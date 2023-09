Horoscopul lui Dom’ Profesor – 4 septembrie 2023. Necesitatea jocului

04 septembrie

Pe 4 septembrie s-au născut Daniel H. Burnham, Rene de Chateaubriand, Mitzi Gaynor, Beyoncé Giselle Knowles-Carter, Andrei Kalman, Radu Codreanu.

Pe 4 septembrie pomenim în calendarul creștin-ortodox pe Sf. Vavila – protectorul animalelor. Dar și pe Sf.Proroc Moise și Petroniu. Nimic în „Kalendar”.

„Sf. Sfinţit Mc. Vavila apare ca unul dintre puţinii protectori ai animalelor, fiind el însuşi o fiinţă compozită, jumătate om – jumătate animal.” Antoaneta Olteanu, Calendarele poporului român, 2001, pagina 393. Zi foarte periculoasă, accidente și necazuri mari, pentru cei care oprimă și dușmănesc animalele, dar care trebuie respectată mai ales de crescătorii de vite şi de ciobani. (Speranția).

Când eram copil în anii 1950, eu și prietenii mei am avut două surse de învățare. Aveam școală (ceea ce nu era făcut cum trebuie) și am avut și ceea ce eu numesc o educație de vânător-culegător. Ne jucam în grupuri de cartier cu vârste diferite aproape în fiecare zi după școală, adesea până la lăsarea întunericului. M-am jucat toate duminicile și toată vara. Am avut timp să explorăm în tot felul de moduri și, de asemenea, timp să ne plictisim și să ne dăm seama cum să depășim plictiseala, timp să avem probleme și să găsim calea de a ieși din ea, timp să visăm cu ochii deschiși, timp să ne cufundam în hobby-uri și timpul să citim cărți, multe cărți și orice altceva am vrut să citim, mai degrabă decât cărțile care ni s-au atribuit la școală. Ceea ce am învățat în educația mea de vânător-culegător a fost mult mai valoros pentru viața mea de adult decât ceea ce am învățat la școală și cred că alții din grupa mea de vârstă ar spune același lucru dacă și-ar lua timp să se gândească la asta.

De mai bine de 50 de ani, în Statele Unite, s-au redus treptat oportunitățile copiilor de a se juca și același lucru este valabil în multe alte țări. În cartea sa Children at Play: An American History (2007), Howard Chudacoff se referă la prima jumătate a secolului al XX-lea drept „epoca de aur” a jocului liber al copiilor. Pe la 1900, nevoia de muncă a copiilor a scăzut, astfel încât copiii aveau mult timp liber. Dar apoi, începând cu 1960 sau puțin înainte, adulții au început să scadă această libertate prin creșterea timpului pe care copiii trebuie să-l petreacă la temele școlare și, și mai semnificativ, prin reducerea libertății copiilor de a se juca singuri, chiar și atunci când erau afară. Sporturile pentru copii direcționate de adulți au început să înlocuiască jocurile „ridicole”; orele de învățat în afara școlii au început să înlocuiască hobby-urile; iar fricile părinților i-au determinat, din ce în ce mai mult, să interzică copiilor să iasă la joacă cu alți copii, departe de casă, nesupravegheați. Există o mulțime de motive pentru aceste schimbări, dar efectul, de-a lungul deceniilor, este vizibil. Și nu ne place…

În aceleași decenii în care jocul copiilor a scăzut, tulburările mintale din copilărie au crescut. Nu este doar faptul că vedem tulburări pe care le-am trecut cu vederea înainte. Chestionarele clinice menite să evalueze anxietatea și depresia, de exemplu, au fost date sub formă neschimbată unor grupuri normative de școlari din SUA încă din anii 1950. Analizele rezultatelor relevă o creștere continuă, în esență liniară, a anxietății și a depresiei la tineri de-a lungul deceniilor, astfel încât ratele a ceea ce astăzi ar fi diagnosticat ca tulburare de anxietate generalizată și depresie majoră sunt de cinci până la opt ori mai mari decât au fost în anii 1950. În aceeași perioadă, rata de sinucidere a tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani a crescut cu mult, iar cea a copiilor sub 15 ani s-a dublat de patru ori.

Declinul oportunităților de a juca a fost, de asemenea, însoțit de o scădere a empatiei și o creștere a narcisismului, ambele fiind evaluate de la sfârșitul anilor 1970 cu chestionare standard date eșantioanelor normative de studenți. Empatia se referă la capacitatea și tendința de a vedea din punctul de vedere al altei persoane și de a experimenta ceea ce acea persoană experimentează. Narcisismul se referă la respectarea de sine exagerată, cuplată cu o lipsă de preocupare pentru ceilalți și o incapacitate de a se conecta emoțional cu ceilalți. O scădere a empatiei și o creștere a narcisismului sunt exact ceea ce ne-am aștepta să vedem la copiii care au puține șanse de a se juca social. Copiii nu pot învăța aceste abilități și valori sociale la școală, deoarece școala este un cadru autoritar, nu democratic. Școala favorizează competiția, nu cooperarea; iar copiii de acolo nu sunt liberi să renunțe atunci când alții nu își respectă nevoile și dorințele.

A învăța versus a juca. Această dihotomie pare naturală unor oameni și poate și ție. Învățarea, conform acestei perspective aproape automate, este ceea ce fac copiii la școală și, poate, în alte activități direcționate de adulți. Jocul este, în cel mai bun caz, o pauză răcoritoare de la învățare. Din această perspectivă, vacanța de vară este doar o pauză lungă, poate mai lungă decât este necesar. Dar iată o viziune alternativă, care ar trebui să fie evidentă, dar aparent nu este: a juca înseamnă a învăța. La joacă, copiii învață cele mai importante dintre lecțiile vieții, cele care nu pot fi predate la școală. Pentru a învăța bine aceste lecții, copiii au nevoie de multă joacă – foarte multă, fără interferențe din partea adulților.

Puii tuturor mamiferelor se joacă. De ce? De ce risipesc energie și riscă viața și jocul, când se puteau doar să se odihnească, ascunși în siguranță într-o vizuină, undeva? Acesta este genul de întrebare pe care și-o pun psihologii evoluționisti. Prima persoană care a abordat această întrebare particulară dintr-o perspectivă evoluționistă darwiniană a fost filozoful și naturalistul german Karl Groos. Într-o carte numită The Play of Animals (1898), Groos a susținut că jocul a apărut prin selecție naturală ca un mijloc de a se asigura că animalele își vor practica abilitățile de care au nevoie pentru a supraviețui și a se reproduce.

Această așa-numită „teoria practică a jocului” este bine acceptată astăzi de cercetători. Ea explică de ce animalele tinere se joacă mai mult decât cele mai în vârstă (au mai multe de învățat) și de ce acele animale care depind cel mai puțin de instincte rigide pentru supraviețuire și cele mai multe de învățare, se joacă cel mai mult. Într-o măsură considerabilă, puteți prezice cum se va juca un animal știind ce abilități trebuie să dezvolte pentru a supraviețui și a se reproduce. Puii de leu și alți prădători tineri se joacă la pândit și năpustind sau urmărind, în timp ce mânzii zebre și alte specii de pradă se joacă în fugă și la eschivare.

Groos a urmat The Play of Animals cu o a doua carte, The Play of Man (1901), în care și-a extins cunoștințele despre jocul animalelor la oameni. El a subliniat că oamenii, având mult mai multe de învățat decât alte specii, sunt cele mai jucăușe dintre toate animalele. Copiii umani, spre deosebire de puii altor specii, trebuie să învețe diferite abilități în funcție de cultura în care se dezvoltă. Prin urmare, a susținut el, selecția naturală la oameni a favorizat un impuls puternic pentru copii de a observa activitățile bătrânilor și de a încorpora acele activități în jocul lor. El a sugerat că copiii din fiecare cultură, atunci când li se permite să se joace liber, se joacă nu numai la abilitățile care sunt valoroase pentru oamenii de pretutindeni (cum ar fi mersul cu două picioare și alergarea), ci și la abilitățile care sunt specifice culturii lor (cum ar fi ca tragerea cu arcul şi săgeţile sau păstorirea vitelor).

Înainte de dezvoltarea agriculturii, cu aproximativ 10.000 de ani în urmă, toți eram vânători-culegători. Unele grupuri de oameni au reușit să supraviețuiască ca vânători-culegători în timpurile recente și au fost studiate de antropologi.

Vânătorii-culegători nu au nimic asemănător cu școala. Adulții cred că copiii învață observând, explorând și jucându-se, așa că le oferă timp nelimitat pentru a face asta. Ca răspuns la întrebarea din sondaj, „Cât timp au avut copiii din cultura pe care ați observat-o să se joace?”, antropologii au spus în unanimitate că copiii erau liberi să se joace aproape toate orele de veghe, de la vârsta de aproximativ patru ani (când au fost considerați suficient de responsabili pentru a pleca, departe de adulți, cu un grup de copii cu vârste amestecate) în anii adolescenței mijlocii sau chiar târzii (când începeau, din proprie inițiative, să-și asume unele responsabilități de adulți) . De exemplu, Karen Endicott, care a studiat vânătorii-culegători Batek din Malaezia, a raportat: „Copiii erau liberi să se joace aproape tot timpul; nimeni nu se aștepta ca copiii să facă treabă serioasă până la sfârșitul adolescenței.”

Acest lucru este foarte în concordanță cu teoria lui Groos despre joc, ca practică. Băieții s-au jucat la nesfârșit la urmărire și la vânătoare, iar atât băieții, cât și fetele s-au jucat să găsească și să dezgroape rădăcini comestibile. S-au jucat la cățărat în copaci, la gătit, la construirea de colibe și la construirea altor artefacte esențiale pentru cultura lor, cum ar fi canoe. S-au jucat la ceartă și la dezbateri, uneori mimându-și bătrânii sau încercând să vadă dacă ar putea rationa lucrurile mai bine decât au făcut-o adulții cu o seară înainte în jurul focului.

Au dansat bine dansurile tradiționale ale culturii lor și au cântat cântecele tradiționale, dar au inventat și altele noi. Ei au făcut și au cântat instrumente muzicale similare cu cele pe care le făceau adulții din grupul lor. Chiar și copiii mici se jucau cu lucruri periculoase, cum ar fi cuțitele și focul, iar adulții îi lăsau să facă asta, pentru că altfel cum vor învăţa să folosească aceste lucruri? Au făcut toate acestea și mai mult, nu pentru că orice adult le-a cerut sau chiar i-a încurajat, ci pentru că și-au dorit. Au făcut-o pentru că a fost distractiv și pentru că ceva adânc în interiorul lor, rezultatul unor eoni de selecție naturală, i-a îndemnat să joace la activități adecvate din punct de vedere cultural, astfel încât să devină adulți pricepuți și cunoscători.

Într-o altă ramură a cercetării, s-a studiat modul în care copiii învață la o școală radical alternativă, Sudbury Valley School, Massachusetts. Se numește școală, dar este la fel de diferită de ceea ce credem în mod normal ca „școală” pe cât vă puteți imagina. Elevii – cu vârsta cuprinsă între patru și aproximativ 19 ani – sunt liberi toată ziua să facă ce vor, atâta timp cât nu încalcă niciuna dintre regulile școlii. Regulile nu au nicio legătură cu învăţarea; au de-a face cu păstrarea păcii și ordinii.

Pentru majoritatea oamenilor, acest lucru sună nebunesc. Cum pot învăța ei ceva? Cu toate acestea, școala există de 45 de ani și are multe sute de absolvenți, care se descurcă foarte bine în lumea reală, nu pentru că școala lor i-a învățat ceva, ci pentru că le-a permis să învețe tot ce își doresc. Și, în conformitate cu teoria lui Groos, ceea ce copiii din cultura noastră doresc să învețe atunci când sunt liberi se dovedește a fi abilități care sunt apreciate în cultura noastră și care duc la locuri de muncă bune și vieți satisfăcătoare. Când se joacă, acești elevi învață să citească, să calculeze și să folosească computerele cu aceeași pasiune jucăușă cu care copiii vânători-culegători învață să vâneze și să adune. Ei nu se consideră neapărat ca învățând. Ei se gândesc la ei înșiși ca doar jucând sau „făcând lucruri”, dar în acest proces învață .

Chiar mai importante decât abilitățile specifice sunt atitudinile pe care le învață. Ei învață să-și asume responsabilitatea pentru ei înșiși și pentru comunitatea lor și învață că viața este distractivă, chiar și (poate mai ales) atunci când implică să faci lucruri care sunt dificile. Ar trebui să adaug că aceasta nu este o școală scumpă; funcționează cu mai puțin de jumătate, per elev, decât școlile locale de stat și cu mult mai puțin decât majoritatea școlilor private.

Școala din Valea Sudbury și o trupă de vânători-culegători sunt foarte diferite una de cealaltă în multe privințe, dar sunt similare prin faptul că oferă ceea ce eu văd ca fiind condițiile esențiale pentru optimizarea abilităților naturale ale copiilor de a se educa. Ei împărtășesc așteptarea socială (și realitatea) că educația este responsabilitatea copiilor, nu ceva ce le fac adulții și oferă copiilor libertate nelimitată de a se juca, de a explora și de a-și urmări propriile interese. Ele oferă, de asemenea, oportunități ample de a te juca cu instrumentele culturii; acces la o varietate de adulți grijulii și cunoscători, care sunt ajutoare, nu judecători; și amestecarea liberă a vârstei în rândul copiilor și adolescenților (jocul mixt în funcție de vârstă este mai propice pentru învățare decât jocul în rândul celor care sunt toți la același nivel).

Nu mă aștept să-i conving pe cei mai mulți oameni, în curând, că ar trebui să desființăm școlile așa cum le cunoaștem astăzi și să le înlocuim cu centre de joacă și explorare autodirijată. Dar cred că există o șansă de a convinge majoritatea oamenilor că jocul în afara școlii este important. Am luat deja prea mult din asta; nu trebuie să mai luăm nimic.

De mai bine de două decenii, liderii educației din SUA, Marea Britanie și Australia ne îndeamnă să emulăm școlile asiatice, în special pe cele din Japonia, China și Coreea de Sud. Copiii de acolo petrec mai mult timp la studii decât copiii din SUA și au un scor mai mare la testele internaționale standardizate. Ceea ce secretarul american pentru Educație Duncan aparent nu realizează, sau recunoaște, este că liderii educaționali din acele țări consideră acum din ce în ce mai mult sistemul lor educațional ca fiind un eșec. În timp ce școlile lor au fost grozave în a-i determina pe elevi să obțină rezultate bune la teste, au fost groaznice în a produce absolvenți care sunt creativi sau au o adevărată poftă de a învăța.

Într-un articol intitulat „The Test Chinese Schools Still Fail” din The Wall Street Journal din decembrie 2010, Jiang Xueqin, un important educator chinez, a scris: „Eșecurile unui sistem de memorare prin memorare sunt bine cunoscute: lipsa abilităților sociale și practice. , absența autodisciplinei și a imaginației, pierderea curiozității și a pasiunii pentru învățare…”

O modalitate prin care vom ști că reușim să schimbăm școlile din China este atunci când acele scoruri [la testele standardizate] scad. Între timp, Yong Zhao, un profesor de educație american care a crescut în China și este specializat în compararea sistemului educațional chinez cu sistemul din SUA, observă că un termen comun folosit în China pentru a se referi la absolvenți este gaofen dineng ., adică „scoruri mari, dar abilitate scăzută”.

Deoarece studenții își petrec aproape tot timpul studiind, au puține șanse de a fi creativi, de a lua inițiativă sau de a dezvolta abilități fizice și sociale: pe scurt, au puține șanse de a se juca.

Din păcate, pe măsură ce ne îndreptăm tot mai mult către programele standardizate și pe măsură ce ocupăm tot mai mult din timpul copiilor noștri cu temele școlare, rezultatele noastre educaționale devin într-adevăr mai asemănătoare cu cele din țările asiatice. O linie de dovezi provine din rezultatele unei baterii de măsuri ale creativității – numite Testele Torrance de gândire creativă (TTCT) – colectate de la eșantioane normative de școlari din SUA din grădiniță până în clasa a XII-a (vârsta 17-18) de-a lungul mai multor decenii. Kyung-Hee Kim, psiholog educațional la Colegiul William și Mary din Virginia, a analizat aceste scoruri și a raportat că au început să scadă în 1984 sau la scurt timp după, și au continuat să scadă de atunci. După cum spune Kim în articolul său „Criza creativității”, publicat în 2011 în Creativity Research Journal, datele indică faptul că „copiii au devenit mai puțin expresivi din punct de vedere emoțional, mai puțin energici, mai puțin vorbăreți și verbal, mai puțin umoristic, mai puțin imaginativi, mai puțin neconvenționali, mai puțin vioi și pasionați, mai puțin perceptivi, mai puțin apți să conecteze lucruri aparent irelevante, mai puțin sintetizatori, și mai puțin probabil să vadă lucrurile dintr-un unghi diferit”.

Conform cercetărilor lui Kim, toate aspectele creativității au scăzut, dar cel mai mare declin este în măsura numită „elaborare creativă”, care evaluează capacitatea de a prelua o anumită idee și de a o extinde într-un mod interesant și nou. Între 1984 și 2008, punctajul mediu de elaborare pe TTCT, pentru fiecare clasă de la grădiniță încolo, a scăzut cu mai mult de o abatere standard. Cu alte cuvinte, aceasta înseamnă că peste 85% dintre copii în 2008 au obținut scoruri mai mici la această măsură decât copilul mediu în 1984. Dacă „reformatorii” educației își vor reuși, acesta va scădea și mai mult, deoarece copiii sunt lipsiți și mai mult de joacă. . Alte cercetări, realizate de psihologul Mark Runco și colegii de la Torrance Creativity Center de la Universitatea din Georgia, arată că scorurile la TTCT sunt cei mai buni predictori ai copilăriei pe care îi avem pentru realizările viitoare din lumea reală. Sunt predictori mai buni decât IQ-ul, notele de liceu sau judecățile colegilor despre cine va obține cel mai mult.

Nu poți învăța creativitatea; tot ce poți face este să-l lași să înflorească. Copiii mici, înainte de a începe școala, sunt în mod natural creativi. Cei mai mari inovatori ai noștri, cei pe care îi numim genii, sunt cei care păstrează cumva acea capacitate din copilărie și construiesc pe ea, chiar până la maturitate. Albert Einstein, care aparent ura școala, s-a referit la realizările sale în fizica teoretică și matematică drept „joc combinatoriu”. O mare parte de cercetări au arătat că oamenii sunt cei mai creativi atunci când sunt infuzați de spiritul jocului, când se văd implicați într-o sarcină doar pentru distracție. După cum a arătat psihologul Teresa Amabile, profesor la Harvard Business School, în cartea sa Creativity in Context (1996) și în multe experimente, încercarea de a crește creativitatea prin răsplătirea oamenilor pentru aceasta sau prin punerea lor în concursuri pentru a vedea cine este cel mai creativ are efectul opus. Este greu să fii creativ când ești îngrijorat de judecățile altora. În școală, activitățile copiilor sunt în permanență judecate. Școala este un loc bun pentru a învăța să faci exact ceea ce altcineva vrea să faci; este un loc groaznic pentru exersarea creativității.

Niciunul dintre acești oameni nu și-ar fi descoperit pasiunile într-o școală standard, unde jocul extensiv, liber, nu are loc. Într-o școală standard, toată lumea trebuie să facă aceleași lucruri ca toți ceilalți. Chiar și cei care își dezvoltă interesul pentru ceva predat în școală învață să-l îmblânzească pentru că, când sună clopoțelul, trebuie să treacă la altceva. Curriculum-ul și orarul îi constrâng să urmărească orice interes într-un mod creativ și semnificativ personal. Cu ani în urmă, copiii aveau timp în afara școlii pentru a-și urmări interesele, dar astăzi sunt atât de ocupați cu temele școlare și cu alte activități direcționate de adulți, încât rareori au timp și oportunitatea să descopere și să se cufunde profund în activitățile care le plac cu adevărat.

Toți dorim o căsnicie fericită, sau prieteni buni, sau parteneri de muncă de ajutor, trebuie să știm cum să ne înțelegem cu alți oameni: poate cea mai esențială abilitate pe care toți copiii trebuie să o învețe pentru o viață satisfăcătoare. În trupele de vânători-culegători, la Sudbury Valley School și oriunde copiii au acces regulat la alți copii, cea mai mare parte a jocului este joacă socială. Jocul social este academia pentru învățarea abilităților sociale.

Motivul pentru care jocul este o modalitate atât de puternică de a oferi abilități sociale este că este voluntar. Jucătorii sunt întotdeauna liberi să renunțe, iar dacă sunt nemulțumiți, vor renunța. Fiecare jucător știe asta și, prin urmare, scopul fiecărui jucător care dorește să continue jocul este să-și satisfacă propriile nevoi și dorințe în același timp și pe cele ale celorlalți jucători, astfel încât aceștia să nu renunțe. Jocul social implică multe negocieri și compromisuri. Dacă Betty stăpâna încearcă să facă toate regulile și să le spună colegilor ei de joacă ce să facă fără să acorde atenție dorințelor lor, tovarășii ei de joacă vor renunța și o vor lăsa în pace, pornindu-și propriul joc în altă parte. Acesta este un stimulent puternic pentru ea să le acorde mai multă atenție data viitoare. Este posibil ca și colegii de joacă care au renunțat să fi învățat o lecție. Dacă vor să se joace cu Betty, care are unele calități care le plac, vor trebui să vorbească mai clar data viitoare, să-și facă dorințele clare, așa că ea nu va încerca să conducă spectacolul și să le strice distracția. Pentru a te distra în jocul social trebuie să fii asertiv, dar nu dominator; asta este valabil pentru toată viața socială.

Urmăriți orice grup de copii în joc și veți vedea o mulțime de negocieri și compromisuri. Preșcolarii care joacă un joc de „casă” petrec mai mult timp să-și dea seama cum să se joace decât jucând efectiv. Totul trebuie negociat – cine ajunge să fie mama și cine trebuie să fie copilul, cine poate folosi ce recuzită și cum se va desfășura drama. Jucătorii pricepuți folosesc întrebări de etichetă pentru a-și transforma afirmațiile în cereri: „Să ne prefacem că colierul este al meu. BINE?’ Dacă nu este în regulă, urmează o discuție.

Regula de aur a jocului social nu este „Fă altora așa cum ai vrea ca ei să îți facă vouă”. Mai degrabă, este ceva mult mai dificil: „Fă altora așa cum ar vrea ei să le faci ” . Pentru a face asta, trebuie să intri în mintea altora și să vezi din punctele lor de vedere. Copiii practică asta tot timpul în jocul social. Egalitatea jocului nu este egalitatea asemănării. Mai degrabă, este egalitatea care vine din respectarea diferențelor individuale și tratarea nevoilor și dorințelor fiecărei persoane ca fiind la fel de importante. De asemenea, cred că aceasta este cea mai bună interpretare a liniei lui Thomas Jefferson conform căreia toți bărbații sunt creați egali. Nu toți suntem la fel de puternici, la fel de iute, la fel de sănătoși; dar toți suntem la fel de demni de respect și de satisfacerea nevoilor noastre.

Nu vreau să idealizez prea mult copiii. Nu toți copiii învață aceste lecții cu ușurință; bătăușii există. Dar jocul social este de departe cel mai eficient loc pentru a învăța astfel de lecții și bănuiesc că dorința puternică a copiilor pentru o astfel de joacă a apărut, în evoluție, în primul rând în acest scop. Antropologii raportează o lipsă aproape completă de hărțuire sau comportament dominator în trupele de vânători-culegători. De fapt, o altă etichetă folosită în mod regulat pentru astfel de societăți de trupe este societățile egalitare. Trupele nu au șefi, nicio structură ierarhică de autoritate; împărtășesc totul și cooperează intens pentru a supraviețui; și iau decizii care afectează întreaga trupă prin discuții lungi care vizează consens. Un motiv major pentru care sunt capabili să facă toate acestea, cred, constă în cantitatea extraordinară de joacă socială de care se bucură în copilărie. Abilitățile și valorile practicate într-un astfel de joc sunt tocmai cele care sunt esențiale pentru viața într-o trupă de vânători-culegători. Astăzi s-ar putea să supraviețuiești fără acele abilități și valori, dar, cred, nu fericit.

Deci, jocul învață abilități sociale fără de care viața ar fi mizerabilă. Dar învață și cum să gestionezi emoțiile intense și negative, cum ar fi frica și furia. Cercetătorii care studiază jocul cu animalele susțin că unul dintre scopurile majore ale jocului este de a ajuta tinerii să învețe cum să facă față situațiilor de urgență din punct de vedere emoțional (și fizic). Mamiferele juvenile din multe specii se pun în mod deliberat și repetat în situații moderat periculoase, moderat înspăimântătoare în jocul lor. În funcție de specie, ei ar putea sări ciudat în aer, ceea ce face dificilă aterizarea, să alerge de-a lungul marginilor stâncilor, să se balanseze de la o ramură la alta, suficient de sus încât o cădere să rănească sau să se joace în așa fel încât să se lupte. Ajung pe rând în poziții vulnerabile din care trebuie apoi să scape.

Copiii umani, când sunt liberi, fac același lucru, ceea ce le face pe mame nervoase. Ei se dozează cu frică, urmăresc să atingă cel mai înalt nivel pe care îl pot tolera și să învețe să-i facă față. O astfel de joacă trebuie să fie întotdeauna auto-dirijată, niciodată forțată sau chiar încurajată de o persoană de autoritate. Este crud să forțezi copiii să experimenteze temeri pentru care nu sunt pregătiți, așa cum fac profesorii de gimnastică atunci când le cer tuturor copiilor dintr-o clasă să se cațere pe frânghii la căpriori sau să se leagene de la un trapez la altul. În aceste cazuri, rezultatele pot fi panică, jenă și rușine, care reduc mai degrabă decât cresc toleranța viitoare la frică.

Copiii experimentează, de asemenea, furie în jocul lor. Furia poate apărea dintr-o împingere accidentală sau intenționată, sau o tachinare sau din nereușirea într-o dispută. Dar copiii care doresc să continue să se joace știu că trebuie să stăpânească acea furie, să o folosească în mod constructiv în afirmarea de sine și să nu se repezi. Crizele de furie ar putea funcționa cu părinții, dar nu funcționează niciodată cu colegii de joacă. Există dovezi că puii altor specii învață să-și regleze furia și agresivitatea prin joc social.

În școală și în alte locuri în care adulții sunt la conducere, ei iau decizii pentru copii și rezolvă problemele copiilor. În joacă, copiii iau propriile decizii și își rezolvă propriile probleme. În mediile orientate către adulți, copiii sunt slabi și vulnerabili. În joc, sunt puternici și puternici. Lumea jocului este lumea practică a copilului pentru a fi adult. Ne gândim la joc ca fiind copilăresc, dar pentru copil, jocul este experiența de a fi ca un adult: a fi stăpânit de sine și responsabil. În măsura în care eliminăm jocul, privăm copiii de capacitatea de a practica vârsta adultă și creăm oameni care vor trece prin viață cu un sentiment de dependență și victimizare, un sentiment că există o anumită autoritate care ar trebui să spună. ei ce să facă și să-și rezolve problemele. Acesta nu este un mod sănătos de a trăi.

Cercetătorii au dezvoltat modalități de a crește tineri șobolani și maimuțe în așa fel încât să experimenteze alte forme de interacțiune socială, dar nu să se joace. Rezultatul este că animalele lipsite de joacă sunt paralizate emoțional atunci când sunt testate ca adulți tineri. Când sunt plasați într-un mediu nou moderat de înfricoșător, ei îngheață de teroare și nu reușesc să învingă această frică și să exploreze zona inedită, așa cum ar face o pisicuță, sau o maimuță normală. Când sunt așezați cu un coleg necunoscut, ei s-ar putea să se înghesuie de frică sau să atace cu o agresiune inadecvată și ineficientă, sau ambele.

În ultimele decenii, noi, ca societate, am efectuat un experiment de privare de joacă cu copiii noștri. Copiii de astăzi nu sunt lipsiți în mod absolut de joacă, așa cum sunt șoriceii albi și maimuțele în experimentele pe animale, dar sunt mult mai defavorizați decât erau copiii în urmă cu 60 de ani și mult, mult mai mult decât erau copiii în societățile de vânători-culegători. Rezultatele, cred, sunt evidente. Lipsa de joacă este dăunătoare pentru copii. Printre altele, promovează anxietatea, depresia, sinuciderea, narcisismul și pierderea creativității. Este timpul să încheiem experimentul.

Mai am multe să vă spun, de exemplu necesitatea jocurilor pe computer, dar să o lăsăm pe altădată, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

