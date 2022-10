HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 31 octombrie 2022. Halloween. De ce sperietura este plăcută?

31 octombrie

Pe 31 octombrie s-au născut Jan Vermeer, John Keats, Eugen Lovinescu, Dan Hatman.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: Apelie, Stahie, Urban, Aristobul, Narcis și Epimah. Nimic, în ”Kalendar”.

„Ziua Reformei în Biserica Luterană”; marchează începutul Reformei promovate de teologul german Martin Luther (1483-1546), întemeietorul Bisericii luterano-protestante; la 31 noiembrie 1517 el a afişat pe uşa bisericii din Wittenberg 95 de teze care atacau direct papalitatea; prin tezele sale a negat valoarea tradiţiei sacre a autorităţii papale, punând mai presus autoritatea Sfintei Scripturi. Sursă: RADOR.

„Ziua Arhivelor Naţionale” (la 31.X.1862 se înfiinţa Direcţia Generală a Arhivelor Statului, prin unificarea Arhivelor din cele două Principate Române, Moldova şi Ţara Românească) Sursă: RADOR.

Am cunoscut, în Franța, un tip, un nobil, care își cunoștea ascendența familiei începând din secolul XII. Eu nu am asemenea pretenții, dar familia mea se poate lăuda cu cinci generații de arhivari și istorici, începând cu căpitanul Costică Ștefănescu, printre primii conducători ai Arhivelor Statului.

Da, este Halloween, dar nu este sărbătoarea noastră! Sigur, am preluat şi Halloween-ul cum l-am preluat pe Moș Crăciun, sărbătoarea lui Thor, de fapt repetarea lui Moş Nicolae, apoi Sf. Valentin, care este Dragobetele, etc. Fiind o sărbătoare a copiilor, treacă-meargă, ce le place mai mult decât să fie gâdilaţi, sau, speriaţi?

Fiorul unui film horror se poate simți euforic – iar oroarea ușoară, spun cercetătorii, poate ajuta, de asemenea, la stimularea rezistenței psihologice de durată.

Transpirație de pomană, bătăile inimii se accelerează, mușchii se încordează. Ți se face pielea de găină și stomacul are fluturi. Când frica dispare, putem rămâne cu sentimente de plăcere. Am scăpat doar cu o sperietură! Este aceasta doar ușurarea de a nu fi pățit nimic rău – sau este ceva mai mult?

Luptă sau fugi

Amigdala, un mănunchi de neuroni în formă de migdale aflate adânc în centrul creierului, controlează răspunsul la frică. Într-o situație înspăimântătoare, amigdala stimulează hipotalamusul, care activează două sisteme din organism – sistemul nervos simpatic și sistemul cortical suprarenal – provocând un flux rapid de hormoni și declanșând răspunsul de luptă, sau fugi.

Adrenalina stimulează vigilența corpului. Accelerează ritmul cardiac și deviază sângele către mușchii necesari mișcării. Cortizolul crește tensiunea arterială. Vasele de sânge din jurul organelor vitale se dilată, inundându-le cu oxigen și substanțe nutritive. Respirația se accelerează, furnizând oxigen proaspăt creierului, în timp ce nivelul de glucoză din sânge crește, oferind organismului un impuls rapid de energie – gata de acțiune.

„Deși avem o înțelegere a unor aspecte ale rețelelor de frică neuronală și a modului în care acestea coordonează comportamentul, există încă multe necunoscute”, spune dr. Charlotte Lawrenson, profesor de neuroștiință la Universitatea Bristol.

Când suntem expuși la stimuli senzoriali sau la un mediu care este potențial amenințător, spune ea, două căi sunt activate în creier. Primul este rapid. Informațiile sunt transferate către talamusul senzorial și apoi către amigdală, permițând acțiunea imediată asupra stimulilor amenințători.

Al doilea este un traseu mai lent, indirect. Informațiile sunt trimise din talamus către cortex, cel mai exterior strat al creierului, asociat cu conștiința, raționamentul și memoria. Aceasta analizează amenințarea și ne permite să stabilim dacă suntem în pericol real, sau nu.

„Nu știm exact unde apare sentimentul de frică în creier”, spune Lawrenson, „dar este probabil să fie din activarea coordonată a unei rețele de frică care implică mai multe regiuni ale creierului”.

Dacă amenințarea este determinată a fi reală, alte zone ale creierului vor fi activate pentru a iniția un răspuns al întregului corp la pericol. Acesta include sistemul periaqueductal, care coordonează reacțiile antinociceptive, autonome și comportamentale la stres și leziuni, blocând detectarea durerii de către neuronii senzoriali și declanșând procesele fiziologice involuntare și acțiunile de răspuns.

„Memoria [pericolului] va fi transferată și stocată în hipocamp”, adaugă co-cercetătorul lui Lawrenson, dr. Elena Paci, „astfel încât să fim capabili să ne amintim și să identificăm amenințarea la următoarea întâlnire”.

O fereastră asupra temerilor noastre colective

Frica este o emoție străveche iar poveștile înfricoșătoare sunt înrădăcinate în istoria umanității. În societățile antice, de exemplu, poveștile care induceau frică erau folosite pentru a-i învăța pe copii despre pericolele pe care le puteau întâlni, cum ar fi lupii și alți prădători. Astăzi, cinematograful oferă o fereastră către temerile colective ale societății. În filmul SF din 1954, Godzilla a fost creată de radiații nucleare, dezvăluind anxietatea comună cu privire la atacurile atomice ale celui de-al doilea război mondial.

Filmele au prezentat adesea tehnologia ca fiind o amenințare – roboți care se revoltă împotriva creatorului lor, precum gazdele Westworld , sau IA criminală precum Hal în 2001: Odiseea spațiului și Skynet în Terminator .

În martie 2020, când pandemia a intrat în atenția mondială, descărcările filmului Contagion – despre o pandemie mortală – au crescut. De ce au vrut oamenii să se uite la un film de groază despre ceva atât de real pentru ei în acel moment? Profesorul Marc Malmdorf-Andersen și colegii săi cred că filmele de groază au potențial de învățare pentru gestionarea incertitudinii.

Navigarea într-o lume imprevizibilă

Profesor asociat la Universitatea Aarhus din Danemarca, Malmdorf-Andersen, cercetează procesele cognitive implicate în joc și învățare. „Petrecerea timpului în aceste tărâmuri ficționale poate fi considerată aproape ca o oportunitate de a vă redacta propriul manual de instrucțiuni pentru scenariile cele mai defavorabile”, spune el.

Un studiu făcut în timpul pandemiei de Covid a constatat că persoanele cărora le-a plăcut să vizioneze filme de groază erau mai rezistente din punct de vedere psihologic, decât cei non-horror.

„Au fost, în anumite privințe, expuși unor scenarii similare și ar putea folosi această experiență pentru a naviga în realități noi, incerte”, spune Malmdorf-Andersen. „Este posibil ca formele recreative de frică în general să poată ajuta la îmbunătățirea reglării emoțiilor și a abilităților de adaptare.”

Plasarea fricii, spune Malmdorf-Andersen, are sens dacă o privești ca pe o „formă de joc”. „Plăcerea stimulilor înfricoșători pare să fie legată de stăpânirea situațiilor imprevizibile”, spune el. „În același mod, jocul copiilor este caracterizat prin căutarea unor cantități moderate de incertitudine, surprize moderate, într-un efort de a le înțelege.”

De fapt, cercetătorii de la Universitatea Exeter spun că atunci când jocul copiilor implică risc și frică, poate funcționa ca un factor de protecție împotriva anxietății. Joaca, spune Malmdorf-Andersen, este o strategie pentru a învăța cum să faci față situațiilor nefamiliare și să faci previzibilul imprevizibil.

Punctul dulce

Pentru a investiga relația dintre plăcere și frică, Malmdorf-Andersen și colegii săi de la Laboratorul de frică de agrement al Universității Aarhus au studiat un grup de oameni care au mers la o atracție pentru vizitatori, o casă bântuită. Acolo, oaspeții s-au înscris în mod voluntar pentru a fi îngroziți de zombii, de maniacii mânuitori de drujbe și de canibali care mănâncă copii. Cercetătorii i-au filmat pe oaspeți, le-au monitorizat ritmul cardiac și i-au întrebat cum s-au simțit în diferite momente ale experienței.

„La Dystopia Haunted House sunt aproximativ 70-100 de actori care te sperie în fiecare noapte”, spune Malmdorf-Andersen, „și un departament mare de efecte speciale. Își provoacă oaspeții la multe niveluri diferite – dezgust, frică, disperare, neliniște, singurătate, întuneric, claustrofobie…” Descoperirile au indicat că oamenilor nu le place să fie prea departe de starea lor fiziologică normală, dar le place să fie doar puțin în afara zonei lor de confort. Curiozitatea.

„Rezultatele noastre sugerează că ar putea exista un „punct dulce” între frică și plăcere”, spune Malmdorf-Andersen. „Un loc potrivit în care contextul nu este prea terifiant, dar nici prea blând. Acest punct dulce pare să fie locul în care plăcerea este maximizată.”

În acest caz, un val de frică, urmat rapid de ușurare are ca rezultat eliberarea de substanțe chimice care se simt bine în creier – endorfine și dopamină – care te răsplătesc cu un val de euforie.

Când frica merge prea departe

Cu toate acestea, este important să rețineți că fiecare este diferit. Cu toții avem un sentiment unic a ceea ce ni se pare înfricoșător – și este o linie fină între distracția inofensivă și teroarea autentică. Prea multă frică poate duce la stres și disfuncție. La nivel global, aproximativ 325 milioane de oameni suferă de anxietate diagnosticată, care poate deveni cronică și debilitantă și pot afecta traiectoria de viață a unei persoane. De aceea sunt împotriva climatului de frică permanentă indusă de presă.

„Diferiți oameni au un nivel diferit de activare a anumitor zone [ale creierului]”, spune Paci.

Ceea ce poate fi doar un fior pentru o persoană poate fi cu adevărat terifiant pentru altul. Queen avea dreptate: Pain is so close to pleasure! Așa că îndrăznește să te sperii în acest Halloween – dar doar în cantitatea potrivită!

Dimineața Astro(logilor)nomilor a devenit o instituție permanentă – o direcție care nu îmi face nicio plăcere. În orice caz, comunicările continuă și în noaptea de Halloween, așa că vă rog să mă scuzați, cred că o să mă costumez în călugăr, doar sunt unul în rodaj, și o să-mi pun masca de portar de hokey a lui Jason, combinație care mi s-a părut destul de horror. Plus o drujbă Ruris DAC de doi cai jumătate. Sper să se vadă bine pe camera de pe net, gen Skype. Măcar distracție să fie, până mâine când, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 31 octombrie 2022

BERBEC Încăpăţânarea a trezit întotdeauna o reacţie contrară şi a creat potențiali ostili. Treci prin mai multe impasuri, care te obsedează şi nu găseşti o soluţie. Aşteaptă momentul potrivit! Este cazul să te gândeşti dacă trebuie să munceşti, în continuare, foarte mult pentru bani foarte puţini. Ai prilejul de excepţie să întâlneşti o persoană deosebită. Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi.

TAUR Zi fastă, conjunctura e favorabilă Taurilor întreprinzători. În astfel de zile obstacolele, încercările de orice fel, se trec mai uşor, cu șanse şi succes. Norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Fii mai hotărât, mai sigur pe tine! Zâmbeşte, ţine capul sus şi vei reuşi, norocul ajută pe cei curajoşi! Astazi poti sa ceri o favoare sau o inlesnire de la prieteni sau de la familie, pentru că la serviciu nu ai nicio secundă liberă! Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept sau o nouă idee. E luni, ziua Lunii, așa că eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită, pe cât posibil, discuţiile în contradictoriu pe subiecte de familie.

GEMENI Rezolvarea favorabilă, sau sfârșitul unei situații mai dificile este aproape. Nu renunța tocmai acum, ești superficial, înțeleg, dar nu acum! Este important pentru calea ta strategică. Azi armonia şi puterea toamnei (plăcute, până acum, ce-i drept!) te ajuta să-ţi intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitatile. Este o zi de reflecţie în care este bine să te limitezi la activităţile obişnuite. O zi bună în care nu te mai doare capul, nici la propriu, nici la figurat. Necazurile au trecut, de azi norocul îţi surâde din nou! Nu te repezi să tragi concluzii după ce ai evaluat situaţia cateva minute, la început de săptămână, lasă decizia până mâine, că noaptea este un sfetnic bun!

RAC Trebuie să te temperezi, să-ți controlezi starea agresivă şi de nervozitate, care iţi pun unele relaţii în pericol şi produc surpriza şi nedumerire anturajului. Haide, tu ești pașnic! Aștepți sau primeşti ceva bani, nu prea mulţi, dar îţi acoperă facturile. O zi cam amestecată, dar trece repede, şi devine doar o amintire. Dupăamiaza asta o poţi petrece făcând ceva sport, bazin sau sauna, ca să te relaxezi, scoţi toxinele şi să mai dai din kilograme. O zi plăcută în care totul pare echilibrat. Necazurile au încetat, norocul îţi surâde din nou. Te simţi bine şi poți să zâmbeşti tot timpul!

LEU Oferă-ţi o pauză ca să filosofezi și să visezi cu ochii deschiși! Lipsa acestui răgaz obligatorii îi face pe Lei nervoşi şi nesuferiţi. Lumea nu ştie ce suflet delicat poate avea un Leu! Vrei să pari mai tare şi mai important decât eşti. Este foarte bine, pentru ca azi aparenţele conteaza, dar nu ţi-ai ales bine momentul! Astăzi este o zi densă şi anturajul tău nu are timp. Lucrurile neterminate te obsedează. Astăzi trebuie să faci o listă de cum o să rezolvi tu toate lucrurile lăsate aiurea, in coada de peşte de-a lungul timpului. Eşti făcut din pulbere de stele. Azi eşti cât poţi tu de interesant, vesel şi inteligent – convinge-i de aceasta şi pe cei din jur!

FECIOARĂ Dimineaţa, în activitatea ta, trebuie să te fereşti de orice persoană potenţial ostilă, sau dubioasă. Nu uita: “dacă intri in troacă, te mănâncă porcii!” Evită locurile publice aglomerate. Aspecte favorabile deciziilor, la muncă. De asemenea o zi relaxantă, plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor profesionale. Găseşti şi nota potrivită în gama sentimentală. O zi bună, dacă eviţi persoanele nesuferite. La serviciu este o perioadă calmă fară prea mult de lucru. Pe seară o veste despre o excursie şi ceva petreceri. Aspectele benefice sunt in cumpană astazi cu influenţe mai puţin favorabile, asa că ai astăzi o zi obositoare, dar placută!

BALANŢĂ Trebuie să rezolvi lucrurile cât mai simplu posibil, fără conflicte şi resentimente. Totuşi, trebuie să dai dovadă de o combativitate bine temperată, care, fără agresivitate, te ajută mult. Stăpâneşte-ţi remarcile ironice şi criticile la persoană. Vremea, cam rece, în schimbare iţi dă nelinişti care nu sunt ale tale. Scutură-te de ele şi regăseşte-ţi optimismul şi buna dispoziţie! Astăzi, zi de cumpărături de completare, după consumul din weekend. Ai descoperit nişte magazine ale producătorilor şi faci ceva economie evitând supermarketurile. Şi nu uita să-ti prelungesti abonamentul la sala de forță!

SCORPION O zi de luni modestă şi ca realizari şi ca pretenţii, de aceea cam cenuşie şi monotonă. Poti să o inviorezi pe seară, la un spectacol, un film şi/sau la o cina cu multă şampanie şi ciocolată! Eşti adus în situaţia de a purta conversaţii calme şi interesante cu anturajul, ceea ce îţi sporeşte gradul de socializare. La serviciu ceva se încurcă, aşa că amână pe mâine, este doar luni, începutul săptămânii ai timp destul! Astăzi ai uşurinţă în exprimare. Regaseşti un obiect pe care l-ai crezut pierdut. Astăzi sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de colegii de la serviciu. Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine astăzi, mai ales pe seară la o cină cu fiţe şi multă veselie.

SĂGETĂTOR Astăzi simţi mai acut că nu mai poţi sta alături de persoanele pe care nu le suporți, care îți pun piedici, nu te lasă să te desfăşori. Trebuie să obţii un armistiţiu, o regulă a jocului! O zi plină de satisfacţii pentru tine. Cei din jur recunosc că ai dreptate si iţi acceptă argumentele. Pentru unii centauri, o zi calmă şi fără prea mult efort. Te simţi excelent, puţin obosit, iar la serviciu lucrurile par că merg mai bine. Horoscopul iţi arată că astăzi nu trebuie să incepi nimic nou, mai ales in domeniul serviciului, sau să faci cheltuieli exagerate. Astăzi, în ultima zi de octombrie, chiar dacă nu prea îţi convine este bine să asculţi sfatul bun al unui senior din familie. Aşa, poate, o să eviţi decepţiile!

CAPRICORN Dimineața te înţelegi intelectual, profesional şi chiar sentimental cu o persoană născută tot in zodia Capricornului. Pare paradoxal, dar aveţi în comun multe: perfecţionismul, de exemplu! Astăzi ai nevoie de abilitate ca să echilibrezi o activitate prea densă cu lipsa de acţiune a altora. Adică trebuie să mediezi într-un anturaj haotic, în care fiecare trage în direcţii diferite. In cursul dimineţii trebuie să clarifici o serie de probleme întârziate, pentru că in a doua parte a zilei ai o intalnire. Esti foarte aglomerat, ai mult de munca şi niciun spor, asta dacă eşti la serviciu, la stat, sau la patron. Dacă eşti PFA, sau ai o profesiune liberală poţi să-ţi organizezi singur programul, cu atenţia şi seriozitatea caracteristică Capricornilor!

VĂRSĂTOR „Câinii latră, caravana trece!”. Trebuie să dai dovadă de prudenţă şi reţinere. Mai ales dacă ți ser fac reproșuri. Zâmbește și spune ”da, am înțeles!”. Apoi, continuă interesele tale! Un vârf de energie te face să acţionezi rapid, fără să te gândeşti prea mult. Fii obiectiv, prudent şi o să fie mai bine. Ai ceva de rezolvat pentru familie, dar numai în a doua parte a zilei. Ordine şi disciplină! Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale sentimentale. Ai timp, in sfârşit, să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai văzut de mult.

PEŞTI Eşti în plină formă, fizic şi mental! Ţi-ai regăsit ritmul optim de viaţă şi serviciul nu-ţi mai pare o pedeapsă. Sunt nişte discuţii despre bani, dar faci faţă. Pe total, pare o zi bună! Evită să te bagi în treburile altora, zâmbeşte şi taci din gură. O zi obişnuită in care eşti ușor şi inspirat, dar rutina cotidiană te cam plictiseşte. O veste mai pe seara, dar nimic interesant, pâna la urma. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Nimeni nu te obliga să le faci pe toate impecabil şi în timp record. Dar trebuie să te străduieşti mai mult, aşa, pentru imagine si posibilele laude pe care poți sa le primeşti!