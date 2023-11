Horoscopul lui Dom’ Profesor – 4,5 noiembrie 2023. Denisa și Radu, din nou în Iran

Pe 4 noiembrie s-au născut Wilhelm de Orania, Loreta Swit, Cella Serghi, Ion Vasilescu, Horia Aramă, Traian Băsescu. Pe 5 noiembrie s-au născut Vivian Leigh, Lester Piggot, Elke Sommer, Art Garfunkel, Mihail Sadoveanu, Ion Vlădoiu, Elena Merişoreanu, Ion Pârcălab, Alexandru Şiperco, Mihai Covaliu.

Pe 4 noiembrie nimic în “Kalendar” iar în calendarul creştin-ortodox este Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare. În “Vieţile Sfinţilor” am găsit că, mai sunt, pe 4 noiembrie, pomeniţi şi Sf. Mc. Nicandru, un episcop, dar şi un preot de rând, Ermeu. Pe 5 noiembrie sunt sfinţii Galaction, Epistimia şi Grigorie.

Iată o scrisoare care mi-a făcut multă plăcere:

Domnule Radu Stefanescu,

Va multumim mult pentru curiozitatea de a ne afla povestea si ne cerem scuze ca a durat atat de mult pana ca aceste randuri sa ajunga la dumneavoastra.

Noi suntem Denisa si Radu, prietenii Shirinei. Un editor video si un mecanic de motociclete. Amandoi pasionati de aventurile pe motociclete, de explorat si de vazut lumea cu ochii nostri.

Ne-am indragostit de Iran cu cativa ani in urma, cand ne intorceam dintr-o calatorie pe motociclete, din Mongolia si tarile fostei Uniuni Sovietice. Eram prafuiti, obositi dupa atatea intamplari si zeci de mii de km, cu bugetul pe terminate si cu gandul oarecum acasa. Dar Iranul ne-a primit cu bratele deschise, cu drumuri spectaculoase, cu o cultura fascinanta, dar mai ales cu bunatatea si prietenia oamenilor. Avea sa devina cea mai intensa experienta din toata calatoria.

Anul acesta am hotarat sa ne intoarcem in Iran, tot pe motociclete, sa continuam explorarea inceputa cu cativa ani in urma si sa vizitam oamenii dragi de care ne apropiasem. Aveam sa mergem chiar mai departe, in nordul Pakistan, dar asta e o alta poveste.

Am inceput explorarea in Iran de la racoarea muntilor din Kurdistan, descoperind cultura kurzilor din Iran, portul, limba, painicile coapte pe marginea strazii, obiceiurile de la nunti si ascultand povestile indurerate despre razboiul cu Irak.

Cum totusi calatoream pe motociclete, am profitat din plin si de drumurile spectaculoase si ne-am dat de dimineata pana seara pe serpentinele nesfarsite care curgeau printre asezarile vechi de 40 de mii de ani (si care sunt inca locuite) din regiunea Uraman.

Apoi ne-am aventurat pe drumuri nepietruite, pana sus, in varf de munte, la satul izolat Sar Agha Seyed, unde atat copiii cat si adultii ne-au primit cu atata curiozitate si entuziasm.

Apoi am ajuns in inima Persiei unde am fost complet fascinati de frumusetea Isfahanului, a Shirazului sau Yazdului. Locuri turistice, dar nu asa cum suntem invatati sa fie: cu cozi interminabile la niste obiective supraapreciate. Ci cu o istorie reala inscrisa in peretii de pamant ai caselor, in mozaicurile de oglinzi ale moscheelor, in focul Zoroastrian care arde de mii de ani, in coloanele grandioase pline de simboluri ale Persepolisului, in culorile si modelele unice brodate pe covoare si tesaturi.

Am traversat desertul Lut, unul dintre cele mai calduroase locuri de pe pamant, si am inteles ca cele aproape 50 de grade de peste zi erau absolut necesare pentru coacerea celor mai apreciate curmale: curmalele de Bam.

Am alergat pe dune de nisip sub cerul cu Luna plina.

Am vizitat cele mai mari mine de sare din Orientul Mijlociu si ne-am umplut buzunarele cu bulgari proaspeti si neslefuiti.

Nu e intotdeauna comod sa te adaptezi la o cultura noua, diferita. Dar noi suntem fascinati de cea persana si asta a facut lucrurile mai usoare pentru noi. De la limba farsi din care am inceput sa prindem deja cateva cuvinte, la retetele delicioase pregatite intotdeauna cu fructe, legume, condimente si ierburi proaspete, la modul de pregatire a mesei si obiceiul de a manca deseori cu mana si de a imparti bucatele cu ceilalti. De la respectul fata de familie si ceilalti membri ai societatii, pana la nebunia soferilor si motociclistilor care nu merg mereu pe toate rotile. Din toate acestea simtim ca putem invata multe.

Ne place mult ca in Iran domina afacerile mici, familiale, service-uri, magazinase, mici fabrici, sau restaurante. Fara prea multi sefi, fara prea multa trufie, fara frustrari ale angajatilor si prea mult stres, chiar daca asta vine si cu anumite dezavantaje, poate.

Intreaga experienta nu ar fi fost nicidecum la fel de intensa fara conexiunilte directe cu oamenii.

Jalal, Loughman si Ali, trei motociclisti care se indreptau spre casa ne-au invitat la pranzul lor pregatit pe marginea drumului si totul a parut atat de firesc. Apoi Ibrahim si Ahtar ne-au integrat in familia lor si pentru cateva zile ne-am simtit ca acasa. Copiii talentati din Kermanshah ne-au umplut inimile de bucurie cu energia si entuziasmul lor. Batranul Akhbar ne-a sfatuit si ne-a pregatit pentru Pakistan ca si cum am fi fost copiii lui. Cu Benyamin si familia lui am ras in fiecare secunda petrecuta impreuna. Si au fost cateva sute de mii de secunde. In timp ce Mahmood, Shahla, familia si prietenii lor sunt a doua noastra familie. Familia noastra din Iran – caci doar asa se poate descrie grija si dragul pe care ni le purtam unii altora.

Nu o data am primit paine, benzina, pepeni, cabluri de telefon sau haine de la oameni pe care abia ii intalnisem. Si nu faptul ca primeam ceva fara sa platim era uimitor. Ci bucuria sincera de a darui si de a ajuta, pe care o citeam in ochii iranienilor. Noua, europenilor, ne vine destul de greu si sa primim – daramite sa oferim – fara nicio urma de suspiciune, sau fara sa insistam la absurd cu banii in mana. Dar pentru iranieni aceasta bunatate e naturala si fireasca. De la ei am invatat sa impartim mai des, sa daruim mai mult, sa avem mai multa incredere in oameni.

A fost uimitor cum prieteniile s-au putut lega in atat de putin timp. Si asta s-a datorat in special oamenilor din Iran care sunt atat de calzi si deschisi si care ne-au invatat si pe noi cum sa fim asa. Cum sa iubim neconditionat, chiar daca nu reusim intotdeauna.

Iran e in inimile noastre pentru totdeauna. Tara asta e ca o perla pretioasa pe care din pacate, prea putini oameni sunt curiosi sa o descopere. De la munti inalti, la paduri, cascade si dune de nisip. De la asezari vechi de zeci de mii de ani pana la orase moderne. O cultura fascinanta si o bucatarie delicioasa. Si cu toate astea, cea mai de pret comoara a tarii sunt oamenii. Ne-am conectat atat de usor si ne-am facut prieteni pe viata. Ii suntem recunoscatori Iranului pentru toata dragostea si grija cu care ne-a primit de fiecare data. Cu siguranta ne vom mai intalni.

Daca doriti sa povestim mai mult, suntem aici, oricand, cu drag.

Multa sanatate si bucurie de a trai,

Denisa si Radu

Coincidența numelor mi-a adus aminte de multe lucruri. După cum știți pe regretata mea soție o cheama Denis, iar pe mine Radu. Acum exact 40 de ani începea aventura noastră în Iran. Ne-am întors după patru ani, cu o fetiță foarte vocală în brațe, fata mea Maria-Shirina, născută la Teheran. Eu am revenit în Iran în anul 1993 și am mai lucrat până în anul 1996. Construiam pacea de o mie de ani. Nu a fost să fie…

Mărturia frumoasă a celor doi tineri este edificatoare și le mulțumesc mult. Pacea și prieteniea ar trebui să fie preocuparea fiecăruia, dar din nefericire suntem conduși și nu mă refer la România, de niște persoane neadecvate, pentru care războiul este doar o altă afacere.

Vă spuneam altădată că generația mea a fost crescută cu filme și pâine neagră, caldă. Să vă spun un secret, m-am săturat plenar de filmele actuale, marea majoritate americane, de proastă calitate, făcute pentru o lume de proastă calitate, de calitatea chinezească. Nu am putut să văd un film până la sfârșit, sigur, cu unele excepții. Așa că mă îndrept către filmele dintre cele două războaie, cred că o să aleg un musical. Este genul cel mai apropiat de operetă, poate că musicalul este opereta tradusă în limba americană, și, dacă îmi lipsește ceva în pustnicia mea, este un spectacol de operetă. ”Sânge vienez”,”Liliacul”, ”Rose-Marie”, ”Văduva veselă”, ”Lysistrata”, ”Voievodul Țiganilor”, ”Vânzătorul de păsări”, ”Plutașul de pe Bistrița” etc etc.

Le-am văzut pe toate la Opereta veche, cea de lângă Dîmbovița, de pe malul drept, cam unde este acum Piața Națiunile Unite, parkingul – frumoasa clădire a Operetei, o bijuterie arhitectonică, a fost dărâmată ca să facă loc blocurilor inepte. L-am văzut pe Dacian intrând pe scenă călare pe un cal alb, mândru ca în vis. Pe prefrumoasa Cleopatra dansând și cântând, ca o baiaderă. Pe Toni Buiacici și Constanța Câmpeanu, de o măiestrie artistică, dar și comică, perfectă. Și pe mulți alții, dar nu vă mai plictisesc, rămân în pustnicia mea cu amintirile mele, sunt frumoase și sunt ale mele – pentru toată lumea mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 4,5 noiembrie 2023

BERBEC Sâmbătă o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul trăirilor emoţionale. Aspecte favorabile cumpărăturilor făcute cu bani puţini, dar inspirate, domeniul neguţătoriei e favorizat. Cumpăra acum, mâine îţi va fi aproape imposibil! Pentru că dacă apartamentele se ieftinesc, brânza se scumpeşte! Sănătatea este în general bună. Trăieşte in prezent, fii mai pragmatic şi mai realist, lasă planurile opulente şi strategiile iscusite. Lumea este mult mai primitivă decât poţi tu să-ţi imaginezi, aşa că nu complica lucrurile inutil. Duminică poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni.

TAUR Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Tacerea este mai importantă şi toţi oamenii fac plăcere, unii prin prezenţă alţii prin absenţă. Sâmbăta aceasta trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent la noii furnizori sau clienţi. Trebuie să începi să faci economii, fără sa-ti schimbi esential felul in care traiesti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţă. Duminică, din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte, în analize şi procese de conştiinţă. Pentru o mica parte din Tauri duminică seara este o perioadă mai dificilă din punct de vedere sentimental.

GEMENI Se pare că totul merge bine în această sâmbătă. Ai chef de o plimbare prin oraş şi te întâlneşti cu vechi prieteni. Îţi face plăcere. Domeniul relaţiilor umane este avantajat de conjunctură. O zi bună, după o perioadă mai tensionată. Te poţi relaxa astăzi, ce a fost mai greu, a trecut. Totuşi, nu lăsa nici o schimbare să te tenteze! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Gemenii educatori, învăţători, profesori, sunt mai avantajaţi în această perioadă. Nu-ti schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură, probabil un Leu generos şi mândru că poate fi de ajutor. In aceasta perioadă ai noroc. Atenţie insă, norocul este de sticlă – când incepe să stralucească, se sparge! Duminică stai puţin, fă-ţi o cafea şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine… Ai uitat visurile tale – preocupat mereu de problemele cotidiene.

RAC Sâmbătă ai o mulțime de aspecte favorabile – profită de ele, dar cu masură, pentru ca stelele arată, nu determină desfăşurarea unui eveniment. Zi de cumpărături inspirate şi poate şi mai ieftine. Perioada dezvoltarii explozive, pe fondul avantajos al conjuncturii. Trebuie să nu exagerezi în această expansiune îndrăzneaţă pentru că este deosebit de riscantă : poţi să faci gafe monumentale şi cheltuieli extravagante. Ziua de duminică este, de asemenea, favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Trebuie să evitaţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, în general. Pentru toţi nativii din zodie: nu vă faceţi griji, viitorul vă este favorabil!

LEU Fii mai reţinut, nu mai face eforturi mari, măcar azi. Sâmbăta este doar zi de odihnă. Lasă curăţenia şi alte proiecte obositoare pentru altă dată, astăzi odihneşte-te, relaxează-te şi distrează-te! O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film sau la un club ignifug pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

FECIOARĂ Te grăbeşti inutil. Nu uita că graba strică treaba. Trebuie, numai, să ţii seama de diferenţe. De natura relaţiilor umane. Ceasul tău biologic te îndeamnă la mese tradiţionale, la ore fixe. Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decât de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reaprinderea unei legături mai vechi.

BALANŢĂ Astăzi ai speranţe sau planuri care îţi poartă noroc şi te motivează spre petrecerea unei zi de sâmbătă relaxante. Un spectacol, concert, sau film pot încheia, pe seară, o zi plăcută. Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii plătiți din presă.

SCORPION Sâmbătă, atenţie la mişcările greşite, atât la propriu cât şi la figurat. Micile accidente şi gafele comice pot puncta ziua de astăzi, dar nu sunt obligatorii, pentru că prevenit înseamnă pregătit. Trebuie să realizezi că şi mâine este o zi care se va juca chiar dacă nu eşti pregătit. Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului te ajuta să-ţi intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care să-l urmezi. Duminică – lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

SĂGETĂTOR Astăzi ai un bun simţ al umorului. Acest lucru te ajută să eviţi conflictele şi discuţiile tăioase printr-o glumă bine plasată. Mai multă atenţie la forma fizică, ar trebui să mergi la sală! Depăşeşti planul, la cheltuieli, dar nu ştiu dacă este de bine sau de rău. Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere! Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine că doar nu o să aştepţi turma de aspiratoare să facă curat în locul tău!

CAPRICORN Ai dori să faci ceva remarci cinice, dar este sâmbătă şi te abţii, nu vrei să superi pe nimeni. Mormăi ceva în gând, și gata. Dai dovadă de un echilibru remarcabil pentru tine, poate unde ai câţiva bani în buzunar. Sâmbătă, probabil una, sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge, tot sâmbătă, spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fără să faci prea mult efort.

VĂRSĂTOR În weekend poţi colabora cu familia, prietenii, în relizarea unui proiect, a unei dorinţe. Evită discuţiile lungi şi complicate, care nu ajung la niciun rezultat, doar te golesc de energie. O veste. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales sâmbăta. Este posibil sa primesti niste vesti si sa te nelinişteşti, asta duminica. Totul se rezolvă cu bine, din fericire. În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru că sunt călduroase şi îţi stau bine.

PEŞTI Sâmbătă te trezeşti devreme, pentru că pisica miorlăie, caţelul vrea afara şi mobilul sună tot timpul. Ca recompensă este cazul să iei o cina sofisticată, tandră, în doi, sau în patru, dacă pui pisica şi căţelul! Este cazul unei cure de stabilizare, ajustează regimul alimentar. Calitaţile zodiei, în care spontenaitatea şi umorul sunt de mentionat, te ajuta în weekend să ai succes în domeniul sentimental! Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă.