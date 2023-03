HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 31 martie 2023. Sfârșit de martie 

31 martie

Pe 31 martie s-au născut: Rene Descartes, Franz Josef Haydn, Serghei Pavlovici Diaghilev, Nikolai Gogol, John Fowles, Christopher Walken, Richard Chamberlain, Al Gore, Adrian Enescu, Nichita Stanescu, Toni Buiacici, Helmut Plattner, Nelly Miricioiu, Ion Pillat, Tamara Creţulescu.

Se muncea, se munceşte, se va munci – nimic în „Kalendar” şi nimic important în calendarul creştin, doar Sfinții de santinelă în eternitate Ipatie și Veniamin.

„Evenimentul Zilei” din 31 martie 1995: Catastrofă aeriană la Baloteşti (lângă Bucureşti), în cursul căreia un avion Airbus A-310 al Companiei TAROM, pe ruta Bucureşti-Bruxelles, cu 61 de persoane la bord, s-a prăbuşit, la puţin timp după decolare; nu au existat supravieţuitori. (Sursă: RADOR)

Au trecut 28 de ani, vorba lui Dumas. El era mai modest, spunea doar 20 de ani. Nici până astăzi nu-mi este foarte clar ce s-a întâmplat atunci. Repede muşamalizată, repede uitată, catastrofa aviatică pune şi astăzi la încercare creierele detectivilor. Pentru că raportul de anchetă nu se pune, a fost făcut, evident, la comandamente politice, la 19 ani după catastrofă. De ce atâta timp? Se credea că se uită? „Detectiv” în sensul propriu, cel care detectează, află, descoperă adevărul…

Cu toate că publicul a fost educat şi învăţat, adică intoxicat, că „avionul este cel mai sigur mijloc de transport”. Nimic mai fals! Aşa zisele statistici folosite de zâmbitorii moderatori de la diferitele televiziuni care primesc substanţiale subvenţii de la companiile de transport aeriene sub forma publicităţii, concursurilor sau a diferitelor sponsorizări, se bazează în general, pe numărul de kilometri parcurşi. Diferenţa este însă clară: dacă un automobil, de exemplu, se deplaseză într-un oraş unde sunt obstacole şi posibilităţi de accident la tot pasul, o navă aeriană străbate un spaţiu în principu…gol. Nu am auzit de avioane doborâte de meteoriţi, sau că s-au ciocnit de Lună. Nu, încă!

Luându-se în considerare, printr-un dificil calcul al probabilităţilor nu mai puţin decât 36 de factori, un matematician din Brazilia a enunţat această scară a pericolului în istoria transporturilor: cel mai puţin periculos este mersul pe jos. Normal! Urmează, în mod surprinzător mersul pe bicicletă, apoi calea ferată, transportul cu tracţiune animală, transportul pe apă, automobilele şi apoi, la urmă, considerat cel mai periculos mod de transport – avionul. Mai periculos decât avionul este doar mijlocul de transport folosit de donatorii de organe: motocicleta!

Dacă trebuie să zburăm, atunci, cu cine? Cu TAROM sau cu altă companie aeriană românească (dar nu low cost). Şi spun asta nu pentru că îmi funcţionează glanda patriotică, sau că facem publicitate indirectă. Autorul acestor rânduri şi-a petrecut ceva timp „în aer”. Dacă ar fi să totalizăm kilometri parcurşi s-ar strânge de vreo patru-cinci ori ecuatorul. A zburat, în calitate de pasager, pe mai toate tipurile de avioane de transport, chartere și chiar şi pe câteva avioane militare.

TAROM-ul a avut doar patru catastrofe în toată istoria sa. La 4 februarie 1970 un Antonov AN-24 cu indicativul YR-AMT se loveşte de Apuseni în condiţii meteo teribile. Toţi cei 24 aflaţi la bord încetează din viaţă. Fatidicul an 1970 continuă: la 7 decembrie lângă aeroportul Kogălniceanu, la Constanţa, modernul pe atunci BAC One Eleven, cu indicativul VR-BCA, ucide 18 din cele 27 de persoane aflate la bord. Tot în anii 70’, în 1974, la 29 decembrie, un alt Antonov AN-24 cu indicativul YR-AMD îşi omoară pasgerii şi echipajul, în total 33 de persoane, dacă îmi amintesc bine lîngă Bacău, tot în condiţii meteo mizerabile.

După cum arătam, cel mai grav accident a avut loc la 31 martie 1995, când un Airbus A310-324 cu indicativul YR-LCC se prăbuşeşte imediat după decolarea de pe aeroportul Otopeni, pe raza localităţii Baloteşti. Toţi cei 61 de pasageri și membri ai echipajului, aflaţi la bord, încetează din viaţă. Cu un total de „numai” 136 de victime în mai mult de șase decenii de activitate, compania TAROM este considerată de „Air Accident Datebase” ca una dintre cele mai sigure firme mici-mijlocii din lume.

Dacă aveţi să plecaţi undeva, în lumea asta largă, vedeţi dacă nu puteţi să ajungeţi cu trenul. Dacă vă grăbiţi, atunci trebuie să luaţi avionul. Autorul acestor rânduri l-a luat de mai multe sute de ori. Şi a avut parte de ceva aventuri, din care abia a scăpat cu viaţă. O idee însă nu îmi dă pace.

După orice catastrofă aeriană toţi, şi mă gândesc la presă şi la autorităţi, sar că este vorba de o „eroare de pilotaj” în cazul nostru că piloții nu au reacționat. Nimeni nu şi-a pus problema că echipajul bănuit că ar fi făcut eroarea respectivă se afla şi el în aer în respectivul avion şi nu în faţa unui simulator. Apoi procedurile de pilotaj moderne aproape exclud posibilitatea unei erori umane. Autorul acestor rânduri este convins că în cazul unei catastrofe aeriene concură o mulţime de factori, în primul rând fenomenele meteo, celebrele tornade orizontale, apoi vicii ascunse şi oboseala materialului din care este construit avionul, cît şi dereglări şi defecţiuni ale aparaturii de guvernare, de propulsie, sau de semnalizare. Toate aceste influenţe negative pot face ca pilotul să ia o decizie greşită, dar perfect motivată de ceea ce vedea el din scaunul pilotului şi ce îi semnaliza aparatura de bord.

Credem că tragicul accident de la Baloteşti are, de asemenea o motivaţie tehnologică, în care sunt implicate fucţionarea incorectă a ampenajului vertical şi a regulatorului de putere. Oare nimeni nu şi-a pus problema identităţii căderii cinematice a Airbus-ului de la Baloteşti cu mult discutatele catastrofe ale Boeing 737 de la Colorado Springs şi Pittsburgh? Prestigioasa National Transportation Safety Board (NTSB) crede că multe dintre catastrofele bătrânului 737 (în prezent se află în exploatare circa 26.000 unităţi din acest tip de avion) cît şi a modelelor similare (în care categorie intră şi Airbus A310) se datorează unei inexplicabile dereglări a „cârmei” cum este botezată aripioara mobilă a ampenajului vertical și a unei necorelări cu guvernarea motoarelor.

Adevărul despre catastrofa de la Balotești este că a fost produs de funcționarea incorectă a diferitelor sisteme și subsisteme, al unui avion refurbished, uzat, obosit, care a condus la semnalizări incorecte în cabina de pilotaj. Se știa că motorul dreapta dădea rateuri, în raportul de anchetă se vorbește chiar de o defecțiune de fabricație. Mai este un dialog scos din ”black box”, în care piloții sunt evident surprinși de reacția ciudată, sinucigașe, a avionului: ”Bă, ce ai!” Piloții au luat decizia corectă, în funcție de ce le arătau aparatele. Dar, ce se afișa pe bord erau minciuni!

Cât priveşte piloţii, autorul acestor rânduri îi preferă pe cei români, care aterizeză şi decoleză lin, şi se descurcă excelent în condiţii meteo vitrege. Mult timp am zburat cu același căpitan, Banu Gheorghe, parcă era pe ”Muntenia”. Cred că a ieșit la pensie demult, la piloți este alt regim. Excelent căpitan, formidabil pilot, lumea aplauda la aterizările sale ”fulg de păpădie”, fără niciun șoc! Piloţii americani şi ruşi sunt instruiţi să ia contact „ferm” cu solul ceea ce produce un şoc nu prea plăcut, fizic şi psihic.

Dacă nu este să fie TAROM, sau măcar piloţi români, atunci autorul preferă „Lufthansa”, apoi „SAS”. Nemţii şi scandinavii ştiu să zboare şi, de asemenea, sunt ospitalieri la bord, chiar cu un posesor de paşaport românesc. „SABENA” era, de asemenea una dintre „iubirile” primei tinereţi a autorului, mai ales că Majestatea Sa, Regele Mihai, se pare că a lucrat ca mecanic de bord o vreme la prestigiosa, dar în prezent „fosta”, companie belgiană. Cu un Boeing 707 „long carrier”, poate cea mai reuşită producţie a fabricantului de aeronave, aparţinând Sabenei, autorul a avut o aventură superbă şi periculoasă în Africa. Care s-a sfârşit cu bine, datorită echipajului şi calităţilor avionului. Poate vom avea timp să o povestim, altă dată.

Până atunci nu uitaţi ce spunea Saint-Exupery, în al său celebru „Courrier Sud”: „…zborul este o minune…”. Bucuraţi-vă de această minune, dar fiţi pregătiţi, tot timpul, pentru orice eventualitate. Nu sunteţi pe Pământ!

Nu ştiu de ce, dar zborul mi-a adus în minte, printr-o ciudată sincronicitate, capodopera japonezului Yasunari Kawabata, un premiu Nobel pentru literatură, meritat, pe bune, fabulosul „Meijin”, o carte despre go – o să recitesc cartea în noaptea asta, ce delectare!

Şi această secvenţă din Codul Bushido, citiţi şi luaţi aminte:

„Nu am magie – îmi transform forţa interioară în magie!

Nu am trup – îmi transform forţa morală în trup!

Nu am katana (sabie) – îmi transform liniştea spiritului în sabie!”

După cum nu avem tot timpul din lume, aşa că mâine, mereu mâine, proiectaţi-vă speranţa către viitor, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 31 martie 2023

BERBEC Astăzi, ca prin minune, lucrurile se aranjează cam cum vrei tu. Eşti surprins plăcut, dar nu înţelegi cum s-a întâmplat să ai atâta noroc. Stai liniștit, sunt multe taine între Pământ şi Cer! Azi ai un umor sclipitor, ceea ce, să fim drepţi, nu te caracterizează! Eşti mai puţin ambiţios şi încăpăţânat decât de obicei şi pari chiar mulţumit de situaţia ta actuală şi de ceea ce ţi se întâmplă. Trebuie să începi să faci unele cerneri, să verifici cine îţi este loaial şi cine nu! Clarificare care trebuie făcută doar pentru scopurile tale şi uzul tău personal, în nici un caz să nu apară că eşti într-un proces de catalogare. Aceasta te poate ajuta foarte mult în „folosirea” lor cât mai eficient posibil.

TAUR Constaţi că proiectele tale sunt prea vaste, exagerate, consumă prea multe resurse și timp. Construieşti piramide? Sper că nu, concentrează-te pe activităţile simple aducătoare de profit! Toată lumea îţi spune că ai multe calităţi. Trebuie să-ţi clarifici astăzi exact legăturile cu oamenii tăi, familie sau anturaj şi cu partenerii de afaceri sau colegii de serviciu. Trebuie să descoperi unde e inexactitatea, eroarea, defectul. Eşti pus în faţa unei structuri complexe care nu funcţionează bine. Ai idei şi imaginaţie, până seara o să rezolvi cu siguranţă!

GEMENI Nu toată lumea este de acord cu tine. Nu încerca să convingi pe cei ostili, pierzi timpul degeaba. Ignoră-i zâmbind, sau găseşte un numitor, un interes, comun şi pune-i pe o pistă falsă! Poţi să pui la punct cu multă abilitate pe cei care îţi invadează teritoriul fizic sau psihic, se bagă în sufletul tău. Graba şi enervarea nu au fost niciodată productive. Nici astăzi. Trebuie să dai dovadă de tact, calm şi diplomaţie. Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare, care în sistemul actual „ticăloşit” înseamnă doar bani mai mulţi.

RAC Primeşti sfaturi. Lumea îţi vrea binele! Chiar aşa? Evită să te laşi invadat de interesele altora, chiar bine intenţionaţi. Mulţumeşte civilizat, dar fă cum te taie capul. E mai sănătos! Cam obosit şi fără chef. Primăvara capricioasă este de vină! Nu te înhăma la lucruri mai importante, pe care nu le poţi rezolva singur. Un telefon îţi dă unele speranţe, dar nu te grăbi! Trebuie să te foloseşti de atuurile tale atunci când trebuie, la momentul potrivit şi azi este una dintre acele zile. Ai tendinţa logică să amâni nişte lucruri şi până la urmă nu este chiar o idee rea. Astăzi evită hotărârile strategice şi întâlnirile importante, amână, dacă nu se poate altfel!

LEU Astăzi reuşeşti să stabileşti un climat plăcut, limpede şi motivant, atât la sericiu cât şi acasă! Ai o bună perspectivă, „vezi departe”, parcă ai avea darul clarviziunii, aşa de rar! O zi care trece repede, pentru că nu ai nimic foarte negativ în temă! Obţii ceea ce ţi-ai propus! Poţi păcăli pe toată lumea, dar nu şi pe tine însuţi. A propos, sau by the way, mâine este ziua păcălelilor, nu astăzi! Te pui, încet, în mişcare. Ai nevoie de acest lucru, de mişcare fizică, cât şi schimburi de idei, mişcare spirituală. Poţi întâlni pe cineva care îţi arată bucuria de a face lucruri bune! Aşa că stai liniştit şi fă-ţi planuri pe care nu o să poţi să le atingi niciodată, dar, intenţia contează!

FECIOARĂ Se pare că eşti la un viraj strâns al vieţii tale. Roţile scârţie, motorul e în sincopă, în termeni de curse. Concentrează-te, măreşte viteza vieţii, profesioniştii, în curbă – accelerează! Astăzi trebuie să te încredinţezi instinctului, intuiţei. Fie că este vorba de o problemă de serviciu, sau o situaţie pe plan afectiv, prima impresie este cea bună! Nu pierde timpul degeaba! Sau, sub influenţa planetei Venus, vrei să te simţi bine şi să te distrezi. Ceea ce se poate întâmpla în a doua parte a zilei. Nu ar fi rau sa vizitezi un muzeu (o fi deschis?) sau un supermarket. Până la urmă este acelaşi lucru pentru că nu ai bani să cumperi „exponatele”, este sfârșitul lunii și cardul tău este ca un model, adică gol!

BALANŢĂ Pe plan emoţional, sentimental, atitudinea celor din jur este favorabilă şi protectoare. Acest lucru îţi măreşte încrederea în forţele proprii şi îţi amplifică capacitatea de performanţe! Ascultă-ţi vocea interioară şi fă lucrurile aşa cum trebuie, cu profesionalism! Eşti prea încordat şi prea nervos. Eliberează energia negativă prin sport, sau prin practicarea unei discipline spirituale. Rugăciunea este cea mai recomandată şi răspândită la noi! Depinde la cine te rogi, poate găseşti un sfânt mai liber, fără o agendă încărcată – abia aşteaptă un muritor care să-l roage ceva!

SCORPION O zi echilibrată. Astăzi, în ultima zi de martie, te descurci onorabil. Sunt şi unele oportunităţi, nu le lăsa să-ţi scape! Fii mai detaşat, mai relaxat, eşti prea tensionat şi asta se simte! Veşti bune! Eşti solicitat, din nou. Toate treburile par că încep, încet-încet, să se aranjeze cum îţi doreşti tu şi cum ar fi normal să fie. Partea negativă a horoscopului este în domeniul energiei vitale. Te simţi ceva mai obosit şi mai tensionat ca de obicei. Odihnă, relaxare… poate şi o cafeluţă?!

SĂGETĂTOR Neînţelegerile se adună şi încep să te supere. Unele din relaţiile tale sunt afectate inutil, din cauza defectelor de comunicare. Încearcă să promiţi că se va lămuri totul, în câteva zile! Eşti pe drumul cel bun, trebuie să laşi comoditatea şi probabil că vei reuşi ce ţi-ai propus. Te-ai hotărât ca astăzi să iei în considerare partea plină a paharului. Ai o atitudine pozitivă şi acest lucru nu trece neobservat. Poţi să atingi obiectivele tactice pe care ţi le propui. Te simţi gata de orice, eşti într-o formă de zile mari! Parcă nimic nu te poate tulbura şi nimic nu pare supărător.

CAPRICORN Mult zgomot pentru nimic, multe vorbe în vânt, degeaba! Astăzi pierzi timpul şi banii cu persoane rudimentare, a căror prostie te face să înţelegi de ce lucrurile merg aşa cum… nu merg! Nu încerca să o iei pe scurtătură, să nu dai importanţă tuturor problemelor tale! Este bine să iei toate măsurile de siguranţă pe care este înţelept să le iei în astfel de cazuri. Nu exagera, însă, pentru că defensiva şi măsurile exgerate de protecţie atrag cu siguranţă un necaz. Nu risca inutil şi amână tot ce se poate amâna. Nu lua iniţiative periculoase şi nu te băga în faţă, cel puţin până la sfârşitul săptămânii, nu mai este mult, când aspecte favorabile te avantajează, din nou.

VĂRSĂTOR Astăzi ai o putere de concentrare ieşită din comun. Nimic nu poate să te deranjeze, să te scoată din treburile tale! Foarte bine! Încearcă să realizezi cât mai multe din interesele tale! Încercă, la fel, să nu te enervezi şi mai ales să nu iei decizii importante. Stelele spun că doreşti puţină solitudine ca să ai o vedere de perspectivă asupra ultimei perioade de timp şi să faci planuri de viitor. De fapt aşa este, dar dedică ziua cu multă plăcere şi familiei, celor mici. Dedică ziua familiei şi încearcă să descifrezi relaţiile şi dorinţele fiecărui membru al familiei. Oferă-le ajutorul. Dar fii precis şi evită neclarităţile. Pe de altă parte este ceva care te îngrijorează, dar care nu are formă precisă. poate, vremurile!

PEŞTI Uneori, nu ai noroc! Astăzi îți barează drumul o persoană dificilă, gen funcţionar de stat de la ghişeu. Nu te enerva, nu-ţi pierde umorul, aşa sunt “programaţi”. Încearcă altă dată! Dimineaţa poţi să mizezi pe capacitatea ta de seducţie, ca să convingi anturajul în vederea realizării intereselor tale. Atenţie la schimbările bruşte de temperatură ale vremii, evită să răceşti! În timpul zilei de azi îţi schimbi de câteva ori opiniile. Ai nevoie de o schimbare în viaţa ta socială şi sentimentală. Această schimbare necesară se poate face cu paşi mici, dialogând și făcând rectificări succesive ale strategiei!