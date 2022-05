HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR, 31 mai 2022. Știința de a asculta

31 mai

S-au născut, pe 31 mai: Walt Whitman, Clint Eastwood, Don Ameche, Brooke Shields, Saint-John Perse, John “Bonzo” Bonham, Nicu Alifantis, Adriana Bittel, Onisifor Ghibu, Răsvan Popescu.

Pe 31 mai sunt, în calendarul creștin ortodox, Sfinții Ermie, Eusebiu și Haralambie.

Prin unele cărţi mai vechi se pomeneşte de o “sărbătoare a boilor” pe 31 mai, când boii erau lăsaţi să se odihnească, cu coronițe de flori pe coarne. Dar de ce oare sunt anual peste cincizeci de sărbători ale lupilor, cu vedeta necontestată Filipul cel Mare, Lupul Şchiop, şi numai două trei sărbători ale animalelor domestice, ale calului, ale boilor – de ce nu este şi o sărbătoare folclorică a… pisicii?

Şi aici vă întreb, dargi lupi, padawani şi hobbiţi, oare, aveau dacii pisici? Când credeţi că a apărut pisica domestică pe teritoriul nostru? Părerea voastră, nu ce luaţi de pe net, că acolo sunt părerile altora ca voi! Nu le luaţi opiniile, aveţi dreptul primordial şi incontestabil să gândiţi, să aveţi idei!

Dar, totuşi, de ce nu este ziua pisicii în “kalendar”. Ca să nu se “uite ca pisica în calendar”?

Simplu, calendarul era întocmit şi folosit când exista o centralizare, o uniune puternică de triburi, un “stat”. Am auzit de mult, copil fiind, discuţii între marii istorici, Daicoviciu, Oţetea, Plopşor, Giurăscu, Ionaşcu şi mulţi alţii. Se pregătea “Istoria României” cea în patru volume, apăruta la Editura Academiei prin anii ‘60 iar tata era unul dintre coordonatorii lucrării. Multe dintre discuţii aveau loc la noi acasă, în bibliotecă, stăteam cu chirie la stat în propria casă, în centru, pe Popa Petre.

Marii istorici ai neamului erau de părere că organizarea pe pământul acesta datează cam de patru mii două sute de ani. Pe atunci agricultori erau puţini, vânătorii şi mai ales păstorii constituiau majoritatea, aşa că şi calendarul a ţinut seama, mai întâi, de valorile vânătorilor şi ale păstorilor. Așa că pisica, micuța de ea nefiind folosită la vânătoare, nu a intrat în ”kalendarul lupilor”. Mai cred, este o părere personală, fără suport istoric, că pisicile au fost aduse pe teritoriul Daciei de coloniștii romani, în secolul II. Pisicile domestice, cele pe care le iubim atâta, provin din Egipt. Ele au adus bunăstarea în Egipt, stârpind rozătoarele care consumau rezervele de cereale. De aceea, au fost zeificate. De șase mii de ani pisicile nu și-au schimbat prea mult forma și înfățișarea generală. Bun, că există pui de lele care doresc să obțină cine știe ce animal bizar și scump prin inginerie genetică, este evident. Dar, am avut grijă, cei care știm. Blestem greu, blestem de moarte urâtă, a căzut pe capul celor care doreau să se îmbogățească mutilând niște zeițe cu blăniță. Au renunțat, că nu erau proști, erau doar ticăloși! Dacă aveți o pisică, aveți grijă de ea, mare grijă. Eu nu mai am și sufletul îmi sângerează mereu și nici nu pot să iau o altă pisică. Aș trăda-o pe Gina, cea mai frumosă și înțeleaptă pisică. Așa că am șapte cățelușe!

Dar nu despre pisici doream să vă povestesc ci despre știința de a asculta.

Scriind în revista Esquire în anul 1935, Ernest Hemingway le-a oferit tinerilor scriitori acest sfat: „Când oamenii vorbesc, ascultă cu atenție… Majoritatea oamenilor nu ascultă niciodată”. Chiar dacă Hemingway a fost unul dintre scriitori mei preferați, am înțeles, undeva în jurul vârstei de 25 de ani: eu fac parte din ”cei mai mulți oameni”. Eu nu ascultam niciodată.

Poate că nu a fost chiar niciodată – dar cu siguranță ascultarea mea a avut loc adesea printr-o ceață de distragere a atenției și narcisism. În cele mai rele zile ale mele, asta m-ar putea face o prezență superficială. Am început să încerc să intru în interiorul propriului meu aparat mental, să-mi concentrez atenția în mod diferit, să ascult mai bine. Nu eram sigur ce făceam; dar mă intersectam cu câțiva oameni, care, ca obișnuință, le acordau tuturor atenție – și era ceva deosebit. Se simțea raritatea, se simțea realitatea; pe acele persoane le voiam prin preajmă.

Prin cultură, tratăm ascultarea ca pe un proces automat despre care nu sunt multe de spus: în aceeași categorie cu digestia, sau clipirea din ochi. Atunci când conceptul de ascultare este abordat științific, este în contextul comunicării profesionale; ceva ce trebuie perfecționat de lideri și mentori, dar o specializare pe care toți ceilalți o pot ignora cu bucurie. Această neglijare este o rușine. A asculta bine, cu atenție, mi-a luat prea mult să descopăr, este ca un fel de truc magic: ambele părți zâmbesc, înfloresc, sunt mai puțin singure.

Lipsa puterilor mele de ascultare mi-a apărut ca un produs secundar al lipsei mele de experiență. Am început să practic yoga și meditația transcendentală. Acest lucru nu este pentru a pretinde o falsă iluminare – pur și simplu pentru a spune că meditația este practica de a observa ceea cu atenție sporită, iar meditatorii tind să ducă această mentalitate dincolo de salteaua de yoga și încep să-și vadă propria minte mai clar. Printre un amestec de alte modele și ciudatenii, ceea ce am văzut a fost un sine care, de prea multe ori, nu l-a ascultat.

Cu cât eram mai tânăr îmi plăcea conversația. Dar un egoism constant însemna că ceea ce îmi plăcea cu adevărat era să vorbesc. Când era rândul altcuiva să vorbească, ascultarea mea îmi părea deseori o corvoadă. S-ar putea să absorb pasiv orice s-a spus – dar o mare parte din mine ar fi visat cu ochii deschiși, îmi amintesc, făcând planuri. Aveam obiceiul de a întrerupe, în credința mai degrabă masculină că, orice ar fi avut de spus alții, aș putea spune mai bine decât ei. Uneori, mă îndepărtam și mă conectam din nou pentru a realiza că mi s-a pus o întrebare. Am practicat un obicei oribil de a sta într-o măiestrie lingvistică tăcută, de a-mi modela răspunsul pentru când mi-a venit rândul – și de a asculta doar pe jumătate la ceea ce aș fi avut, de fapt să răspund.

Excepțiile de la această stare de fapt, am început să văd, erau situații în care exista interes propriu. Dacă subiectul aș fi eu, sau ceva care ar putea fi de folos pentru mine, atenția mea s-ar ascuți automat. A fost foarte ușor să ascult pe cineva explicând ce pași trebuie să fac pentru a trece un test sau pentru a câștiga niște bani. Era ușor să ascult bârfe suculente, în special de genul care mă făcea să mă simt norocos, sau superior. Mi-a fost ușor să ascult dezbateri pe teme în care aveam o dorință arzătoare să am dreptate. Era ușor să asculți femei atrăgătoare. Era ușor să-l ascult pe Corneliu Mănescu, Mircea Malița sau pe Mircea Eliade. Atunci chiar tăceam cu venerație.

În zilele proaste, acest pilot automat mă împiedica. Pe subiecte de politică sau filozofie, asta m-a făcut plictisitor și un bătăuș verbal. Oamenii evitau să nu fie de acord cu mine în orice, chiar și în puncte banale, pentru că știau că se va transforma în enervare și neascultarea raționamentului lor. În viața mea personală, de prea multe ori, aș putea uita să-i susțin sau să-i ridic pe cei din jurul meu. Reversul de a nu asculta nu este întrebarea – pentru că, atunci când nu vrei să asculți, ultimul lucru pe care vrei să-l faci este să declanșezi scenariul exact în care se așteaptă cel mai mult să asculți. Și așa că nu le-am pus prietenilor mei întrebări serioase destul de des. Îmi plăceau glumele și îmi plăceau bârfele; dar aș uita să le întreb lucrurile adevărate. Sau i-aș întreba lucruri pe care mi le-au spus deja cu o săptămână în urmă. Sau uitați să întrebați despre recentul lor interviu de angajare sau despre despărțire.

Aici ascultarea proastă face cel mai mult rău: le semnalează oamenilor din jurul tău că nu îți pasă de ei, sau o faci, dar doar într-un fel supărător, superficial. Și astfel oamenii devin precauți să se deschidă, să ceară sfaturi sau să se sprijine pe tine în felul în care ne sprijinim pe acei oameni despre care credem cu adevărat că sunt prieteni.

Toate cele de mai sus fac o imagine destul de sumbră, știu. Nu vreau să exagerez lucrurile. Nu am fost un monstru. Țineam la oameni și, când mă concentram, puteam să o arăt. Am fost plăcut, mi-am făcut drum în lume, aparent aveam ceea ce numim carisma. Și ”baraka”. De multe ori, am ascultat bine. Dar acesta ar putea fi tocmai ideea: poți continua în viață ca un prost ascultător. Tindem să-l iertăm, pentru că este obișnuit, cazul majorității.

Suntem încurajați să ne ascultăm inimile, să ne ascultăm vocile interioare și să ne ascultăm curajul, dar rareori suntem încurajați să ascultăm cu atenție și cu intenție alte persoane.

De ce acceptăm această situație? Pentru că, cred eu, a asculta bine, cu atenție, este greu și știm cu toții acest lucru. La fel ca toate formele de auto-îmbunătățire, ruperea acestei carapace necesită intenție și, în mod ideal, îndrumare.

Un alt dintre vechile mele blocaje mentale, semnalat de cercetători, este instinctul că oricine cu care vorbesc este probabil mai prost decât mine. Această aroganță este teribilă pentru orice încercare de a asculta, așa cum recunosc savanții: „Până când nu putem demonstra un spirit care respectă cu adevărat valoarea potențială a unui individ nu vom fi buni ascultători”. Anterior, în zilele proaste, așteptam ca un vultur lucruri pe care le puteam corecta, sau critica. Căutam indicii că această persoană a greșit și ar putea fi făcută să se simtă vinovată. Dar, „trebuie să creăm un climat care să nu fie nici critic, evaluativ, nici moralizator”.

„Emoțiile noastre sunt adesea cei mai mari dușmani ai noștri atunci când încercăm să devenim ascultători”. Pe scurt, o mare parte a ascultarii proaste se reduce la lipsa de autocontrol. Alți oameni ne animă, asociațiile zboară, suntem înțepați de idei. (De aceea am construit sisteme sociale potrivite pentru a nu discuta despre lucruri precum religie sau politică la petreceri.) Când aveam 21 de ani, dacă cineva sugera că o muzică pop era destul de bună sau că capitalismul avea unele trăsături benefice, eram incapabil de a nu reactiona. Acest lucru mi-a făcut foarte greu să ascult părerea cuiva, în afară de a mea. De aceea, una dintre primele abilități de învățat este non-intervenția. Răbdare.

„A te asculta pe tine însuți este o condiție prealabilă pentru a-i asculta pe ceilalți”. Aici, analogia cu meditația este clară: nu urmăriți fiecare gând, nu reacționați la fiecare eveniment intern, rămâi concentrat. Astăzi, în conversație, încerc să-mi reamintesc constant: doar reacționează, doar intervin, când sunt invitat sau când va fi evident rândul meu. Acest lucru necesită practică, posibil practică fără sfârșit. Eu am avut șansa a cinci ani de prezență zi de zi pe platourile mai multor televiziuni și acolo am fost șlefuit să ascult și să vorbesc când îmi vine rândul, de către regizori și producători.

Trebuie să ne împotrivim nevoii mereu prezente de a trage în centrul conversației numai spre noi. Sociologii numesc acest îndemn „răspunsul la schimbare”. Când un prieten îmi spune că i-ar plăcea să viziteze Thailanda, trebuie să rezist impulsului egoist de a sări cu ”Oh, da, Thailanda este grozavă, am petrecut Crăciunul odată în Koh Lanta, ți-am spus vreodată despre cursul de Muay Thai pe care l-am făcut ?” În schimb, trebuie să rămân cu ei: unde anume vor să meargă și de ce? Sociologii numesc acest lucru „răspunsul de sprijin”. A asculta bine înseamnă a da un pas înapoi, a păstra concentrarea cu altcineva.

La fel ca meditația, ascultarea necesită muncă. Poate dura și mai mult lucrează în afara sălii de terapie, în absența așteptărilor profesionale. În orice moment, pentru aproape toți dintre noi, monologul nostru intern rulează și este disperat să se reverse din creier pe limbă. Limitarea fluxului necesită intenție. Acest lucru este necesar deoarece, chiar și atunci când credem că o intervenție este pozitivă, ea poate fi auto-centrată. De obicei, atunci când ne oferim interpretarea sau contribuția, ”răspundem propriilor noastre nevoi de a vedea lumea în anumite moduri”. Când am început să mă observ ca ascultător, am văzut cât de greu mi-a fost să las oamenii să-și termine propozițiile. Am observat valul infinit de nerăbdare pe care îmi călărea atenția. Am observat tentația alunecoasă de a pune întrebări care nu erau deloc întrebări, ci impunere de opinie deghizate în întrebări. Drumul mai bun, am început să văd, era să tac. Să aștept.

Poate că acest lucru este puțin important pentru tine; poate că a-ți încadra mai degrabă ascultarea activă ca pur și simplu bune maniere. Ideea este: a-i asculta cu adevărat pe alții ar putea fi un act de generozitate irațională. Oamenii îți vor mânca atenția; ar putea trece ore sau ani până să-și întoarcă aceeași atenție asupra ta. Uneori, cu bucurie, ascultarea ta va aduce ceva nou, le va atrage atebția. Uneori, persoana va răspunde cu generozitate proprie, iar reciprocitatea va fi puternică. Dar de multe ori, nimic. Doar rar oamenii vor observa, darămite să-ți mulțumească, pentru eforturile tale. Cu toate acestea, această generozitate a atenției este ceea ce merită oamenii.

Ascultarea bună este complexă, subtilă, alunecoasă – dar este acum și aici, trăiește în noi și putem lucra la asta în fiecare zi. Spre deosebire de abstracțiile atât de mult de etică și atât de multă filozofie, ascultarea noastră este aici pentru a fi perfecționată, în fiecare zi. Ca un mușchi, poate fi antrenat. Ca un intelect, poate fi testat. În același moment, poate stimula atât propria noastră creștere, cât și creșterea celorlalți. Creierele învață de la alte creiere, iar a asculta bine este cel mai simplu mod de a trage un fir călăuzitor, de a deschide un canal.

„Cel mai mare compliment care mi-a fost făcut vreodată”, a spus Henry David Thoreau, „a fost atunci când cineva m-a întrebat ce părere am și a fost atent la răspunsul meu”. Rămas pe pilot automat, pot fi încă un prost ascultător. Voi întrerupe, nu voi termina propozițiile, voi sări de la o idee la alta. Bănuiesc că mulți dintre oamenii pe care îi cunosc încă mă consideră, în general, un ascultător obișnuit. Dar încerc! Oricine poate incerca – și mai ales cu cei al căror suflet îi pot ajuta să se lumineze. Ofer atât de mult „de siguranță, de căldură, de înțelegere empatică, cât pot găsi cu adevărat în mine să dau”. Și mă deschid la orice pot învăța. Eșuez în atenția mea, iar și iar. Dar mă adaptez din nou, iar și iar. Eu cred ca functionează.

După cum funcționează faptul că mâine este, în difinitiv, o altă zi!

HOROSCOP 31 mai 2022

BERBEC Ziua îţi este favorabilă în toate, mai puţin evenimentele neșteptate. Astazi trebuie să te fereşti de incidente sau accidente cauzate de foc sau metal. Evită semnele de pământ și de apă. De fapt tu ai derapat şi ai luat-o pe arătură, constaţi dimineaţa, unde activezi. Totuşi căldura relaţiilor umane şi spiritul viu şi drept al zodiei te apără să intri pe curs de coliziune cu vreun coleg sau şef. Spune Tatăl Nostru, putea să fie mai rău şi zâmbeşte, zâmbește larg! Carisma personala, „magnetismul animal” cum spunea Franz Mesmer, este in creştere, dar trebuie să-l utilizezi cu abilitate şi inteligenţă. Se apropie nişte termene şi nu ai banii necesari. Vezi de pe acum de unde să faci rost, nu lăsa pe ultima zi!

TAUR Ceea ce începi, astăzi, poate aduce rezultate bune. Dar, e bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să cumperi obiecte de folosinţă îndelungată, în special electrocasnice. Te repezi ca la coridă, ceea ce nu este nici profitabil şi nici frumos! Ori, frumosul şi o anumită încetineală majestuoasă te prind bine. Sigur, în lumea asta nebună care nu mai ţine seama de ritmurile naturale, trebuie să te repezi şi tu. Dar, mai rar! La serviciu eşti solicitat suplimentar, este sfârşitul lunii, trebuie ceva terminat, ceva s-a încurcat şi numai tu i-ai ieşit în cale şefului. Însă, ceea ce începi în această zi poate aduce rezultate bune. După cum spuneam, este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să cumperi obiecte de folosinţă îndelungată, în special electrocasnice.

GEMENI Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti sănătos, dar nu şi norocos. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte vizite la prieteni. Eşti bănuitor şi susceptibil, uşor de ofensat şi gata de represalii. Eşti nervos şi ai şi de ce. Totuşi, oferă-ţi un moment de relaxare. Gândeşte-te. Chiar merită să-ţi faci nervi pentru toţi idioţii? Sigur că este vorba de bani, că pierzi bani, dar dacă te enervezi nu mai ai idei cum să faci alţii. Evită împrumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc, treci pe strada cealaltă când vezi un cazino sau un birou de pariuri – în această perioadă eşti sănătos, dar nu şi norocos. Fă-ţi o cafea sau un ceai, stai puţin şi reflectează, nu tot ce se întâmplă este sub controlul sau influenţa ta. De fapt, poţi determina foarte puţine lucruri!

RAC Te mobilizezei, cât poți, pentru rezolvarea unor probleme personale. Anvergura situației este foarte mare, te depășește, e clar, mai bine cere acum ajutor, înainte să intri în criză de timp. Nu prea ai simţul măsurii, astăzi şi eşti dispus să faci totul, vorba lui Ceauşescu, ca să-ţi consolidezi o situaţie profesională precară. Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil! Ziua este avantajoasă unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine! Pe plan sentimental eşti foarte confuz în discurs, dai explicaţii neserioase, evident false şi te simţi ridicol. Poţi să eviţi situaţia jenantă, fii direct, dar nu dur, zâmbeşte, dar fii concis şi sincer!

LEU Te găseşte în postura plăcută nativilor zodiei să conducă şi să dea ordine. Rezultate în domeniul personal şi al relaţiilor sociale. Ziua este favorabilă, dar nu trebuie să exagerezi. Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile chiar dacă ai dreptate. Dar dreptatea este aşa de relativă! Mai lăsă-i şi pe alţii să aibă dreptate, aşa, pentru frumuseţea jocului. Cu toate ca iţi place sa rezolvi lucrurile clar si net, astazi trebuie sa dai dovada de multa abilitate, diplomatie şi poate, puţina ipocrizie. O să ai mai mult de câştigat, pentru că cei cărora le-ai lăsat întâietatea ştiu că ai cedat din propria voinţă şi o să zică în sinea lor „ce fată/băiat bun s-a făcut!” Se ştie că eşti generos şi „mama răniţilor”, aşa că astăzi o să primeşti laude. Posibil și probabil!

FECIOARĂ Este necesar să fii mai flexibil, să cauți în tine resurse ca să nu te enervezi, să eviți toxicitatea psihică. Sedentarismul te face vulnerabil, trebuie să faci mai multă mișcare, sport. Atenţie la ce spui şi mai ales cui spui, nativii din Fecioară fiind amatori de adevăruri fundamentale, dar uneori nu au tact, sau diplomaţie. Trebuie să ai încredere limitată în promisiuni. Ceea ce vreu să-ţi spun este să fii mai îngăduitor cu propria persoană. Majoritatea scenariilor şi planurilor de viitor, atat la serviciu cât si in viaţa personală, suferă din cauza unor întarzieri. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii considerate delicate. Se apropie nişte termene, ai nişte obligaţii şi nu prea ştii cum o să te descurci. Fă-ţi un plan, o foaie de parcurs, chiar puncteză pe o hârtie, şi timpul nu-ţi va părea un stăpân nemilos, cum spunea poetul.

BALANŢĂ Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Se poate să primeşti niste veşti şi să te nelinişteşti din cauza unor probleme cu taxe, impozite, proprietăţi şi/sau moşteniri. Relaxează-te, asta este toata filozofia şi ar fi bine să-ţi cruţi fortele incepand chiar de astăzi, pentru ca alţii nu prea se gândesc la asta. Astazi sinergia si configuratia planetelor te avantajeaza in dragoste si relatiile sociale, dar sunt mai putin favorabile la bani si glorie. Influentele planetare confuze şi amestecate ca o salată ghiveci libanez iţi indică să ai astăzi o atitudine placută şi să nu te enervezi fără rost!

SCORPION Sănătatea nu este prost aspectată, dar este bine să dai dovadă de prudenţă şi să eviţi umezeala şi curentul. Magnetismul personal este în creştere, poţi lămuri unele situaţii sentimentale. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţine-te de ea. De fapt, o veste primita spre sfarsitul zilei te fac sa speri intr-o posibila imbunatatirea a situatiei financiare, dar nu te grabi cu cheltuielile! Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă. O zi în care socializezi mai tot timpul. Pe net, bineînțeles. Vizite şi întâlniri, dar până la sfârşitul zilei vei realiza că nu ai pierdut-o degeaba, ziua de azi.

SĂGETĂTOR Azi nu te implica în discuții cu semnele de apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Fii atent la cheltuielile care ţi se propun sau doreşti să le faci; modul de a cheltui banii este un indicator sensibil al stării emoţionale şi al stimei pe care ţi-o porţi. Evită discuţiile în contradictoriu cu cei dragi, familia în ceea ce priveşte patrimoniul sau proiectele comune. O decizie din trecut nu se dovedeşte foarte inspirată. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău. Și chiar dacă ai făcut atunci o eroare nu este bine să te lauzi cu greșelile, taci din gură și îndreaptă ce se mai poate aranja!

CAPRICORN Nevoile tale afective te obsedează și îți acaparează o bună parte din timp. Vrei să fii sigură de partenerul tău, siguranța personală este caracteristica principală a zodiei Capricornului. Visurile şi aspiraţiile se pot realiza în aceasta perioadă, mai ales dacă eşti mai comunicativ. Dacă eşti o persoană importantă şi mai ales dacă nu eşti, astăzi nu poţi să apari oricum în public. Şi moda este un mod de comunicare. Eleganţa şi distincţia trebuie sa te caracterizeze. Dar modul suprem de comunicare este sfidarea modei, asta numai dacă eşti foarte tare. Miliardarii, regii, preşedinţii nu respectă moda. Ei fac moda! Câştig prin titluri de valori, imobiliare, poate şi la afaceri legate de piese de schimb, jucării şi/sau tutun. Trebuie să te bazezi mai mult pe cei din jurul tău, mai ales pe cei mai în vârstă şi bine-intenţionaţi, pe seniori, cei care nu mai au de ce să ia parte la „competiţie”, pentru că ori au o poziţie privilegiată, ori… nu le pasă!

VĂRSĂTOR Ziua te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi, cu cei din jurul tău. O veste te interesează, dar nu exagera impactul ei asupra intereselor tale. Ce e val, ca valul trece! Ziua de astăzi este o perioadă favorabilă prin prilejurile care ţi se oferă mai ales în domeniul afacerilor şi al relaţiilor. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a calităţilot tale. Chiar şi utopia, iluzia, ajută uneori – este un alt punct de vedere. Schimbările bruşte şi perioadele de incertitudine şi anxietate, adica crizele, îţi sunt favorabile pentru că te motivează şi îţi permite să-ţi pui la bătaie capacităţile tale de sprinter intelectual. Pe perioade scurte de timp nimeni nu-ţi poate face faţă! Nu amâna, nu prelungi nejustificat – atunci pierzi! Evită neînţelegerile cu anturajul prin cererea insistentă de explicaţii şi precizări. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil.

PEŞTI Ești prea serios azi, îi intimidezi pe cei din jurul tău. Zâmbește, spune o glumă, fii plăcut și apropiat! Atenție la mișcările bruște, la propriu și la figurat și la crampele mușchiulare. Segmentul de timp în discuţie, ziua de astăzi, este o perioadă încurcată. Eşti pe lungimea de unda a anturajului, intelegi ce se întamplă cu tine, cu cei din jur, cu Universul în general, dar este foarte greu in perioada menţionată să fii obiectiv. Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimilor evenimente. O hotărâre de mai demult nu se dovedeşte cea mai potrivită şi încerci să găseşti acum soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată – după cum arată Saturn şi Uranus – în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară. Pe de altă parte ceva întârzie în continuare, planetele colective fac ca întârzierile să se acumuleze şi să provoace chiar probleme. Nu neglija sursele alternative de venituri!