HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR 4 iulie 2022. Discursul POTUS de 4 iulie

4 iulie

Pe 4 iulie s-au născut Giuseppe Garibaldi, Nathaniel Hawthorne, Gina Lollobrigida, Thomas Barnado, Di Stefano, Alice Călugăru, Haralamb Zincă, Traian Brădean.

Nimic, iar nimic în “Kalendar”. Se muncea mult pe vremuri, nu era “weekend” mereu. O să revin altă dată la ideea că în prezent cel mai mare zeu este… calendarul. Toată lumea trăieşte, munceşte, se distrează, după calendar. Nu era mai bine în vechime când calendarul era făcut după ritmul natural al activităţii, iar zilele libere erau trei, timp suficient de recuperare? Bună întrebare !

Astăzi Pământul se află la afeliu, adică în punctul de pe orbită cel mai departe de Soare.

“Independence Day”. Ziua Naţionala a Statelor Unite ale Americii!

În astrologia globală se dă personalitatea astrologică statelor după “ziua naşterii”, sărbătoarea naţională. Dar, există destule excepţii.

De exemplu, Statele Unite, cu toate că Ziua Naţională este pe 4 iulie, în zodia Racului, se consideră că semnul zodiacal al SUA este Gemenii, care se pare că se potriveşte mai bine – ceea ce duce la speculaţii interesante.

Nu poţi să înţelegi America şi pe americani decât dacă călătoreşti în “deep country”, în America profundă. America nu este New York, sau LA, nici Chicago-Detroit cu vechea colonie de româno-americani, nici federalul Washington. Statele Unite ale Americii sunt compuse din sute de mii de orăşele, nu din zeci şi zeci de state. Fiecare dintre aceste orăşele, chiar şi cel mai mic, are cel puţin un cinematograf. Înainte aparţineau marilor case de filme: “MGM”, “20th Century Fox”, “Paramount” , “Columbia” etc etc. Sigur, vorbim de perioada clasică.

“Când americanii vor să facă, sau să zică ceva, toarnă întâi un film!” a spus, cu mult umor, generalul Charles de Gaulle. Dar, avea perfectă dreptate!

Filmul, apoi televiziunea, au avut şi au un rol formidabil în State în educaţie, învăţământ, modă, obiceiuri alimentare şi sexuale, educaţie patriotică, în economie, finanţe şi politică, în promovarea de idei şi reforme sociale. De exemplu, western-ul, este dat în manualele de relaţii publice ca o modalitate de a forma spiritul unitar, modul de viaţă american şi educaţia patriotică. Întotdeauna, cavaleria federală, care neapărat venea din stânga ecranului şi şarja spre dreapta, salva situaţia la sfârşit şi pe eroi, cu steagul “Stars and Stripes” fluturând în aplauzele sălii de cinematograf.

Da, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, eu am trăit zilele când în cinematografe se aplauda frenetic…

Este interesant că de prin anii 50’ ai secolului trecut filmele americane au început să comunice şi altceva. Mă refer la filmele SF. La început spuneau destul de sec că există extratereştri superiori tehnologic şi nu prea binevoitori. Adică, ei însăşi, americanii, în timpul războiului rece.

Apoi mesajul s-a diversificat, pe măsură ce conceptele, de exemplu cel al globalizării, deveneau operaţionale.

Prestigioasa revistă “Stars” arată că Departamentul apărării a finanţat o parte din filmul SF al lui George Lucas, din 1977, “Star Wars” ca să obişnuiască publicul larg cu “iniţiativa de apărare strategică”, războiul din spaţiu. Iar “Starship Troopers”, un film din 1997, a fost făcut cu scopul “popularizării” războiului din Golf.

Este destul de uşor să ghiceşti la ce se gândesc capetele deştepte din State. Trebuie, doar, să vezi toate filmele şi serialele americane SF!

O să vă las cu treburile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi eu mă duc să revăd “Independence Day” un film SF din 1996, frumos, alert, jucat bine de Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, Vivica Fox şi Mary McDonnell. Oare ce mesaj credeţi că indică, comunică, filmul?

Dar să nu uit să spun familiei mele din State, americanilor de origină română, tuturor americanilor: “Godspeed!”

În condițiile actuale ale unui război adevărat în Europa, care prin implicarea multor țări, are caracterul de ”mondial”, discursul POTUS de 4 iulie are o mare importanță. Să notăm că SUA a ajutat Ucraina, in cateva luni de zile, cu o sumă imensă, exprimată în arme și armament, mai mare decât cheltuielilor anuale pentru apărare a Federației Ruse. Războiul a fost întotdeauna o afacere și nici acesta, din prezent, nu face excepție. De exemplu acum toată lumea dă din coate ca să fie bine plasată la reconstrucția Ucrainei.

Şi apoi o să încep să studiez, probabil toată noaptea, o carte de excepţie, o carte rară, pe care am primit-o acum câțiva ani, dar pe care o consult de 4 iulie: “Voices of our Ancestors. Cherokee Teachings” scrisă de o nativă, Dhyani Ywahoo, fotografia din titlu. Cred că sunt multe similitudini între tehnicile spirituale ale poporului “ţalaghi”, cum se numesc, de fapt, cherokeezii şi cele ale strămoşilor noştri, dacii. Şi unii şi alţii se considerau “lupi”!

“Ga li e li ga” – în limba ţalaghi, vă sunt recunoscător. Pentru că o să-mi citiţi horoscopul şi poate o să vă fie de folos!

“O sa da dev” – totul o să fie bine, pentru că, mâine mai avem o şansă, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 4 iulie 2022

BERBEC O zi ceva mai dificilă, un amănunt te deranjează. Azi, marea ta capacitate de muncă, rapiditatea în execuţie şi încăpăţânarea, tenacitatea, sunt principalele surse de posibile satisfacţii. Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor urgente, dar nu importante. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Toată lumea se grăbeşte! Tu ia-ţi un moment de respiro, fă o pauză şi vezi în ce parte vrei să meargă barca vieţii tale, ce arată „busola de aur”. Este momentul să te gândeşti la o nou ciclu, la o nouă perioadă, la un curs nou în viaţa ta…

TAUR La serviciu, la muncă, este esenţial să te documentezi bine, să iei mai multe informaţii, să motivezi şi să argumentezi, nu să refuzi din principiu. Diplomaţia este absolut necesară astăzi! O anumita tensiune domneste la serviciu sau în familia ta, dar e bine sa nu dai importanţă şi să-ţi vezi liniştit de treburile tale. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la serviciu şi de acasă. Sau, mai bine taci cu superioritate şi zâmbeşte: nu uita că tăcerea (ta) este de aur!

GEMENI Te desfăşori pe prea multe proiecte, planuri, în acelaşi timp! Concentrează-te pe problemele urgente, fă-ţi o listă de priorităţi, o foaie de parcurs. Nu trebuie să ieşi în evidenţă astăzi! Toate felurile de a câştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. Nu-ţi schimba direcţiile şi intenţiile, tenacitatea îţi aduce succes. Disimulează cu grijă intenţiile şi păstrează secretele personale. Adevaraţii invingatori au fost, întotdeauna, discreţi şi precauţi. Nu fii original cu orice pret, mai ales la serviciu sau, pe seară, într-o comunitate de oameni, un eveniment social, spectacol.

RAC Conjunctura anunţă o zi în care ai emoţii. Dacă ai un obstacol de trecut, concentrează-te, stelele îşi fac partea lor, te favorizează. Ai noroc, statistic vorbind, dacă dai un examen! Faci mari eforturi să rămâi in termeni buni cu toată lumea, acasă sau la serviciu. Eşti emoţionat şi lucrul acesta te tensioneză. Poate că şi tu ai un examen de dat astăzi, ce este viaţa altceva decât un permanent examen în faţa lui Dumnezeu? Totuşi, astăzi ai noroc în relaţiile umane, în domeniul sentimental dar şi la… examene!

LEU Sunt unele momente în viaţă pe care nu trebuie să le pierzi, şi azi e o asemena zi. Ca să ai succes, să nu ratezi ocazia, să nu întârzii, fă-ţi mereu un plan “B”, o soluţie de rezervă! Astăzi ai o imagine care poate fi mult imbunataţită, mai ales dacă nu te enervezi cand eşti contrazis şi nu te închizi în tine! De asemenea, trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de până acum, schimbările repetate de direcţie nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele, nici la teste, examene, interviuri!

FECIOARĂ Cei din jurul tău cred că pot conta pe promisiunile tale. Astăzi ţine-ţi cuvântul dat, chiar dacă obligaţiile asumate nu-ţi mai fac nicio plăcere. Buna reputaţie este cel mai valoros lucru! Eşti prea direct şi prea naiv, păcate, dar şi calităţi ale zodiei. Astăzi nu specula nimic, sentimental sau financiar. Dar, nişte mici ambiţii personale, mai curând nişte achiziţii, mici cumpărături de obiecte, dar care nu-ţi dădeau pace, pot fi satisfacute azi spre satisfacţia ta nedisimulată.

BALANŢĂ Astăzi chiar ai umor! Reuşeşti să te strecori printre multele obstacole cotidiene, cu zâmbetul pe buze. Ai dori să evadezi, să pleci unde vezi cu ochii, dar încă nu a venit vremea vacanţei! Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Călătoriile scurte sunt bine aspectate, eventual delegaţii sau mici călătorii de afaceri, de asemenea, micile schimbări in ergonomia, în aşezarea, unor obiecte la birou, sau acasă.

SCORPION Eşti gata să asculţi şi să ajuţi pe cei din jur, prieteni, membri ai familiei. Posibilităţile tale, limitele, sunt puse la încercare azi. Unele lucruri nu merg chiar cum trebuie, ia măsuri! O zi neaşteptat de simpatică, de plăcută, în care toata lumea cu care te întâlneşti te intreaba ce faci si gaseşte că arăţi bine. Mai pe seară încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renunţând la strategia kung-fu, puţin recomandata la albi, creştini, europeni: „totul, sau nimic”!

SĂGETĂTOR Atenţie la cei care “îţi vor binele”, la cei care, te fapt, vor să te controleze, să-ţi facă program. Poţi să le dejoci planurile cu mult umor şi poţi chiar să tragi foloase de pe urma lor! Primeşti unele veşti, mici necazuri, mai mult dezamagiri, cauzate de persoane în care ţi-ai investit, poate nemeritat, încrederea şi speranţele. De fapt decepţiile ţi le-ai provocat singur prin faptul că nu ai apreciat corect abilităţile şi posibilităţile persoanelor în cauză.

CAPRICORN Ai mult de lucru şi ai şi un obstacol de trecut. În jurul tău se discută mult şi cu patimă, sunt polemici şi dispute! Nu te băga, interesul tău este să rămâi arbitru, nu să devii jucător! Astăzi nu eşti în cea mai buna dintre zile, mai bine ţine o dieta uşoară şi încearca să te gândeşti la lucruri placute şi vesele. Că timp de distracţie nu prea ai! Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important, eşti prea obosit şi trebuie să stai în defensivă.

VĂRSĂTOR Cu prudenţă şi iscusinţă poţi să tragi foloase din această situaţie, apărută azi. Vrei să ajuţi, să dotezi, un membru mai tânăr al familiei, sau pur şi simplu să faci economii pentru vacanţă. O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Dar, nimic foarte important, însă, nici măcar foarte interesant. Se păstrează aspectele negative cu planetele colective de ceva timp, traduse printr-o lipsă de interes a anturajului faţă de tine. Aşa că nu-i deranja, că nu au timp de tine! Poate pe seară, la un suc, poţi să-i faci să-ţi povestească ce au mai păţit în ultimul timp.

PEŞTI Azi ai curiozităţi şi întrebări la care nu s-au răspuns încă! Dar, eşti responsabil şi plin de intenţii bune. Ai un nou unghi de vedere, interesant şi paradoxal, resetezi unele prejudecăţi! Amână pe mâine formularea unei concluzii, sau decizia respectivă, ca sa ai timp sa te informezi şi să te documentezi în mod corespunzator. Nimeni din lume nu te poate grabi ca sa iei o hotărâre greşită, împotriva propriilor interese! Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai de fapt. Este bine să revii şi să termini lucrurile.