care au adus poporul. Iar în restul timpului să fie cu nasul în televizor, sau în alt aparat de prostit, smartul! Ei îți dau informațiile, ei controlează știrile, ei îți spun ce vor ei să știi, ca în serialul acela uitat, ”The Outer Limits”: ”noi controlăm tot ceea ce vezi și auzi!”.

Râsul eliberează şi condamnă. "Să te faci de râs!" era o locuţiune, parte din morala mic burgheză, care condamna reaua atitudine. Râsul este ultima redută în faţa prostiei, hoţiei, vulgarităţii, în faţa nimicului care încearcă se ne cuprindă. Castigat Ridendo Mores, spuneau romanii cei cu brațe tari, strămoșii unora dintre noi, râzând îndreaptăm moravurile.

Râdeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, mai ştiţi să râdeţi? Aştept răspunsul vostru, ca de obicei, la dom.profesor@gmail.com, haideţi să râdem şi mâine, pentru că, în definitiv, este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 5 noiembrie 2024

BERBEC Primeşti o mulţime de informaţii, de veşti. Trebuie să dai dovadă de organizare şi de tact şi să foloseşti datele care te avantajează în mod direct. Nu lăsa pe mâine treburile de astăzi! Este o zi bunicică spre bună. Cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Încerci sentimente complexe şi nu este vorba doar de iubire şi pasiune.

TAUR Astăzi conjunctura indică un plan sentimental foarte încărcat, cu situaţii noi care vor ridica probleme greu de rezolvat. Mici reproşuri din partea anturajului din cauza neatenţiei tale. Dar oricât te străduieşti şi te concentrezi, lucrurile nu par să iasă după cum le-ai proiectat şi le-ai visat. Mai încearcă! Sau renunţă la planuri, dacă eşti comod şi planurile nu sunt importante pentru tine. O perioadă ceva mai complicată, spre seară. Probabil eşti mai obosit...

GEMENI Dispunerea ordonata a zodiacului de astăzi te ajuta să faci ceva ordine şi să aduci logica carteziană în propriile gânduri. De ceva timp încerci să faci faţă unei enervari fără motiv. Conversaţia, tot sistemul tău de comunicare devine mai vioi şi chiar mai vesel, dacă nu chiar mai precis şi exact, dar generalităţile pe care le debitezi sunt plate şi fără originalitate. Eşti maestru în vorbe şi poate şi la relaţiile umane, dar astăzi nu ai trece clasa. Vorbeşte puţin, precis şi numai la obiect!

RAC Există o latură defensivă în zodia ta care se activează imediat ce apare o problemă. Dar, ai un oarecare procent de noroc şi azi trebuie să acţionezi. Fii realist şi cu picioarele pe pământ! Astăzi cam îţi cad lucrurile din mână şi nu prea te simţi în apele tale. Lucrurile îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie. Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri din fructe la care se poat adăuga ceiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută.

LEU Trebuie să dai dovadă de calm şi răbdare ca să anulezi unele aspecte nefavorabile obiective. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: astăzi trebuie să rezolvi problemele singur! Odată cu Soarele, protectorul zodiei, bine aspectat, ziua de azi îţi este favorabilă la bani – câştiguri mici, dar necesare, probabil că ai încasat deja ceea ce aveai de primit! Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. În a doua parte a zilei, mai ales după miezul zilei ai impresii ca dintr-un caleidoscop. Colorate, frumoase, interesante, dar foarte, foarte diverse şi fără legătură cu scopurile tale.

FECIOARĂ Ai energie şi eşti bine dispus. Reuşeşti să termini lucrurile la timp şi în condiţii bune! Poţi să-ţi odihneşti neuronii, fie la un film plăcut, poate o comedie, sau la o vorbă cu prietenii. Proiectele începute în această perioadă pot aduce rezultate excelente, dar mare atenţie la obligaţiile de natură socială, sau a relaţiilor umane, asumate pe termen lung. O veste bună urmată de o mică pierdere. Atenţie la mijloacele de transport în comun.

BALANŢĂ Astăzi ai un moral de oţel, o formă de zile mari şi mintea pusă pe treabă. Urmăreşte cu atenţie dezvoltarea intereselor tale sentimentale. Pentru că dacă nu este dragoste, nimic nu este! O veste bună care te face să fii mulţumit pentru că ţi-a confirmat intuiţia. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, semn de foc sau de apă, te poate ajuta. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu te întinde mai mult decât poţi, nici la muncă, dar nici la distracţie.

SCORPION Veşti bune care privesc viitorul tău apropiat. Urmează-ţi în continuare instinctul, intuiţia, prima impresie! Astăzi reuşeşti să rezolvi în condiţii favorabile un impas, o problemă mai veche. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, socializării pe net, plimbărilor prin supermarketuri. Configuraţia generală a horoscopului arată o zi favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus.

SĂGETĂTOR Nu lăsa nici o schimbare majoră să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu călători, nu-ti face noi prieteni! Problemele cu banii s-au mai rezolvat puţin, relaxează-te şi culcă-te drevreme! Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o neînţelegere profesională sau o decepţie sentimentală. Totuşi, ziua îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil.

CAPRICORN Astăzi trebuie să-ţi regăseşti echilibrul interior şi pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Nu te lasa impresionat de zvonuri şi perspective sumbre, zâmbeşte şi rezolvă-ţi problemele tale. Ai nevoie de sprijin şi din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. A tuturor! Sigur că intri în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale. O informaţie de la nişte prieteni adevăraţi te pune pe pista cea bună. Dar, fatalitas, toată lumea este ocupată şi nimeni nu poate sau nu vrea să te ajute. Descurcă-te singur!

VĂRSĂTOR Este cazul unei stabilizări a situaţiei sentimentale. Calitaţile zodiei, în care spontenaitatea şi energia sunt de menţionat, te ajută astăzi să ai succes în domeniul relaţiilor umane! Este timpul unor decizii mai mult sau mai puţin importante. Ceea ce este esenţial este să iei hotărârile la momentul potrivit. Nu amâna şi nu lăsa lucrurile să se rezolve de la sine. Nu se rezolvă! Acordă mai mult timp şi fă eforturi diplomatice ca să placi anturajului.

PEŞTI Fiind vorba despre nişte probleme personale, veştile primite astăzi nu trebuie anunţate în public, ci analizate cu discreţie. O veste primită spre sfârşitul zilei te bucură foarte tare. Mici sau mai mari probleme cu sănătatea în special din cauza neatenţiei tale şi a faptului că nu te încalţi corespunzător, picioarele nu prea sunt bine protejate. Atenţie, mai ales la picioare, domeniul corpului guvernat de zodia ta, dupa cum am mai spus! Uită-tă bine la ce cumperi şi cât costă, nu ai credit nelimitat. Dorinţa de schimbare şi marea plictiseală cotidiană te face să cheltuieşti prea mult.