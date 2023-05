HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 5 mai 2023. Eclipsa de Lună prin penumbră   

5 mai

Pe 5 mai s-au născut: împăratul Justinian, Karl Marx, Soren Kirkekaard, Henryk Sienkiewicz, Tyrone Power, Tatiana Samoilova, Aurel Stroe, Mihnea Gheorghiu.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Neofit, Gaie, Gaian şi Irina. Dezlegare la pește.

Încă o zi obişnuită, de lucru, acum două-trei mii de ani, pentru daci. Ca şi acum, pentru urmașii lor.

În noaptea de 5-6 mai 2023, se poate observa, de pe teritoriul României o eclipsă de Lună, prin penumbră. Perechea eclipsei totale de Soare din 20 aprilie care a putut fi observată doar în oceanul Pacific, Indian și Australia.

La coordonatele mele, 45°13’07″N, 26°03’00″E, eclipsă de Lună prin penumbră va începe la ora 20:24 și va înceta la ora 22:31. Nu este mare lucru de observat, culoarea Lunii se schimbă puțin… și gata! După cum spunea Claudius Ptolemeu, din Alexandria, ”la eclipsele de Lună intuiția feminină este afectată”. Am adăuga, gândind progresist, că în general intuiția este afectată! Și nu doar intuiția, ci toată viața afectivă.

Din curierul de Bruxelles, mi-a atras atenția:

Contribuabilii europeni ar putea ajunge să plătească costuri suplimentare între 5.000 de miliarde de euro și 10.000 de miliarde de euro din cauza planului UE Fit for 55 de reducere a emisiilor, avertizează europarlamentarul Zbigniew Kuźmiuk de la partidul conservator Lege și Justiție (PiS) din Polonia.

UE participă deja la o schemă complicată de comercializare a certificatelor de emisii care permite companiilor și altor entități să vândă sau să cumpere credite pentru emisiile de CO2. Cu toate acestea, UE lansează o nouă legislație care va extinde acest sistem la industria construcțiilor și a transporturilor, ceea ce va crește costurile la nivel general, inclusiv pentru sectoarele transportului maritim și aerian.

Pachetul legislativ include, de asemenea, un Fond Social Climatic, pentru a ajuta gospodăriile autohtone să îndeplinească cerințele politicii climatice, și o taxă pe amprenta de carbon, care va impozita importurile în UE de produse din țări care nu îndeplinesc standardele de mediu și cele legate de climă.

Polonia s-a opus acestor măsuri, dar nu a reușit să adune suficiente țări de partea sa pentru a bloca măsurile, care au fost adoptate pe baza votului cu majoritate calificată. Acum, costurile „revoluției verzi” planificate vor trebui suportate deopotrivă de companii și persoane fizice, potrivit Kuźmiuk.

Europarlamentarul spune că această revoluție verde va acoperi toate categoriile sociale care implică emisii de CO2. Se presupune că va declanșa investiții majore, dar nu este clar cum vor fi plătite. Ca urmare a deciziei de a înceta utilizarea motoarelor cu ardere internă până în 2035, 250 de milioane de mașini vor trebui schimbate cu vehicule electrice, iar infrastructura care să alimenteze aceste vehicule va trebui construită.

Ca urmare a planului, 200 de centrale electrice pe cărbune trebuie, de asemenea, eliminate treptat și înlocuite cu alte surse de energie. În plus, aproximativ 500 de cuptoare care produc oțel vor trebui să sufere modernizări tehnologice și 180 de milioane de unități de locuințe vor trebui făcute neutre din punct de vedere climatic. Kuźmiuk susține că totul este incredibil de ambițios, atât din punct de vedere tehnologic, cât și financiar.

El a spus că revoluționarii climatici susțin că UE și statele sale membre vor putea face față financiar costurilor, estimate la aproximativ 5-10 trilioane de euro. Cu toate acestea, UE va avea doar aproximativ 1 trilion de euro disponibile pentru acest lucru prin buget, fondul de recuperare al UE și certificatele de emisii.

Acest cost s-ar putea dovedi prohibitiv pentru acele state membre care încă încearcă să-și ajungă din urmă partenerii mai dezvoltați, care includ națiuni precum Polonia. Kuźmiuz a avertizat că, costul pentru întreprinderi și gospodării individuale va fi astronomic.

Ca și vaccinurile, toată porcăiala asta verde este, deci, încă o mare, imensă afacere! Nu aveam nicio îndoială… dar, din nefericire crește enorm costul vieții!

Este ziua în care o pomenim pe o celebră actriță născută la Leningrad și care a încetat din acestă viață, simetric, când a împlinit exact 80 de ani. În ciudata Wikipedia, bine a făcut că a interzis-o Erdogan, se dă ca ziua de naștere și de săvârșire 4 mai. Gary Goldshneider dă 5 mai. Având în vedere că Tatiana Ievghenieva Samoilogva a fost evreică, eu zic că un alt evreu știe mai bine. Actrița aceasta frumoasă și talentată a primit un premiu unic în lume. În 1958, la Cannes, a primit premiul special al juriului pentru MODESTIE. O s-o revăd pe Tatiana în celebrul film ”Zboară cocorii”, primul film sovietic recunoscut și premiat de Occident.

Apoi o să stau de vorbă cu stelele, să le întreb ce s-a întâmplat cu lumea, de ce a ajuns în halul ăsta de vulgaritate, prostie și lăcomie – este bine afară pentru această vreme și am instalat deja refractorul Gina. Probabil că o să-mi răspundă că și ele, stelele, regretă timpul când modestia era o valoare premiată, dar nu este totul pierdut, mâine poate exista o altă șansă, pentru că este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 5 mai 2023

BERBEC Ești cam surprins de o atitudine, și, pentru că dragostea e comparată uneori cu muzica, astăzi ai dori ca partenerul să schimbe puţin refrenul! E necesar să dai dovadă de tact şi diplomaţie. O perioada buna pentru planificarea activitatii şi mici achizitii. Să fim drepţi, te-ai cam îngrăşat, chiar daca nu ai fost în concediu. Pana te apuci să slabesti mai bine ajusteza-ti garderoba pe noile dimensiuni. Ca să nu fie hainele cimpoi pe tine! Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua este un bun prilej să recapeţi iniţiativa, mai ales în familie.

TAUR Nu interveni, nu te băga unde nu-ți fierbe oala, la muncă, unde activezi, lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Cooperează strâns cu partenerii şi comunică cu ei! O zi care se anunţă tonică. Profită ca să ceri ceea ce ţi se cuvine, să obţii ceea ce ai dreptul. Impresia de greutate pe care o ai poate trece prin mişcare, sport şi eliminarea toxinelor. Trebuie să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea probleme. Numai pentru barbati: să fii foarte clari în exprimarea sentimentelor.

GEMENI Astăzi nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în nici un fel, imediat. Dar, trebuie să fii iscusit în comunicare, trage de limbă, nu da nimic din casă. Trebuie să spui femeii pe care o iubeşti, eternul „te iubesc!”, fară multe cadouri, flori şi alte mărunţişuri, dar în momente şi situaţii adecvate. Configuraţia astrologică arată că o comunicare precisă a sentimentelor tale în perioada menţionată este benefică şi cu efect pe termen lung. De asemenea, în afaceri şi politică nu lăsa nici o neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie. Fă-ţi stereotipuri de exprimare!

RAC Trebuie să ai o abordare mai directă și personală a problemelor, în primul rând a celor sentimentale. Încearcă să găsești alte distracții, cumpărăturile rituale de vineri sunt patetice. Ziua aceasta este o perioada de timp amestecată în care aspectele benefice şi malefice se succed rapid, în funcţie de trecerea timpului. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani sau să faci cheltuieli inspirate”. Sunt şi unele probleme in familie – dar o atitudine ferma dar şi uşor comica poate rezolva situatia. Prudenta si diplomatia trebuie sa te caracterizeze, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu si fata de anturaj, in general.

LEU Surpriză, astăzi poţi trăi emoţii plăcute. Nu te aşteptai deloc, nu ai prevăzut asta! Uneori, viaţa îţi arată şi partea ei frumoasă, spiritual favorabilă, pentru care merită să trăieşti! Ziua de astăzi este o zi de legătură. Pentru că face legătura dintre două module, între pregătire şi desfăşurare, între plan şi acţiune, între mental şi material. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fii selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza. Cum am mai spus, lucrurile pot să fie simple.Trebuie să recuperezi timpul pierdut; de asemenea este bine să reconfirmi înţelegerile şi promisiunile făcute, cele care îţi convin, binînţeles, – în sensul verificării dacă partenerii de sau din familie sau de afaceri sunt capabili să se ţină de cuvânt, iar pe de altă parte poţi adăuga nuanţe favorabile ţie.

FECIOARĂ Perioada e favorabilă, mai puţin în adaptarea termică. Atenţie la variaţiile de temperatură, îmbracă-te corespunzător şi totul poate să fie bine! Moderaţie în relaţiile cu Scorpionii. Nu exagera cu bătutul la cap inutil, anturajul este binevoitor! Poziţiile lui Jupiter şi Mercur pot fi interpretate, pentru perioada imediat următoare, ce depaşeşte ziua în cauză, ca un posibil chilipir. Adică poți profita de o situaţie conjuncturală, şi/sau vei culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Fără nici o supărare, fără nici un reproş – fiecare pare că joacă pe „tabla” lui proprie fără să-i pese de ceilalţi, spune Jupiter!

BALANŢĂ Rişti să fii luat la ţină, dimineața. “Fă pe mortul” nu ştii, nu ai văzut, nu ai auzit! Ceva s-a încurcat la serviciu şi se caută ţapi ispăşitori! Nu este învins, cel care nu intră în luptă! Este o zi a atenţiei mărite pentru că stelele arată posibile pierderi de bani şi de relatii, de prietenii chiar. În perioada menţionată trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice care chiar daca nu iti vor umple buzunarele, în orice caz, nu le vor goli. Poţi onora obligaţiile trecute, dar şi astea numai în sume mici.

SCORPION Domeniul interselor tale e bine aspectat. Cu mai multă diplomaţie şi mai puţine „înţepături” poţi să te simţi bine. Frecventează anturajul, prietenii, care te fac să te simţi confortabil. Nu te lua după zvonuri, verifică şi controlează. Forţa morală şi curajul care te caracterizează suplinesc astăzi lipsa de energie provocată de somnul incomplet. Pe seară, relaxează-te! Te simţi aproape excelent ceea ce este un motiv suficient sa ţii nasul pe sus. Planetele colective arata aspecte „ilegale”. Ceva se intamplă in anturajul tau apropiat. O intriga, un comploţel, ceva – şoapte in amurg şi intalniri de carvunari pe inserate. Este momentul sa pregatesti contramasurile! O veste îţi va face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate.

SĂGETĂTOR Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Negociază ca să obții maximum de la viață. Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Spiritul tău elitist se manifestă şi prin implicarea ta într-o mulţime de bârfe suculente, intrigi enigmatice şi comploturi vesele. Te interesează farmazoneriile şi tot felul de societăţi secrete elitiste. Ritmul tău de viaţă este foarte rapid, cel puţin astăzi, la acest început gotic de muson de vară. Puţini ţin pasul cu tine. Eşti ca o văpaie, ca un aruncător de flăcări, (ești semn de foc) iar natura ta neastâmpărată suportă bine vremea ciudată şi acceleraţia propriului ritm. Sigur, pe termen scurt…

CAPRICORN Dimineaţa, puţin mai aglomerată. Poţi să finalizezi unele lucruri întârziate, amânate, uitate. Trebuie să te odihneşti mai mult, în a doua parte a zilei. Seara, poate, într-o vizită la rude. Mici ambiţii personale, mai curînd nişte achiziţii, dar care nu-ţi dădeau pace, pot fi satisfăcute astăzi spre mulţumirea ta. Încerca să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri. Nu iti imagina ca iti poţi trăi viaţa după telenovele şi filme pentru că nu ai nici un regizor care să-ţi spună ce şi cum să joci! Un procent dintre nativii din zodia Caprei, (Capricornul), astăzi, nu se bucură foarte mult. Recunosc, au motive. Şi tu ai motivele tale. Dar numai tu eşti de vina, pentru că nu ai puterea sa-ţi cauţi calea şi să rezişti influenţelor. Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Numară in gind pana la zece si zambeşte din nou!

VĂRSĂTOR O zi de vineri echilibrată. Fără frică şi complexe poţi să rezolvi astăzi unele situaţii considerate delicate. Concentrează-te pe problemele urgente. Domeniul sentimental este bine aspectat! Ziua de astăzi este o perioadă în care anumite planete aflate în zodii, altele decât domiciliul lor, influenţează, poate prin rezonanţă poate prin alt mecanism obscur, evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Conjunctura se poate ilustra astăzi printr-o creştere a energiei, a capacităţii de activitate, dar şi printr-o nelinişte şi foială permanentă. Parcă, astăzi, mai ales pe seară nu-ţi găseşti locul. Gândește-te că o să fie totul bine!

PEŞTI Ai unele veşti, poate chiar unele propuneri interesante. Nu amâna, reacţionează imediat, documentează-te şi dă răspunsul tău cât mai repede posibil! Este o zi amestecata. Astăzi, cine riscă, nu câştigă! Impresia generală a horoscopului tău este de reaşezare şi regândirea a unor strategii. Apar noi actori în joc. Saturn, maximus maleficus, aspecteaza disonant, de ceva timp, ceea ce nu are darul sa faca lucrurile mai simple sau mai uşoare. Nu refuza nimic, dar nici nu face „mişcări” – păstrează zâmbetul pe buze, steaua ta protectoare, Altair cel puternic, te va proteja in continuare! Ai incredere! Nu deschide nicio direcţie, niciun proiect în ziua aceasta, chiar dacă se zice ca lucrurile trebuie pornite acum, lasă ca lucrurile să se aranjeze de la sine. Ocoleşte orice discuţie cu anturajul apropiat despre posesiuni comune. Fii extrem de scurt in discuţiile cu anturajul. O singura fraza, clară, este de ajuns!