Horoscopul lui Dom’ Profesor – 5 decembrie 2023. Aurore portocalii „imposibile”

5 decembrie

Pe 5 decembrie s-au născut Walt Disney, Werner Heisenberg, George Custer, Fritz Lang, Nicolae Văcăroiu, Bogdan Stelea, Mircea Florian, Gheorghe Spacu.

O notă specială despre Werner Heisenberg, pe care-l pomenim pe 5 decembrie, pe care îl consider cel mai mare fizician al secolului XX, poate cel care l-a întrecut şi pe Einstein. El a inventat bomba atomică şi a enunţat eleganta teorie a incertitudinii. Să nu citiţi cartea lui Thomas Powers „Războiul lui Heisenberg”! Este o teorie falsă, sau mai curând o intoxicaţie, varianta politic corect. Heisenberg ştia din anul 1937 cum să construiască o bombă atomică! Dar a fost un mare patriot german, care a respectat interesele ţării lui, peste regimuri şi füreri vremelnici. Restul poveştii nu a fost încă declasificat, mai aveţi puțintică răbdare!

Sinaxar, în calendarul creștin-ortodox, Sf. Sava cel Sfinţit, Anastasie și Nectarie. Dezlegare la pește. Cărţile cele vechi spun că Sava era un copil de opt ani şi a făcut minuni dovedind puteri de înger. Se subliniază asupra faptului că era copil şi nu se precizează sexul, pentru că, după cum se crede, îngerii nu sunt sexuaţi.

Se crede că, uneori, îngerii apar printre oameni. Dar sunt repede dezamăgiţi pentru că oamenii nu sunt aşa cum îi credeau ei, în nevinovăţia lor angelică. Pentru că, după cum notează Origen: „…oamenii nu vor să fie mai buni, ei doresc doar să fie bogaţi şi puternici”!

Tradiţia spune că cine nu ţine şi nu pomeneşte pe Sf. Sava, acela se umple de bube. (Pamfile) Se ţine pentru bunăstare în casă, naştere uşoară şi pentru a avea prăsilă la animale.

Aurore portocalii „imposibile” observate în Marea Britanie după ce furtuna solară a lovit Pământul

Aurore portocalii, rar văzute, care din punct de vedere tehnic nu ar trebui să existe, au fost fotografiate recent pe cerul deasupra Scoției, după ce o furtună solară explozivă a izbit Pământul.

Fotograful Graeme Whipps a observat aurorele de foc pe cerul de deasupra Aberdeenshire, în Scoția, în jurul orei 18:00, ora locală, pe 25 noiembrie, a raportat Spaceweather.com .

Nuanțele neobișnuite au fost o „privrliște incredibilă”, a declarat Whipps pentru Spaceweather.com. Ele au apărut în timpul unui vârf de activitate aurorală care a durat aproximativ o oră, a adăugat el. Whipps a fotografiat, de asemenea, un meteor care a străbătut cerul într-un alt punct în timpul spectacolului de lumini.

Aurorele făceau parte dintr-o furtună geomagnetică minoră (G2) – o perturbare a câmpului magnetic al Pământului sau magnetosferă – care a fost declanșată de un nor rapid de plasmă magnetizată, cunoscut sub numele de ejecție de masă coronală (CME), care s-a izbit de Pământ, chiar înainte să apară aurorele.

CME s-a lansat dintr-o buclă masivă de plasmă, sau proeminență solară, care s-a spart și s-a aruncat în spațiu, lăsând în urmă o vale masivă pe suprafața solară cunoscută sub numele de „canion de foc”. O prăpastie similară a fost lăsată în urmă de o erupție solară de Halloween .

Aurorele apar atunci când particulele de înaltă energie de la CME-uri sau vântul solar ocolesc magnetosfera și supraîncălzesc moleculele de gaz din atmosfera superioară. Moleculele excitate eliberează energie sub formă de lumină. Culoarea acelei lumini depinde de elementul care este excitat și de unde se află pe cer.

Cele mai comune două culori de aurore sunt roșu și verde, care sunt ambele emise de moleculele de oxigen la diferite altitudini. Aurorele roșii sunt produse la altitudini mai mari decât variantele lor verzi. Când particulele solare pătrund adânc în atmosferă și excită molecule de azot, ele pot declanșa aurore roz rare .

Teoretic, atât moleculele de oxigen, cât și molecule de azot pot emite lungimi de undă portocalii slabe în condiții specifice. Cu toate acestea, chiar și atunci când se întâmplă acest lucru, culoarea neobișnuită este copleșită de verde și roșu. Ceea ce face practic imposibil să se vadă aceste lungimi de undă.

În schimb, nuanțele portocalii din noua imagine, vezi fotografia de titlu, sunt cauzate de amestecarea luminii roșii și verzi. Acest lucru se întâmplă doar atunci când benzile verticale de aurore roșii și verzi se suprapun perfect, ceea ce se întâmplă foarte rar.

Nuanțele neobișnuite de portocaliu au apărut recent și în timpul unei furtuni geomagnetice separate în Canada pe 19 octombrie.

Mai am și alte lucruri de făcut, a venit o parte din horoscopul global pe 2024. La o primă vedere nu sunt mulțumit deloc, dar deloc. Prietenii mei nu au muncit suficient, s-au obișnuit ca greierele, să cânte astrologia, nu să muncească din greu pentru ea. Nu au folosit efemeridele NASA DE405 cum le-am indicat, ci niște tabele indiene, superstiții. Când i-am întrebat de ce nu au folosit efemeridele NASA sau măcar SWISS Ephemeris, sunt cam la fel de precise, m-au întrebat, candid: există vreo diferență? Da, astrologilor, de 24 de grade pe ecliptică, aproape o zodie întreagă!

Dacă vreți să știți, dragi lupi, padawani și hobbiți, majoritatea horoscoapelor este greșită, pentru că se folosește zodiacul sideral, nu cel tropic. Dar pot să spun asta în public? Sunt in pozitia celui din banc care mergea pe autostradă, pe sensul corect. Când, iata, o masină vine pe contrasens. Omul nostru o evita. Alte masini pe contrasens, din ce in ce mai multe. Omul nostru se opreste pe banda de urgenta, în dreptul unui telefon al politiei, actiunea se petrece in State.

Telefoneaza la politie: Domnule politist pe autostrada cutare, in punctul cutare sunt masini care merg pe contrasens! Stim, vine raspunsul politistului de serviciu, am vazut prin camerele de supraveghere, nu puteti si dvs sa schimbati sensul? Adica pot eu sa spun ca sunt pe drumul corect și că toți ceilalți se înșeală?!! Ba bine că nu, le-am demonstrat celor de pe Dimineața Astrologilor că se înșeală, am dovezi și argumente științifice, logice și istorice.

Pentru Numele lui Dumnezeu, suntem ființe de pe Pământ, roadele Pământului, în Biblie s-a spus clar că Domnul ne-a făcut din țărână, arătând legătura cu planeta noastră. Nu suntem ființe astrale, nu locuim în constelații! Constelațiile NU SUNT ZODIILE!

Sigur că Soarele ne influențeză decisiv, el întreține viața pe Pământ, dar indirect, prin produsele Pământului, prin apa Pământului, prin clima Pământului, prin anotimpurile Pământului. Suntem ființe de pe Pământ, pe Marte, de exemplu, o să fie altă dispunere a stelelor și alt zodiac. Elon Musk m-a întrebat, odată, în glumă, dacă nu pot să fac o astrologie marțiană. El nu se interesează absolut deloc de astrologie, m-a întreabat cum se face că un om serios și erudit ca mine, un inginer, un polymath, se ocupă cu așa ceva – dar ascultă sfaturile bune.

I-am explicat pasiunea mea pentru astrologie și a rămas pe gânduri. Răspunsul lui a fost să mă ia pe Marte, împreună cu telescopul Gina, ca să fac observațiile necesare și să edific un sistem zodiacal marțian. A râs. Am râs și eu.

Haide să râdem puțin, o cură de râs este absolut necesară, astrologia este o metafizică veselă, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 5 decembrie 2023

BERBEC Astăzi trebuie să-l ajuţi pe Moş Nicolae în alegerea cadourilor. Şi vorbeşte, cu prietenii, colegii, familia, nu fi enigmatic mai mult decât trebuie, că nu o să mai înţeleagă nimeni, nimic! Atenţie la ce spui, vorbeşte clar şi nu te hăhăi tot timpul. Doar vocea trebuie să „zâmbească”! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi turism. Pe seară, acasă, ai tendinţa, pentru unii supărătoare, de a fi permanent in ofensiva, sa ţii la părerea ta şi să nu faci concesii sau compromisuri nimanui. Mai bine zâmbeşte, cu gura închisă!

TAUR O zi bună, după o perioadă mai tensionată. Te poţi relaxa. Totuşi, nu lăsa nici o schimbare să te tenteze. Lasă lucrurile aşa cum sunt, fii înţelept, dar pregăteşte-te pentru Moş Nicolae! Prietenii te cauta să-ţi împartaşească problemele lor. Vremea capricioasă şi vremurile aiurea ţi se par probleme infinit mai grave decât micile lor intrigi. Nu te grăbi să tragi concluziile care se impun, partenerul tău practica un „joc secund” aşa incât trebuie să vezi în spatele vorbelor şi în umbra celor afişate. Pe seară, pune-ţi pantofii la uşa, Moş Nicolae te are pe listă!

GEMENI Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni. Trebuie sa incepi de astăzi să faci economii făcând cadouri, pare paradoxal, dar economia este arta prin care obţii maximum de la viaţă. Poţi să cumperi ceva care îţi place şi să fie şi relativ ieftin. Adică un cadou de Moş Nicolae care să arate mult mai scump decât costă! O zi aproape bună, cu unele aspecte favorabile, ceea ce poate insemna chiar încercarea de rezolvare a unei situatii financiare care te punea pe ganduri.

RAC Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie sau turism şi pe cei care stau acasă crescând copiii, sau bucurându-se de pregătirile de seara de Ajun la Moş Nicolae. Sentimentele tale contradictorii nu sunt deloc folositoare pentru fermitatea in decizii pe care trebuie sa o arăţi anturajului. Totuşi, cineva bine plasat îţi arată bunăvoinţă. Nu te repezi să te foloseşti de cleştii nevertebratei care denumeşte zodia ta, sufocând persoana respectivă, ci dă dovadă de loialitate şi bună credinţă.

LEU Sunt favorizaţi leii şi leioacele care desfăşoară activităţi medicale, media şi administrative. Pe seară te poţi duce să cumperi micile cadouri de Moş Nicolae, este mai puţină aglomeraţie. Ai nevoie de sprijin şi din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. Sigur că intri în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale, iar astăzi luni, îţi faci planuri utopice pentru restul săptămânii şi pentru cadourile de Moş Nicolae. O informaţie de la nişte prieteni adevăraţi te pune pe pista cea bună, în cele din urmă.

FECIOARĂ Ziua e favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Trebuie să evitaţi discuţiile cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, o să găseşti cadoul potrivit! Ziua e favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Trebuie să evitaţi discuţiile cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, o să găseşti cadoul potrivit! Configuratia astrologica iti indica sa nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru că lucrurile se vor lămuri.

BALANŢĂ Pentru un procent este o zi bună. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv. Optimismul este încapăţânarea de a spune ca te simţi bine, când totul în jurul tău nu merge cum trebuie. Dacă pur şi simplu vrei să convingi pe cineva atunci astăzi este perioada! A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, ieşirii cu prietenii la o cafea sau ceai fierbinte, corespondenţei, plimbărilor prin supermarketuri. Însă nu trebuie să uiţi că Saturn face să întârzie unele lucruri. De obicei cele pe care le aştepţi cu nerăbdare.

SCORPION Anumite amintiri nu-ţi dau pace. Evenimentele, situaţiile şi emoţiile tale sunt colorate. Lasă totul deoparte şi fă o seară de Ajun la Moş Nicolae plăcută şi veselă şi cu ghete lustruite! Trebuie sa ai rabdare si sa astepti, altfel strici totul! Aşa că lasă decizia pe mai târziu. Pe fondul unei configuratii slabe si cam confuze, vointa si determinarea care te-au caracterizat in ultimul timp incep să se estompeze. Poate că nici nu trebuie să iei o hotărâre. Uneori lucrurile se rezolvă de la sine. Analizează cu atenţie, sau cere un sfat, ca să nu regreţi mai târziu.

SĂGETĂTOR Excesul de energie vitală se poate traduce şi prin nelinişte. Relaxează-te, fă cumpărături de Moş Nicolae, sau du-te la sală, sauna, poate şi un masaj şi de ce nu, poate la un film! Ceva se poate întâmplă – mare atenţie la călătorii sau deplasări. Mai bine renunţă… Dar, dacă eşti precaut, vigilent şi prudent – totul este foarte bine. Evită locurile aglomerate, spaţiile deschise, frigul, umezeala, curentul şi datoriile. Oferă respect celor mai bine plasaţi ca tine pe scara socială pentru că omul superior ascultă, omul materialist trăncăneşte, înţeleptul configurează – spune înţeleptul chinez.

CAPRICORN În caz că întâlneşti probleme, dificultăţi, nu ezita să ceri ajutor, în această parte a anului, în aceste zile, oamenii sunt mai omenoşi! Deci, poți să pregăteşti pantofii pentru Moş Nicolae! Asta este! Te-ai hotărât să “spargi puşculiţa” să cumperi ceea ce îţi trebuie şi cadouri frumoase de Moş Nicolae. Foarte bine, o hotărâre înţeleaptă şi folositoare, scoate banii de la bancă! Configuraţia generală a horoscopului arata că începând de astăzi urmează o perioadă care îţi este în mod explicit favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. O veste bună care te face să fii mulţumit(ă) pentru că ţi-a confirmat intuiţia.

VĂRSĂTOR Mai calm decât de obicei, poţi să rezolvi astăzi unele lucrări întârziate sau să aplanezi conflicte. Nu te lăsa încărcat cu sarcini suplimentare, Moş Nicolae aduce cadouri nu… corvezi! Astăzi este o zi din perioada când Vărsătorii cumpara extrem de scumpe aberaţii tehnologice, iar Vărsătoarele fac datorii la coafor, manichiuristă, croitoreasă, modistă, stilist, maseur, bazin, sală şi încă în multe alte locuri… Consumi, deci exişti! Şi te pregăteşti pentru Moş Nicolae…

PEŞTI Atenţie la atenţie! Azi problemele Peştilor par să fie mai grele. Pentru că tu le consideri aşa. La noapte vine Moş Nicolae, se apropie Crăciunul, vacanţa, dar nu te-ai hotărât ce să faci! Ai unele veşti care te neliniştesc şi te îngrijorează, dar în a doua parte a zilei ori primeşti un ajutor neasteptat, ori rezolvi tu situatia! Te afli sub protectia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, mai ales daca lucrezi in domeniul artelor. Stelele te avertizeaza asupra unei greseli pe care poti sa o faci astazi. Dar nu este obligatoriu… prevenit, însemnă pregătit!