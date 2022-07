HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 5 iulie 2022. RAND: Dreptul de a purta armă

5 iulie

Pe 5 iulie s-au născut Cecil J. Rhodes, Phineas T. Barnum, Jean Cocteau, G.J.R. Pompidou, D.F. Davis, Visarion Roman, Constantin Tănase, Anatol Albin, Nicolae-Victor Teodorecu, Irina Movilă, Mihaela Agachi, Bogdan Ghiu.

Pe 5 iulie în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Atanasie Atonitul, Ciprian şi Lampadie.

Din negura vremii vine, în ”Kalendar” o sărbătoare veche ca şi timpul: Tănăsia Ciumii.

Numele este creştinat, se vede. Nu se mai ştie denumirea originară, pentru că s-au pierdut documente prţioase, calendarele dacice. S-a pierdut mândra ţară a dacilor, a Lupilor Liberi. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă romanii nu cucerau Dacia? Vă relatez eu ce mi-a spus C.S. Nicolaescu-Plopşor: „Nene, zice, probabil că am fi fost şi noi o naţie tare ca nemţii, sau vikingii, unde scârbăvnicia sclaviei romane nu a ajuns!”

Ciuma a fost o boală mortală adusă în Europa din Asia prin secolul XIV din cauza genocidului pisicilor care a permis mărirea numărului de șobolani purtători de bacilul ciumei. Probabil că şi denumirea provine din timpul acela. Restul… s-a pierdut!

S-au pierdut multe. S-au distrus şi mai multe. Am fost, de mult, o colonie, „Dacia Felix”. Cât de fericiţi puteau să fie sclavii? Am redevenit o colonie. Cât de fericiţi suntem? Cu 70% din populație care ia pastiluțe colorate, cu jumătate din populația activă băjenită, cu tinerii care, nouă din zece, vor să emigreze oriunde, chiar și în Etiopia, răspunsul este evident.

Să revenim la Tănăsia Ciumei, sărbătoare agricolă ţinută de la miezul zilei, când orice activitate înceta, altfel grele sancţiuni ameninţau satul de oameni cumsecade şi harnici, dintre care ciuma era cea mai uşoară. Observăm în aceste ritmuri de viaţă de altădată că civilizaţia trebuia impusă, regulile trebuiau respectate, ordinea cosmică trebuia să prevaleze. Nu este greu să se respecte Legea Strămoşească, pentru că oleacă de pauză nu a stricat românului!

Iată o parte a unui studiu primit de la RAND.

Oparte din dezbaterea profund polarizată asupra armelor din Statele Unite – inflamată, încă o dată, de evenimentele oribile din Uvalde, Texas și acum și de ieri, lângă Chicago – este ideologică. Un segment al populației respinge orice reglementare a acestor arme ca o reducere a libertății; un alt segment deține opinii fără compromisuri împotriva armelor. Dar unele dintre argumentele despre cum se poate preveni cel mai bine violența cu armele de foc se rezumă la dezacorduri cu privire la efectele în lumea reală ale politicilor care au fost propuse sau implementate. Sunt anumite legi și reglementări susceptibile de a îmbunătăți sau de a înrăutăți siguranța publică? Aceste dezacorduri implică întrebări empirice la care se poate răspunde printr-o cercetare corectă. Într-un moment în care mulți americani caută soluții la ratele intolerabil de ridicate ale violenței cu armele din SUA, oamenii de știință socială pot ajuta să ofere răspunsuri – posibil, chiar corecte!

De mai bine de șase ani, Corporația RAND, prin inițiativa Politica armelor în America, evaluează dovezile științifice disponibile cu privire la efectele legilor privind armele asupra unei game largi de rezultate, inclusiv omucideri, sinucideri și împușcături în masă. S-au analizat mii de articole științifice pentru a le identifica pe cele care estimează în mod credibil efectele a 18 legi diferite privind armele, care sunt dezbătute în mod obișnuit în legislaturi de stat. În special, s-au căutat dovezi pe care le-au provocat aceste legi modificări ale unuia dintre rezultatele de interes – nu doar că sunt corelate cu aceste rezultate (deoarece simpla corelare este o dovadă slabă de cauzalitate). Găsim că mai multe politici au un sprijin substanțial în literatura de specialitate – cu legislația privind prevenirea accesului copiilor, cunoscută și sub denumirea de legi CAP sau legi privind depozitarea în siguranță, lăudându-se cu unele dintre cele mai puternice dovezi despre eficacitate. Studiile arată clar că legile CAP reduc autovătămările și sinuciderile în rândul tinerilor din statele care le adoptă și, de asemenea, scad rănile și decesele neintenționate. Cu toate acestea, doar 19 state au astfel de legi.

Politicile care cer deținătorilor de arme de foc să păstreze armele în seifuri sau în alte locuri în care copiii nu le pot accesa nu ar fi schimbat evenimentele din Uvalde, de exemplu, dar merită o atenție serioasă din partea oricăror legiuitori preocupați de decesele provocate de arme. Este un fapt regretabil că împușcăturile în masă sunt suficient de rare încât este greu de stabilit cu rigoare științifică dacă politicile le afectează – deși unele legi care reduc violența cu arme în general pot reduce și împușcăturile în masă.

Desigur, nu ar trebui să ne așteptăm să implementăm legi doar pentru care avem dovezi științifice solide. Adesea, de obicei, nu sunt disponibile astfel de dovezi. Chiar și atunci când este, eșecul de a găsi un efect semnificativ statistic nu înseamnă că legea nu are niciun efect: înseamnă de obicei că studiul nu a fost suficient de clar pentru a spune care ar putea fi efectele legii. Atunci când nu sunt disponibile dovezi riguroase ale efectelor legii, factorii de decizie politică și publicul trebuie să se bazeze pe considerente logice (de exemplu, este plauzibil ca restricțiile asupra revistelor să reducă carnagiul cauzat de trăgători în masă?) și dovezi mai slabe (cum ar fi corelațiile).

Rezultatele evaluării în mod regulat și în curs de desfășurare de către RAND a dovezilor ar putea fi, la prima vedere, dezamăgitoare: majoritatea efectelor politicii privind armele pentru care am căutat dovezi nu au fost evaluate sau nu au fost evaluate suficient de bine pentru a trage concluzii puternice. Cele două probleme — studii slabe sau fără studii — sunt legate: timp de decenii, în Statele Unite, s-au subfinanțat eforturile de cercetare și de colectare a datelor care ne-ar putea ajuta să stabilim efectele legilor privind armele și ale altor intervenții de prevenire a violenței cu arme de foc. (De fapt, timp de aproape un sfert de secol, aproape nicio finanțare federală nu a fost disponibilă pentru cercetarea în acest domeniu, din motive politice.)

După cum s-a menționat, în ceea ce privește efectele pozitive, legile privind prevenirea accesului copiilor au cele mai puternice dovezi în favoarea lor. (Conform Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, 842 de copii sub 18 ani au murit în accidente cu arme de foc sau sinucideri cu arme de foc în anul 2020, iar un număr mai mare au fost răniți, deși unele dintre aceste victime au fost în supravegherea persoanelor în vârstă.) Între timp, cercetările sunt la fel de convingătoare că legile „Stand your ground” sunt asociate cu o creștere în omuciderile cu arme de foc și există dovezi moderate care sugerează că acestea cresc, de asemenea, omuciderile. Legile „Rămâneți pe poziție” înlătură obligația tradițională de a evita folosirea forței mortale într-un conflict, dacă retragerea este o opțiune sigură. Astfel de legi au fost populare în ultimii ani și, până acum, mai mult de jumătate din toate statele le-au implementat.

Există dovezi mai puțin solide, dar totuși notabile, pentru efectele altor legi. De la mijlocul anilor 1990, toate statele au cerut verificări ale antecedentelor pentru armele de foc achiziționate de la un dealer autorizat. Există tot mai multe dovezi că aceste verificări scad omuciderile. Deși aproape jumătate din statele americane au o anumită formă de legi „universale” privind verificarea antecedentelor, care impun și verificări pentru vânzările între părți private, efectele acestor legi nu sunt încă bine stabilite. Există, de asemenea, dovezi moderat de puternice că legile privind perioada de așteptare (în mai puțin de jumătate din toate statele) reduc sinuciderile și omuciderile cu arme de foc, și că legile care interzic deținerea de arme de foc de către persoanele cu ordine de restricție pentru violență domestică – variante ale cărora sunt prezente în majoritatea legilor de stat – reduc omuciderile între parteneri.

Alte politici, cum ar fi interzicerea armelor de asalt, de genul pe care Statele Unite l-au instituit în cei 10 ani de după 1994, nu oferă încă suficiente dovezi științifice pentru a indica care ar putea fi efectele acestora. Asta nu înseamnă că aceste legi nu au efecte, doar că nu au fost riguros demonstrate. După unele definiții, de exemplu, împușcăturile în masă au scăzut în Statele Unite în perioada interzicerii federale, dar pentru că împușcăturile în masă rămân, cel puțin într-un sens statistic, relativ rare și pentru că ratele împușcăturilor în masă sunt foarte variabile de la an la an.

Există provocări metodologice pentru a detecta în mod fiabil chiar și efecte destul de puternice pentru aceste legi.

Unii oameni care se ceartă despre arme nu vor fi niciodată influențați de dovezi științifice cu privire la politicile privind armele de foc, dar mulți cetățeni și parlamentari sunt dispuși să ia în considerare dovezile solide. Sunt niveluri extraordinare de violență cu arme de foc în SUA, dar și modalități dovedite de timp de a o reduce.

Am precizat că am reprodus un studiu RAND, folosirea persoanei întâia le aparține. În State, în medie, 32.000 de persoane sunt împușcate mortal, în fiecare an. Dar interzicerea purtării armelor, anularea celui de Al Doilea Amendament la Constituție, ar castra SUA de rolul de jandarm mondial, nu ar mai avea acea capacitatea de ”shoot first, ask later!” care i-au propulsat ca lider mondial. La fel cum interzicerea dreptului femeilor de a dispune de propriul corp va face ca nici în o sută de ani SUA să fie locuită doar de afro-americani și latino. Bun, deocamdată este doar o respingere a unui legi federale, dreptul la avort rămâne de competența fiecărui stat. Dar tendința este evidentă…

După cum evident este faptul că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 5 iulie 2022

BERBEC Nu este o zi favorabilă pentru decizii majore. Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce e important şi mai ales dacă e în legătură cu planurile tale de viitor. Rezolvă situaţiile urgente. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia pot rezolva situaţia. Controleză anumite tendinţe extravagante, mai ales în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor gen „trec eu pe la tine”. Aminteşte-ţi că nu ai timp.

TAUR Vrei să rezolvi situațiile, în aşa fel ca toată lumea să fie mulţumită! Dar, dacă te simţi singur, nu ezita să vorbeşti despre aceasta cu cei dragi. Cu siguranţă, poți găsi ecou și sprijin! Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general. O zi, o perioadă plină de inspiraţie şi, poate, și idei noi. Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii sau Berbecii. Este o perioadă favorabilă celor care caută un loc de muncă sau doresc o situaţie profesională mai bună. Perioada iti este favorabilă, in general. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

GEMENI Comunicarea e favorizată, așa că poți informa clar și transparent pe cei din jurul tău asupra proiectelor și dorințelor tale. În special asupra duratei și destinației vacanței tale de vară. Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Te pricepi… Nu-ţi lipseşte ambiţia şi energia, dar în conjunctura actuală, astrală şi de la locul de muncă, nu-ţi foloseşte la nimic, singura cale de urmat este „politica struţului”. Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă aşa că poţi avea şi o perspectivă mai bună. Păstrează-ţi speranţa, viața este frumoasă şi poţi să o faci şi plăcută!

RAC O zi obișnuită, dacă nu te-ar neliniști veștile rele din presă. Vezi-ți de treburile tale, de familia ta, de programul tău și gândește-te la interesele tale. Binele, la bine trage! Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului, după prânz, trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Perioada zilei de astăzi nu este foarte rea, dar nici cea mai buna din viaţa ta! Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere.

LEU Nu acționa după prima bârfă pe care o auzi. Nu te repezi imediat și lua de bun pe primul venit. Uneori, leii se prind cu capcane primitive. Reflectează cui folosește ”ingineria” respectivă. Cu puţin bun simţ si refuzând problemele, o s-o scoţi la capăt! Cum să refuzi problemele? Simplu, invaţă sa spui, nu! Nu, nu ştiu, nu pot, nu mă duce capul! Nu te da mare în probleme pe care nu le ştii, cu toate că talentul leilor este să fie mari, imperiali, supertari! Ai prostul obicei să „abureşti” oamenii adică să vorbeşti pe lângă subiect. Configuratia astrologica iti indică sa nu te repezi să tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru că lucrurile se vor lamuri. Puţintică răbdare, vorba eternului Caragiale!

FECIOARĂ Conjunctura astrologică îți indică o energie în creștere. Profită de această amplificare a vitalității, împreună cu analiza și spiritul detaliului care te caracterizează, ca să ai succes. Interesul, aproape o pasiune s-ar putea spune, caracteristic zilei este pentru îmbrăcăminte. Brusc, nativii din eleganta zodie a Fecioarei realizează că nu au cu ce să se îmbrace. Am mai spus-o de multe ori și o s-o spun mereu: vara, numai in și bumbac! Această influenţă pământesca asupra unei zodii de pământ poate să însemne ceva! De asemenea, trebuie să dai jos kilogramele care nu stau deloc bine pe tine. Nu cu cine ştie ce cură ciudată şi cu medicamente periculoase, ci cu sport în aer liber, sala de gimnastică, sauna şi multă… foame!

BALANŢĂ Ori problema cu care te confrunți azi este foarte complexă, ori, din cauza căldurii, nu te poți concentra. Și într-un caz și în celălat nu aștepta să intri în criză de timp, cere ajutor. Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Mai multa discreţie nu strică! Adică joci un rol şi uneori îţi cade masca. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Singurul care se pricepe este Destinul. Aşteaptă. Un procent dintre Balanțe, cel dezechilibrat, reuşeşte astăzi să mai facă o gafă. Recunoaşte că ai greşit şi cere-ţi iertare, aşa o să se simtă sufleţelul tău mai bine!

SCORPION Conjunctura arata că poți coopera cu semnele de aer şi foc, elemente care te pot ajuta decisiv într-un domeniu sensibil al activității tale. Evită, dacă poți, Fecioarele, Racii și Peștii. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba. Mergi înainte pe drumul tău însorit, prin căldura de infern, fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur. Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii. Dar cui îi pasă! Ţie, în niciun caz. Ai o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv, sau din simplul motiv că așa vrei tu. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu sau la muncă, sau unde activezi.

SĂGETĂTOR Ai mai mult noroc decât în mod obișnuit. Conjunctura indică că ai noroc în toate domeniile, fie financiar, fie sentimental. Ai grijă, norocul este ca sticla, se sparge când nu te aștepți! O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună poate fi urmată de una nu tot aşa de bună. Activităţile legate de speculaţiile financiare sau comerţul cu amanuntul sunt avantajate. Un Taur şi un Leu te ajută să treci o cumpănă. Un incident neplăcut în a doua parte a perioadei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor. Mai ales cele de circulaţie. Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Poate un spectacol, pe seară. Ultimile ore ale perioadei, ale zilei, sunt favorabile evenimentelor sociale sau pentru legarea unor noi prietenii.

CAPRICORN Ești într-o perioadă de reconstrucție sentimentală și ziua de azi e nimerită să-ți lămurești unele lucruri și mai ales să te înțelegi pe tine, structura modului în care înțelegi dragostea. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare. Nativele din zodia Capricornului, mai ales, sunt astăzi avantajate în relaţiile amoroase, dacă au terminat cu psihoanaliza. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii si sa nu ceri ajutor decat când este absolut necesar. Asa o sa eviti refuzurile și deceptiile.

VĂRSĂTOR O veste, o problemă, te îngrijorează. Recapitulează istoria situației, uneori soluția se găsește în enunțarea corectă a datelor. Evită exagerările și extremele, folosește calea de mijloc! Nu rata ocaziile din cauza comodităţii sau a suspiciunii caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu te implica total. Unele surprize plăcute, dar până la urmă previzibile – din partea copiilor, sau a fraţilor mai mici. Pentru un procent dintre Vărsătorii de apă: în scenariul pe care-l construiesti lipsesc unele amanunte, dar fiind vorba de afaceri si bani nu trebuie sa uiti nici un detaliu. Orice inceput este greu şi nesigur. Nu este o scuza pentru tine ca nu te ții de cuvânt și schimbi permanent regulile jocului!

PEŞTI Ai o zi „oarbă” în care ești în ceață, nu ai intuiție și imaginație. Evită să-ți asumi responsabilități, mai ales nu semna hârtii, nu lua decizii importante. Și, atenție mărită în trafic! Nu-ti pune nădejdia în ajutorul familiei sau al anturajului – trebuie să te descurci singur. Mare oboseală și monotonie în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program încărcat, sau tocmai de aceea. O realizare notabilă în a doua jumătate a perioadei, mai pe seară. Nu te lăsa coplesit de rutina zilnică, căuta să te distrezi, moderat și în locuri cunoscute, verificate, evită cluburile inflamabile. Atenţie la regimul alimentar. Sănătatea este mediocra pentru nativii din prima parte a zodiei si bună pentru restul. Banii sunt cam puţini astăzi, poate unde se şi scumpesc toate, dar mereu, mâine, este o nouă zi!